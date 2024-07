Lizenzfreie Musik gesucht? Hier sind 13 Anbieter für die Bookmark Hits

Lizenzfreie Musik sorgt für Ruhe vor der GEMA und anderen Verwaltern von Nutzungsrechten. Hier finden Sie genügend Songs für die Vertonung Ihrer Videos. Und auch für den Audio-Podcast gibt es viel Material zu entdecken. Qualitativ hochwertige Stücke aus den Bereichen Rock, Pop, Jazz, Blues und zahlreichen anderen Genres, die so gar nichts mit fürchterlichen Midi-Gedudel zu tun haben. Musik ab! 🎶

Auf die Tanzfläche mit euch! Moby rules, und hat ein Herz für alle, die gute Musik brauchen aber kein Geld haben.

mobygratis.com - Free Moby music for Filmmakers

Mobygratis.com ist eine interessante Initiative des bekannten Musikers Moby, die speziell darauf ausgerichtet ist, unabhängigen Filmemachern, Studenten und gemeinnützigen Organisationen kostenlose Musik zur Verfügung zu stellen.

Moby, der selbst ein langjähriger Unterstützer verschiedener sozialer und ökologischer Anliegen ist, gründete diese Plattform, um Kreative in ihren Projekten zu unterstützen, die sonst möglicherweise keine Mittel für hochwertige Musik hätten.

Die Story hinter Mobygratis

Moby veröffentlichte eine Vielzahl seiner Musikstücke auf dieser Plattform, um sie für nicht-kommerzielle Projekte zugänglich zu machen. Das Hauptziel von Mobygratis ist es, Kreativen, die vielleicht kein großes Budget haben, dennoch den Zugang zu qualitativ hochwertiger Musik zu ermöglichen.

Dies kann die Produktion von Filmen, Videos und anderen kreativen Medienprojekten erheblich bereichern.

Wie funktioniert Mobygratis?

Zugänglichkeit : Die Musik auf Mobygratis kann von jedem genutzt werden, der an nicht-kommerziellen Projekten arbeitet. Die Anmeldung und Nutzung sind einfach gestaltet, mit einer klaren Lizenzierung zur Verwendung der Tracks.

: Die Musik auf Mobygratis kann von jedem genutzt werden, der an nicht-kommerziellen Projekten arbeitet. Die Anmeldung und Nutzung sind einfach gestaltet, mit einer klaren Lizenzierung zur Verwendung der Tracks. Lizenzierung : Obwohl die Musik kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, müssen Nutzer einen Antrag ausfüllen, in dem das Projekt beschrieben wird. Nach Genehmigung des Antrags erhalten sie die Rechte, die Musik im Rahmen ihres Projekts zu verwenden. Das ist dann m wahrsten Sinne des Wortes lizenzfreie Musik.

: Obwohl die Musik kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, müssen Nutzer einen Antrag ausfüllen, in dem das Projekt beschrieben wird. Nach Genehmigung des Antrags erhalten sie die Rechte, die Musik im Rahmen ihres Projekts zu verwenden. Das ist dann m wahrsten Sinne des Wortes lizenzfreie Musik. Unterstützung von Wohltätigkeitsorganisationen: Sollte ein Projekt später kommerziell genutzt werden und Einnahmen generieren, bittet Moby, dass eventuelle Lizenzgebühren an die von ihm unterstützte Wohltätigkeitsorganisation gespendet werden.

Der Einfluss von Mobygratis

Die Initiative hat seit ihrer Gründung vielen Filmemachern und Kreativen geholfen, ihre Projekte mit professioneller Musik zu unterlegen, was die Produktionsqualität erheblich steigert. Mobygratis ist ein Beispiel dafür, wie künstlerische Ressourcen zum Wohl der Gemeinschaft eingesetzt werden können, indem sie denen zur Verfügung gestellt werden, die sie am meisten benötigen.

Moby hat durch dieses Projekt gezeigt, dass es ihm ein Anliegen ist, positive Veränderungen in der Welt zu fördern und gleichzeitig die kreative Gemeinschaft zu unterstützen.

Kudos to Moby and mobygratis!

Das ist agentenmäßig gut, dass ich gleich mal Moby’s 007-Version einbinde, zum standesgemäß vom Thema abschweifen:

James Bond Theme by Moby (Moby reversion)

Was geht hier ab?

Bei dig.ccmMixter handelt es sich um einen Teil der größeren ccMixter Musik-Community, die sich darauf spezialisiert hat, Creative Commons-lizenzierte Musik (siehe FAQ) für verschiedene Verwendungszwecke anzubieten. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, Musik zu entdecken, die Sie frei in Ihren Projekten verwenden können, sei es für Videos, Filme, Spiele, oder andere kreative Vorhaben.

Was bietet die Plattform?

Musiksuche nach Verwendungszweck: Auf dig.ccmixter.org können Sie speziell nach Musik suchen, die für bestimmte Projekte wie Videos oder Podcasts geeignet ist. Dies wird durch Filter ermöglicht, die es Ihnen erleichtern, Tracks zu finden, die bestimmten kreativen oder kommerziellen Anforderungen entsprechen.

Vielfalt an Musik: Die Plattform bietet eine breite Palette an Musikstilen und Genres, die von Mitgliedern der Community hochgeladen werden. Alle Tracks sind unter Creative Commons-Lizenzen verfügbar, sprich, dass sie je nach Lizenztyp unter bestimmten Bedingungen verwendet werden können.

Community-basiert: Als Teil der größeren ccMixter-Community, die Musiker, Sänger, und DJs umfasst, bietet dig.ccmixter.org eine Plattform für kreative Zusammenarbeit. Nutzer können Tracks hochladen, remixen und teilen, wodurch eine lebendige und unterstützende Gemeinschaft entsteht, was sich immer so salbungsvoll anhört, aber trotzdem wahr ist.

Wie können Sie die Musik nutzen?

Die auf dig.ccmixter.org verfügbare Musik ist unter verschiedenen Creative Commons-Lizenzen verfügbar. Sie sollten die spezifischen Lizenzbedingungen jedes Tracks überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie die Musik gemäß diesen Bedingungen korrekt verwenden. Einige Lizenzen erlauben beispielsweise nur nicht-kommerzielle Nutzung, während andere auch kommerzielle Verwendung erlauben. Wer finanzielle Hoffnungen hat, sollte also besser gleich Musik mit der passenden Lizenz einbauen.

