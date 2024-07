15 (kostenlose) Google Tools: Software vom Search King Kong (2024)

Googles Tooluniversum beherrscht den digitalen Workspace wie ein gewaltiger Berg die Landschaft. Dagegen erscheint der Leatherman eher wie ein einfaches Taschenmesser. Ich schaue mir die schiere Macht und den Einfluss der Google Tools in unserem täglichen digitalen Tun an. Und dieser klebrigen Macht bin ich auch erlegen…

Google Analytics

Google Analytics ist ein Analysewerkzeug, das Google entwickelt hat, um Webseitenbetreibern zu helfen, das Verhalten ihrer Besucher zu verstehen. Dieses Tool zeichnet auf, wie viele Personen eine Seite besuchen, wie lange sie bleiben und wie sie sich durch die Webseite bewegen. Es ermöglicht auch das Setzen von Zielen, um den Erfolg von Kampagnen zu messen, und bietet Echtzeitdaten über die aktuelle Nutzung.

Trotz seiner umfangreichen Funktionen finden es einige Nutzer schwierig, sich in Google Analytics zurechtzufinden. Besonders seit einem kürzlichen Update ist es komplizierter geworden, direkte Interaktionen auf der eigenen Seite nachzuvollziehen. Die Oberfläche kann besonders für Anfänger ohne technische Vorkenntnisse als überfordernd empfunden werden.

Hinzu kommt die Sorge um den Datenschutz, da das Tool Informationen sammelt, die potenziell mit anderen Diensten von Google geteilt werden können, wobei dieses Thema gerne von Konkurrenten aufgegriffen wird. Insgesamt ist die Datenschutzthematik völlig überbewertet und Cookie Notices nerven nicht nur mich.

Insgesamt bietet Google Analytics tiefe Einblicke und eine starke Funktionalität zur Analyse des Traffics. Die Wahl, ob man dieses Tool einsetzt, sollte jedoch sorgfältig getroffen werden, unter Berücksichtigung der eigenen Fähigkeiten und der Datenschutzrichtlinien.

Wir nutzen mittlerweile Fathom Analytics, da uns das Handling von GA erschlägt.

Google Analytics ⎟Kosten: (noch) kostenlos

Google Search Console

Die Google Search Console (vormals Google Webmaster Tools) ist ein kostenloses Tool von Google, das Webseitenbetreibern hilft, ihre Sichtbarkeit und Präsenz in den Suchergebnissen von Google zu verstehen und zu verbessern. Die GSC ermöglicht es, die Indexierung der Website zu überwachen und zu optimieren, was direkt die Art und Weise beeinflusst, wie Google die Seite sieht und bewertet. Wir haben bei diesem Thema leider ziemlich lange rumgeeiert und müssen nun eine Menge aufholen.

Informationen, die das Tool bietet: Die Google Search Console bietet Einblicke in die Performance Ihrer Webseite in der Google-Suche. Sie können sehen, welche Suchanfragen Besucher auf Ihre Seite führen, wie oft Ihre Seite in den Suchergebnissen angezeigt wird und welche Seiten am häufigsten aufgerufen werden. Außerdem liefert sie Daten zu Crawling-Fehlern, wie zum Beispiel Seiten, die Google nicht indexieren konnte, sowie Informationen zur mobilen Nutzerfreundlichkeit Ihrer Seite.

Top 10 Funktionen, die Sie kennen sollten:

