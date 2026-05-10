Ein neuer KnowBe4-Bedrohungsbericht zeigt: 86 Prozent aller Phishing-Angriffe sind 2026 KI-gesteuert. Microsoft blockierte allein im ersten Quartal 8,3 Milliarden Phishing-E-Mails. Was das für deutsche Mittelständler konkret bedeutet und welche Angriffspfade jetzt explodieren.

Geht es Ihnen auch so? Ihre Mitarbeiter sind sensibilisiert, das Unternehmen hat in Schulungen investiert, und trotzdem fallen jeden Monat zwei oder drei Beschäftigte auf Phishing-Mails herein. Der Grund ist statistisch erklärbar: KI hat die Mechanik des Phishings 2026 fundamental verändert. Der aktuelle Bedrohungsbericht von KnowBe4 zeigt, dass 86 Prozent aller Phishing-Angriffe inzwischen KI-gesteuert sind. Die Mails sind fehlerfrei, persönlich zugeschnitten und kaum von echter Unternehmenskommunikation zu unterscheiden.

Das Wichtigste in Kürze

86 Prozent aller Phishing-Angriffe sind laut KnowBe4-Report 2026 KI-gesteuert

Microsoft blockierte im ersten Quartal 2026 rund 8,3 Milliarden Phishing-E-Mails

Plus 49 Prozent bei Phishing über Kalendereinladungen, plus 41 Prozent bei Microsoft-Teams-Angriffen

Spyware-as-a-Service ab 60 Euro pro Monat senkt die Einstiegshürde drastisch

US-Behörden erwägen, Patch-Fristen von zwei bis drei Wochen auf drei Tage zu kürzen

Wie KI das Phishing-Geschäft verändert

KI verbessert Phishing-Mails: Generative Modelle ermöglichen fehlerfreie, personalisierte Angriffe in jeder Sprache, darunter Spear-Phishing mit LinkedIn-Daten

Vor zwei Jahren waren Phishing-Mails am gebrochenen Deutsch erkennbar. Heute schreiben generative Modelle in jeder Sprache fehlerfrei und passen Tonalität, Anredeform und Kontext an die Zielperson an. KnowBe4 hat das Vorgehen analysiert und drei typische Angriffsmuster identifiziert.

Spear-Phishing mit LinkedIn-Daten ist das erste Muster. Angreifer scrapen öffentliche Profile, generieren mit KI eine plausible Geschäftsmail an den vermeintlichen Vorgesetzten oder Kunden und bekommen Zugriff auf Firmenkonten. Das zweite Muster ist Kalender-Phishing mit gefälschten Einladungen, das im ersten Quartal 2026 um 49 Prozent zugenommen hat. Das dritte Muster sind Teams- und Slack-Angriffe, bei denen Angreifer kompromittierte Konten nutzen, um sich seitlich im Unternehmen weiterzuhangeln. Microsoft Teams allein verzeichnete 41 Prozent mehr Angriffe gegenüber dem Vorquartal.

Was die Microsoft-Zahlen bedeuten

Microsoft blockierte im Q1 2026 insgesamt 8,3 Milliarden Phishing-Mails. Die hohe Zahl zeigt sowohl die Wirksamkeit der Sicherheitsfilter als auch die alarmierende Zunahme von Cyberangriffen

Die 8,3 Milliarden blockierten Phishing-Mails im ersten Quartal 2026 sind eine bemerkenswerte Zahl, die zwei Lesarten zulässt. Optimistisch: Microsofts Filter funktionieren, der Großteil der Angriffe erreicht die Postfächer nicht. Pessimistisch: Die Angriffsmenge ist so explodiert, dass selbst hochentwickelte Filter mit dieser Industrialisierung kämpfen.

Beide Lesarten haben recht. Wer als Mittelständler Microsoft 365 nutzt, profitiert von den Plattform-Filtern. Wer auf eigene Mailserver setzt, ohne vergleichbare Filter-Tiefe, ist deutlich verwundbarer. Die KnowBe4-Analyse zeigt: Branchen mit hohem KMU-Anteil und gemischter IT-Landschaft, also klassischer deutscher Maschinenbau, Handwerk und Mittelstand, sind die häufigsten Opfer.

