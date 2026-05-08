Mit dem WordPress-Plugin-Backdoor hat ein Angreifer 400.000 Sites über einen Marktplatz-Kauf infiltriert. Stellen Sie sich vor, jemand kauft eine vertrauenswürdige Plugin-Sammlung auf Flippa und schiebt acht Monate später eine Hintertür in jede einzelne Installation.

Das Wichtigste in Kürze

Ein Angreifer kaufte das gesamte Essential-Plugin-Portfolio mit über 30 WordPress-Plugins für eine sechsstellige Summe auf Flippa

Insgesamt waren mehr als 400.000 Installationen betroffen

Der erste Code-Commit des neuen Eigentümers war eine PHP-Deserialisierungs-Backdoor

WordPress.org schloss alle 31 Plugins an einem einzigen Tag

Was ist genau passiert?

Essential-Plugin-Portfolio mit über 30 WordPress-Plugins und 400.000 Installationen auf Flippa für sechsstellige Summe verkauft. Käufer implantierte PHP-Deserialisierungs-Backdoor

Die Übernahme verlief unauffällig. Auf dem digitalen Marktplatz Flippa wurde das Essential-Plugin-Portfolio mit über 30 WordPress-Plugins und insgesamt mehr als 400.000 Installationen für eine sechsstellige Summe verkauft. Der Käufer übernahm damit nicht nur den Code, sondern auch den WordPress.org-Commit-Zugang.

Sein erster Code-Commit war eine PHP-Deserialisierungs-Backdoor. Sie blieb acht Monate inaktiv. Im April 2026 wurde sie aktiviert. Auf jeder Website mit den infizierten Plugins lud sie eine Datei namens wp-comments-posts.php, deren Name absichtlich der legitimen WordPress-Datei wp-comments-post.php ähnelte. Die Backdoor injizierte PHP-Code in wp-config.php und servierte SEO-Spam exklusiv an den Googlebot, blieb für Site-Eigentümer aber unsichtbar.

Warum ist der Angriff besonders heikel?

Botnetz nutzte Ethereum-Smart-Contract für Domain-Auflösung, um klassischen Takedowns zu entgehen. Gleiche Methode wie beim CanisterWorm-Angriff 2026

Die Tarnung war professionell. Die Command-and-Control-Infrastruktur nutzte einen Ethereum-Smart-Contract zur Domain-Auflösung. Klassische Domain-Takedowns funktionieren so nicht, weil der Angreifer die Smart-Contract-Konfiguration jederzeit auf eine neue Domain umstellen kann. Dieselbe Technik wurde im März 2026 beim CanisterWorm-Supply-Chain-Angriff beobachtet.

Der Sicherheitsforscher Austin Ginder von Anchor Hosting verfolgte die Zeitachse über 939 Backup-Snapshots und konnte das Injektions-Fenster auf einen sechsstündigen 44-Minuten-Zeitraum am 6. April eingrenzen. Diese Forensik-Methode lässt sich auf jede Produktivumgebung mit Backups übertragen.

Der Angriff trifft das Vertrauensmodell von WordPress ins Mark. Wer 2026 noch glaubt, ein Plugin sei nach der Installation für immer sicher, hat den Marktplatz nicht verstanden. Maintainer können verkauft werden, das ist die strukturelle Wahrheit. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Welche Plugins sind betroffen?

WordPress.org sperrte 31 Essential-Plugins nach Backdoor-Fund. Nutzer sollten betroffene Plugins manuell deaktivieren und entfernen

WordPress.org schloss alle 31 Plugins der Essential-Plugin-Sammlung an einem einzigen Tag. Wer diese Plugins installiert hat, wurde aus dem WordPress-Repository nicht mehr automatisch versorgt. Site-Betreiber sollten die Plugins dennoch manuell deaktivieren und entfernen, weil die Backdoor bereits aktiv sein kann.

Der Angriffsmuster ist nicht WordPress-spezifisch. Es nutzt eine strukturelle Schwäche jedes Paket-Ökosystems, in dem Maintainer-Schaft übertragen werden kann. NPM, PyPI, Browser-Extension-Stores und der VS-Code-Marketplace stehen vor demselben Risiko. KI-gestützte Angreifer beschleunigen genau diese Klasse von Angriffen.

Welche Lehren ziehen Site-Betreiber?

Plugin-Eigentümerwechsel überwachen, Backup-Forensik aufbauen und Software-Bill-of-Materials für WordPress implementieren zum Schutz vor Supply-Chain-Angriffen

Vier Punkte.



1. Plugin-Eigentümerwechsel überwachen.

Wer im Plugin-Repository nach Verkaufs-Hinweisen oder neuen Maintainern schaut, erkennt den ersten Schritt eines Supply-Chain-Angriffs früher.



2. Backup-Forensik-Fähigkeit aufbauen.

Wer Backups nicht nur hat, sondern auch zwischen ihnen vergleichen kann, identifiziert Injektionen schnell.



3. SBOM für WordPress.

Welche Plugins laufen, in welcher Version, von welchem Maintainer?



4. Cloaking-Detection.

Wenn nur der Googlebot Spam sieht und Site-Betreiber nichts auffällt, schützt nur eine externe Crawler-Prüfung.

Was sollten WordPress-Verantwortliche jetzt sofort tun?

Drei Sofortmaßnahmen gegen Malware: Essential-Plugins deaktivieren, Google Search Console prüfen, Hosting-Provider für Backup-Wiederherstellung kontaktieren

Drei Sofortmaßnahmen.



1. Plugin-Bestand prüfen.

Sind Plugins der Essential-Sammlung installiert? Falls ja, sofort deaktivieren, entfernen und die wp-config.php manuell auf injizierten PHP-Code prüfen.



2. Google Search Console öffnen und auf manuelle Aktionen oder Spam-Hinweise prüfen.



3. Hosting-Provider, z. B. Word Press Hoster, kontaktieren und ein Restore aus dem letzten Backup vor dem 6. April 2026 in Betracht ziehen, falls verfügbar.

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Quellen InfoQ – Attacker Bought 30 WordPress Plugins on Flippa and Backdoored All of Them – https://www.infoq.com/news/2026/05/wordpress-plugins-supply-chain/ – besucht am 08.05.2026 Anchor Hosting – Forensic analysis by Austin Ginder – https://anchor.host/ – besucht am 08.05.2026