Warum ist dig.ccmixter.org beliebt?

Die Plattform ist besonders wegen ihrer freien Zugänglichkeit und der Qualität der verfügbaren Musik beliebt. Die Sammelseite bietet Ihnen die Möglichkeit, legal Musik zu nutzen und gleichzeitig die Künstler zu unterstützen, indem ihre Werke innerhalb der Gemeinschaft geteilt und wertgeschätzt werden.

Dig the mix.

FMA

Was machen die Stammesbrüder von FMA?

Die „Stammesbrüder“ von FMA, also das Free Music Archive (FMA), bieten eine riesige Sammlung von Musik, die kostenlos heruntergeladen und verwendet werden kann. Es handelt sich um eine Plattform, die darauf abzielt, freie Musik für jeden zugänglich zu machen und dabei sowohl die Künstler als auch die Nutzer zu unterstützen. Darauf ein Trommelwirbel. 🥁

Was bietet das Free Music Archive?

Vielfalt an Musik: Das FMA bietet eine breite Palette von Musikgenres, von Indie über klassische Musik bis hin zu elektronischen Beats. Die Musik ist von einer Vielzahl unabhängiger Künstler, die ihre Werke zur Verfügung stellen. Verschiedene Lizenztypen: Obwohl viele Stücke auf FMA unter Creative Commons-Lizenzen angeboten werden, die verschiedene Formen der Nutzung erlauben, gibt es auch Stücke, die speziellere Lizenzbedingungen haben. Nutzer müssen die jeweiligen Lizenzbedingungen beachten, um sicherzustellen, dass sie die Musik entsprechend verwenden. Unterstützung unabhängiger Künstler: FMA ist auch eine Plattform, die unabhängige Künstler unterstützt, indem sie ihnen eine Plattform bietet, auf der sie ihre Musik einem weltweiten Publikum präsentieren können. Dies hilft den Künstlern, eine größere Hörerschaft zu erreichen und möglicherweise auch neue Einnahmequellen zu erschließen. Kulturelle Bereicherung: Durch die Bereitstellung einer so großen und vielfältigen Musiksammlung fördert FMA die kulturelle Bereicherung und das kreative Schaffen. Es ermöglicht Filmemachern, Podcastern, Videoproduzenten und anderen Kreativen, die passende Musik für ihre Projekte zu finden. Freie Bildung und Zugänglichkeit: FMA ist besonders wertvoll für Bildungseinrichtungen und gemeinnützige Organisationen, die oft auf der Suche nach kostenfreien musikalischen Ressourcen sind, um ihre Projekte und Präsentationen zu unterstützen.

Insgesamt ist das Free Music Archive eine wichtige Ressource für alle, die auf der Suche nach qualitativ hochwertiger Musik für verschiedene Zwecke sind, ohne dabei das Budget stark zu belasten. FMA dient quasi als Brücke zwischen Künstlern, die ihre Werke teilen möchten, und Nutzern, die kreative und legale Musikressourcen suchen.

Blutbrüderschaft schließen und dem FMA Stamm beitreten.

MUSOPEN

Was ist Musopen?

Musopen ist eine gemeinnützige Plattform, die sich darauf konzentriert, Ihnen den Zugang zu Musik zu erleichtern, indem sie umfangreiche musikalische Ressourcen wie Aufnahmen, Noten und Lehrmaterialien kostenlos zur Verfügung stellt.

Leider ballern die offenen Musiker ihre Seite ziemlich mit Werbung voll, die sich vermutlich nicht einmal rentiert.

Bietet Musopen nur klassische Musik an?

Ja, Musopen spezialisiert sich hauptsächlich auf klassische Musik. Die Plattform bietet Ihnen eine breite Palette von Aufnahmen klassischer Werke, Notenblättern und sogar Lehrmaterialien, die sich auf klassische Musik konzentrieren.

Kosten die Inhalte bei Musopen etwas?

Nein, viele Inhalte auf Musopen sind kostenlos verfügbar. Sie können ohne finanzielle Verpflichtung auf eine Vielzahl von Musikstücken, Noten und Bildungsressourcen zugreifen. Dies ermöglicht es Ihnen, klassische Musikwerke frei zu erkunden und zu nutzen.

Warum gibt es Bezahlmitgliedschaften bei Musopen?

Obwohl Musopen viele Ressourcen kostenlos anbietet, existieren Bezahlmitgliedschaften, um Ihnen zusätzliche Dienste und Vorteile zu bieten. Diese Mitgliedschaften können erweiterten Zugang zu einer noch größeren Auswahl an Musiknoten, hochwertigeren Audioaufnahmen und anderen speziellen Funktionen umfassen. Die Einnahmen aus diesen Mitgliedschaften unterstützen auch die Mission von Musopen, weiterhin hochwertige musikalische Inhalte frei zugänglich zu machen und die Plattform zu betreiben und zu erweitern.

We call it a Klassiker: MUSOPEN öffnen

Hartwigmedia

Lohnt sich ein Besuch?

Ob sich das Angebot von Hartwig Media für Sie lohnt, hängt von Ihren spezifischen Anforderungen ab. Hartwigmedia ist bekannt für seine hochwertige, lizenzfreie Musik und Soundeffekte, die eine breite Palette von Musikgenres und Stilen umfassen. Diese werden von professionellen Musikern und Komponisten erstellt und eignen sich für verschiedene Medienprojekte wie Filme, Werbung, Radio und TV.

Die Plattform bietet verschiedene Lizenzmodelle an, die eine kommerzielle Nutzung ohne weitere Lizenzgebühren erlauben. Es ist wichtig, die Lizenzbedingungen sorgfältig zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie zu Ihrem Projekt passen. Auch die Kosten sollten mit anderen Musikbibliotheken verglichen werden, um zu sehen, ob sie wettbewerbsfähig und budgetgerecht sind.

Die Qualität der Musik kann die Produktion und das Endprodukt Ihrer Projekte erheblich verbessern, daher kann eine Investition in Hartwigmedia sinnvoll sein, wenn die Musik die Atmosphäre und die Zielsetzung Ihres Projekts unterstützt. Zudem bietet die Plattform rechtliche Sicherheit durch klare Lizenzvereinbarungen, was vor allem dann wichtig ist, wenn Sie urheberrechtliche Probleme vermeiden möchten.

Bieten die Kollegen auch freie Musik an?

