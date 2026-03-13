Ist Nexthop AI der nächste Netzwerk-Riese? Bald.

Das KI-Networking-Startup Nexthop AI sammelt 430 Millionen Euro in einer überzeichneten Series B ein und wird mit 3,6 Milliarden Euro bewertet. Für Entscheider in der IT-Infrastruktur lohnt sich ein genauer Blick.

Stellen Sie sich vor, Ihre KI-Cluster laufen auf Hochtouren, aber das Netzwerk bremst die GPUs aus. Genau dieses Problem adressiert Nexthop AI mit spezialisierten Switches für KI-Rechenzentren.

Das Wichtigste in Kürze

Nexthop AI schließt eine überzeichnete Series B über 430 Mio. € ab und erreicht eine Bewertung von 3,6 Mrd. €

Lightspeed Venture Partners führt die Runde an, Andreessen Horowitz steigt neu ein

Drei neue Ethernet-Switches verarbeiten bis zu 102,4 Terabit pro Sekunde

Der Markt für KI-Netzwerke könnte laut SemiAnalysis bis 2031 auf 86 Mrd. € wachsen

Warum fließt so viel Geld in Netzwerk-Hardware?

KI-Modelle brauchen nicht nur leistungsfähige GPUs, sondern auch schnelle Verbindungen zwischen Tausenden Prozessoren. Herkömmliche Rechenzentrumsnetze stoßen dabei an ihre Grenzen. Nexthop AI entwickelt Switches und Netzwerkarchitekturen, die speziell auf KI-Workloads zugeschnitten sind.

„Das rasante Wachstum der KI zwingt dazu, die Netzwerkarchitektur von Rechenzentren grundlegend neu zu denken. Das schafft eine der größten Infrastruktur-Chancen einer ganzen Generation“, sagt Guru Chahal, Partner bei Lightspeed Venture Partners.

Was genau baut Nexthop AI?

Das Unternehmen hat drei neue Switches vorgestellt: Der NH-4010 verarbeitet 51,2 Terabit pro Sekunde und soll dabei bis zu 20 % weniger Energie verbrauchen als vergleichbare Produkte. Der NH-4220 verdoppelt diese Kapazität auf 102,4 Terabit. Alle Geräte basieren auf Broadcom-Chips und laufen auf Open-Source-Betriebssystemen wie SONiC und FBOSS.

Dazu kommt eine neue „Disaggregated Spine“-Architektur, die Netzwerkebenen in funktionale Schichten aufteilt. Nexthop verspricht damit bis zu 30 % niedrigere Energie- und Infrastrukturkosten gegenüber herkömmlichen Designs.

„Wer heute KI-Infrastruktur baut, kommt an spezialisierten Netzwerken nicht vorbei. Nexthop AI zeigt, dass die Picks-and-Shovels-Phase des KI-Booms längst die Netzwerkebene erreicht hat.“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wie steht Nexthop AI im Markt?

Gründer Anshul Sadana leitete zuvor als COO den Netzwerk-Spezialisten Arista Networks. Seit der Gründung 2024 hat Nexthop AI insgesamt rund 525 Mio. € eingesammelt und beschäftigt über 300 Mitarbeiter. Zu den Investoren zählen neben Lightspeed und Andreessen Horowitz auch Kleiner Perkins, Battery Ventures und Altimeter Capital.

„KI-Cluster treiben Rechenzentrumsnetzwerke an ihre Grenzen. Das Netzwerk steht jetzt im Zentrum der Gesamtleistung eines Systems“, sagt Raghu Raghuram, General Partner bei Andreessen Horowitz.

Die Hyperscaler Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft planen allein 2026 rund 560 Mrd. € für KI-Rechenzentren. Nexthop AI konkurriert dabei mit etablierten Größen wie Arista, Cisco und Broadcom, setzt aber gezielt auf offene Software und ein Co-Development-Modell mit den größten Cloud-Betreibern.