Leistungsberichte: Zeigen die Klicks, Impressionen, die durchschnittliche Position und die Klickraten für Suchanfragen und Seiten. Indexierungsstatus: Prüft, welche Seiten indexiert sind und identifiziert Probleme mit der Indexierung. URL-Prüfung: Ermöglicht es, die Crawling- und Indexierungsdaten für jede spezifische URL zu überprüfen. Sitemaps einreichen: Sie können Sitemaps einreichen, um Google dabei zu helfen, Ihre Website effektiver zu crawlen. Mobile Usability: Analysiert, wie gut Ihre Website auf mobilen Geräten funktioniert. Links: Zeigt an, von welchen externen Seiten Links auf Ihre Website führen und wie Ihre interne Linkstruktur aussieht. Sicherheitsprobleme: Warnt Sie, wenn auf Ihrer Website Sicherheitsprobleme gefunden werden. AMP (Accelerated Mobile Pages) Status: Überprüft, ob es Probleme mit Ihren AMP-Seiten gibt. Suchanalyse: Liefert detaillierte Daten darüber, wie Besucher über die Google-Suche auf Ihre Seite kommen. Manuelle Maßnahmen: Informiert Sie, wenn Google manuelle Spam-Maßnahmen gegen Ihre Website ergriffen hat.

Warum ist das Tool unerlässlich für technisches und On-Page SEO? Die Google Search Console ist entscheidend für technisches SEO, weil sie direkt aufzeigt, wie Google Ihre Website sieht und welche technischen Probleme behoben werden müssen, um die Crawling- und Indexierungsprozesse zu optimieren. Für On-Page SEO bietet das Tool wertvolle Einblicke in die Inhalte, die bei den Nutzern Anklang finden, und hilft dabei, die Website so zu optimieren, dass sie höhere Rankings in den Suchergebnissen erreicht. Durch die Verbesserung der technischen Leistung und der Inhaltsrelevanz kann eine Website effektiver mit ihrem Zielpublikum kommunizieren und somit mehr Traffic und bessere Engagement-Raten erzielen.

Lernvideo von ahrefs, einer der Referenzen für SEO:

How to use Google Search Console to Improve Your SEO

Google Search Console ⎟Kosten: (noch) kostenlos

Programmable Search Engine

Die Google Programmable Search Engine ermöglicht es Ihnen, eine eigene Suchmaschine direkt auf Ihrer Webseite zu implementieren. Das Besondere daran ist, dass sie die erprobte Google-Suchtechnologie nutzt, um Ihren Nutzern schnell und zuverlässig die passenden Ergebnisse zu präsentieren, ganz gleich, ob diese nur Ihre Inhalte oder das gesamte Internet durchsuchen sollen. Sie können das Design der Suchfunktion selbst gestalten und festlegen, welche Inhalte durchsucht werden. Die Integration ist denkbar einfach. Das Beste daran? Sie können diese Funktion kostenlos nutzen, wenn Sie bereit sind, AdSense-Werbeanzeigen zu ertragen. Möchten Sie keine Werbung anzeigen, so ist auch das möglich gegen eine nutzungsabhängige Gebühr.

Das Funktionsprinzip der Google Custom Search sehen Sie hier (danke an Web Track):

How to Create Google Programmable Search Engine | Integrate Google Custom Search on Your Website

Google Programmable Search Engine ⎟Kosten: kostenlos mit AdSense (5$ pro 1000 Anfragen ohne Werbung)

Tag Manager

Der Google Tag Manager ist ein Tool, das das Hinzufügen und Verwalten von HTML- und JavaScript-Tags auf einer Webseite erleichtert. Tags sind kleine Code-Schnipsel, die für Tracking und Analyse verwendet werden, wie zum Beispiel diejenigen von Google Analytics, Conversion-Tracking für Google Ads oder auch andere Skripte zur Besucheranalyse oder Werbezwecken.

Mit dem Google Tag Manager können Sie diese Tags zentral verwalten, ohne jedes Mal den Quellcode Ihrer Webseite bearbeiten zu müssen. Sie fügen einfach den Tag Manager-Code zu Ihrer Seite hinzu, und von da an können Sie über die Benutzeroberfläche des Tag Managers verschiedene Tags hinzufügen, aktualisieren und verwalten. Das macht nicht nur die Verwaltung einfacher und sicherer, sondern reduziert auch die Gefahr von Fehlern beim direkten Eingriff in den Code Ihrer Webseite.

