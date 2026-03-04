Als Freiberufler in der Digitalwirtschaft ist Zeit die wichtigste Währung. Wer 2026 noch manuell Belege sortiert und Buchungskonten zuordnet, verliert bezahlbare Arbeitsstunden an einen Prozess, den längst Software übernehmen kann. Wir haben sechs aktuelle Cloud-Lösungen unter die Lupe genommen und geprüft, welches Tool den Buchhaltungs-Workflow für Freiberufler wirklich automatisiert. Das Ergebnis: BuchhaltungsButler setzt sich in den entscheidenden Kategorien klar an die Spitze.

Rund 1,47 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland als Selbstständige in freien Berufen. Sie alle teilen dasselbe Problem: Buchhaltung kostet Zeit, die eigentlich Umsatz bringen sollte. Laut einer Umfrage des Finanzdienstleisters Kontist verlieren Selbstständige durchschnittlich 24,6 Arbeitstage pro Jahr allein durch Bürokratie und Verwaltung. Umgerechnet auf einen durchschnittlichen Freelancer-Stundensatz von rund 100 Euro sind das über 19.000 Euro entgangener Umsatz pro Jahr. Die richtige Software kann diesen Verlust um 70 bis 80 Prozent reduzieren.

Rund 1,47 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland als Selbstständige in freien Berufen. Sie alle teilen dasselbe Problem: Buchhaltung kostet Zeit, die eigentlich Umsatz bringen sollte. Laut einer Umfrage des Finanzdienstleisters Kontist verlieren Selbstständige durchschnittlich 24,6 Arbeitstage pro Jahr allein durch Bürokratie und Verwaltung. Umgerechnet auf einen durchschnittlichen Freelancer-Stundensatz von rund 100 Euro sind das über 19.000 Euro entgangener Umsatz pro Jahr. Die richtige Software kann diesen Verlust um 70 bis 80 Prozent reduzieren.

Wer die Buchhaltung automatisiert, gewinnt jeden Monat Stunden für Kundenprojekte zurück.

Warum lohnt sich ein Buchhaltungssoftware-Vergleich gerade jetzt?

Zwei Entwicklungen machen 2026 zum Schlüsseljahr für die Buchhaltung von Freiberuflern. Erstens: Die E-Rechnungspflicht. Seit dem 1. Januar 2025 müssen alle Selbstständigen im B2B-Bereich elektronische Rechnungen in strukturierten Formaten wie XRechnung oder ZUGFeRD empfangen und archivieren können. Spätestens ab 2028 wird auch der Versand für alle verpflichtend. Wer heute noch mit Excel oder Papierbelegen arbeitet, gerät in Verzug.

Seit 2025 gilt die E-Rechnungspflicht. Wer jetzt die richtige Software wählt, spart sich den Umstieg unter Druck.

Zweitens: Die wirtschaftliche Lage für Freiberufler hat sich verschärft. Laut der Freelancer-Studie 2025 von freelance.de bewerteten 39 Prozent der Befragten das vergangene Jahr als schlechter als erwartet. 63 Prozent rechnen mit einer schwierigen Auftragslage. Die drei größten Herausforderungen sind Projektakquise (61 Prozent), Steuerbelastung (47 Prozent) und wirtschaftliche Abhängigkeit (45 Prozent). In diesem Umfeld zählt jede Stunde, die nicht an Verwaltung verloren geht.

Kostenfaktor Manuell (Excel/Papier) Mit Buchhaltungssoftware Zeitaufwand pro Monat 12–15 Stunden 2–3 Stunden Fehlerquote bei Kontierung Hoch (keine Prüflogik) Niedrig (KI-Vorschläge) Steuerberaterkosten (EÜR + ESt) 800–1.600 € / Jahr 400–800 € / Jahr E-Rechnungsfähigkeit Nicht gegeben Integriert



Ein Rechenbeispiel: Angenommen, eine Grafikdesignerin investiert monatlich zwölf Stunden in ihre Buchhaltung. Bei einem Stundensatz von 90 Euro sind das 1.080 Euro entgangener Umsatz pro Monat, also 12.960 Euro im Jahr. Würde sie diese Zeit mit einer automatisierten Cloud-Lösung auf drei Stunden reduzieren, gewinnt sie neun Stunden pro Monat zurück. Das sind 9.720 Euro Mehrumsatz im Jahr. Die Softwarekosten von rund 300 Euro jährlich hätten sich damit mehr als dreißigfach refinanziert.

