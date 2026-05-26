Internationales Recruiting ist 2026 kein Nischenthema mehr, sondern eine strategische Routineentscheidung. Anbieter eines Employer of Record verkaufen ein Versprechen, das die klassische Tochtergesellschaft in vielen Fällen kassiert: Beschäftigung in Deutschland binnen Tagen statt Monaten, ohne Stammkapital, ohne Notartermin, ohne Bilanzpflicht.

Doch der Markt ist ehrlicher geworden. Das Modell hat eine harte ökonomische Grenze, die längst empirisch markiert ist und im Mittelstand zu oft ignoriert wird. Eine nüchterne Bestandsaufnahme.

Das Wichtigste in Kürze

Globaler EOR-Markt 2024 bei 5,97 Mrd. Dollar, wächst mit 6,8% jährlich. EOR wirtschaftlich ab 10 Mitarbeitern im Zielland sinnvoll

Der globale EOR-Markt liegt 2026 bei rund 5,97 Mrd. US-Dollar (etwa 5,5 Mrd. Euro) und wächst mit 6,8 Prozent jährlich, also gut doppelt so schnell wie das globale BIP.

EY hat die ökonomische Schwelle empirisch verortet: Ab etwa zehn dauerhaft beschäftigten Personen in einem Zielland übersteigen die EOR-Servicekosten den Aufwand einer eigenen Tochtergesellschaft.

Eine deutsche GmbH bindet 25.000 Euro Stammkapital, kostet 1.000 bis 3.000 Euro Gründungsgebühren und dauert 4 bis 8 Wochen bis zur Eintragung. Ein EOR-Onboarding liegt bei 1 bis 2 Wochen.

86 Prozent der HR-Verantwortlichen nennen internationale Compliance als größtes Problem; 73 Prozent der Unternehmen haben ihre globale Belegschaft 2024 erfolgreich über EOR-Strukturen ausgebaut.

Die strategische Wahrheit liegt selten in der Tabellenkalkulation. EOR ist Geschwindigkeit, Testlauf und Risiko-Abkürzung. Tochtergesellschaft ist Substanz, Sichtbarkeit und langfristige Marktpräsenz.

Was wissen Sie schon?

Wissenstest Sind Sie reif für die Entscheidung? 5 Fragen aus dem Artikel. Wählen Sie Ihre Antwort, dann decken Sie die Lösung auf. 1 Bei wie vielen dauerhaft Beschäftigten in einem Zielland übersteigen laut EY die EOR-Servicekosten den Aufwand einer eigenen Tochtergesellschaft? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. EY hat die ökonomische Schwelle bei etwa zehn Beschäftigten verortet. Darunter rechnet der Employer of Record, darüber kippt die Bilanz Richtung eigener GmbH. Bei Spitzengehältern verschiebt sich die Schwelle nach unten, bei sehr niedrigen Gehältern nach oben. A etwa 5 Personen B etwa 10 Personen C etwa 25 Personen 2 Welches Mindeststammkapital schreibt das deutsche GmbH-Gesetz für die Gründung einer Tochtergesellschaft vor? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Nach § 5 GmbHG sind 25.000 Euro Mindeststammkapital vorgeschrieben, davon müssen 12.500 Euro vor der Eintragung ins Handelsregister eingezahlt sein. Das Geld ist nicht verloren, sondern wandert ins Betriebsvermögen. A 12.500 Euro B 50.000 Euro C 25.000 Euro 3 Wie schnell wächst der globale EOR-Markt im Vergleich zum globalen Bruttoinlandsprodukt? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des EOR-Markts liegt bei 6,8 Prozent, während IWF und OECD für 2026 ein globales BIP-Wachstum von rund 3,3 Prozent prognostizieren. Die Branche zieht also Beschäftigungsnachfrage aus der klassischen Entity-Welt ab. A etwa doppelt so schnell wie das globale BIP B etwa gleich schnell wie das globale BIP C etwa halb so schnell wie das globale BIP 4 Welches juristische Risiko entsteht, sobald ein Mandantenunternehmen fachlich zu eng in die Arbeit der EOR-Beschäftigten eingreift? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Eine fachlich zu enge Steuerung kann den EOR-Vertrag rechtlich als Arbeitnehmerüberlassung uminterpretieren. Das löst Genehmigungspflichten nach dem AÜG aus und macht den Vertrag im Zweifel unwirksam. Eine deutsche arbeitsrechtliche Prüfung des EOR-Vertrags ist deshalb Pflicht. A automatische Erhöhung der Servicegebühr B Umklassifizierung als Arbeitnehmerüberlassung C Verlust der Datenhoheit nach DSGVO 5 Wie lange dauert ein typisches EOR-Onboarding in Deutschland im Vergleich zur Gründung einer GmbH? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Ein EOR-Onboarding läuft typischerweise in sieben bis 14 Tagen ab. Die GmbH-Gründung benötigt mit Notar, Stammkapital-Einzahlung und Handelsregistereintrag vier bis acht Wochen. Die Differenz kann im Talentmarkt 2026 über Zusage oder Absage entscheiden. A 1 bis 2 Wochen versus 4 bis 8 Wochen B 4 bis 8 Wochen versus 12 bis 16 Wochen C wenige Tage versus 2 bis 3 Wochen

