Kippt der Lkw-Markt jetzt in Richtung Elektro?

Fast 24.000 Elektro-Lkw und -Busse wurden 2025 in Europa neu zugelassen, 60 Prozent mehr als im Vorjahr. Das meldet das International Council on Clean Transportation (ICCT). Damit liefert die Statistik endlich Zahlen zu dem, was sich schon länger abzeichnet: E-Mobilität greift im Nutzfahrzeugbereich um sich. Bei Bussen ist der Kipppunkt längst überschritten. Bei den Lkw rückt er näher.

Das Wichtigste in Kürze

Fast 24.000 E-Lkw und -Busse in Europa zugelassen, plus 60 Prozent gegenüber 2024

E-Busse erreichen 25 Prozent Marktanteil, Stadtbusse sogar 58 Prozent

E-Lkw kommen auf 4,5 Prozent, mittelschwere Trucks verdoppeln ihren Anteil auf 21 Prozent

Deutschland ist europäischer Spitzenreiter bei E-Lkw-Neuzulassungen

Busse haben den Schalter schon umgelegt

Im Busmarkt ist Elektromobilität keine Randerscheinung mehr. Jeder vierte in Europa verkaufte Bus war 2025 elektrisch. Bei Stadtbussen lag der Anteil sogar bei 58 Prozent. Einige Länder gehen noch weiter: Slowenien, Rumänien, die Niederlande, Estland und Dänemark werden ab 2025 ausschließlich emissionsfreie Stadtbusse einsetzen.

Auch auf Einzelmarkt-Ebene zeigt sich das Tempo. In Deutschland verdoppelten sich die E-Bus-Zulassungen in der ersten Jahreshälfte 2025 nahezu, Belgien verneunfachte seine Neuzulassungen fast.

Lkw: Mittelschwere Trucks ziehen das Tempo an

Bei den Lkw ist das Bild differenzierter. Schwere Sattelzüge elektrifizieren sich langsamer, doch das mittelschwere Segment dreht auf. Mittelschwere E-Lkw und Transporter zwischen 3,5 und 12 Tonnen verdoppelten ihren Marktanteil 2025 nahezu, von 10 auf 21 Prozent. Über die vergangenen drei Jahre haben sich die Verkäufe emissionsfreier Fahrzeuge in dieser Kategorie sogar verzehnfacht.

Bei den schweren Trucks wirkt ein regulatorischer Schub nach. EU-CO₂-Standards für schwere Lkw traten im dritten Quartal 2025 in Kraft. Die Verkäufe elektrischer Trucks in der betroffenen Fahrzeugklasse wuchsen daraufhin um 30 Prozent von Q2 auf Q3.

Deutschland sticht heraus. Allein 3.368 mittelschwere E-Lkw kamen 2025 in Deutschland auf die Straße, 43 Prozent aller EU-weit neu registrierten E-Trucks in dieser Klasse. Allerdings wachsen andere Märkte schneller: Die Niederlande steigerten ihre Zulassungszahlen um 523 Prozent, Schweden um 407 Prozent und Italien um 174 Prozent.

Was die Zahlen verschweigen

Die Gesamtmarkt-Kontraktion trübt das Bild etwas ein. Der europäische Lkw-Markt schrumpfte 2025 insgesamt um 6,2 Prozent auf 307.460 Einheiten. Der wachsende E-Anteil reflektiert also nicht nur mehr Elektro-Nachfrage, sondern auch weniger Diesel-Nachfrage. Beides zusammen treibt die Quote.

Außerdem gilt: Die Hersteller haben bisher vor allem auf effizientere Verbrennungsmotoren gesetzt, um die CO₂-Ziele zu erfüllen, nicht auf Elektrifizierung. Fünf von sieben großen Herstellern erreichen die Vorgabe auch ohne radikale Elektrostrategie. Das dämpft das Tempo zusätzlich.

Langfristig bleibt der Weg trotzdem eingezeichnet. Das ICCT rechnet bis 2030 mit einem elektrischen Truck-Bestand von 290.000 bis 340.000 Fahrzeugen in Europa, ausgehend von etwa 22.500 Mitte 2025. Dafür muss der Marktanteil von derzeit rund 4 Prozent auf etwa ein Drittel aller Neuzulassungen steigen. Das ist anspruchsvoll. Aber 2025 zeigt: Die Kurve zeigt in die richtige Richtung.

Quellen

International Council on Clean Transportation (ICCT) – Race to Zero: European Heavy-Duty Vehicle Market Development Quarterly (January–September 2025) – https://theicct.org/publication/r2z-eu-hdv-market-development-quarterly-january-september-2025-dec25/ – besucht am 12.03.2026

ACEA – New commercial vehicle registrations 2025 full year – https://www.acea.auto – besucht am 12.03.2026

ING Think – Europe’s e-truck market gains speed – https://think.ing.com/articles/europes-e-truck-market-speeds-up/ – besucht am 12.03.2026

energie-bau.at – 24.000 Elektro-Lkw und -Busse neu in Europa zugelassen – https://www.energie-bau.at/mobilitaet/5507-24-000-elektro-lkw-und-busse-neu-in-europa-zugelassen – besucht am 12.03.2026