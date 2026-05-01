Wussten Sie, dass die cPanel-Sicherheitslücke CVE-2026-41940 bereits seit dem 23. Februar 2026 aktiv ausgenutzt wird, fast zwei Monate bevor cPanel überhaupt einen Patch veröffentlichte? Potenziell 1,5 Millionen Server waren in diesem Zeitraum ungeschützt.

Sie wachen morgens auf, öffnen Ihre Website und sehen eine Erpresserbotschaft. Kein Einzelfall mehr. Tausende Webmaster erlebten genau das in den vergangenen Tagen. Und das Erschreckende: Viele von ihnen hatten ihr WordPress aktuell gehalten, starke Passwörter gesetzt und alle Sicherheitsregeln befolgt.

Das Wichtigste in Kürze

CVE-2026-41940 ist eine kritische Sicherheitslücke in cPanel & WHM mit CVSS-Score 9,8 von 10, der höchsten praktisch relevanten Einstufung.

ist eine kritische Sicherheitslücke in cPanel & WHM mit CVSS-Score 9,8 von 10, der höchsten praktisch relevanten Einstufung. Angreifer nutzten die Lücke seit dem 23. Februar 2026 als Zero-Day, fast zwei Monate vor dem Patch am 28. April 2026.

Betroffen sind alle cPanel & WHM-Versionen ab 11.40, das entspricht potenziell 1,5 Millionen im Internet exponierten Instanzen.

Führen Sie keine WordPress-Bereinigung durch, solange Ihr Hoster nicht nachweislich gepatcht hat. Der Server ist das Einfallstor, nicht Ihre Website.

Was steckt hinter dem Massen-Hack vom April 2026?

cPanel-Sicherheitslücke CVE-2026-41940 mit kritischem CVSS-Score von 9,8 in Anmelde- und Session-Handling-Prozess entdeckt

Die cPanel-Sicherheitslücke trägt den offiziellen Bezeichner CVE-2026-41940 und einen CVSS-Score von 9,8. Das ist kein theoretisches Risiko auf einer Risikoliste, sondern der höchste Wert, den eine Schwachstelle in der Praxis nahezu erreichen kann.

Der Fehler steckt im Anmelde- und Session-Handling-Prozess von cPanel & WHM. Der Daemon cpsrvd schreibt noch vor der eigentlichen Authentifizierung eine Session-Datei auf die Festplatte. Ein Angreifer manipuliert dabei den whostmgrsession -Cookie so, dass die Verschlüsselung umgangen wird. Über einen manipulierten Authorization-Header schleust er rohe Zeilenumbruchzeichen (CRLF) ein. Das System schreibt daraufhin die Session-Datei ohne Prüfung, sodass der Angreifer beliebige Eigenschaften einfügen kann, darunter user=root . Das Ergebnis: Root-Zugriff auf den gesamten Server, ohne ein einziges gültiges Passwort zu kennen.

Das Sicherheitsunternehmen watchTowr veröffentlichte am 29. April 2026 eine vollständige technische Analyse inklusive Proof-of-Concept-Exploit. Ab diesem Zeitpunkt war der Angriff auch für weniger erfahrene Akteure reproduzierbar.

Besonders bitter: Die Ausnutzung begann nicht erst mit dem Patch-Datum. Nach Angaben des Hosting-Anbieters KnownHost wurde die Lücke nachweislich bereits seit dem 23. Februar 2026 aktiv angegriffen. cPanel erhielt laut HelpNetSecurity rund zwei Wochen vor dem öffentlichen Advisory eine Meldung und antwortete zunächst, dass kein Problem vorliege.

Warum trifft es Shared-Hosting-Kunden, die nichts falsch gemacht haben?

Angreifer mit Root-Zugriff auf WHM-Instanzen bei Shared Hosting können alle Kunden-Accounts kompromittieren, nicht nur einzelne WordPress-Installationen

Das Missverständnis ist verbreitet: Viele Webmaster suchen nach dem fehlerhaften Plugin oder dem schwachen Passwort in der eigenen WordPress-Installation. Im Fall von CVE-2026-41940 ist das der falsche Ansatz.