Hartwig Media bietet auf ihrer Plattform tatsächlich auch freie Musik an. Dies bedeutet, dass bestimmte Musikstücke zur freien Verwendung verfügbar sind, was insbesondere für Projekte mit begrenzten Budgets hilfreich sein kann. Diese freien Musikstücke können unter bestimmten Bedingungen genutzt werden, die typischerweise weniger restriktiv sind als die voll lizenzierten Musikoptionen, jedoch immer noch bestimmte Nutzungseinschränkungen haben können.

Es ist wichtig, die spezifischen Lizenzbedingungen dieser freien Musikstücke auf Hartwig Media zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie Ihren Projektanforderungen entsprechen. Die Verfügbarkeit von freier Musik kann eine ausgezeichnete Möglichkeit sein, qualitativ hochwertige Musik in Ihren Projekten einzusetzen, ohne dabei Lizenzgebühren entrichten zu müssen. Dennoch sollten Sie sich immer der genauen Bestimmungen bewusst sein, um rechtliche Probleme zu vermeiden.

Soft sein und Hartwigmedia einen Besuch abstatten.

AUDIYOU Free Music

…ist eine Plattform, die kostenlose Musik für kreative und öffentliche Projekte anbietet. Diese Art von Ressource ist besonders nützlich für Menschen, die Audioinhalte für Videos, Podcasts, Schulprojekte oder andere Medienproduktionen benötigen, aber kein Budget für Musiklizenzen haben.

Audiyou.de stellt Musik zur Verfügung, die unter Creative Commons-Lizenzen oder ähnlichen freien Lizenzen steht, was bedeutet, dass Nutzer die Musik kostenlos verwenden können, oft unter der Bedingung, dass der Urheber genannt wird und die Nutzung nicht kommerziell ist. Diese Musik ist typischerweise sehr flexibel einsetzbar und ideal für kreative Projekte, die eine rechtliche Absicherung erfordern, ohne dabei in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten.

Wenn Sie spezifische Musik oder Soundeffekte für ein Projekt suchen, ist es wichtig, die jeweiligen Lizenzbedingungen genau zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie Ihren Bedürfnissen entsprechen und Sie alle Anforderungen erfüllen, die mit der Verwendung der Musik verbunden sind. Audiyou.de bietet hierfür eine praktische Ressource, die das kreative Schaffen ohne das Risiko urheberrechtlicher Probleme ermöglicht.

For you. AUDIYOU Free Music.

CCTrax

CCTrax ist eine Online-Plattform, die eine breite Palette von Musikstücken anbietet, die alle unter verschiedenen Creative Commons-Lizenzen veröffentlicht sind. Diese Lizenzen ermöglichen es den Nutzern, die Musik kostenfrei für vielfältige Zwecke zu verwenden, abhängig von den jeweiligen Lizenzbedingungen.

Was bietet CCTrax?

Musikauswahl: CCTrax konzentriert sich darauf, eine vielfältige Auswahl an Musik zu präsentieren, die unter Creative Commons-Lizenzen lizenziert ist. Das Spektrum reicht von elektronischer Musik bis hin zu Ambient und darüber hinaus. Die Plattform ist ideal für Nutzer, die rechtlich abgesicherte Musik für ihre Projekte benötigen oder einfach neue Musik entdecken möchten.

Kategorisierung nach Lizenztyp: Ein charakteristisches Merkmal von CCTrax ist die Organisation der Musik nach Typ der Creative Commons-Lizenz, wie beispielsweise die CC BY-Lizenz (siehe unten, FAQ). Diese spezielle Lizenz erlaubt es den Nutzern, die Musik frei zu verwenden, solange der Urheber angemessen genannt wird, und ist auch für kommerzielle Projekte geeignet. Nutzer können gezielt nach solchen Lizenzen suchen, die ihre spezifischen Anforderungen erfüllen.

Zugang ohne Anmeldung: CCTrax ermöglicht das Streamen und Herunterladen von Musik ohne die Notwendigkeit einer Registrierung, was den Zugriff und die Nutzung der Plattform wesentlich vereinfacht.

Durch diese Eigenschaften ist CCTrax eine ausgezeichnete Ressource für alle, die auf der Suche nach frei nutzbarer Musik sind, sei es für kreative Projekte oder zum persönlichen Genuss. Die Einbindung der CC BY-Lizenz bietet zusätzliche Flexibilität, besonders für Nutzer, die planen, die Musik in kommerziellen Kontexten einzusetzen.

musicfox

Was ist musicfox?

Musicfox ist eine Plattform, die Ihnen eine Vielzahl von Musikstücken für verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet, darunter Werbung, Filme oder Videospiele. Sie finden dort Musik, die speziell für den Einsatz in unterschiedlichen Medienproduktionen komponiert wurde.

Wie sind die Lizenzen und die Preise bei Musicfox?

Die Lizenzen bei musicfox sind nach dem Verwendungszweck gestaffelt. Es gibt beispielsweise Lizenzen für private Nutzung, kommerzielle Projekte und spezielle Konditionen für öffentliche Aufführungen. Die Preise unterscheiden sich je nach Art der Lizenz und reichen von günstigen Optionen für kleinere Projekte bis zu höheren Preisen für umfangreiche kommerzielle Unternehmungen.

Bietet musicfox eine Flatrate an?

Ja, musicfox bietet auch eine Flatrate. Diese ermöglicht Ihnen, gegen eine feste monatliche oder jährliche Gebühr, unbegrenzten Zugriff auf die gesamte Musikbibliothek zu erhalten. Dies ist besonders vorteilhaft für Unternehmen und Kreative, die regelmäßig neue Musik für ihre Projekte benötigen. Die Details und Preise dieser Flatrate können variieren, je nach dem Umfang der Nutzung, die Sie benötigen.

Ist die Musik des Anbieters gemafrei?

Ja, die Musik, die auf musicfox angeboten wird, ist gemafrei. Das bedeutet, Sie können die Musikstücke nutzen, ohne zusätzliche Gebühren an die GEMA zu entrichten. Dies vereinfacht den Einsatz der Musik in Ihren Projekten, da Sie keine weiteren Lizenzgebühren für die öffentliche Aufführung oder Übertragung zahlen müssen.

Die Jukebox von musicfox ansteuern.

Artlist

Wer ist Artlist?

Artlist ist ein Anbieter von Musik- und Medienlizenzen, der sich darauf spezialisiert hat, Kreativen und Unternehmen hochwertige Musik und Soundeffekte für ihre Projekte bereitzustellen. Die Plattform ist bekannt für ihre breite Auswahl an Musik, die von unabhängigen Künstlern aus der ganzen Welt stammt.