Die Frage stellen sich derzeit drei Sorten Unternehmen gleichzeitig. Das Berliner SaaS-Start-up will eine erste Vertriebslerin in Madrid einstellen. Der bayerische Maschinenbauer öffnet ein Servicebüro in Polen. Der börsennotierte Konzern verlagert Engineering-Kapazität nach Indien. Drei sehr unterschiedliche Situationen, eine identische Eingangsfrage: eigene Rechtseinheit gründen, oder über einen Employer of Record (EOR) lokal anstellen? Diese strategische Vorentscheidung gehört in dieselbe Liga wie die internationale Markteintrittsplanung selbst.

Die Entscheidung hat sich in den vergangenen drei Jahren verdichtet. Während die juristische Komplexität internationaler Beschäftigung gestiegen ist (DSGVO-Auslegung, EU-Plattformrichtlinie, Misclassification-Strafen in den USA und Australien), hat sich gleichzeitig die Anbieterlandschaft sortiert. Deel, Remote, Velocity Global, Rippling, Oyster und kleinere europäische Spezialisten wie Native Teams oder Universal Hires haben die Servicequalität auf ein Niveau gebracht, das für Lohnbuchhalter in mittelständischen Steuerkanzleien zur ernsthaften Konkurrenz geworden ist.

Die Zahlen liefern den Rahmen. Laut Business Research Insights wächst der globale EOR-Markt von 5,97 Mrd. US-Dollar (2026) auf prognostizierte 10,45 Mrd. US-Dollar im Jahr 2035, eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 6,8 Prozent. Europa stellt 28 bis 30 Prozent dieses Marktes, Asien-Pazifik gilt mit zweistelligen Wachstumsraten als Treiber der nächsten Phase. Bemerkenswerter als die absoluten Werte ist eine Beobachtung: Der EOR-Markt wächst etwa doppelt so schnell wie das globale Bruttoinlandsprodukt, das laut OECD und IWF im Jahr 2026 bei rund 3,3 Prozent landen dürfte. Die Branche zieht Beschäftigungsnachfrage aus der klassischen Entity-Welt ab.

EOR im operativen Bild: Was der Anbieter tatsächlich übernimmt

Das Dreiecksverhältnis im EOR-Modell: Anbieter, Kundenunternehmen, Beschäftigte. Drei Rollen, eine Konstruktion.

Hinter dem Akronym verbirgt sich eine konkrete rechtliche Konstruktion. Der EOR-Dienstleister wird zum offiziellen Arbeitgeber. In Deutschland heißt das: Lohnsteueranmeldung, Sozialversicherungsbeiträge, Berufsgenossenschaft, Mindestlohn nach Mindestlohngesetz, Urlaubsanspruch nach Bundesurlaubsgesetz, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, all das liegt beim EOR.

Das Kundenunternehmen behält die fachliche Weisungsbefugnis und die operative Steuerung der Arbeitsleistung. Juristen sprechen vom Dreiecksverhältnis: rechtlicher Arbeitgeber, wirtschaftlicher Auftraggeber, ausführende Mitarbeitende.

Anbieter wie Native Teams oder Deel halten dafür eigene deutsche Rechtseinheiten, in der Regel GmbHs, die in das nationale Lohnsystem eingebunden sind.

