SEO Audit? Bei diesem Begriff kriegt man gleich ein unangenehmes Kribbeln im Bauch. Das klingt nach, Achtung, der Steuerbeamte ist im Haus und prüft die Bücher. Mit internationalem Rechnungswesen hat ein SEO Audit nichts zu tun. Ich führe Sie ein in die spannende Welt der Suchmaschinenoptimierung für Ihre Website.

SEO Audit? Warum brauche ich das für die Website meines Unternehmens?

Ein SEO Audit gibt Ihnen Auskunft über den IST-Zustand Ihrer Website in Bezug auf die Suchmaschinenoptimierung und zeigt Ihnen Optimierungspotentiale auf.

Die Teilbereiche eines SEO Audits sind:

der Grad der On-Page-Optimierung (z.B., sind Meta Descriptions vorhanden, Überschriften korrekt it <h> Tags versehen, Webseiten intern miteinander verlinkt?)

der aktuelle Stand der Off-Page-Optimierung, z.B. wieviele Backlinks von einzelnen Domains hat Ihre Website bis dato eingesammelt

das Ranking Ihrer Startseite und der Unterseiten in Google, Bing & Co.

das Ranking Ihrer Startseite und Ihren Inhaltsseiten im Vergleich zu der Suchmaschinenpositionierung Ihrer Wettbewerber

der technische Verfassung Ihrer Website, z.B. die Seitenladezeiten oder die Optimierung des Webdesigns für Mobilgeräte

die Sichtbarkeit Ihres Unternehmen in den sozialen Medien

Der SEO Audit Report gibt Ihnen nicht nur Auskunft über den SEO IST-Zustand Ihrer Website, sondern beinhaltet auch eine Auflistung von Handlungsempfehlungen.

Das SEO Audit ist also der Startpunkt eines komplexen Prozesses mit dem Ziel die Suchmaschinenpositionierungen (SERPS) der für Ihr Business relevanten Suchbegriffe wesentlich zu verbessern.

Wer macht für mich ein SEO Audit?

Prinzipiell können Sie ein SEO Audit mit einem SEO-Tool selbst anstoßen. Ausgereifte Tools sind z.B. semrush, SISTRIX, Ryte oder Seobility. Da Sie aber vermutlich kein SEO-Experte sind, werden Ihnen die Ergebnisse eines SEO-Audits wie ein großes Böhmisches Dorf vorkommen.

Ich rate daher zur Beauftragung einer SEO Agentur. Die SEO Agenturen kennen sich mit den SEO-Tools aus.

Und vor allem wissen die SEO Experten, wie sie die von den Tools ausgespuckten Checklisten mit To-Dos hiernach abarbeiten. Denn der dickste SEO Report nützt Ihnen natürlich nichts, wenn das SEO Team sich danach nicht an die Arbeit macht und die Sichtbarkeit Ihrer Website Schritt für Schritt verbessert.

Was kostet denn so ein SEO Audit?

Sie erahnen wahrscheinlich schon die Antwort… Das kommt darauf an. Es kommt z.B. darauf an, wie die SEO Agentur die Dienstleistung SEO Audit kalkuliert.

Da Ihnen ein SEO Audit ohne anschließende Combat Action nichts nützt, kann die SEO Agentur die Kosten für das SEO Audit entsprechend niedrig ansetzen, weil das Audit nur den Beginn einer hoffentlich jahrelangen, erfolgreichen Geschäftsbeziehung markiert.

Eine weitere Kostenvariable: möchten Sie die SEO Experten persönlich in deren Agenturräumlichkeiten oder bei Ihnen in der Firma kennenlernen, oder reicht Ihnen ein Austausch via E-Mail und Videokonferenz aus? Letzteres ist natürlich günstiger.

Auch ist es mit der Analyse des Gesundheitszustands Ihrer Website allein oft nicht getan.

Um den IST-Zustand wirklich nachhaltig zu verbessern, braucht die Agentur womöglich weitere Informationen, die sie eventuell nicht so einfach den Inhalten Ihrer Website entnehmen kann, wie z.B. Auskünfte zu Ihrem Geschäftsmodell, der Kundenzielgruppe, dem Produkt- und Leistungsportfolio, die Wettbewerbersituation, oder Ihre Zielmärkte.

