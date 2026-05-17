Wann haben Sie zuletzt für eine simple Restaurant-Reservierung fünf Apps geöffnet, Kontakte durchsucht und am Ende doch zum Telefon gegriffen? Genau diese Gewohnheit will Google mit Gemini Intelligence auf Android beenden. Sameer Samat, Android-Chef bei Google, beschreibt den Wandel gegenüber CNBC so: „Wir wechseln vom Operating System zum Intelligence System.“

Das Wichtigste in Kürze

Gemini Intelligence wird auf Android zum agentischen Layer und führt Multi-Step-Aufgaben aus, etwa Termine planen, Einkäufe vorbereiten und Reservierungen anlegen

Das Modell liest Bildschirmkontext und kombiniert Daten aus Gmail, Chrome und Drittanbieter-Apps wie Instacart

Vor jeder Transaktion fragt Gemini den Nutzer um Bestätigung, „the human is always in the loop“

Wie unterscheidet sich Gemini Intelligence vom bisherigen Assistenten?

Gemini Intelligence plant ein Grillessen: erstellt Gästeliste, entwirft Menü, erstellt Instacart-Einkaufsliste und gibt diese an Nutzer zurück

Der klassische Sprachassistent beantwortete Fragen. Gemini Intelligence handelt. Samat illustriert das Prinzip im CNBC-Interview an einem alltäglichen Beispiel: Gemini bekommt den Auftrag, für ein Grill-Treffen die Gästeliste auszuwerten, ein passendes Menü zu entwerfen, die Zutaten in eine Instacart-Liste zu legen und vor dem Kauf zurück an den Nutzer zu spielen. Statt einzelner App-Aktionen orchestriert das Modell mehrere Dienste in einer durchgehenden Aufgabe. Diese Logik betrifft auch Chrome auf Android, der ab sofort tiefer in Gemini eingebettet ist.

Warum hat Google das jetzt vorgezogen?

Google kündigt I/O am 12. Mai an, eine Woche vor Apples Event, um vor Apples WWDC-Reset für Apple Intelligence mit Gemini-Integration die eigene Vision zu präsentieren

Hinter der Ankündigung am 12. Mai 2026, eine Woche vor dem eigentlichen I/O, steckt ein klares Kalkül. Apple bereitet auf der WWDC im Juni einen Reset für Apple Intelligence vor, in dem Teile von Gemini eine Rolle spielen sollen. Google nutzt das knappe Zeitfenster, um die eigene Vision sichtbar zu platzieren, bevor die Cupertino-Bühne den Eindruck einer geteilten Plattform zementiert. Gleichzeitig läuft das Wettrennen mit OpenAI und Anthropic um den Status der führenden Agenten-Plattform.

Wenn Android wirklich vom Betriebssystem zum Intelligenz-System wird, dann verändert sich nicht nur die User Experience, sondern auch die Architektur der Datenschutz-Compliance. Jede DSGVO-Folgenabschätzung muss 2026 die Frage stellen, welche Apps Gemini im Hintergrund anspricht. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bedeutet das für die deutsche Praxis?

IT-Verantwortliche müssen Datenschutz, Auftragsverarbeitung und Schatten-IT bei Gemini-Integration prüfen

Für IT-Verantwortliche in deutschen Mittelstandsbetrieben sind drei Felder relevant. Erstens: Datenschutz. Wenn Gemini auf Gmail, Kalender und Drittanbieter-Apps zugreift, müssen Auftragsverarbeitungsverträge und Zwei-Faktor-Konzepte neu geprüft werden. Zweitens: Schatten-IT. Mitarbeitende werden privat Gemini-Funktionen nutzen, die im Firmenkontext nicht freigegeben sind. Drittens: Workflow-Strategie. Wer heute klassische RPA-Projekte plant, sollte deren Notwendigkeit neu bewerten, denn agentic AI auf dem Endgerät verschiebt die Grenze zwischen Anwender-Tool und Backend-Automation.

Wer den Hintergrund verstehen möchte, findet im LLMs-Ratgeber die nötige Modell-Landkarte. Die strategischen Implikationen für SEO und Marketing erklärt der Beitrag zu Agentic Search als möglichem Ende der klassischen Suchmaschinenoptimierung.

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