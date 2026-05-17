Googlebook 2026: Soll der Mittelstand jetzt umsteigen?
Brauchen Sie 2026 noch ein Chromebook, oder gleich ein Googlebook? Diese Frage stellen sich IT-Verantwortliche seit der Ankündigung vom 12. Mai 2026. Google steigt mit einer eigenen Laptop-Kategorie ins Hardware-Geschäft ein, gemeinsam mit Acer, Asus, Dell, HP und Lenovo. Marktstart: Herbst 2026.
Das Wichtigste in Kürze
- Googlebooks sind die ersten Laptops, die von Grund auf für Gemini Intelligence konzipiert sind
- Hardware-Partner sind Acer, Asus, Dell, HP und Lenovo, der Verkaufsstart ist für Herbst 2026 geplant
- Features wie Magic Pointer, Create My Widget, Android-App-Support und Phone-App-Streaming inklusive
- Chromebooks bleiben: 10 Jahre Auto-Updates, gleiche Admin Console, Migration optional
- Google verspricht „multiple pathways“ für den späteren Umstieg, Details im Herbst
Was ist neu am Googlebook?
Googlebooks sind die erste Laptop-Generation, die Gemini Intelligence nicht als Aufsatz, sondern als Architektur-Fundament behandelt. Google verspricht „personal and proactive help“, was im Klartext heißt: Das Modell soll Kontext aus Apps, Browser und Geräten zusammenführen und Aufgaben proaktiv vorschlagen. Magic Pointer und Create My Widget sind die ersten sichtbaren Anwendungen dieser Logik, dazu kommt nahtloser Android-App-Support und das Streaming von Smartphone-Apps auf den Laptop.
Was passiert mit den 200 Chromebooks im Unternehmen?
Genau diese Frage adressierte Google bereits am 13. Mai 2026 mit einer eigenen Mitteilung. „Chromebooks bleiben eine zuverlässige, langfristige Investition“, heißt es darin wörtlich. Drei Punkte stehen im Plan für die Zukunft: Continued Support mit zehn Jahren automatischer Updates, Consistent Management über die bestehende Google Admin Console ohne neue Lizenzen, und Flexible Adoption Options mit mehreren Pfaden für den Umstieg, sobald der Zeitpunkt passt. „Viele Chromebooks“ werden laut Google für die Transition geeignet sein, Details folgen im Herbst.
Was Sie als Entscheider jetzt klären sollten
Drei Hausaufgaben für IT-Verantwortliche stehen 2026 oben auf der Agenda. Ermitteln Sie, welche bestehenden Chromebooks für die Migration eligible sind und welche nicht. Klären Sie mit der Buchhaltung den Abschreibungspfad, falls Gemini-Funktionen früher als geplant produktiv werden sollen. Und definieren Sie die Datenschutz-Leitplanken, denn ein Laptop mit eingebauter agentic AI greift potenziell tiefer in Workflows ein als ein klassisches Endgerät.
Für die strategische Einordnung lohnt der Blick in den Überblick zu 55 Google Tools 2026, der zeigt, wie eng Workspace, Search und Hardware miteinander verzahnt sind.
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