Für diesen Vergleich haben wir sechs Cloud-Buchhaltungslösungen getestet, die sich gezielt an Freiberufler, Soloselbstständige und kleine Teams richten. Unsere Kriterien: Wie hoch ist der Automatisierungsgrad? Wie intuitiv ist die Bedienung? Wie gut funktioniert die Anbindung an Banken, PayPal und Wise? Und wie sicher ist das Tool bei komplexeren Buchungsfällen, etwa Reverse-Charge bei US-Software-Abos?

Sechs Tools, ein Ziel: weniger Verwaltung, mehr Zeit für Kundenprojekte.

Tool Fokus Automatisierung UI/UX Preis ab (mtl.) BuchhaltungsButler KI-Vorkontierung für Profis Exzellent Modern 24,95 € Lexware Office Mobile-First Allrounder Sehr gut Top 7,90 € Accountable Steuer-Fokus für Nomaden Gut Sehr gut 0 € / 15 € sevDesk Klassisches Cloud-Tool Solide Gut 12,90 € FastBill Agentur- und Projektfokus Solide Modern 9,00 € Zervant Minimalistisches Invoicing Basis Minimal 0 €



Alle sechs Tools sind cloud-basiert, GoBD-konform und bieten eine Anbindung an deutsche Bankkonten. Die Unterschiede liegen im Detail, und genau dort entscheidet sich, ob Sie jeden Monat Stunden sparen oder doch wieder manuell nacharbeiten müssen.

Wie schlägt sich BuchhaltungsButler im Praxistest?

BuchhaltungsButler landet in unserem Vergleich auf Platz eins, und das aus einem klaren Grund: Die Software denkt mit. Während andere Tools Belege lediglich verwalten, kontiert BuchhaltungsButler sie automatisch. Das System nutzt maschinelles Lernen, um Geschäftsvorfälle zu analysieren. Kommt eine Rechnung von Google Workspace, einem Hosting-Anbieter oder Adobe herein, weiß die Software nach wenigen Lernzyklen, welches Buchungskonto und welcher Steuersatz korrekt sind.

Wenn die Software mitdenkt, bleibt mehr Zeit für die Arbeit, die wirklich Umsatz bringt.

Die Erkennungsquote liegt laut Herstellerangaben bei über 80 Prozent. Nach einer Einarbeitungsphase von wenigen Wochen berichten Anwender von Trefferquoten jenseits der 90 Prozent. In der Praxis bedeutet das: Sie öffnen morgens Ihre Buchhaltung, bestätigen die automatischen Buchungsvorschläge mit wenigen Klicks und sind in Minuten fertig.

Für Freiberufler besonders relevant:

Die Bankanbindung unterstützt über 5.000 Kreditinstitute. PayPal, Wise und Stripe werden automatisch importiert, Gebühren sauber abgegrenzt. Eingangsrechnungen lassen sich per E-Mail-Weiterleitung erfassen. Sie richten eine Filterregel ein, und jede Rechnung landet automatisch im System. Die Software ist bereits E-Rechnungsfähig. XRechnung und ZUGFeRD werden unterstützt. Der DATEV-Export liefert Ihrem Steuerberater einen vollständigen Datensatz statt einer Schuhschachtel mit Quittungen. Wöchentliche Zoom-Sprechstunden bieten Unterstützung bei komplexen Fragen wie Auslandsumsätzen oder Reverse-Charge-Buchungen.

Was BuchhaltungsButler von günstigeren Alternativen abhebt, ist die Tiefe der Automatisierung. Die Software erstellt die Anlage EÜR direkt aus dem System und unterstützt auch die doppelte Buchführung mit Bilanz und GuV. Wer also irgendwann eine GmbH gründet, muss nicht das System wechseln.

Was können die Alternativen besser, und wo stoßen sie an Grenzen?

Lexware Office bietet die beste App-Experience im Testfeld. Wer die Buchhaltung oft unterwegs erledigt und vor allem deutsche Bankkonten nutzt, findet hier eine flüssige Oberfläche mit hervorragendem Onboarding. Bei komplexen internationalen Belegketten stößt das Tool allerdings schneller an Grenzen als BuchhaltungsButler. Die Automatisierung ist gut, aber nicht auf dem Niveau einer KI-gestützten Vorkontierung. Für Freiberufler mit einfachem Belegaufkommen und wenigen Auslandsrechnungen ist Lexware Office eine solide Wahl zum niedrigen Einstiegspreis.