Auf einem Shared-Hosting-Server teilen sich dutzende bis hunderte Kunden-Accounts eine einzige cPanel/WHM-Instanz. Erhält ein Angreifer Root-Zugriff auf WHM, kontrolliert er nicht nur den Account des angegriffenen Kunden, sondern den gesamten Server. Alle Datenbanken, alle FTP-Zugänge, alle Dateisysteme aller Kunden sind in diesem Moment kompromittiert. Häufig sucht der Angreifer den technisch schwächsten Account auf dem Server als Einstiegspunkt und dringt von dort auf die gesamte Infrastruktur vor.

Das bedeutet für Sie konkret: Ihre WordPress-Installation kann makellos sein und trotzdem steht heute eine Erpresserbotschaft auf Ihrer Startseite. Der Grund liegt nicht in Ihrer Website, sondern in der Hosting-Infrastruktur Ihres Providers. Mehr zur grundsätzlichen WordPress-Sicherheitsstrategie lesen Sie in unserem Leitfaden zur WordPress-Sicherheit.

Ein weiteres Problem betrifft Backups. Viele Hoster legen ihre Backup-Dateien auf demselben Server ab, auf dem auch die Kundendaten liegen. Sobald ein Angreifer Root-Zugriff hat, sind auch diese Backups verschlüsselt oder vergiftet. Ein Backup auf demselben kompromittierten System ist im Ernstfall wertlos.

Was tun Sie jetzt, wenn Ihre Website betroffen ist?

Bei Ransomware-Angriffen heisst es „Ruhe bewahren“.

Ruhe bewahren ist keine Floskel, sondern die wichtigste erste Maßnahme. Panikmaßnahmen wie das Bezahlen des Lösegelds oder das sofortige Überschreiben aller Daten zerstören im schlimmsten Fall die einzige Chance auf Wiederherstellung.

cPanel-Lücken dieser Schwere treffen nicht die WordPress-Installation, sondern den Server darunter. Eine Bereinigung der WP-Dateien ist Kosmetik auf einem vergifteten Fundament. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Folgen Sie dieser Schritt-für-Schritt-Reihenfolge:

Schritt 1: Ransom nicht zahlen

Koordinierte Ransomware-Kampagnen dieser Art halten Entschlüsselungsversprechen in der Mehrheit der Fälle nicht ein. Jede Zahlung finanziert die nächste Angriffswelle.

Schritt 2: Website sofort offline nehmen

Nehmen Sie die Website vom Netz oder sperren Sie den öffentlichen Zugriff. Solange die Site erreichbar ist, verteilen Sie möglicherweise Schadsoftware an Ihre Besucher.

Schritt 3: Snapshot sichern

Erstellen Sie einen Snapshot des kompromittierten Zustands, nicht zur Wiederherstellung, sondern zur Analyse. Daraus lassen sich Angriffszeitpunkt und Ausmaß rekonstruieren.

Schritt 4: Off-Site-Backup identifizieren

Prüfen Sie, ob Sie ein Backup außerhalb des kompromittierten Servers haben. Backups auf demselben cPanel-Server sind mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls verschlüsselt oder verseucht.

Schritt 5: Saubere Hosting-Umgebung aufbauen

Stellen Sie die Website erst auf einem frischen, vollständig gepatchten Server wieder her. Ein cPanel-Update auf dem alten Server reicht nicht, sofern Root-Zugriff bestand. Wie Sie eine saubere WordPress-Installation nach einem Angriff aufbauen, beschreiben wir detailliert in diesem Beitrag.

Behandeln Sie sämtliche Zugangsdaten des kompromittierten Servers als verbrannt: cPanel/WHM-Passwörter, SSH-Schlüssel, FTP/SFTP-Zugänge, Datenbanknutzer, WordPress-Admin-Accounts, API-Schlüssel und SMTP-Credentials.

Schritt 7: Nachkontrolle

Prüfen Sie nach der Wiederherstellung auf unbekannte Admin-Accounts, fremde Cron-Jobs, manipulierte .htaccess -Dateien, PHP-Dateien im Upload-Verzeichnis und außergewöhnlich geänderte Dateien außerhalb der normalen WordPress-Pfade.