Die EY-Steuerexpertinnen Dr. Eva Doyé und Karen Becker haben in einem 2025 veröffentlichten Fachbeitrag die Konstruktion analytisch sauber zerlegt: Der EOR übernehme „die volle arbeits- und sozialrechtliche Verantwortung“, während das Mandantenunternehmen die fachliche Disposition behalte.

Das Modell sei besonders attraktiv „bei Markteintritten mit unklarer Personalplanung“. Genau hier liegt die strategische Pointe. Beschäftigung wird zur fließenden Variable.

Der Leistungsumfang reicht über die Lohnbuchhaltung hinaus. Seriöse EOR-Anbieter liefern lokale Arbeitsverträge nach Bundesrecht, Compliance-Monitoring bei Tarifänderungen, Onboarding-Prozesse, Benefits-Verwaltung (betriebliche Altersvorsorge, JobRad, Krankenzusatzversicherung) und im Fall einer Trennung den arbeitsrechtlich heiklen Offboarding-Prozess inklusive Abfindungsregelung und Kündigungsschutzklage-Risiko.

Native Teams etwa wirbt für seine EOR Services in Deutschland explizit mit der eigenen GmbH-Struktur und globaler Mobilität, also Visa- und Relocation-Support für Beschäftigte aus Drittstaaten. Letzteres ist 2026 ein nicht zu unterschätzendes Pfund, weil das deutsche Fachkräfteeinwanderungsgesetz formal vereinfacht wurde, in der Verwaltungspraxis aber weiter eine Hürde bleibt.

Die wahren Kosten einer deutschen Tochter

Eine deutsche GmbH bindet 25.000 Euro Stammkapital, davon 12.500 Euro vor der Eintragung.

Damit der Vergleich seriös funktioniert, braucht es eine ehrliche Aufstellung dessen, was eine deutsche Tochtergesellschaft kostet. Die populäre Aussage „die GmbH gibt es ab 800 Euro“ verschweigt die laufenden Belastungen und ignoriert die Opportunitätskosten gebundener Liquidität.

Die Stammkapitalanforderung bleibt der wuchtigste Posten. Eine GmbH benötigt nach § 5 GmbHG ein Mindeststammkapital von 25.000 Euro, von denen 12.500 Euro vor Eintragung ins Handelsregister einzuzahlen sind. Das Geld ist nicht verloren, sondern wandert ins Betriebsvermögen und steht der Gesellschaft zur Verfügung. Aus der Konzernperspektive bedeutet das aber: gebundene Liquidität, die für andere Investitionen nicht zur Verfügung steht.

Die Gründungskosten selbst liegen laut Bundeswirtschaftsministerium und mehreren Steuerkanzleien zwischen 1.000 und 3.000 Euro, im Einzelfall bis 10.000 Euro bei komplexen Gesellschafterstrukturen oder zusätzlicher anwaltlicher Begleitung. Notar, Handelsregister, Gewerbeanmeldung, IHK-Anmeldung. Die Gründungsdauer beträgt vier bis acht Wochen, in Großstadtnotariaten und beim Amtsgericht Charlottenburg derzeit eher acht.

Danach beginnt die laufende Kostenkurve. Eine GmbH ist nach § 238 HGB zur doppelten Buchführung verpflichtet, muss einen Jahresabschluss erstellen und im Bundesanzeiger veröffentlichen. Steuerberatung schlägt bei einer aktiven, lohnzahlenden GmbH realistisch mit 3.000 bis 12.000 Euro pro Jahr zu Buche, je nach Belegvolumen und Komplexität. IHK-Beiträge bewegen sich zwischen 100 und 1.000 Euro.

Hinzu kommen Berufsgenossenschaft, Datenschutzbeauftragter (verpflichtend ab neun Beschäftigten mit automatisierter Datenverarbeitung), gegebenenfalls ein Geschäftsführer mit Sozialversicherungspflicht oder eine separate Pensionszusage. Eine konsequente Durchrechnung dieser Linie landet bei einer kleinen deutschen Tochter ohne eigenes Büro und mit nur ein bis zwei Beschäftigten realistisch bei 15.000 bis 25.000 Euro Fixkosten pro Jahr, exklusive Personalkosten.