So eine Ist-Analyse des gesamten Unternehmens kann Zeit und somit entsprechend Geld kosten, weil z.B. die Kundenzielgruppen so genau gar nicht bekannt sind und erst definiert werden müssen.

Und es kann ja auch sein, dass das Produkt- und Leistungsportfolio gar nicht vollständig auf der Website abgebildet ist, weil die Inhalte veraltet sind, und ohne ein Beratungsgespräch wichtige Schlüsselbegriffe für die SEO-Optimierung Ihrer Website sonst nicht an das Tageslicht gekommen wären.

Basic SEO Audits mit Hilfe eines SEO-Tools dagegen lassen sich auf Knopfdruck generieren. Dafür einen Batzen Geld zu verlangen wäre nicht fair. Einige SEO Agenturen geben so eine Basisanalyse, deren Erstellung dank einem SEO-Tool kein großer Zeitaufwand bedeutet, als Maßnahme zur Kundengewinnung gerne kostenlos raus.

Ihr SEO-Budget sollte in die Abarbeitung der in einem SEO Audit aufgelisteten Fehler und Optimierungsvorschläge investiert werden und nicht in ein mehrseitiges PDF-Dokument out-of-the-box.

Jeder Jeck und jede SEO-Agentur ist anders.

Unser Tipp: Kontaktieren Sie mehrere SEO-Agenturen und machen Sie einen Angebotsvergleich.

SEO Agentur beauftragen schön und gut. Kann ich nicht selbst ein paar SEO Audit Checks durchführen?

Klar, können Sie. Und das macht auch Sinn, wenn Sie hinterher dann doch bei einer SEO Agentur landen, denn so gehen Sie informierter in das Gespräch und wissen bereits, wo Ihre Website Defizite hat.

Krempeln Sie die Ärmel hoch. Jetzt wird es praktisch.

Hier kommen 5 wichtige Checks, welche Sie schnell selbst durchführen können:

Ist meine Website mobiloptimiert?

Wie? Mit dem Test-Tool von Google, der Monopol-Suchmaschine.

Warum? Google fährt den Mobile (nicht America) First Ansatz.

D.h. mobiloptimierte Websites werden bei den Suchtrefferergebnissen gegenüber denen, die das noch nicht sind, tendenziell höher gelistet. Fällt Ihre Website bei diesem Test durch, müssen Sie Ihre Website schleunigst in die Reparaturwerkstatt bringen!

Wie sind die Ladezeiten (Page Speed) meiner Webseiten?

Wie? Das Page Speed Insights Tool, ebenfalls von Google, macht Sie schlauer. Konzentrieren Sie sich auf die 100er Skala.

Landet Ihre Website im roten Bereich, laden Ihre Webseiten viel zu lahm, und das mag weder der ungeduldige Besucher noch Google, das hier die Spielregeln für ein gutes Ranking diktiert.

Warum? Lahme Webseiten bedeuten im schlimmsten Fall entgangene Umsätze und weniger Gewinn, denn die Besucher, die vielleicht Ihre Kunden geworden wären, sind bei sekundenlangen Ladezeiten längst schon wieder weg… Und dauerhaft lahme Webseiten werden wegen ihrer schlechten Nutzererfahrung im Ranking abgestraft.

Wieso Webseiten, Plural? Es reicht nicht allein aus, nur den Page Speed der Startseite, bei uns ist das drweb.de, zu optimieren. Viel, wenn nicht gar der meiste Traffic, bekommen Ihre so genannten Unterseiten ab, z.B. die Über Uns-Seite, oder eine Produktseite.

Tipp: Einen großen Ladezeitensprung nach vorne macht Ihre Website eventuell schon allein durch den Wechsel in einen anderen Hostingtarif.

Ein Wechsel zu einem Dedicated Root Server, wie wir z.B. einen gemietet haben, bringt normalerweise sofortige Fortschritte bei der Website Performance.

Kostet mehr Geld, ja, aber durch abbrechende Nutzer verlieren Sie bestimmt mehr Geld.

Professionelles Hosting = gute Investition.

Hat die Größe der Bilder Einfluss auf die Ladegeschwindigkeit? Ja!!