Maßnahme Zeitfenster Shared Hosting Eigener Server Ransom nicht zahlen Sofort ✓ ✓ Website offline Sofort ✓ ✓ Forensik-Snapshot Innerhalb 1 Stunde ✓ ✓ Off-Site-Backup prüfen Innerhalb 2 Stunden ✓ ✓ Hoster auf Patch-Status prüfen Innerhalb 2 Stunden ✓ n.a. Saubere Umgebung aufbauen Innerhalb 24 Stunden ✓ ✓ Alle Credentials rotieren Innerhalb 24 Stunden ✓ ✓ cPanel/WHM-Update Sofort n.a. (Hoster) ✓ Nachkontrolle Nach Wiederherstellung ✓ ✓

Wie prüfen Sie, ob Ihr Hoster bereits gepatcht hat?

Kontaktieren Sie den Hoster-Support zur Anfrage des CVE-2026-41940-Patch-Status. Bei eigenem cPanel-Server prüfen Sie die instalierte Version selbst

Die direkte Frage ist die effizienteste Methode. Kontaktieren Sie den Support Ihres Hosters und fragen Sie konkret nach CVE-2026-41940 und dem Patch-Status. Seriöse Provider geben Ihnen innerhalb weniger Stunden Auskunft.

Betreiben Sie einen eigenen Server mit cPanel & WHM, prüfen Sie die installierte Version selbst. Alle Releases unterhalb dieser Grenzwerte sind weiterhin verwundbar:

cPanel & WHM 11.136.x: sicher ab 11.136.0.5

cPanel & WHM 11.134.x: sicher ab 11.134.0.20

cPanel & WHM 11.132.x: sicher ab 11.132.0.29

cPanel & WHM 11.130.x: sicher ab 11.130.0.19

cPanel & WHM 11.126.x: sicher ab 11.126.0.54

WP Squared: sicher ab 136.1.7

Das Update erzwingen Sie über die cPanel-Kommandozeile. Mehrere Hoster sperrten in der Akutphase alternativ die Ports 2083 und 2087 per TCP-Block. Das ist ein Workaround, kein Ersatz für den Patch. Ist Ihr Hoster nicht gepatcht und gibt es keine kurzfristige Perspektive, wechseln Sie zu einem gepatchten Anbieter, bevor Sie Ihre Website wiederherstellen.

Wie schützen Sie Ihre WordPress-Website vor der nächsten Angriffswelle?

Off-Site-Backups sind essentiell: Lokale Sicherungen auf dem gleichen Server schützen nicht vor Angriffen. Cloud-basierte Lösungen wie UpdraftPlus sind notwendig

CVE-2026-41940 wird nicht die letzte kritische Schwachstelle in Hosting-Infrastruktur sein. Die eigentliche Lehre aus diesem Vorfall ist struktureller Natur.

Off-Site-Backups sind keine Option, sondern Grundvoraussetzung. Backups, die auf demselben Server liegen wie die Produktivdaten, sind bei einem Server-Angriff wertlos. Dienste wie UpdraftPlus mit externem Cloud-Speicher oder managed Backup-Lösungen sichern Ihre Daten physisch getrennt vom Webserver.

Prüfen Sie bei der Hosting-Wahl, ob der Anbieter einen nachvollziehbaren Patching-Prozess kommuniziert. Wie schnell hat der Hoster CVE-2026-41940 gepatcht? Gab es proaktive Kundenkommunikation? Anbieter, die diese Fragen nicht beantworten können oder wollen, gehören nicht in Ihren Infrastruktur-Stack.

Zwei-Faktor-Authentifizierung schützt Ihren cPanel-Account auf Login-Ebene zuverlässig vor Brute-Force-Angriffen, sofern der Server selbst sauber ist. Die Einrichtung dauert wenige Minuten. Warum schwache Login-Daten nach wie vor der häufigste WordPress-Fehler sind und wie Sie das abstellen, lesen Sie hier.

Betreiben Sie einen eigenen Server, schränken Sie den Netzwerkzugang auf die Ports 2083 und 2087 per Firewall-Allowlist auf bekannte IP-Adressen ein. Niemand außerhalb Ihres Teams braucht Zugriff auf das WHM-Interface.