Kann ich bei Artlist lizenzfreie Musik kaufen?

Ja, bei Artlist können Sie lizenzfreie Musik erwerben. Das bedeutet, dass Sie einmalig eine Lizenz erwerben und die Musik dann dauerhaft ohne weitere Lizenzgebühren in Ihren Projekten nutzen können.

Gibt es eine Flatrate?

Artlist bietet eine jährliche Abonnement-Flatrate an, die unbegrenzten Zugang zu ihrer Musikbibliothek gewährt. Mit diesem Abonnement können Sie so viele Songs herunterladen und verwenden, wie Sie benötigen, und das für eine Vielzahl von Projekten.

Ja, Artlist erweitert sein Angebot auch auf Videomaterial, genannt Artgrid. Artgrid bietet Ihnen eine umfangreiche Sammlung von hochwertigem Filmmaterial, das Sie in Ihren Video- und Filmprojekten verwenden können. Dieses Material ist ebenfalls durch das Abonnement abgedeckt.

Ist der Anbieter seriös?

Artlist gilt als ein sehr seriöser Anbieter in der Branche. Die Plattform wird weltweit von professionellen Videoproduzenten, Filmemachern und Marketingagenturen genutzt. Ihre transparenten Lizenzbedingungen und die hohe Qualität der angebotenen Inhalte tragen zu ihrem guten Ruf bei.

Zu Artlist ohne Arglist surfen.

PremiumBeat

Wer oder was ist PremiumBeat?

PremiumBeat ist eine Plattform, die hochwertige lizenzfreie Musik und Soundeffekte für kreative Projekte und Medienproduktionen anbietet. Die Musikzapfanlage ist Teil des Shutterstock-Imperiums, eines globalen Marktplatzes für kreative Inhalte. PremiumBeat bietet Musikstücke verschiedener Genres und Stile, die von professionellen Musikern und Komponisten erstellt werden.

Was sind Loops, Stems, Short und Soundeffekte?

Loops : Musikloops sind wiederholbare Abschnitte eines Musikstücks, die nahtlos endlos abgespielt werden können. Sie werden oft in der Hintergrundmusik für Videos, Spiele oder als Teil von Musikproduktionen verwendet.

: Musikloops sind wiederholbare Abschnitte eines Musikstücks, die nahtlos endlos abgespielt werden können. Sie werden oft in der Hintergrundmusik für Videos, Spiele oder als Teil von Musikproduktionen verwendet. Stems : Stems sind die einzelnen Audio-Spuren, die zusammen ein Musikstück bilden. Zum Beispiel könnte ein Stem nur die Schlagzeugspur enthalten, ein anderer die Gitarren und so weiter. Stems ermöglichen es den Nutzern, einzelne Elemente eines Tracks individuell zu bearbeiten oder zu mischen.

: Stems sind die einzelnen Audio-Spuren, die zusammen ein Musikstück bilden. Zum Beispiel könnte ein Stem nur die Schlagzeugspur enthalten, ein anderer die Gitarren und so weiter. Stems ermöglichen es den Nutzern, einzelne Elemente eines Tracks individuell zu bearbeiten oder zu mischen. Short Versions : Kurzversionen von Musikstücken sind kürzere Schnitte eines längeren Tracks, die für spezielle Anwendungen wie Werbespots oder Intro-Sequenzen verwendet werden, wo eine kürzere Spieldauer benötigt wird.

: Kurzversionen von Musikstücken sind kürzere Schnitte eines längeren Tracks, die für spezielle Anwendungen wie Werbespots oder Intro-Sequenzen verwendet werden, wo eine kürzere Spieldauer benötigt wird. Soundeffekte: Dies sind Audio-Clips, die spezifische Geräusche wie das Klingeln eines Telefons, Tierlaute oder Explosionen darstellen. Diese werden häufig in Filmen, Spielen und anderen Medien verwendet, um die audiovisuelle Darstellung zu verstärken.

Gibt es bei PremiumBeat völlig kostenlose Musik oder nur lizenzfreie Musik?

PremiumBeat bietet ausschließlich lizenzfreie Musik an. Das bedeutet, dass Sie Musik lizenzieren und dann ohne wiederkehrende Gebühren nutzen können, aber die Plattform bietet keine völlig kostenlosen Musikstücke an. Jeder Track muss erworben werden, wobei die Kosten von der Art der Lizenz abhängen, die Sie benötigen.

You got the beat, on PremiumBeat?

Epidemic Sound

Was ist der Sinn und Zweck von Epidemic Sound?

Epidemic Sound wurde gegründet, um Nutzern – insbesondere Content-Erstellern wie Filmemachern, Videoproduzenten und Marketern – Zugang zu einer breiten Palette von lizenzfreier Musik und Soundeffekten zu bieten. Der Hauptzweck der Plattform ist es, eine rechtlich abgesicherte Lösung für die musikalische Untermalung von Videos und anderen Projekten zu bieten, ohne dass Nutzer sich um Urheberrechtsverletzungen sorgen müssen.

Ein Soundtracking-Tool bei Epidemic Sound ermöglicht es Nutzern, passende Musik und Soundeffekte für ihre Projekte einfach zu finden und zu integrieren. Diese Tools umfassen oft Funktionen wie Musikempfehlungen basierend auf Stimmung, Genre oder gewünschter Wirkung, anpassbare Playlists und manchmal auch die Möglichkeit, Tracks nach bestimmten Elementen wie Tempo oder Instrumentierung zu filtern. Sie sind darauf ausgelegt, den Prozess der Musikauswahl effizienter und zielgerichteter zu gestalten.

Sind das Abzocker oder faire Typen?

Epidemic Sound hat sich im Bereich der lizenzfreien Musik als seriöser Anbieter etabliert. Die Plattform ist bei professionellen Videoproduzenten und Unternehmen beliebt, was auf eine faire Geschäftspraxis hindeutet. Sie bieten transparente Lizenzoptionen an, die es Nutzern ermöglichen, Musik rechtlich sicher zu verwenden.

Was kostet der Spaß?

Die Kosten bei Epidemic Sound können variieren, abhängig von der Art des Abonnements und der beabsichtigten Nutzung. Epidemic Sound bietet in der Regel verschiedene Abonnementmodelle an, darunter welche für persönliche Projekte, kommerzielle Nutzung und sogar spezielle Lizenzen für größere Unternehmen oder Rundfunkanstalten. Die Preise können von einem günstigen monatlichen Beitrag für persönliche Nutzer bis zu höheren Tarifen für umfangreiche kommerzielle Nutzung reichen.