Wie? Mit einem Tool wie TinyPNG komprimieren Sie vor dem Einbinden in die Website Ihre Bilder Ladezeiten freundlich. Bildbearbeitungstools wie Photopea bieten ebenfalls Optionen zur Bildkomprimierung und Bildbearbeitung, wie z.B. die Reduzierung der Bildgröße, die auch ein Ladezeitenfaktor ist.

Warum? Wie oben schon erwähnt, ist die Ladegeschwindigkeit Ihrer Webseiten ein wichtiger Rankingfaktor.

Ist meine Website mehrfach indexiert?

Theoretisch könnte es vier vom Inhalt her identische Versionen von drweb.de im Google Index geben:

http://drweb.de

https://drweb.de

http://www.drweb.de

https://www.drweb.de

Zum Glück ist das nicht so, denn sonst hätten wir eine Menge Duplicate Content im Netz. Dr. Web firmiert nur unter https://www.drweb.de/

Wie? Das geht ganz einfach. Ersetzen Sie drweb.de durch Ihre eigene Domain und geben diese Versionen in die Adresszeile Ihres Browsers ein. Im Chrome-Browser sollten Sie zudem noch mit Ihrer Maus einen Doppelklick in der Adresszeile ausführen.

Http://ihreseite.de und http://www.ihreseite.de sollten entweder auf https://www.drweb.de oder https://drweb.de umleiten. Alle drei Varianten müssen auf eine umleiten, z.B. https://www.ihreseite.de/

Warum? 4-facher Duplicate Content (doppelte Inhalte) führt schlimmstenfalls dazu, dass Google sie aus dem Index schmeisst.

Welche Rankings haben meine Webseiten aktuell in Google und wieviele Klicks bekomme ich?

Wie? An diese Informationen kommen Sie ganz leicht selber ran. Bringen Sie dafür die Google Search Console an den Start. Dafür bedarf es einer einmaligen Authentifizierung Ihrer Domain.

Was ist die Google Search Console?

Lassen wir Google selbst sprechen:

Die Search Console ist ein kostenloser Dienst von Google, mit dem Sie die Präsenz Ihrer Website in den Google-Suchergebnissen beobachten und verwalten sowie eventuelle Fehler beheben können. Damit Ihre Website in die Google-Suchergebnisse aufgenommen werden, müssen Sie sich nicht für die Search Console registrieren. Sie können aber mithilfe der Search Console besser nachvollziehen, wie Ihre Website von Google gesehen wird, und sie bei Bedarf optimieren. Informationen zur Google Search Console

Warum? Das Tool kostet nichts und gibt Ihnen trotzdem bares Geld werte Informationen über Ihre Website, wie z.B. das Ranking Ihrer Webseiten, wieviele Klicks Ihre Webseiten im Verhältnis zu den maximal möglichen Klicks erhielten, oder welche technischen Probleme es gibt. Fortlaufendes SEO Audit zum Nulltarif, allerdings ohne Wettbewerberinfos.

Fazit

Ohne IST kein SOLL. Das SEO Audit ist der Beginn Ihrer langen Reise auf dem Weg zu guten Plätzen in Google & Co. für wichtige Schlüsselbegriffe. Ich würde sogar von einer ewig andauernden Reise sprechen.

Denn irgendetwas geht an Ihrer Website immer kaputt, das eine negative Auswirkung für die Sichtbarkeit in den Suchmaschinen haben kann.

Und, um eine oft floskelhaft benutzte aber doch meistens wahre Redensart zu zitieren: Die Konkurrenz schläft nicht.

Sie stellen die nutzerfreundlichsten Inhalte bereit und kaufen fleißig Backlinks ein? Gut gemacht.

Doch Ihre Konkurrenz sieht, was Sie tun. Und warum sollten die lästigen Konkurrenten nicht nachziehen oder Sie gar ausstechen, weil mehr Backlinks-Budget im Topf ist und noch größere Aufwände in guten Content investiert werden?

SEO für Märkte mit hohem Wettbewerbsdruck gleicht einem ewigen Wettrüsten.

Gehen Sie die Herausforderungen an und machen SEO für Ihr Unternehmen zur Chefsache.