Ein weiterer Vorteil des Google Tag Managers ist, dass er die Ladezeiten Ihrer Webseite verbessern kann, da Tags nach Bedarf geladen werden und nicht alle gleichzeitig beim Laden der Seite. Dies trägt dazu bei, die Performance der Webseite zu optimieren und das Benutzererlebnis zu verbessern.

Hier ein Video von Loves Data, der auch Werbung für Zahncreme machen könnte.

Google Tag Manager Tutorial - Getting Started (Plus The NEW Google Tag)

Google Tag Manager Stelle noch frei ⎟ Kosten: nix, nada, nur Markentreue

PageSpeed Insights

Google PageSpeed Insights ist ein Google Tool, das Webseitenbetreibern hilft, die Ladegeschwindigkeit ihrer Websites zu analysieren und zu optimieren. Das Tool bewertet sowohl die Desktop- als auch die Mobilversion einer Webseite und gibt jeweils eine Punktzahl von 0 bis 100. Eine höhere Punktzahl deutet auf eine bessere Leistung hin.

Die Analyse umfasst verschiedene technische Aspekte der Webseite, wie zum Beispiel die Effizienz der Inhaltsnutzung, die Minimierung von CSS und JavaScript, die Optimierung von Bildern und die Serverantwortzeit. Auf Basis dieser Analyse stellt Google PageSpeed Insights Berichte bereit, die nicht nur die aktuelle Performance darstellen, sondern auch konkrete Empfehlungen geben, wie die Geschwindigkeit verbessert werden kann.

Diese Vorschläge können das Entfernen blockierender Ressourcen, das Implementieren von Lazy Loading für Bilder, das Verbessern der Serverkonfiguration und vieles mehr umfassen. Durch die Optimierung dieser Faktoren können Webseitenbetreiber die Ladezeiten ihrer Seiten verkürzen, die Nutzererfahrung verbessern und letztlich auch ihre Position in den Suchergebnissen von Google optimieren, da die Ladegeschwindigkeit ein bekannter Rankingfaktor ist.

Ein Gummibärchen einwerfen, und Troy Cherasao dabei zuschauen, wie er Websites auf Speed setzt:

PageSpeed Insights Tutorial

Larry PageSpeed Insights ⎟ Kosten: für umme

Lighthouse

Lighthouse ist ein Open-Source-Tool von Google, das entwickelt wurde, um die Qualität von Webseiten zu bewerten. Es ist besonders nützlich für Webentwickler und SEO-Spezialisten, um die Leistung, Zugänglichkeit, progressive Web-App-Merkmale, SEO und Best Practices für moderne Webentwicklung zu analysieren. Lighthouse kann direkt in Chrome DevTools verwendet werden, als Node-Modul, oder von jedem Computer aus über die Web-Version ausgeführt werden.

Wenn Lighthouse eine Webseite analysiert, führt es eine Reihe von Audits gegen die Seite durch und generiert dann einen Bericht, der aufzeigt, wie gut die Seite in verschiedenen Kategorien abschneidet. Jeder Bericht gibt detaillierte Einblicke und Vorschläge zur Verbesserung der Seite. Ein besonderes Merkmal von Lighthouse ist, dass es nicht nur die Leistung misst, sondern auch spezifische Empfehlungen liefert, wie Entwickler ihre Web-Anwendungen verbessern können, um eine bessere Benutzererfahrung zu schaffen.

Zu den typischen Prüfbereichen gehören:

Leistung: Misst, wie schnell eine Seite geladen wird und interaktiv wird.

Misst, wie schnell eine Seite geladen wird und interaktiv wird. Zugänglichkeit: Überprüft, ob die Webseite für Menschen mit Behinderungen zugänglich ist.

Überprüft, ob die Webseite für Menschen mit Behinderungen zugänglich ist. Progressive Web Apps: Beurteilt, inwieweit die Seite die Kriterien für eine fortschrittliche Webanwendung erfüllt.

Beurteilt, inwieweit die Seite die Kriterien für eine fortschrittliche Webanwendung erfüllt. SEO: Prüft, ob die Webseite suchmaschinenfreundlich gestaltet ist.