Bin ich rechtlich sorgenfrei, wenn ich dort Musik kaufe?

Ja, wenn Sie Musik von Epidemic Sound erwerben, erhalten Sie eine Lizenz, die Sie rechtlich absichert, die Musik in Ihren Projekten zu verwenden, ohne zusätzliche Gebühren an Urheberrechtsgesellschaften wie die GEMA zu entrichten. Epidemic Sound bietet sogenannte „royalty-free“ (Royal with cheese) Lizenzen an, was bedeutet, dass Sie die Musik in einer Vielzahl von Projekten nutzen können, sowohl kommerziell als auch nicht-kommerziell, ohne sich um Urheberrechtsansprüche sorgen zu müssen.

Ohne Mundschutz bei Epidemic Sound einkaufen.

Echt? Ich dachte die machen nur in Bilder?

Ja, auf Pixabay können Sie auch Musik finden. Pixabay ist bekannt dafür, eine Plattform zu sein, die eine Vielzahl von kostenlosen Inhalten anbietet, darunter Bilder, Videos und eben auch Musik. Die Musik auf Pixabay ist tatsächlich kostenlos und kann unter einer Lizenz genutzt werden, die keine Urheberrechtsbeschränkungen („no strings attached“) aufweist. Das bedeutet, dass Sie die Musik für kommerzielle und nicht-kommerzielle Projekte ohne Gebühren oder die Notwendigkeit zur Quellenangabe verwenden können.

Gibt es da Mucke für meinen VLog oder Podcast?

Sie können auf Pixabay durchaus Musikstücke finden, die für die Verwendung in Vlogs oder Podcasts geeignet sind. Die Plattform bietet eine breite Auswahl an Genres und Stimmungen, was es Ihnen erleichtert, die passende Musik für die Atmosphäre und das Thema Ihres Vlogs oder Podcasts zu finden.

Filmmusik auch in petto?

Pixabay bietet auch Musik an, die für Filmprojekte geeignet ist. Dies umfasst eine Vielzahl von Stücken, die speziell dafür komponiert wurden, in Hintergründen von Filmen, Dokumentationen und anderen Videoformaten verwendet zu werden. Sie können nach spezifischen Stimmungen oder Themen suchen, um die richtige Art von Filmmusik für Ihr Projekt zu finden.

Zusammengefasst bietet Pixabay eine praktische und kosteneffiziente Lösung, um Musik für verschiedene Medienprojekte zu finden, ohne sich um Lizenzgebühren oder urheberrechtliche Einschränkungen sorgen zu müssen.

Zur Bucht, in der es auch Musik zu saugen gibt.

Jamendo Music

Was ist Jamendo Music?

Jamendo Music ist eine Plattform, die unabhängigen Musikern die Möglichkeit bietet, ihre Werke einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Die Firma unterstützt Künstler dabei, ihre Musik zu verbreiten und gleichzeitig Einnahmen zu generieren. Jamendo bietet sowohl Musikfans als auch professionellen Nutzern, wie Filmemachern oder Werbeagenturen, Zugang zu einer Vielzahl von Tracks.

Bietet Jamendo freie, unabhängige Musik?

Ja, Jamendo konzentriert sich auf freie, unabhängige Musik. Die Plattform arbeitet mit unabhängigen Künstlern zusammen, die ihre Musik ohne traditionelle Musiklabels veröffentlichen möchten. Diese Musik ist oft unter einer Creative Commons Lizenz verfügbar, was bedeutet, dass sie unter bestimmten Bedingungen frei genutzt werden kann.

Kann ich die lizenzfreie Musik für kommerzielle Projekte verwenden?

Für die kommerzielle Nutzung bietet Jamendo spezielle Lizenzmodelle an, die es ermöglichen, Musik legal in kommerziellen Projekten wie Filmen, Werbespots oder Spielen zu verwenden. Diese Lizenzen sind kostenpflichtig, aber sie bieten die rechtliche Sicherheit, die Musik ohne Urheberrechtsprobleme zu nutzen.

Ich bin Künstler, wieviel Geld bekomme ich von Jamendo?

Als Künstler bei Jamendo verdienen Sie Geld auf verschiedene Weisen. Zum einen durch direkte Lizenzgebühren, wenn Ihre Musik für kommerzielle Projekte lizenziert wird. Zum anderen können Sie durch das Jamendo Advertising Revenue Sharing Program Einnahmen generieren, wenn Ihre Musik in YouTube-Videos verwendet wird, die monetarisiert sind. Die genaue Höhe der Einnahmen kann variieren, abhängig von der Häufigkeit, mit der Ihre Musik genutzt wird, und von den spezifischen Lizenzierungsvereinbarungen, die Sie mit Jamendo getroffen haben.

Jamendo bietet auch eine Plattform für sogenannte „In-Store Musiklösungen“, die es Unternehmen ermöglicht, Ihre Musik in öffentlichen Geschäftsräumen abzuspielen. Auch hieraus können Einnahmen generiert werden. Die Vergütung ist abhängig von den jeweiligen Nutzungsbedingungen und der Beliebtheit Ihrer Musik.

Mit Jamendo ganz zwanglos zusammenspielen.

FAQ

Was muss beim Einsatz von Musik auf meiner Website beachten?

Beim Einsatz von Musik auf Ihrer Website gibt es mehrere rechtliche und technische Aspekte, die Sie beachten sollten, um sicherzustellen, dass Sie sowohl urheberrechtlich als auch hinsichtlich der Benutzererfahrung auf der sicheren Seite sind. Hier sind die wichtigsten Punkte:

1. Urheberrechte und Lizenzen

Lizenzierung: Stellen Sie sicher, dass Sie die Rechte zur Nutzung der Musik haben. Dies kann durch den Kauf von lizenzfreier Musik von Plattformen wie Jamendo, Epidemic Sound oder PremiumBeat geschehen, wo Sie eine Lizenz erwerben können, die die Nutzung auf Websites erlaubt.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Rechte zur Nutzung der Musik haben. Dies kann durch den Kauf von lizenzfreier Musik von Plattformen wie Jamendo, Epidemic Sound oder PremiumBeat geschehen, wo Sie eine Lizenz erwerben können, die die Nutzung auf Websites erlaubt. Urheberrechtsgesetze: Beachten Sie die lokalen und internationalen Urheberrechtsgesetze. Unlizenzierte Musik kann zu rechtlichen Problemen führen, einschließlich Geldstrafen oder dem Zwang, die Musik von Ihrer Site zu entfernen.