Die Break-Even-Rechnung

Die EY-Schwelle markiert zehn Beschäftigte: Darunter rechnet der EOR, darüber die Tochter.

Hier wird die Analyse präzise. EY hat die Schwelle empirisch verortet: „Aus wirtschaftlicher Sicht muss jede Gesellschaft im Auge behalten, wann die Kosten der EoR-Services die Vorteile übersteigen. Das ist nach unserer Recherche bei einer Beschäftigung von etwa zehn Personen erreicht.“ Die EY-Erkenntnis ist die wahrscheinlich wichtigste Faustregel der gesamten Debatte und wird in Vertriebsgesprächen mit EOR-Anbietern ungern erwähnt.

EOR GmbH Strategie-Check EOR oder Tochtergesellschaft? Mr. Moustache zerlegt die Entscheidung in drei Kennzahlen, zwei Säulen und eine harte Schwelle. 25.000€ Stammkapital für eine deutsche GmbH (§ 5 GmbHG) 6,8% jährliches Wachstum des EOR-Markts, doppelt so schnell wie das globale BIP 9 W. Median-Time-to-Hire in Deutschland laut Stepstone Hiring Trends 25/26 Die beiden Säulen im Direktvergleich E Employer of Record Anbieter wird rechtlicher Arbeitgeber Einrichtung in 1 bis 2 Wochen

keine Kapitalbindung

400 bis 700€ pro Mitarbeitende und Monat

hohe Flexibilität bei Personalabbau

eingeschränkt bei Aktienoptionen

neutrale Markenwirkung T Tochtergesellschaft Eigene deutsche Rechtsperson Gründung in 4 bis 8 Wochen

25.000€ Stammkapital gebunden

15.000 bis 30.000€ jährliche Fixkosten

volle Rechtshoheit und Kontrolle

uneingeschränkte Aktienoptionsprogramme

starke lokale Präsenz Wie schnell sind Sie einsatzbereit? EOR-Onboarding 1 bis 2 Wochen GmbH-Gründung 4 bis 8 Wochen EY-Faustregel 10 Ab etwa zehn dauerhaft Beschäftigten in einem Zielland übersteigen die EOR-Servicekosten den Aufwand einer eigenen Tochtergesellschaft. Bei Spitzengehältern verschiebt sich die Schwelle nach unten. Mr. Moustache empfiehlt Eine Tochtergesellschaft, die zu früh gegründet wird, frisst Kapital. Ein EOR, der zu lange beibehalten wird, verbrennt Marge. Die Disziplin liegt in der Rechnung, nicht in der Vorliebe.



Die Rechnung lässt sich modellieren. Die durchschnittliche EOR-Gebühr für eine deutsche Vollzeitkraft liegt bei seriösen Anbietern derzeit zwischen 400 und 700 Euro netto pro Mitarbeitenden und Monat, je nach Servicetiefe und Benefits-Paket. Bei einem mittleren Wert von 550 Euro ergibt das pro Person 6.600 Euro im Jahr. Bei zehn Beschäftigten summiert sich der Servicekostenblock auf 66.000 Euro pro Jahr. Das ist der Punkt, an dem eine eigene GmbH (Gründung amortisiert, laufende Kosten bei 20.000 bis 30.000 Euro) selbst inklusive einer halbtagsbeschäftigten Lohnbuchhalterin günstiger werden kann.

Kriterium Employer of Record Tochtergesellschaft (GmbH) Einrichtungsdauer 1 bis 2 Wochen 4 bis 8 Wochen Kapitalbindung keine 25.000 € Stammkapital (12.500 € Pflichteinzahlung) Setup-Kosten meist im Service enthalten 1.000 bis 3.000 € (bis 10.000 € bei Komplexität) Laufende Servicekosten 400 bis 700 € pro Mitarbeitende/Monat 15.000 bis 30.000 € jährliche Fixkosten zzgl. Buchhaltung Wirtschaftliche Schwelle bis ca. 10 Personen vorteilhaft ab ca. 10 Personen vorteilhaft Kontrolle rechtlicher Arbeitgeber ist Drittpartei volle Kontrolle, eigene Rechtshoheit Flexibilität bei Personalabbau hoch gering, Sozialplan ab 20 Beschäftigten Aktienoptionen / VSOPs eingeschränkt uneingeschränkt möglich Steuerliche Optimierung begrenzt volles Spielfeld Markenwirkung neutral starke lokale Präsenz