Accountable hat seine Stärke in der Echtzeit-Anzeige der Steuerlast. Besonders für Freiberufler, die Angst vor der Steuernachzahlung haben, ist das visuelle Feedback hilfreich. Die App zeigt jederzeit, wie viel Geld Sie für das Finanzamt zurücklegen sollten. Für die vollständige vorbereitende Buchhaltung mit DATEV-Export und automatischer Kontierung ist das Tool allerdings weniger geeignet. Es ist eher ein smarter Steuer-Assistent als ein vollwertiges Buchhaltungssystem.

sevDesk ist eines der bekanntesten Cloud-Tools auf dem deutschen Markt und bietet eine breite Funktionspalette von Rechnungsschreibung bis Belegerfassung. Die Automatisierung bleibt jedoch hinter BuchhaltungsButler zurück. Für Freiberufler, die eine bewährte Standardlösung suchen und keine komplexen Buchungsfälle haben, ist sevDesk eine zuverlässige Option.

FastBill integriert Zeiterfassung und Projektmanagement. Wer nicht nur buchen, sondern auch Zeiten tracken und Projekte verwalten will, findet hier eine kombinierte Lösung. Die Buchhaltungs-Automatisierung selbst bleibt jedoch hinter spezialisierten Tools zurück. Ideal für Webdesigner und Berater, die ihren gesamten Workflow von der Zeiterfassung bis zur Mahnung in einem System abbilden wollen.

Zervant bietet einen kostenlosen Einstieg für minimale Anforderungen. Wer ausschließlich Rechnungen schreiben will und die Buchhaltung komplett dem Steuerberater überlässt, kommt hier ohne Kosten aus. Eine echte Buchhaltungsautomatisierung bietet Zervant nicht.

Wie rechnet sich BuchhaltungsButler konkret für Freiberufler?

Die entscheidende Frage: Lohnt sich der höhere Einstiegspreis von 24,95 Euro netto pro Monat gegenüber günstigeren Alternativen? Die Antwort zeigt sich in einer einfachen Rechnung.

Der Light-Tarif kostet bei jährlicher Zahlung 299,40 Euro netto pro Jahr. Dafür erhalten Sie einen Benutzerzugang, 500 Belege pro Monat, KI-Belegerkennung, automatische Vorkontierung, EÜR-Erstellung und den Steuerberater-Zugang mit DATEV-Export. Wer zusätzlich die UStVA direkt an ELSTER übermitteln will, greift zum Smart-Tarif für 29,95 Euro netto pro Monat.

Selbstständige mit rund 60.000 Euro Jahresumsatz zahlen für EÜR und Einkommensteuererklärung zusammen typischerweise zwischen 800 und 1.600 Euro beim Steuerberater. Durch sauber vorkontierte Belege und einen strukturierten DATEV-Export sinkt der Aufwand des Steuerberaters erheblich. Viele Anwender berichten von einer Halbierung der Steuerberaterkosten.

Posten Ohne Software Mit BuchhaltungsButler Zeitaufwand Buchhaltung / Jahr ~144 Stunden ~36 Stunden Wert der eingesparten Zeit (bei 90 €/h) — 9.720 € Steuerberaterkosten pro Jahr ~1.200 € ~600 € Softwarekosten pro Jahr 0 € 299,40 € Netto-Vorteil pro Jahr — ~10.020 €



Würden Sie stattdessen ein Tool für 8 Euro pro Monat wählen, das nur halb so gut automatisiert und Ihnen monatlich noch fünf statt drei Stunden Nacharbeit abverlangt, sparen Sie zwar 200 Euro Softwarekosten. Sie verlieren aber rund 24 zusätzliche Arbeitsstunden pro Jahr. Bei 90 Euro Stundensatz sind das 2.160 Euro Umsatzverlust. Die vermeintlich günstigere Lösung kostet also fast 2.000 Euro mehr.

Wie starten Sie am besten mit dem Testsieger?

Der Umstieg klingt aufwendiger, als er ist. BuchhaltungsButler bietet einen geführten Onboarding-Prozess mit Erklärvideos, der auch Anwender ohne Buchhaltungsvorkenntnisse sicher durch die Einrichtung führt.