2. GEMA und andere Verwertungsgesellschaften

Wenn Sie in einem Land wie Deutschland arbeiten, müssen Sie möglicherweise Gebühren an Organisationen wie die GEMA entrichten, es sei denn, Sie verwenden explizit gemafreie Musik.

3. Benutzererfahrung

Autoplay: Vermeiden Sie Musik, die automatisch abspielt, wenn ein Besucher Ihre Website betritt. Dies kann als störend empfunden werden und Besucher dazu veranlassen, Ihre Seite schnell zu verlassen.

Vermeiden Sie Musik, die automatisch abspielt, wenn ein Besucher Ihre Website betritt. Dies kann als störend empfunden werden und Besucher dazu veranlassen, Ihre Seite schnell zu verlassen. Steuerungselemente: Bieten Sie Benutzern die Möglichkeit, die Musik zu stoppen, zu pausieren und die Lautstärke anzupassen. Dies gibt ihnen Kontrolle über ihre Benutzererfahrung.

4. Performance und Hosting

Hosting der Audiodateien: Achten Sie darauf, wo die Audiodateien gehostet werden. Die Hosting-Lösung sollte zuverlässig sein, um sicherzustellen, dass Ihre Website schnell lädt und die Musik immer verfügbar ist.

Achten Sie darauf, wo die Audiodateien gehostet werden. Die Hosting-Lösung sollte zuverlässig sein, um sicherzustellen, dass Ihre Website schnell lädt und die Musik immer verfügbar ist. Datenschutz und Cookies: Informieren Sie die Nutzer über die Verwendung von Cookies und anderen Tracking-Tools, besonders wenn Ihre Musikplayer solche Tools verwenden.

5. Zugänglichkeit

Barrierefreiheit: Berücksichtigen Sie die Barrierefreiheit, indem Sie Alternativen für Nutzer anbieten, die auditiv eingeschränkt sind. Stellen Sie sicher, dass alle Funktionen der Website auch ohne Ton voll nutzbar sind.

Aktualisieren Sie Ihre Datenschutzbestimmungen, um die Verwendung von Musik und alle damit verbundenen Datenverarbeitungsaktivitäten klar zu beschreiben.

Indem Sie diese Punkte berücksichtigen, können Sie rechtliche Probleme vermeiden und gleichzeitig eine angenehmere Benutzererfahrung auf Ihrer Website gewährleisten.

Wer bitteschön ist die GEMA?

Die GEMA steht für die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Sie ist eine Organisation in Deutschland, die die Nutzungsrechte von Musikstücken für ihre Mitglieder, wie Komponisten, Texter und Musikverleger, verwaltet. Wenn ein Musikstück öffentlich gespielt oder verbreitet wird, sorgt die GEMA dafür, dass die Urheber dafür eine Vergütung erhalten. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn ein Restaurant Hintergrundmusik spielt, muss es Gebühren an die GEMA zahlen, die dann die Urheber der Musik entschädigt.

Welche Aufgaben hat die GEMA?

Die GEMA hat mehrere Aufgaben, wenn es um Musikrechte in Deutschland geht:

Lizenzierung: Die GEMA vergibt Lizenzen an Musiknutzer, wie Radiostationen, TV-Sender, Restaurants und andere Gewerbe, die Musik öffentlich abspielen. Sie sorgt dafür, dass diese Nutzer die notwendigen Rechte haben, Musik zu verwenden. Gebühreneinzug: Sie sammelt Gebühren von den Lizenznehmern. Diese Gebühren sind Zahlungen für die Nutzung von Musikstücken, die zu ihrem Repertoire gehören. Verteilung: Die GEMA verteilt die eingenommenen Gelder an ihre Mitglieder, also die Urheber der Musikwerke, entsprechend eines Verteilungsplans. Sie berechnet, wie oft Musikstücke gespielt werden, und zahlt die Tantiemen entsprechend aus. Rechtsschutz: Sie schützt die Rechte ihrer Mitglieder, indem sie gegen unerlaubte Nutzung vorgeht. Wenn beispielsweise ein Unternehmen Musik ohne entsprechende Lizenz nutzt, kann die GEMA rechtliche Schritte einleiten.

Durch diese Tätigkeiten stellt die GEMA sicher, dass die Kreativen, die Musik erschaffen, für ihre Arbeit bezahlt werden, wenn ihre Werke genutzt werden.

Welche Vorteile hat gemafreie Musik?

Gemafreie Musik bietet mehrere Vorteile, besonders für die Nutzer dieser Musik:

Kosteneinsparungen: Der größte Vorteil ist, dass keine Gebühren an die GEMA gezahlt werden müssen. Für Unternehmen und Einzelpersonen, die Musik kommerziell nutzen, können diese Einsparungen erheblich sein, besonders bei regelmäßiger Nutzung oder großen Veranstaltungen. Flexibilität bei der Nutzung: Nutzer von gemafreier Musik haben oft mehr Freiheit in Bezug auf die Art und Weise, wie sie die Musik verwenden können. Die Lizenzbedingungen sind direkt vom Urheber festgelegt und können speziell auf die Bedürfnisse des Nutzers zugeschnitten sein. Einfachheit und Transparenz: Die Lizenzierung von gemafreier Musik ist oft weniger kompliziert. Nutzer müssen sich nicht mit den umfangreichen und manchmal verwirrenden Tarifstrukturen einer Verwertungsgesellschaft auseinandersetzen. Unterstützung unabhängiger Künstler: Viele gemafreie Musikstücke stammen von unabhängigen Künstlern, die ihre Werke selbst vermarkten. Durch den Kauf oder die Nutzung ihrer Musik unterstützt man direkt diese Künstler, ohne dass ein großer Anteil der Einnahmen an eine Vermittlungsorganisation geht.

Diese Vorteile machen gemafreie Musik besonders attraktiv für Projekte mit begrenztem Budget oder für diejenigen, die die direkte Förderung unabhängiger Musiker bevorzugen.

Was ist der Unterschied zwischen gemafreier und lizenzfreier Musik?