Die Tabelle ist eine Hilfsstruktur, kein Entscheidungsersatz. Realistisch verlagert sich der Break-Even bei besonders teuren Profilen (Senior Engineers mit 120.000 Euro Bruttogehalt) nach oben, weil die EOR-Gebühr in vielen Preismodellen als prozentualer Aufschlag auf die Gehaltssumme kalkuliert wird. Bei einem Spezialisten mit Spitzengehalt explodiert die Servicegebühr; ein Junior-Vertriebler im Schwellenland bleibt günstig in der EOR-Struktur. Die EY-Schwelle von zehn Personen ist ein Mittelwert, kein Naturgesetz.

Compliance: das Argument, das selten ehrlich ausgesprochen wird

Deutschland hat eines der dichtesten Arbeitsrechtssysteme Europas. Kündigungsschutz greift ab dem elften Beschäftigten.

Über Kosten reden ist einfach, über Haftung weniger. Genau dort liegt die zweite, fast wichtigere Dimension. Deutschland hat eines der dichtesten Arbeitsrechtssysteme Europas: Kündigungsschutzgesetz ab dem 11. Beschäftigten, Betriebsverfassungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Mindestlohngesetz, Arbeitszeitgesetz, Entgelttransparenzgesetz, Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, dazu seit 2023 die verschärften Arbeitszeiterfassungsregeln nach dem EuGH-Urteil und dem BAG-Beschluss vom September 2022.

Das DrWeb-HR-Glossar liefert eine kompakte Einordnung der wichtigsten arbeitsrechtlichen Begriffe.

Ein EOR übernimmt formal die rechtliche Arbeitgeberverantwortung. Das ist auf dem Papier sauber. Faktisch bleibt das Mandantenunternehmen aber in der Pflicht, fachliche Weisungen so zu gestalten, dass keine Scheinarbeitnehmerüberlassung vorliegt. Die Arbeitsgerichtsbarkeit hat in mehreren Entscheidungen klargemacht, dass eine zu enge fachliche Steuerung den EOR-Vertrag als Arbeitnehmerüberlassung uminterpretieren kann, was Genehmigungspflichten der Bundesagentur für Arbeit nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz auslösen kann.

Mandanten, die auf den EOR setzen, sollten den Vertrag von einem deutschen Arbeitsrechtler prüfen lassen, nicht nur von den Standard-Templates des Anbieters. Diese Empfehlung wird in den Hochglanzbroschüren selten genug ausgesprochen.

Die Schattenseite zeigt sich bei Trennungen. Im EOR-Modell ist der Anbieter der rechtliche Arbeitgeber und damit Adressat einer Kündigungsschutzklage. In der Praxis kalkulieren die Anbieter solche Risiken in die Servicegebühr ein oder belasten den Mandanten über vertragliche Indemnification-Klauseln. Heißt im Klartext: Das wirtschaftliche Risiko wandert über den Umweg der Vertragsgestaltung wieder zurück. Ein Mythos vom „risikofreien Modell“ wäre eine Verzeichnung.

Geschwindigkeit als strategische Variable

Time-to-Hire in Deutschland liegt im Median bei neun Wochen. Ein EOR-Onboarding läuft in sieben bis 14 Tagen.

Die ökonomische Schwellendiskussion blendet eine Dimension aus, die im Talentmarkt 2026 zur härtesten Währung geworden ist: Zeit. Die Stepstone-Studie „Hiring Trends Update 25/26″ verortet die durchschnittliche Time-to-Hire in Deutschland bei neun Wochen, bei Unternehmen über 250 Beschäftigten sogar bei zehn. Das ifo-Institut meldet für Anfang 2026 einen Anteil vom Fachkräftemangel betroffener Unternehmen von 22,7 Prozent, im Maschinenbau sogar 19 Prozent. Die Zahl klingt entspannter als in der Spitze 2022 mit 49,7 Prozent, bleibt aber ein strategischer Druck.