Glossar: 12 wichtige Fachbegriffe zur cPanel-Sicherheitslücke

Authentifizierungsumgehung durch manipulierte Session-Dateien ermöglicht Root-Zugriff ohne gültige Zugangsdaten

Authentication Bypass

Authentication Bypass (Authentifizierungsumgehung) bezeichnet eine Schwachstelle, bei der ein Angreifer die Anmeldehürde eines Systems überspringt, ohne gültige Zugangsdaten zu besitzen. Im Fall von CVE-2026-41940 gelingt das durch manipulierte Session-Dateien, die dem System vortäuschen, die Identität root zu tragen.

CRLF-Injection ist ein Angriff, bei dem ein Angreifer Zeilenumbruchzeichen (Carriage Return \r und Line Feed

) in Datenströme einschleust, die das System ohne Validierung verarbeitet. Dadurch lassen sich Dateiinhalte oder Header-Strukturen nach Belieben manipulieren.

cPanel

cPanel ist ein webbasiertes Verwaltungspanel für Webhosting-Accounts. Nutzer verwalten darüber Domains, Datenbanken, E-Mail-Adressen und Dateien. Technisch läuft cPanel auf demselben Server wie die gehosteten Websites, was Sicherheitslücken im Panel direkt alle gehosteten Seiten betrifft.

CVSS (Common Vulnerability Scoring System) ist ein standardisiertes Bewertungssystem für Sicherheitslücken. Werte reichen von 0 bis 10, wobei ab 9,0 von „kritisch“ gesprochen wird. CVE-2026-41940 erhielt einen Score von 9,8 und begründet damit die Einstufung als unmittelbar handlungsrelevant.

CVE

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) ist ein öffentliches Register für bekannte Sicherheitslücken in Software. Jede Schwachstelle erhält eine eindeutige ID im Format CVE-JJJJ-NNNNN. Die ID erleichtert die eindeutige Kommunikation zwischen Herstellern, Sicherheitsforschern und Administratoren.

Off-Site-Backup bezeichnet eine Datensicherung, die physisch getrennt vom Produktivsystem aufbewahrt wird, also nicht auf demselben Server oder im selben Rechenzentrum. Im Kontext eines Server-Angriffs ist das Off-Site-Backup die einzige Backup-Variante, die zuverlässig vor Datenverlust schützt.

Proof-of-Concept-Exploit (PoC) ist ein funktionierender Angriffscode, der beweist, dass eine Sicherheitslücke tatsächlich ausnutzbar ist. Die Veröffentlichung eines PoC durch watchTowr am 29. April 2026 erhöhte das Risiko für ungepatchte Systeme schlagartig, da der Angriff nun für ein breiteres Spektrum an Angreifern reproduzierbar wurde.

Ransomware

Ransomware ist Schadsoftware, die Dateien auf einem kompromittierten System verschlüsselt und anschließend Lösegeld für die Entschlüsselung fordert. Bei CVE-2026-41940 nutzten Angreifer den Root-Zugriff auf cPanel-Server, um ganze Server-Partitionen zu verschlüsseln.

Root-Zugriff bezeichnet die höchste Berechtigungsstufe auf einem Linux-Server. Mit Root-Rechten kann ein Angreifer sämtliche Dateien lesen, verändern und löschen, neue Nutzer anlegen und beliebige Software installieren. CVE-2026-41940 ermöglicht genau diesen Zugriff ohne Passwort.

Session-Hijacking ist ein Angriff, bei dem ein Angreifer eine legitime Nutzersitzung übernimmt oder fälscht. Im Fall von CVE-2026-41940 wird keine bestehende Session gekapert, sondern eine neue Session-Datei mit Root-Rechten direkt auf den Server geschrieben.

Shared Hosting

Shared Hosting ist ein Hosting-Modell, bei dem mehrere Kunden-Accounts auf demselben physischen Server betrieben werden. Ein einziges kompromittiertes WHM gibt einem Angreifer Zugriff auf alle Accounts des Servers, unabhängig davon, welcher Account der ursprüngliche Angriffsvektor war.

WHM

WHM (Web Host Manager) ist die administrative Oberfläche über cPanel mit Root-Zugriff auf einen Server. Während cPanel der nutzerseitigen Verwaltung einzelner Accounts dient, steuert WHM die gesamte Serverumgebung inklusive aller cPanel-Accounts darauf.

FAQ: cPanel-Sicherheitslücke: Ist Ihre Website betroffen?