Der Unterschied zwischen gemafreier und lizenzfreier Musik liegt hauptsächlich in den Nutzungsrechten und der Gebührenpflicht:

Gemafreie Musik:

Gemafreie Musik bedeutet, dass für die Nutzung dieser Musik keine Gebühren an die GEMA oder eine ähnliche Verwertungsgesellschaft gezahlt werden müssen. Diese Musik ist jedoch nicht unbedingt kostenfrei; oft muss man einmalig eine Lizenzgebühr bezahlen, um sie nutzen zu dürfen.

Der Urheber hat sich entschieden, seine Werke nicht durch die GEMA vertreten zu lassen. Nutzer müssen jedoch direkt mit dem Rechteinhaber eine Vereinbarung treffen, die bestimmt, wie die Musik genutzt werden darf.

Lizenzfreie Musik:

Lizenzfreie Musik, oft als „Royalty-free“ Musik bezeichnet, ist Musik, für die keine laufenden Lizenzgebühren pro Nutzung oder pro Performance gezahlt werden müssen. Einmal erworben, kann der Nutzer die Musik so oft verwenden, wie er möchte, ohne weitere Zahlungen.

Trotz des Namens ist lizenzfreie Musik nicht völlig frei von Lizenzkosten. In der Regel wird eine einmalige Gebühr für die uneingeschränkte Nutzung des Musikstücks erhoben.

In beiden Fällen ist die Musik also nicht völlig frei von Kosten oder Nutzungseinschränkungen, aber die Art und Weise, wie Gebühren erhoben und Lizenzen vergeben werden, unterscheidet sich.

Gibt es Anbieter von kostenloser Musik?

Ja, es gibt mehrere Anbieter, die kostenlose Musik zur Verfügung stellen, oft auch ohne dass man Lizenzgebühren oder andere Kosten tragen muss. Hier sind einige Beispiele, wo Sie kostenlose Musik finden können:

Free Music Archive (FMA): Eine Plattform, die eine breite Palette an Musik bietet, die kostenlos heruntergeladen und genutzt werden kann, oft unter einer Creative Commons-Lizenz. YouTube Audio Library: YouTube bietet eine umfangreiche Bibliothek mit Musik und Soundeffekten, die kostenlos für YouTube-Videos verwendet werden können. Einige Stücke können auch außerhalb von YouTube-Projekten genutzt werden, je nach Lizenz. Incompetech: Auf dieser Plattform finden Sie Musik von Kevin MacLeod, einem bekannten Komponisten, der seine Musikstücke unter einer Creative Commons-Lizenz zur Verfügung stellt. Diese Musik kann in verschiedenen Projekten kostenlos genutzt werden, solange der Urheber genannt wird. Jamendo Music: Jamendo bietet Musik, die speziell für den kommerziellen Gebrauch lizenziert ist, aber es gibt auch viele Tracks, die kostenlos für nicht-kommerzielle Projekte unter Creative Commons-Lizenzen verfügbar sind.

Wie berechnen sich die Kosten, welche ich für lizenzfreie Musik bezahlen muss?

Die Gebühr für lizenzfreie Musik, auch als „Royalty-Free Music“ bekannt, wird durch verschiedene Faktoren bestimmt, die von den Anbietern dieser Musik festgelegt werden. Hier sind einige Hauptfaktoren, die den Preis beeinflussen können:

Verwendungszweck: Die Kosten können variieren, je nachdem, wie Sie die Musik verwenden möchten. Kommerzielle Nutzungen, wie in Werbespots oder Filmen, können teurer sein als nicht-kommerzielle oder persönliche Verwendungen. Verbreitungsumfang: Die Gebühr kann auch davon abhängen, wie groß das Publikum ist, das Ihre Arbeit sehen oder hören wird. Ein nationales Werbeprojekt könnte beispielsweise höhere Kosten verursachen als ein lokales. Lizenztyp: Manche Anbieter bieten verschiedene Lizenztypen an, die unterschiedliche Nutzungsrechte beinhalten. Eine exklusive Lizenz, die anderen verbietet, dieselbe Musik zu verwenden, wäre teurer als eine nicht-exklusive Lizenz. Dauer der Nutzung: Einige Lizenzen beschränken, wie lange Sie die Musik verwenden dürfen. Eine längerfristige Nutzung kann die Kosten erhöhen. Download-Qualität: Höhere Qualität oder Auflösung der Audiodateien kann ebenfalls zu höheren Kosten führen.

Anbieter setzen ihre Preise individuell fest, und diese können stark variieren. Es ist ratsam, die Preise und Lizenzbedingungen verschiedener Anbieter zu vergleichen, um das beste Angebot für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu finden.

Ist ist die Qualität von gemafreier Musik schlechter als für Musik, für die man Gemagebühren bezahlen muss?

Die Qualität von gemafreier Musik ist nicht zwangsläufig schlechter als die von Musik, für die GEMA-Gebühren fällig sind. Die Annahme, dass gemafreie Musik minderwertig sei, rührt oft daher, dass viele unabhängige Künstler und kleinere Produktionsfirmen gemafreie Musik anbieten, die möglicherweise nicht dieselbe öffentliche Anerkennung oder das gleiche Budget wie große Musiklabels haben. Jedoch gibt es einige wichtige Punkte zu beachten:

Vielfalt und Kreativität: Viele gemafreie Musiker sind hochtalentierte Künstler, die innovative und kreative Werke produzieren. Diese Musik kann in Stil und Qualität mit lizenzierten Musikstücken mithalten. Professionelle Produktion: Viele Anbieter von gemafreier Musik nutzen professionelle Studiotechnik und Produktionsverfahren. Sie bieten hochwertige Aufnahmen an, die für kommerzielle Projekte, Filme, Werbung und andere professionelle Anwendungen geeignet sind. Spezialisierung: Einige Plattformen für gemafreie Musik spezialisieren sich auf bestimmte Genres oder Stile, was dazu führen kann, dass sie in diesen Bereichen eine außergewöhnlich hohe Qualität bieten. Zugänglichkeit: Gemafreie Musik bietet eine zugängliche Option für Projekte mit begrenzten Budgets, ohne dass dabei Abstriche bei der Qualität gemacht werden müssen. Viele Filmemacher, Videoproduzenten und Content-Ersteller nutzen gemafreie Musik erfolgreich für ihre Projekte.