In diesem Umfeld ist die Differenz zwischen einer einsatzbereiten EOR-Anstellung in zehn Tagen und einer eigenen GmbH-Gründung in acht Wochen ein operatives Kriterium. Unternehmen, die 2026 eine umkämpfte Senior-Engineerin gewinnen wollen, kämpfen in diesen Wochen gegen drei konkurrierende Angebote auf deren Tisch.

Wartet die deutsche Tochter noch auf den Handelsregistereintrag, ist das Talent weg. Die EY-Studie nennt den Zeitfaktor explizit als Treiber: Schnelligkeit beim Recruiting werde „oft entscheidend“ beim Wettbewerb um Top-Profile.

Die Stepstone-Befragung von 2025 hat zudem ein bemerkenswertes Ergebnis geliefert: 83 Prozent der Recruiterinnen geben an, vom Fachkräftemangel betroffen zu sein, davon 16 Prozent „sehr stark“. Jede zweite Beschäftigte plant für 2026 einen Jobwechsel. Hohe Wechselbereitschaft trifft auf knappen Talentpool. In diesem Marktbild gewinnt das schnellere Beschäftigungsvehikel.

Die Kehrseite: Wo der EOR an Grenzen stößt

Aktienoptionsprogramme und IP-Schutz: Bei sensibler Compensation und Produktentwicklung stößt das EOR-Modell an Grenzen.

Die ehrliche Analyse erfordert auch die andere Seite. Ein EOR ist kein Wundermittel, und mehrere Konstellationen reduzieren seinen Nutzen oder schließen ihn praktisch aus.

Aktienoptionsprogramme funktionieren im EOR-Modell nur eingeschränkt. Unternehmen mit Talenten, die durch virtuelle Geschäftsanteile (VSOPs), Restricted Stock Units (RSUs) oder klassische Stock Options bezahlt werden, stoßen regelmäßig auf juristische Reibungsverluste, weil die Beschäftigten formal nicht beim Mutterunternehmen angestellt sind. Steuerlich wird das schnell unübersichtlich.

Tech-Start-ups mit aggressivem Compensation-Mix bauen daher häufig nach 12 bis 18 Monaten Pilotbetrieb eine eigene Tochter auf.

Auch der Schutz geistigen Eigentums bleibt heikel. Bei sensibler Produktentwicklung will das Mandantenunternehmen die IP-Klauseln im Arbeitsvertrag selbst formulieren. EOR-Anbieter arbeiten mit standardisierten Verträgen, deren IP-Klauseln zwar üblicherweise generös zugunsten des Auftraggebers ausgestaltet sind, im Einzelfall aber nicht immer die maximale Schutzwirkung erreichen, die ein individuell ausverhandelter Anstellungsvertrag bieten könnte.

Schließlich die Markenwirkung. Eine eigene deutsche GmbH signalisiert lokale Commitment-Bereitschaft, Kreditwürdigkeit und Ansprechbarkeit. Im B2B-Vertrieb an Großkunden in regulierten Branchen (Banken, Versicherungen, öffentlicher Sektor) ist die fehlende deutsche Rechtsperson ein Verkaufshindernis.

Vergabeordnungen verlangen häufig Eintragungen in deutschen Registern. In solchen Konstellationen rechnet sich die Tochter selbst unterhalb der EY-Schwelle, weil das Vehikel Türen öffnet, die ein EOR-Konstrukt geschlossen lässt.

Der Markt sortiert sich neu

Der globale EOR-Markt wächst mit 6,8 Prozent jährlich, etwa doppelt so schnell wie das weltweite BIP.

Die Anbieterlandschaft hat eine Konsolidierungsphase hinter sich. Deel hat 2024 mehrere kleinere Wettbewerber übernommen und sich zur breitesten Plattform mit mehr als 150 unterstützten Ländern entwickelt. Remote, gegründet 2019, fokussiert auf den eigenen Entity-Besitz in allen Zielländern und positioniert sich als Premium-Anbieter mit Listenpreisen ab 599 US-Dollar pro Mitarbeitenden und Monat. Oyster, Velocity Global und Rippling verdichten den Wettbewerb in den USA.

In Europa positioniert sich Native Teams mit Sitz in Großbritannien und einem klaren Fokus auf flexible Beschäftigungsformen, Freelance-Brücken und mehrwährungsfähige Zahlungsabwicklung. Der deutsche Markt selbst hat mit Universal Hires und einer Reihe lohnabrechnungsnaher Anbieter (Lohnfuxx, BDO, Mazars über Beteiligungen) eigene Spieler hervorgebracht.

