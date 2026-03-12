Brauchen Sie Backlinks im KI-Zeitalter? Mehr denn je.

ChatGPT, Perplexity und Google AI Overviews verändern die Spielregeln der Sichtbarkeit. Wer glaubt, Backlinks hätten ausgedient, übersieht einen entscheidenden Punkt. Linkbroker zeigt in einem neuen Praxisguide, warum Sie gerade jetzt gezielt Autorität aufbauen sollten.

Das Wichtigste in Kürze:

KI-Systeme zitieren bevorzugt Quellen mit hoher externer Autorität.

Backlinks und Markenerwähnungen sind zentrale Vertrauenssignale für diese Algorithmen.

Linkbroker zeigt im kostenlosen Praxisguide, wie Sie diese Autorität systematisch aufbauen.

Warum ignorieren KI-Systeme manche Unternehmen komplett?

Kennen Sie das? Ihr Unternehmen hat eine solide Website, guten Content und ein klares Angebot. Trotzdem tauchen Sie weder in den Antworten von ChatGPT noch bei Perplexity auf. Ihre Konkurrenz hingegen wird zitiert. Der Unterschied liegt selten am Inhalt, sondern an der Autorität dahinter.

Nicht jeder Schlüssel öffnet jede Tür. Aber dieser hier hat offenbar Beziehungen.

KI-Suchsysteme verarbeiten täglich Milliarden von Anfragen. ChatGPT allein kommt auf rund 2,5 Milliarden Prompts pro Tag. Diese Systeme stellen Antworten aus Quellen zusammen, die sie als vertrauenswürdig einstufen. Die zentrale Frage lautet deshalb nicht mehr, ob Ihre Website bei Google auf Seite eins rankt, sondern ob KI-Systeme Ihre Marke als zitierwürdige Quelle erkennen.

Viele Unternehmen glauben, guter Content reiche aus, um in KI-Antworten aufzutauchen. In der Praxis fehlt aber fast immer das entscheidende Signal: externe Autorität, die sich nur über gezielte Backlinks und konsistente Markenerwähnungen aufbauen lässt. Julian Kirfel, SEO-Experte bei Linkbroker.

Was hat Linkbuilding mit KI-Sichtbarkeit zu tun?

Linkbroker hat Anfang März 2026 einen umfassenden Praxisguide veröffentlicht. Die Kernthese lautet: Backlinks gehören zu den wenigen externen Indikatoren, mit denen Algorithmen messen können, wie vertrauenswürdig eine Domain ist. Google nutzt dieses Prinzip seit Ende der 1990er Jahre. Jeder Backlink ist eine Stimme für die Glaubwürdigkeit einer Domain. Ein Link von einem etablierten Fachportal wiegt dabei deutlich schwerer als hundert Links von Nischenblogs.

Aktuelle Analysen zeigen: KI-Systeme bewerten Unternehmen zunehmend als Entitäten. Wie häufig berichten Medien über ein Unternehmen? Welche Quellen erwähnen die Marke? Die Häufigkeit solcher Erwähnungen korreliert sogar stärker mit KI-Sichtbarkeit als reine Backlink-Zahlen.

Was kostet Sichtbarkeit im Jahr 2026?

Die Spanne reicht von einigen hundert Euro für Nischenblogs bis zu fünfstelligen Beträgen für Platzierungen auf internationalen Leitmedien. Linkbroker nennt als Orientierung Pakete ab 449 € für zwei Backlinks inklusive Texterstellung. Wichtig ist dabei der richtige Mix: Wer nur auf einen Linktyp setzt, riskiert ein unnatürlich wirkendes Linkprofil. Gastartikel ergänzen sich mit Branchenverzeichnissen, digitale PR verstärkt themenrelevante Erwähnungen.

Was ändert sich für Unternehmen konkret?

Laut aktuellen Erhebungen ist der Traffic, den KI-Systeme auf Websites lenken, im Jahr 2025 um rund 527 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Google blendet bei über 16 % aller Suchanfragen AI Overviews ein. Rund 93 % dieser KI-gestützten Suchen enden, ohne dass der Nutzer auf ein Suchergebnis klickt. Sichtbarkeit entsteht zunehmend nicht mehr durch den Klick auf einen blauen Link. Stattdessen zählt, ob die eigene Marke in der KI-Antwort selbst vorkommt.

Linkbroker stellt den kompletten Praxisguide als Blogartikel und als Erklärvideo kostenlos zur Verfügung. Nach der Anmeldung mit einer geschäftlichen E-Mail-Adresse erhalten Sie Zugang zum Marktplatz mit über 100.000 internationalen Publishern.

Backlinks kaufen 2026: Der komplette Praxis Guide

Watch this video on YouTube

Über Linkbroker Linkbroker betreibt einen der größten Backlink-Marktplätze im deutschsprachigen Raum. Über 9.100 Geschäftskunden nutzen die Plattform, um aus mehr als 100.000 internationalen Publishern die passenden Backlinks für ihre SEO-Strategie zu finden. Neben dem Marktplatz bietet Linkbroker fertige Linkpakete, Managed Linkbuilding und den KI-gestützten Linkfinder. linkbroker.de