Prüft, ob die Webseite suchmaschinenfreundlich gestaltet ist. Best Practices: Bewertet, ob die Seite allgemein anerkannte Best Practices im Webdesign und in der Programmierung befolgt.

Durch die Nutzung von Lighthouse können Entwickler nicht nur technische Aspekte ihrer Webseiten verbessern, sondern auch sicherstellen, dass ihre Seiten insgesamt eine hohe Benutzerfreundlichkeit und Performance aufweisen.

Schon mal was von Speed Tooling gehört? Was von OBI?

Demystifying Speed Tooling (Google I/O ’19)

Lightisindahouse ⎟ Kosten: Zeit

Google Ads Keyword-Planer

Der Google Ads Keyword-Planer ist ein Tool, das speziell für die Verwendung mit Google Ads entwickelt wurde. Es hilft Werbetreibenden dabei, neue Keyword-Ideen für ihre Werbekampagnen zu finden und zu analysieren. Mit diesem Tool können Nutzer Daten zu Suchvolumen und Wettbewerb für spezifische Keywords einsehen, um zu entscheiden, welche Begriffe sie in ihre Kampagnen aufnehmen möchten. Darüber hinaus bietet der Keyword-Planer auch Schätzungen zu den erwarteten Klicks und Kosten pro Klick (CPC) für einzelne Keywords.

Ja, der Google Ads Keyword-Planer ist nur nach Anmeldung benutzbar. Um Zugriff auf den Keyword-Planer zu erhalten, müssen Sie ein Google Ads-Konto haben. Sobald Sie sich bei Ihrem Konto angemeldet haben, können Sie das Tool nutzen, um Keyword-Recherchen durchzuführen und Ihre Werbestrategie entsprechend zu planen und zu optimieren. Das Tool ist eine wertvolle Ressource für die Planung von PPC (Pay-per-Click) Kampagnen und hilft dabei, effektivere Werbeentscheidungen zu treffen, und macht es überhaupt möglich, dass Big G diesen ganzen Stall an kostenlosen Tools unterhalten kann.

Metrix Media X krempelt die Ärmel hoch und theoretisiert nicht nur herum. Zum Video.

Keyword-Planer ⎟ Kosten: nach der Registrierung kostenlos nutzbar

Think with Google

Think with Google Trailer

„Think with Google“ ist eine Plattform, die von Google betrieben wird und sich als eine Art Magazin präsentiert. TWG bietet eine Vielzahl von Einblicken, Studien, Analysen und Berichten rund um digitale Trends, Marketingstrategien und Verbraucherverhalten. Die Inhalte richten sich vor allem an Marketingprofis und Entscheidungsträger in Unternehmen, die ihre digitalen Strategien verbessern möchten. Also kein Tool, aber trotzdem ein nützliches „Werkzeug“, und deshalb erscheint das hier.

Auf „Think with Google“ finden Leser Artikel und Berichte über neueste Entwicklungen in der digitalen Welt, Fallstudien von erfolgreichen Kampagnen, innovative Marketingtechniken und Tools sowie Datenanalysen, die wichtige Einblicke in die Bedürfnisse und das Verhalten der Verbraucher bieten. Die Plattform dient als Ressource für Inspiration und Fachwissen, um Werbestrategien effektiver zu gestalten und die Verbindung zu den Zielgruppen zu stärken.

Die Informationen auf „Think with Google“ werden regelmäßig aktualisiert, um die neuesten Trends und Technologien widerzuspiegeln, und bieten wertvolle Ressourcen für Fachleute, die sich in einem schnelllebigen digitalen Umfeld orientieren möchten.

Think with Google ⎟ Kosten: nichts, nur weitere Sichtbarkeit von anderen Magazinen

Unternehmensprofil

Das kostenlose Tool Unternehmensprofil von Google hilft Unternehmen, ihre Online-Präsenz in Google-Suchergebnissen und auf Google Maps effektiv zu verwalten und zu verbessern. Es ist besonders wertvoll für Local SEO und die Optimierung für lokale Suchanfragen, da es die Sichtbarkeit eines Unternehmens in seiner geografischen Region steigert.