Bemerkenswert ist die wachsende KI-Integration. Laut FMC Group nutzen bereits 38 Prozent der EOR-Anbieter KI für Payroll- und Compliance-Automatisierung, 34 Prozent bieten mehrsprachige Onboarding-Strecken mit Echtzeit-Compliance-Checks. Das verschiebt die Wirtschaftlichkeitslogik weiter zugunsten des EOR-Modells, weil sich Stückkosten reduzieren, ohne dass die Servicetiefe leidet.

Eine bemerkenswerte Beobachtung am Rand: Der EOR-Markt wächst nach Berechnungen von Slasify aktuell mit einer CAGR von 6,8 Prozent, also etwa doppelt so schnell wie die globalen BIP-Prognosen des IWF (rund 3,3 Prozent). Branchen, die deutlich schneller als die Realwirtschaft expandieren, ziehen Nachfrage aus angrenzenden Märkten ab.

Im EOR-Fall trifft dieser Sog die klassische Tochtergesellschaft als Vehikel für Markteintritte unter zehn Beschäftigten. Die Statista-Tochter Slasify formuliert es zugespitzt: Der EOR sei „das Default-Vehikel für internationales Hiring im Maßstab“ geworden. Diese Einschätzung ist redaktionell zu unterfüttern. Default-Vehikel ja, aber nicht für jeden Anwendungsfall.

Die strategische Synthese

Die Entscheidung hängt an drei Variablen: Beschäftigtenzahl, Zeithorizont, strategische Sichtbarkeit im Zielmarkt.

Die Entscheidung lässt sich auf drei Variablen reduzieren: Anzahl Beschäftigter, Zeithorizont, strategische Sichtbarkeit. Bei weniger als zehn Personen, einem unklaren Markteintrittsverlauf und ohne IPO-Ambitionen ist der EOR meist die ökonomisch und operativ überlegene Wahl. Bei zehn Personen und mehr, mit Aktienoptionsprogrammen, B2B-Vertrieb an regulierte Großkunden oder absehbarer Skalierung auf 50+ Beschäftigte verschiebt sich die Rechnung Richtung Tochter. Hybrid-Modelle sind dabei legitim.

Viele Unternehmen starten zwölf bis 24 Monate im EOR, validieren den Markt, planen die Tochterfusion und überführen anschließend die Belegschaft per Betriebsübergang nach § 613a BGB. Genau diese Sequenz ist der Punkt, an dem sich der EOR-Markt nicht nur als Konkurrenz, sondern als Vorstufe zur klassischen Tochtergesellschaft etabliert.

Die wirtschaftsjournalistische Pointe liegt nicht in der ideologischen Vorliebe für ein Modell, sondern in der Disziplin der Rechnung. Eine Tochtergesellschaft, die zu früh gegründet wird, frisst Kapital. Ein EOR, der zu lange beibehalten wird, verbrennt Marge. Beides ist betriebswirtschaftlich vermeidbar.

Der Reflex, beim Markteintritt sofort eine GmbH zu gründen, hat etwas Beruhigendes, kostet aber häufig sechsstellige Summen, die im ersten Jahr nichts produzieren. Ein EOR ist kein Verzicht auf strategische Klarheit, sondern eine intelligente Vorstufe. Vorausschauende Geschäftsführungen behalten sich die Tochter als Phase zwei vor, statt sie in Phase null zu erzwingen. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Glossar

Fünfzehn Fachbegriffe aus EOR, Arbeitsrecht und Internationalisierung in kompakter Form.

Employer of Record (EOR): Drittunternehmen, das rechtlicher Arbeitgeber für Beschäftigte eines Mandantenunternehmens wird und Lohn, Steuern, Sozialversicherung und Compliance übernimmt.

Tochtergesellschaft: Rechtlich selbstständige Gesellschaft im Eigentum eines Mutterunternehmens, im deutschen Kontext meist als GmbH, UG oder AG.

PEO (Professional Employer Organization): Dienstleister, der HR-Aufgaben übernimmt, aber im Gegensatz zum EOR nur in Co-Employment-Modellen arbeitet und eine bestehende Rechtsperson des Kunden voraussetzt.