Die Zeit der Phishing-Mails mit Rechtschreibfehlern ist vorbei. Wer 2026 noch Mitarbeiter mit dem alten Rechtschreib-Argument schult, schult an der Realität vorbei. Es geht jetzt um Verhaltensmuster, Verifikations-Routinen und schnelle Patch-Fristen. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Spyware-as-a-Service ab 60 Euro

Android-Trojaner KidsProtect wird ab 60 Euro monatlich als Abo-Service angeboten und ermöglicht Nachrichten-Abfangen, GPS-Tracking und Keylogging

Die zweite große Veränderung 2026: Cyberkriminalität ist als Service buchbar geworden. Der Android-Trojaner KidsProtect wird bereits ab 60 Euro pro Monat als Abo angeboten und erlaubt Nachrichten-Abfangen, GPS-Tracking und Keylogging. Die Einstiegshürde für Angreifer sinkt damit drastisch. Wer früher technisches Know-how brauchte, klickt heute durch ein Webformular und mietet eine Angriffsplattform.

Parallel laufen größere Datenlecks. Ende April veröffentlichte die Gruppe ShinyHunters die Daten von 1,4 Millionen Udemy-Dozenten nach einem gescheiterten Erpressungsversuch. Hunderttausende Roblox-Konten wurden ebenfalls geleakt. Diese Zugangsdaten zirkulieren in Darknet-Foren und befeuern weitere Phishing-Wellen, häufig in Form von Business-E-Mail-Compromise-Attacken.

Was Mittelständler 2026 prüfen sollten

US-Behörden fordern kürzere Patch-Fristen für kritische Sicherheitslücken von drei Tagen statt zwei bis drei Wochen. Automatisierte Patch-Pipelines werden zur Pflicht

Drei Maßnahmen haben die größte Wirkung.

Patch-Fristen drastisch kürzen

US-Behörden erwägen, kritische Sicherheitslücken statt in zwei bis drei Wochen innerhalb von drei Tagen schließen zu lassen. Wer als deutsches Unternehmen heute drei Wochen für einen kritischen Patch braucht, ist 2026 zu langsam. Automatisierte Patch-Pipelines mit Test- und Rollback-Stufen sind 2026 Pflicht, nicht Kür.

Zwei-Faktor-Authentifizierung überall

KI-gesteuertes Phishing umgeht klassische Passwort-Schulungen. Die einzige verlässliche Verteidigung ist 2FA mit Hardware-Token oder App-Authentifizierung, idealerweise passwortlos via FIDO2. Das gilt für E-Mail, VPN, Cloud-Konten und alle Admin-Zugänge.

Bei Zahlungsanweisungen oder Datenexports ab einem definierten Schwellenwert muss eine zweite Person über einen unabhängigen Kanal verifizieren. CEO-Fraud-Mails sind 2026 so überzeugend, dass nur der zweite Kanal sie zuverlässig entlarvt.

Was bedeutet das für 2026?

Cybersecurity 2026: Querschnittsaufgabe für Geschäftsführung, Personalabteilung und Fachbereiche, nicht nur IT-Abteilung

Cybersecurity ist 2026 keine IT-Abteilung mehr, sondern eine Querschnittsaufgabe für Geschäftsführung, Personalabteilung und Fachbereiche. Wer das Thema delegiert und sich auf Antivirus und Firewall verlässt, hat die letzten zwei Jahre verschlafen.

Die BSI-Bedrohungslage dokumentiert wöchentlich neue Angriffsmuster. Wer den BSI-Newsletter nicht abonniert hat und die wöchentlichen Updates nicht bei der IT-Sicherheit ausliegt, verliert den Anschluss an die aktuelle Lage. Der KnowBe4-Bericht zeigt: Die Angreifer sind 2026 schneller als die meisten deutschen Mittelständler. Das muss nicht so bleiben, verlangt aber eine andere Priorisierung als noch 2024.

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