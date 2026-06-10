Dass sich Apple Music auf dem Mac ungefragt öffnet, kennt jeder, der die Play-Taste eigentlich für ein YouTube-Video oder einen Podcast nutzt. macOS hat die Medientaste fest mit der hauseigenen Musik-App verdrahtet, und kein Bordmittel schaltet das sauber ab. Das Open-Source-Tool Music Decoy unterbindet den Start mit einem überraschend simplen Kniff.

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Das Wichtigste in Kürze

Music Decoy verhindert, dass sich die Musik-App beim Druck auf Play von selbst öffnet.

Die App ist kostenlos, quelloffen und läuft komplett ohne CPU- oder Speicherlast.

Die Installation gelingt per Download oder mit einem Befehl über Homebrew.

Auf Wunsch startet das Tool beim Play-Befehl eine App Ihrer Wahl, etwa Spotify.

Warum öffnet macOS die Musik-App überhaupt von selbst?

Der Remote Control Daemon (rcd) prüft bei Play-Signalen, ob eine App bereits Ton ausgibt, und leitet den Befehl dorthin oder startet sonst die Musik-App

Verantwortlich ist ein Hintergrunddienst namens rcd, kurz für Remote Control Daemon. Bei jedem Play-Signal prüft dieser Dienst, ob schon eine App Ton ausgibt, und leitet den Befehl in dem Fall dorthin. Läuft nichts, startet macOS ersatzweise die Musik-App. Ausgelöst wird das über die Medientaste der Tastatur, aber auch ungewollt, etwa wenn sich ein Bluetooth-Kopfhörer verbindet oder das Headset nach einem Telefonat in den Musikmodus zurückspringt.

Wie schaltet Music Decoy die Musik-App aus?

Music Decoy nutzt die Bundle-ID der echten Musik-App, um das System zu täuschen und deren Neustart zu verhindern, ohne selbst Ressourcen zu verbrauchen

Der Kniff steckt im Detail. Music Decoy trägt dieselbe Bundle-ID wie die echte Musik-App, nämlich com.apple.Music. Das System hält die Musik-App damit für bereits geöffnet und startet sie kein zweites Mal. Im Hintergrund leistet das Programm dabei keine Arbeit und belegt nach Angabe des Entwicklers weder CPU noch nennenswerten Speicher, weil es schlicht als Prozess existiert. Wie das technisch aussieht, dokumentiert der Entwickler auf der Projektseite von Music Decoy.

Was bringt das im Arbeitsalltag?

Music Decoy verhindert ungewollte Musikstart-Probleme durch versehentliche Play-Tasten-Drücke im beruflichen Kontext

Im Berufsalltag zählt vor allem die Ruhe. Tippen Sie im Videocall auf die Play-Taste, um kurz zu pausieren, soll keine Musik-App vor Kollegen oder Kunden aufspringen. Auch bei Präsentationen oder konzentrierter Arbeit stört der ungefragte Start. Music Decoy hält die Taste ruhig, ohne dass Sie an den Systemeinstellungen schrauben oder einen Systemdienst dauerhaft abschalten müssen. Wer seinen Mac ohnehin verschlankt, findet im Browser-Vergleich für den DACH-Raum weitere ressourcenschonende Werkzeuge.

Die nervigsten Reibungspunkte am Mac sind selten die großen Bugs, sondern Kleinigkeiten, die einen zehnmal am Tag aus dem Takt bringen. Dass ein winziges Open-Source-Tool das eleganter löst als jede Systemeinstellung, sagt einiges über Apples Prioritäten. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Lässt sich statt der Musik-App auch Spotify starten?

Music Decoy öffnet seit Version 1.1 beim Play-Druck andere Apps. Spotify wird per Terminal-Befehl als Ziel hinterlegt

Seit Version 1.1 öffnet Music Decoy beim Druck auf Play sogar eine andere App. Für Spotify als Ziel hinterlegen Sie den Programmpfad mit einem einzigen Terminal-Befehl: defaults write com.lowtechguys.MusicDecoy mediaAppPath /Applications/Spotify.app . Zum Zurücksetzen genügt der passende delete-Befehl. Wer ohnehin viel mit Ton arbeitet, stöbert parallel in unserer Übersicht lizenzfreier Musikquellen.

Die Installation läuft entweder über den direkten Download oder mit brew install music-decoy über Homebrew. Ein Fenster oder Menüleisten-Symbol sucht man vergeblich. Beenden lässt sich das Tool über die Aktivitätsanzeige oder den Befehl killall 'Music Decoy' . Für alle, die täglich am Mac arbeiten und kein Apple Music nutzen, lohnt der Einbau in wenigen Minuten.

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