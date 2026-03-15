Wird KI 2026 kleiner statt größer? Kommt drauf an.

Die KI-Branche verabschiedet sich vom Prinzip „größer ist besser“. Experten auf der IBM Think zeigen, warum kleinere, spezialisierte Modelle für Unternehmen jetzt relevanter werden als Rechenpower-Rekorde.

Waren Sie schon in dieser Situation? Ihre KI-Strategie für 2026 steht, das Budget ist freigegeben, doch jede Woche erscheint ein noch größeres Sprachmodell. Gleichzeitig steigen Ihre Inferenzkosten, und der messbare Nutzen bleibt hinter den Versprechen zurück. Genau diesen Widerspruch haben Forscher auf der IBM Think adressiert.

Das Wichtigste in Kürze

KI-Labore setzen 2026 auf schlankere Modelle, die vor der Antwort nachdenken, statt auf immer mehr Parameter.

DeepSeek erreichte mit einem Zehntel der üblichen Rechenleistung vergleichbare Ergebnisse und veränderte die Kostenrechnung grundlegend.

Drei Engpässe begrenzen den Einsatz: Inferenzkosten, Energieverbrauch und Regulierung.

Forrester prognostiziert, dass bis 2027 rund 25 % der geplanten KI-Ausgaben wegen fehlendem ROI gestrichen werden.

Das kleinere Paket tut es auch.

Warum funktioniert weniger Rechenleistung plötzlich besser?

Der Wendepunkt kam Anfang 2025. Das chinesische Labor DeepSeek veröffentlichte ein Modell, das westliche Systeme mit einem Bruchteil der Trainingsressourcen einholte. Nvidias Aktienkurs fiel an einem einzigen Tag um 17 %. Seyed Emadi, Professor an der University of North Carolina, fasste es gegenüber IBM Think so zusammen: „Wir haben aufgehört, Modelle größer zu machen, und angefangen, sie klüger zu machen.“

Die neue Architektur heißt Mixture of Experts. Statt bei jeder Anfrage sämtliche Parameter zu aktivieren, leitet sie Eingaben an spezialisierte Teilnetzwerke weiter. Andrew Chin, Juraprofessor an der UNC, erklärte die wirtschaftliche Folge: „Skalierung wird zu etwas, das man steuert, nicht nur maximiert.“

Welche drei Grenzen zwingen Unternehmen zum Umdenken?

Die erste Grenze ist ökonomisch. Inferenzkosten wirken als harte Decke, wenn ein Modell Minuten zum Nachdenken braucht, aber Echtzeitantworten liefern soll. Die zweite Grenze ist physisch: Der weltweite Stromverbrauch von Rechenzentren soll sich laut Prognosen bis 2030 mehr als verdoppeln. Die dritte Grenze setzt die Regulierung.

Kush Varshney, IBM Fellow, brachte den Paradigmenwechsel auf den Punkt: Unternehmen brauchen nicht die Fähigkeit, alles zu können. „Die meisten Unternehmensaufgaben sind zielgerichteter“, sagte er gegenüber IBM Think. Der Glaube an pure Skalierung weiche dem Pragmatismus zweckgebundener Modelle.

„Wer 2026 noch auf das größte Modell setzt statt auf das passendste, verbrennt Budget. Die KI-Branche lernt gerade, dass Ingenieurskunst wichtiger ist als Rechenpower.“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bedeutet das konkret für Ihre KI-Roadmap?

Kleinere Modelle lassen sich per LoRA-Feintuning mit überschaubarem Budget an Branchenanforderungen anpassen. Das MIT-Verfahren DisCIPL zeigt, wie ein großes Modell viele kleine koordiniert und dabei deutlich weniger Rechenleistung verbraucht. Für Unternehmen heißt das: Statt ein Alleskönner-Modell einzukaufen, lohnt sich der Aufbau spezialisierter KI-Pipelines, die gezielt auf eigene Daten und Prozesse zugeschnitten sind.