Mit einem Google Business Profile können Unternehmen wichtige Informationen wie Öffnungszeiten, Kontaktinformationen und Standort veröffentlichen. Sie können auch Bilder hinzufügen und Updates oder Angebote teilen, um potenzielle Kunden auf dem Laufenden zu halten. Ein zentraler Vorteil dieses Tools ist die Möglichkeit für Kunden, Bewertungen abzugeben. Diese Bewertungen sind entscheidend für die Glaubwürdigkeit und das lokale Ranking eines Unternehmens, da positive Bewertungen die Entscheidungen neuer Kunden signifikant beeinflussen können und eine wichtige Rolle in der Local Search spielen.

Indem Google Business Profile Unternehmen erlaubt, direkt mit Kunden durch Bewertungen und Fragen zu interagieren und ihre Informationen zu kontrollieren, wird es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jedes lokale Marketing- und SEO-Programm. Es ist ein wesentlicher Bestandteil von Googles breitem Angebot an Diensten, trägt erheblich zur digitalen Präsenz eines Unternehmens bei, und man fühlt sich gepackt von Googles Marktmacht.

Wie bei der Hase und der Igel. Und der Igel sagt: „Ich bin schon da.“ Der Google-Igel ist überall.

Hier was vom Praktiker mit charmantem österreichischen Akzent:

Google Unternehmensprofil optimieren (Google My Business)

Google Unternehmensprofil zum profilieren ⎟ Kosten: nichts, aber irgendwann einmal wird es etwas kosten, sagt meine Glaskugel

Google Drive

Google Drive ist ein Cloud-Speicherdienst von Google, der es Benutzern ermöglicht, Dateien online zu speichern, zu synchronisieren und gemeinsam zu bearbeiten. Nach der Anmeldung bei einem Google-Konto erhalten Benutzer Zugriff auf Google Drive, das eine bestimmte Menge an kostenlosem Speicherplatz bietet, mit der Option, für zusätzlichen Speicherplatz zu bezahlen.

Mit Google Drive können Benutzer verschiedene Arten von Dateien hochladen, darunter Dokumente, Fotos, Audio- und Videodateien. Diese Dateien können von überall aus aufgerufen werden, solange eine Internetverbindung besteht, was den Zugriff von unterschiedlichen Geräten wie Smartphones, Tablets und Computern ermöglicht.

Eine der Kernfunktionen von Google Drive ist die nahtlose Integration mit anderen Google-Diensten wie Google Docs, Google Sheets und Google Slides. Dies erlaubt es Benutzern, Dokumente direkt in der Cloud zu erstellen, zu bearbeiten und in Echtzeit mit anderen zu teilen und zu kollaborieren. Dadurch verbessert Google Drive die Produktivität und ermöglicht effiziente Arbeitsabläufe.

Zusätzlich bietet Google Drive fortschrittliche Suchfunktionen, die das Auffinden spezifischer Dateien erleichtern, sowie robuste Sicherheitsmaßnahmen, um die gespeicherten Daten zu schützen. Benutzer können auch die Freigabeeinstellungen für jede Datei oder jeden Ordner anpassen, um die Datenkontrolle zu behalten und zu entscheiden, wer Zugriff auf ihre Dateien hat. Nutzen wir bei Dr. Web auch.

Nicola Heageli mit teurem Chronographen machte sich die Mühe:

Google Drive [Tutorial deutsch] | Einführung und Tipps

Google Drive-in ⎟ Kosten: in der Business Version ab 6 USD pro Monat

Google Fotos

Google Fotos ist ein Cloud-basierter Dienst von Google, der es Benutzern ermöglicht, ihre Fotos und Videos zu speichern, zu organisieren und darauf zuzugreifen. Dieser Dienst bietet jedem Benutzer standardmäßig 15 GB kostenlosen Speicherplatz, der zwischen Google Fotos, Google Drive und Gmail geteilt wird. Eines der Hauptmerkmale von Google Fotos ist seine fortschrittliche Suchfunktion, die es ermöglicht, Bilder basierend auf Inhalten wie Orten, Gesichtern und Objekten zu durchsuchen, selbst wenn diese nicht manuell getaggt wurden.