Die Qualität der Musik hängt letztlich von den Fähigkeiten und Ressourcen der Künstler und Produzenten ab, nicht davon, ob für die Nutzung der Musik GEMA-Gebühren gezahlt werden müssen. Es lohnt sich, verschiedene Quellen zu erkunden und die verfügbaren Tracks nach ihren musikalischen und technischen Merkmalen zu bewerten.

Gibt es eine Studie, welche den positiven Einfluss von Musik auf das Kaufverhalten belegt?

Es gibt mehrere Studien, die den Einfluss von Musik auf das Kaufverhalten untersuchen und belegen, dass Musik das Verhalten von Kunden beeinflussen kann. Eine häufig zitierte Studie ist die von Adrian C. North, David J. Hargreaves und Jennifer McKendrick aus dem Jahr 1999, die zeigte, dass die Art der im Laden abgespielten Musik das Kaufverhalten beeinflussen kann. In dieser Studie wurde festgestellt, dass klassische Musik dazu führte, dass Kunden teurere Weine kauften, im Vergleich zu Tagen, an denen Popmusik gespielt wurde.

Diese Ergebnisse unterstützen die Theorie, dass Musik das emotionale Erleben der Kunden beeinflussen kann, was wiederum ihre Entscheidungen und ihr Kaufverhalten beeinflusst. Die Wirkung der Musik kann von verschiedenen Faktoren abhängen, einschließlich des Musikgenres, der Lautstärke und des Tempos, sowie davon, wie gut die Musik zur Marke oder zum Produkt passt.

Es gibt zahlreiche weitere Studien und Forschungsarbeiten, die ähnliche Ergebnisse zeigen und den Einfluss von Musik auf das Kaufverhalten in verschiedenen Kontexten und Branchen untersuchen. Unternehmen nutzen diese Erkenntnisse oft, um eine gezielte Atmosphäre zu schaffen, die das Einkaufserlebnis verbessert und potenziell zu höheren Umsätzen führt.

Was ist CCO Musik?

CC0-Musik bezieht sich auf Musikstücke, die unter der Creative Commons „CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication“ veröffentlicht sind. Dies bedeutet, dass der Urheber bewusst auf alle seine Urheberrechte an dem Musikwerk weltweit verzichtet hat, sofern dies rechtlich möglich ist. Dadurch wird das Werk der Allgemeinheit geschenkt und kann ohne jegliche Einschränkungen genutzt werden.

Vorteile von CCO Musik

1. Keine Urheberrechtsbeschränkungen: Da der Urheber auf alle seine Rechte verzichtet hat, können Sie CC0-Musik für jedes Projekt verwenden, ohne Lizenzgebühren zu bezahlen oder Urheberrechtsverletzungen zu befürchten.

2. Einfachheit und Flexibilität: Sie müssen sich nicht mit komplexen Lizenzvereinbarungen auseinandersetzen. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Nutzung, keine Notwendigkeit zur Quellenangabe und keine Einschränkungen in Bezug auf die Art der Nutzung, sei es kommerziell oder nicht-kommerziell.

3. Förderung von Kreativität und Innovation: CC0 ermutigt zur kreativen Nutzung und Weiterentwicklung der Musik. Künstler, Filmemacher, Spieleentwickler und andere Kreative können die Musik frei remixen, verändern und in ihren eigenen Werken verwenden, ohne um Erlaubnis bitten oder Einschränkungen fürchten zu müssen.

4. Internationalität: Da CC0 eine globale Freigabe bedeutet, können Sie die Musik unabhängig von Ihrem Standort oder dem Standort Ihres Publikums verwenden. Dies ist besonders vorteilhaft in einer global vernetzten Welt, in der Inhalte und Medien international geteilt werden.

5. Unterstützung der Gemeinschaft: Durch die Nutzung von CC0-Musik tragen Sie dazu bei, eine Kultur der Teilhabe und des freien Austauschs zu fördern. Dies kann wiederum die Schaffung und Verbreitung weiterer freier Inhalte anregen.

CC0-Musik stellt eine wertvolle Ressource dar, besonders für Personen und Organisationen mit begrenzten Budgets oder für diejenigen, die Wert auf rechtliche Klarheit und Einfachheit legen. Sie bietet eine rechtssichere Grundlage für kreative Projekte jeder Art.

Was ist die BY Lizenz?

Die „BY“-Lizenz ist eine spezifische Form der Creative Commons-Lizenz, die vollständig als „CC BY“ bezeichnet wird. Diese Lizenz ermöglicht es anderen, das lizenzierte Werk – sei es ein Musikstück, ein Foto, ein Video oder ein anderes kreatives Werk – zu verbreiten, zu remixen, anzupassen und darauf aufzubauen, auch für kommerzielle Zwecke, solange der Urheber des Originalwerks angemessen genannt wird.

Schlüsselmerkmale der CC BY-Lizenz:

Attribution (Nennung des Urhebers): Nutzer müssen den Schöpfer des Werkes angemessen nennen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen jedoch nicht so gemacht werden, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade den Nutzer oder die Nutzung des Werkes. Freiheit in der Nutzung: Das Werk darf in jeglicher Form oder Format genutzt oder verändert werden, einschließlich zu kommerziellen Zwecken. Keine weiteren Einschränkungen: Es dürfen keine zusätzlichen rechtlichen Bedingungen oder technologische Maßnahmen angewendet werden, die anderen rechtlich alles, was die Lizenz erlaubt, untersagen oder einschränken könnten.

Die CC BY-Lizenz ist eine der flexibelsten Creative Commons-Lizenzen, da sie nur minimale Einschränkungen bezüglich der Nutzung auferlegt. Die CC BY-Lizenz wird häufig von Bildungseinrichtungen, Forschern und Künstlern verwendet, um ihre Arbeiten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und gleichzeitig die Anerkennung und Sichtbarkeit des Urhebers zu fördern.

Fazit

Kostenlose und auch für kommerzielle Projekte einsetzbare Musik gibt es, ist aber rar gesät, denn es muss ja genau zu Ihrem Projekt passen. Wer für ein nicht-kommerzielles Projekt passende Musikuntermalung sucht, der wird fündig, wenn er nicht zu spezifische Wünsche hat. Oder eben etwas Geld in die Hand nehmen, eine viel größere Auswahl genießen und rechtssicher sein, falls das einst alle Hobby gedachte Projekt viral gehen sollte und etwas abwirft.

Im November 2013 veröffentlich, dann sträflich vernachlässigt, und nun komplett facegeliftet unter aktuellem Datum republiziert. Das ist die Geschichte dieses Artikels.