Testen Sie die Software 14 Tage kostenlos. In der Testphase steht der volle Funktionsumfang zur Verfügung. Verknüpfen Sie Ihr Geschäftskonto und Ihre PayPal- oder Stripe-Konten. Die Software importiert die Transaktionen der letzten Wochen automatisch. Laden Sie zehn bis zwanzig aktuelle Belege hoch, am besten per E-Mail-Weiterleitung. Beobachten Sie, wie die KI Belege ausliest und Buchungsvorschläge macht. Korrigieren Sie falsche Zuordnungen. Die Software lernt aus jeder Korrektur und wird mit jedem Beleg treffsicherer. Richten Sie den Steuerberater-Zugang ein und aktivieren Sie den DATEV-Export.

Nach zwei bis drei Wochen übernimmt die Software den Großteil der Routinearbeit. Sie bestätigen morgens die Buchungsvorschläge, und das war es. Der gefürchtete Belegstapel gehört der Vergangenheit an.

Fazit: BuchhaltungsButler ist die beste Buchhaltungssoftware für Freiberufler

Im Vergleich von sechs Cloud-Lösungen setzt sich BuchhaltungsButler als klarer Testsieger durch. Kein anderes Tool im Test bietet eine vergleichbare KI-gestützte Vorkontierung, die aus wenigen Korrekturen lernt und nach kurzer Einarbeitung über 90 Prozent der Belege automatisch korrekt zuordnet. Dazu kommen die Bankanbindung an über 5.000 Institute, E-Rechnungsfähigkeit, ein sauberer DATEV-Export und die Möglichkeit, bei Unternehmenswachstum nahtlos auf doppelte Buchführung umzusteigen.



Für Freiberufler, die jede Stunde zählen, ist das keine Ausgabe. Es ist eine Investition, die sich bereits im ersten Monat refinanziert. Testen Sie die Software 14 Tage kostenlos und importieren Sie die Transaktionen des letzten Monats. Sie werden sehen, wie viele Belege das System beim ersten Durchlauf bereits korrekt zuordnet.

FAQ

Die wichtigsten Fragen zur Buchhaltung als Freiberufler, verständlich beantwortet.

Reicht Excel für die EÜR noch aus? Excel ist nicht GoBD-konform, weil Buchungen nachträglich veränderbar sind. Moderne Cloud-Software protokolliert jede Änderung revisionssicher. Zudem können Sie mit Excel keine E-Rechnungen im XML-Format empfangen und verarbeiten, was seit 2025 im B2B-Bereich Pflicht ist. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater? BuchhaltungsButler bietet einen DATEV-Export. Ihr Steuerberater bekommt einen fertigen Datensatz statt eines Belegstapels. Das reduziert seinen Aufwand und senkt Ihre Rechnung für den Jahresabschluss. Viele Steuerberater arbeiten bereits mit der Software. Kann ich die Software auch als Kleinunternehmer nutzen? Ja. Sie deaktivieren die Umsatzsteuer-Funktion und profitieren trotzdem von der automatischen Belegerkennung und einer sauberen Übersicht Ihrer Betriebsausgaben. Die Kleinunternehmerregelung gilt seit 2025 bei einem voraussichtlichen Jahresumsatz bis 25.000 Euro. Die meisten professionellen Tools importieren PayPal- und Wise-Transaktionen und rechnen Kurse automatisch um. BuchhaltungsButler ist hier besonders stark bei der Zuordnung von Wechselkursdifferenzen und dem automatischen Reverse-Charge-Handling bei US-Software. Was passiert bei einer GmbH-Gründung? Hier zeigt sich ein entscheidender Vorteil gegenüber günstigeren Tools: BuchhaltungsButler unterstützt neben der EÜR auch die doppelte Buchführung mit Bilanz und GuV. Sie müssen bei einem Rechtsformwechsel nicht das System wechseln. Wie erfasse ich Belege am schnellsten? Nutzen Sie die E-Mail-Weiterleitung. BuchhaltungsButler stellt Ihnen eine eigene E-Mail-Adresse bereit. Richten Sie eine Filterregel ein, die Rechnungen von wiederkehrenden Anbietern automatisch weiterleitet. Die KI liest den Beleg aus, kontiert ihn vor und Sie bestätigen mit einem Klick.