Zu den nützlichen Funktionen von Google Fotos gehört die automatische Erstellung von Alben, die Organisation von Fotos nach Ereignissen oder Orten sowie die Erstellung von Collagen und Animationen aus Fotoserien. Benutzer können auch Fotobücher direkt in Google Fotos erstellen und bestellen. Eine weitere wichtige Funktion ist die gemeinsame Nutzung: Benutzer können Fotoalben einfach mit anderen teilen und sogar gemeinsame Alben erstellen, in denen jeder Fotos und Videos beitragen kann.

Google Fotos unterstützt auch die Bearbeitung von Bildern, indem es grundlegende Werkzeuge wie Zuschneiden, Helligkeit anpassen und Filter anwenden bereitstellt. Google Fotos ist eine bequeme Lösung für diejenigen, die ihre digitalen Erinnerungen sicher aufbewahren und leicht zugänglich machen möchten.

Der Seppel hat Insiderinfos, und seine Crowd stöhnt und klagt:

Tutorial: Google Fotos erklärt, eingerichtet und verwendet | SeppelPower

Google Fotos ⎟ Kosten: 15 GB frei, wer mehr Speicherplatz braucht muss löhnen

Google Alerts

+++Breaking News+++

Hol Dir Deine persönlichen Infos mit Google Alerts

Google Alerts ist ein kostenloses Benachrichtigungsdienst-Tool von Google, das es Benutzern ermöglicht, Updates zu bestimmten Themen im Internet zu erhalten. Nach der Einrichtung eines Alerts sendet Google E-Mails an den Benutzer, wenn neue Ergebnisse – wie Webseiten, Zeitungsartikel oder Blogs – zu den Suchbegriffen erscheinen, die der Benutzer festgelegt hat.

Die Einrichtung eines Google Alerts ist einfach: Sie geben einfach ein Schlagwort oder eine Phrase ein, die Sie überwachen möchten, und legen fest, wie häufig Sie Benachrichtigungen erhalten möchten – ob ’sofort‘, ‚einmal am Tag‘ oder ‚einmal pro Woche‘. Sie können auch auswählen, aus welchen Quellen (Nachrichten, Blogs, Web, Videos) Sie Informationen erhalten möchten und in welcher Sprache die Inhalte sein sollen.

Dieses Tool ist besonders nützlich für Personen, die auf dem neuesten Stand bleiben möchten, was bestimmte Themen oder Nachrichten angeht, für Marktforschung oder einfach nur, um die eigene Online-Präsenz oder die Erwähnung spezifischer Keywords zu überwachen.

Google Alerts ⎟ Kosten: was denkt ihr?

Notizen

Google Notizen, auch bekannt als Google Keep, ist ein weiteres Tool im scheinbar endlosen Arsenal von Google, das Benutzer dabei unterstützt, ihre Ideen, Listen und Erinnerungen übersichtlich zu organisieren. Dieses vielseitige Tool erlaubt es Ihnen, Notizen in Form von Text, Listen, Sprachaufnahmen und Bildern zu erstellen und zu speichern, die nahtlos mit Ihrem Google-Konto synchronisiert werden. So haben Sie von überall Zugriff auf Ihre Notizen.

Google Notizen bietet auch die Möglichkeit, Notizen mit standortbezogenen Erinnerungen zu versehen. Dies kann besonders nützlich sein, wenn Sie beispielsweise beim Betreten eines Supermarkts an Ihre Einkaufsliste erinnert werden möchten. Zudem können Sie Ihre Notizen farblich kennzeichnen und mit Labels organisieren, um alles noch übersichtlicher zu gestalten.

