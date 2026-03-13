Verwandelt Acrobat Studio PDFs in Präsentationen? Jetzt schon.

Adobe Acrobat Studio bekommt neue KI-Funktionen, die Dokumente in Präsentationen und Podcasts umwandeln. Alle Features sind ab sofort auch auf Deutsch verfügbar.

Stellen Sie sich vor, Sie ziehen einen 200-seitigen Bericht in ein Tool und bekommen fünf Minuten später eine fertige Präsentation zurück. Adobe Acrobat Studio macht genau das jetzt möglich und spricht dabei endlich auch Deutsch.

Das Wichtigste in Kürze

Acrobat Studio verwandelt PDFs per KI in Präsentationen und Podcasts

Die chatbasierte PDF-Bearbeitung versteht Prompts in natürlicher Sprache

PDF Spaces ermöglicht kollaboratives Arbeiten an Dokumenten und Links

Alle neuen Funktionen sind ab sofort auf Deutsch verfügbar

Dieser Aktenordner hat seine PDFs endlich in die Freiheit entlassen. Jetzt fliegen sie als Präsentationen durch die Welt.

Was kann die neue Präsentationsfunktion?

Die Funktion „Präsentation erstellen“ analysiert hochgeladene Dokumente und generiert daraus eine strukturierte Gliederung. Nutzer wählen Länge und Tonfall, Acrobat greift im Hintergrund auf Adobe Express zurück und liefert professionelle Designs.

Bilder, Videos und Schriftarten lassen sich direkt in Acrobat anpassen. Ein Brand Kit sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild, ohne dass Sie zwischen Anwendungen wechseln müssen.

Wie funktioniert die chatbasierte PDF-Bearbeitung?

Der KI-Assistent in Acrobat versteht Anweisungen in natürlicher Sprache. Sie können Seiten entfernen, Text ersetzen, Kommentare löschen oder elektronische Signaturen hinzufügen. Alles per Chat-Prompt.

Das verbesserte Hilfefenster liefert schrittweise Anleitungen und unterstützt bei der Fehlerbehebung direkt im Chat.

Was bringt die Podcast-Funktion?

Mit „Podcast erstellen“ fasst die KI Notizen, Transkripte und umfangreiche Berichte zu einer Audio-Zusammenfassung zusammen. Das Format eignet sich für die Vorbereitung auf Meetings, ob am Schreibtisch oder unterwegs.

„Wer täglich in PDFs ertrinkt, bekommt mit Acrobat Studio jetzt einen KI-Rettungsring. Die Frage ist nicht ob, sondern wie schnell sich das im Arbeitsalltag durchsetzt.“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Für wen lohnt sich Acrobat Studio?

Adobe positioniert die Suite für Vertriebsteams, Marketingabteilungen, Rechtsabteilungen und Studierende. PDF Spaces funktioniert als kollaborative Wissensdatenbank, in der Teams Dateien teilen, Kommentare sammeln und gemeinsam Erkenntnisse gewinnen.

Alle genannten Funktionen sind in Acrobat Studio gebündelt und ab sofort in deutscher Sprache verfügbar.

Mehr #Adobe News