CVE-2026-41940: Kritische Sicherheitslücke in cPanel & WHM (CVSS 9,8) ermöglicht unauthentifizierten Angreifern Root-Zugriff auf Server

Was ist CVE-2026-41940? CVE-2026-41940 ist eine kritische Sicherheitslücke in cPanel & WHM mit einem CVSS-Score von 9,8. Sie erlaubt unauthentifizierten Angreifern, die Anmeldung zu umgehen und Root-Zugriff auf den gesamten Server zu erlangen. Betroffen sind alle cPanel & WHM-Versionen ab 11.40. cPanel veröffentlichte am 28. April 2026 einen Patch. Bin ich betroffen, wenn ich WordPress auf Shared Hosting betreibe? Möglicherweise ja, auch ohne eigenes Verschulden. Auf Shared-Hosting-Servern teilen sich viele Kunden eine cPanel/WHM-Instanz. Hatte ein Angreifer Root-Zugriff auf WHM, sind alle Accounts des Servers potenziell kompromittiert, unabhängig davon, wie gut Ihre eigene WordPress-Installation abgesichert war. Fragen Sie Ihren Hoster direkt nach dem Patch-Status für CVE-2026-41940. Soll ich das Lösegeld zahlen? Nein. Koordinierte Ransomware-Kampagnen dieser Art halten Entschlüsselungsversprechen in der Mehrheit der Fälle nicht ein. Jede Zahlung finanziert weitere Angriffe. Der sicherere Weg ist die Wiederherstellung aus einem Off-Site-Backup auf einem frischen, gepatchten Server. Schützt ein WordPress-Sicherheitsplugin vor dieser Lücke? Nein. WordPress-Sicherheitsplugins wie Wordfence oder iThemes Security operieren auf der Anwendungsebene Ihrer Website. CVE-2026-41940 greift eine Ebene tiefer an: die Hosting-Infrastruktur selbst. Ist der Server kompromittiert, hat ein Plugin im WordPress-Verzeichnis keinen Einfluss auf den Angriff. Welche cPanel-Version ist sicher? Sicher sind cPanel & WHM ab den folgenden Versionen: 11.136.0.5, 11.134.0.20, 11.132.0.29, 11.130.0.19, 11.126.0.54 sowie WP Squared ab 136.1.7. Alle Versionen ab 11.40 unterhalb dieser Grenzwerte sind weiterhin verwundbar. Prüfen Sie Ihre Version im WHM-Dashboard oder fragen Sie Ihren Hoster. Kann ich meine Website auf demselben kompromittierten Server wiederherstellen? Nur dann, sofern Ihr Hoster nachweislich gepatcht hat und eine vollständige Server-Neuaufsetzung oder gründliche forensische Bereinigung durchgeführt wurde. Hatte der Angreifer Root-Zugriff, reicht eine WordPress-Bereinigung allein nicht aus. Im Zweifelsfall empfiehlt sich der Wechsel zu einem frischen, gepatchten Hosting-Anbieter vor der Wiederherstellung.

Quellen

Rapid7 | CVE-2026-41940: cPanel & WHM Authentication Bypass | https://www.rapid7.com/blog/post/etr-cve-2026-41940-cpanel-whm-authentication-bypass/ | besucht am 01.05.2026

Help Net Security | cPanel zero-day exploited for months before patch release | https://www.helpnetsecurity.com/2026/04/30/cpanel-zero-day-vulnerability-cve-2026-41940-exploited/ | besucht am 01.05.2026

watchTowr Labs | The Internet Is Falling Down (cPanel & WHM Authentication Bypass CVE-2026-41940) | https://labs.watchtowr.com/the-internet-is-falling-down-falling-down-falling-down-cpanel-whm-authentication-bypass-cve-2026-41940/ | besucht am 01.05.2026

cPanel | Security Update 04-28-2026 | https://support.cpanel.net/hc/en-us/articles/40073787579671-cPanel-WHM-Security-Update-04-28-2026 | besucht am 01.05.2026

BleepingComputer | Critical cPanel and WHM bug exploited as a zero-day, PoC now available | https://www.bleepingcomputer.com/news/security/critical-cpanel-and-whm-bug-exploited-as-a-zero-day-poc-now-available/ | besucht am 01.05.2026