Für jeden, der eine einfache und integrierte Lösung zur Verwaltung von Notizen sucht, ist Google Notizen ein ideales Werkzeug. Es ist perfekt geeignet, um schnell Ideen festzuhalten, Aufgaben zu planen und Erinnerungen zu setzen, damit nichts Wichtiges vergessen wird.

Das nimmt ja kein Ende mit diesen Google Tools!

Notieren! Google Notizen ⎟ Kosten: 10 Notizen pro Monat

Google Fonts

Google Fonts ist eine umfangreiche Bibliothek von über 1600 kostenlosen Open Source Schriftarten, die für digitale Projekte genutzt werden können, um Lesbarkeit und ästhetisches Erscheinungsbild zu verbessern. Google Fonts haben Sie einfach am Start. Nutzer können Schriftarten nach Kategorie, Sprache oder Beliebtheit durchsuchen und direkt im Browser testen, wie sie aussehen.

Ein großer Vorteil von Google Fonts ist die einfache Integration in Webseiten. Schriftarten können durch das Einfügen eines einfachen Links in das HTML direkt in Webseiten eingebettet werden, was die Einbindung von individuellen Schriftarten ermöglicht, ohne die Ladezeiten der Seite negativ zu beeinflussen. Daher ist Google Fonts besonders bei Webentwicklern und Designern beliebt, die ihre Seiten hervorheben möchten, ohne Einbußen bei der Performance hinnehmen zu müssen.

Etwas Panik Publicity gab es rund um das DSGVO konforme Einbinden der Google Fonts.

Insgesamt bietet Google Fonts eine vielseitige und stetig wachsende Auswahl an Schriftarten, die für nahezu jeden Designbedarf geeignet sind. Ob für einen persönlichen Blog, eine Unternehmenswebseite oder andere Projekte – Google Fonts unterstützt dabei, jedes Projekt visuell pfiffig zu gestalten.

Fond of Google Fonts? ⎟ Kosten: boldige null Dinero

Google Meet

Google Meet ist ein Online-Kommunikationstool, das von Google entwickelt wurde. Es ermöglicht Nutzern, über Video- und Audiokonferenzen sowie Textnachrichten miteinander zu kommunizieren. Dieses Tool ist besonders für geschäftliche Besprechungen und Online-Unterricht gedacht, kann aber auch für persönliche Treffen verwendet werden.

Die Plattform bietet verschiedene Funktionen wie Bildschirmfreigabe, Echtzeit-Untertitelung und die Möglichkeit, Meetings zu planen oder spontan zu starten. Nutzer können über einen Link teilnehmen, der einfach per E-Mail oder über andere Messaging-Dienste geteilt werden kann. Google Meet ist direkt im Webbrowser nutzbar und erfordert keine Installation von Software, was den Zugang und die Nutzung erleichtert. Für eine verbesserte Benutzererfahrung gibt es auch eine mobile App, die für iOS und Android verfügbar ist.

Google Meet legt einen großen Wert auf Sicherheit. Alle Video- und Audiokommunikationen sind verschlüsselt, und es gibt verschiedene Datenschutzeinstellungen, die der Moderator des Meetings anpassen kann, um die Sicherheit und Vertraulichkeit der Besprechungen zu gewährleisten.

Was wohl der handelsübliche Geheimdienst über das Thema Sicherheit denkt? Der setzt auf den Faktor Mensch.

Gechillt herumhängen mit Google Meet ⎟ Kosten: Schulterschmerzen

Natürlich gibt es noch mehr Tools im Google-Universum. Nun bin ich aber platt und sehne mich nach dem Feierabend. Deshalb nur die schnelle Aufzählungsnummer weiterer Tools:

Fazit

Habe ich mich verzählt? 36 Tools hat Larry’s Garagenbude am Start. Auf dass der User vor lauter Nützlichkeit, Faulheit und Abhängigkeit ewig ein Datenatom im Googleverse sein möge.

(Dieser Beitrag erschien erstmals im November 2015 und wird seitdem aktuell gehalten. Das letzte Update stammt vom 19.4.2024.)