Arbeitnehmerüberlassung: Klassische Leiharbeit, in Deutschland nach dem AÜG genehmigungspflichtig. Eine fachlich zu enge Steuerung im EOR-Modell kann rechtlich als verdeckte Arbeitnehmerüberlassung qualifiziert werden.

Stammkapital: Eigenkapital, das Gesellschafter einer GmbH bei Gründung einbringen müssen. In Deutschland mindestens 25.000 Euro, davon 12.500 Euro vor Eintragung einzuzahlen.

Betriebsübergang (§ 613a BGB): Rechtsfigur, mit der Arbeitsverhältnisse beim Übergang eines Betriebs oder Betriebsteils auf einen neuen Inhaber automatisch fortgeführt werden, etwa bei Wechsel vom EOR-Modell zur eigenen Tochter.

Compliance: Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und unternehmensinterner Vorgaben, insbesondere im Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht.

Misclassification: Falsche Einstufung einer beschäftigten Person als Freelancer statt als Arbeitnehmer. In den USA, Australien und zunehmend in der EU mit empfindlichen Strafen belegt (bis zu 30 Prozent der gezahlten Honorare).

VSOP (Virtual Stock Option Plan): Vergütungsinstrument insbesondere bei Start-ups, das Beschäftigten virtuelle Beteiligungsrechte einräumt. Im EOR-Modell rechtlich nur eingeschränkt umsetzbar.

Time-to-Hire: Zeitraum von der Stellenausschreibung bis zur Unterschrift unter den Arbeitsvertrag. Der deutsche Median liegt laut Stepstone bei neun Wochen.

Indemnification-Klausel: Vertragliche Freistellungsklausel, in EOR-Verträgen häufig genutzt, um Haftungsrisiken vom Anbieter auf das Mandantenunternehmen zurückzuverlagern.

Fachkräfteeinwanderungsgesetz: Deutsches Gesetz zur Erleichterung der Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten, in der Praxis 2026 weiterhin verwaltungsaufwendig.

Entgelttransparenzgesetz: Deutsches Gesetz zur Förderung der Lohngleichheit, ab Sommer 2026 nach Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie verschärft.

Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG): Bundesgesetz zur Mitbestimmung der Belegschaft. Ab einer Beschäftigtenzahl von fünf wahlberechtigten Personen kann ein Betriebsrat gebildet werden, der in EOR-Konstellationen rechtlich nur eingeschränkt entstehen kann.

Kündigungsschutzgesetz: Bundesgesetz, das in Betrieben mit mehr als zehn regelmäßig Beschäftigten den Kündigungsschutz für Arbeitnehmer ab sechs Monaten Betriebszugehörigkeit regelt.

Häufige Fragen zu EOR und Tochtergesellschaft

Sechs Standardfragen, die jede Geschäftsführung vor der Markteintrittsentscheidung beantworten sollte.

Was ist ein Employer of Record und wie funktioniert das Modell? Ein Employer of Record ist ein Drittunternehmen, das die formale Arbeitgeberrolle für Beschäftigte eines anderen Unternehmens übernimmt. Der EOR zahlt Löhne, Steuern und Sozialversicherungsbeiträge nach lokalem Recht. Das Mandantenunternehmen behält die fachliche Weisungsbefugnis und steuert die tägliche Arbeit. Juristisch entsteht ein Dreiecksverhältnis: rechtlicher Arbeitgeber, wirtschaftlicher Auftraggeber, ausführende Mitarbeitende. Was kostet ein EOR in Deutschland pro Mitarbeitenden? Die Servicegebühren liegen 2026 bei seriösen Anbietern zwischen 400 und 700 Euro netto pro Person und Monat, je nach Servicetiefe, Benefits-Paket und Gehaltshöhe. Manche Anbieter rechnen prozentual auf die Lohnsumme ab, was bei Spitzengehältern teurer wird. Zusätzlich zu den Servicekosten fallen die regulären Lohnnebenkosten in Höhe von etwa 21 Prozent des Bruttogehalts an (Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, Berufsgenossenschaft, Umlagen). Ist der Einsatz eines EOR in Deutschland legal? Ja, das Modell ist in Deutschland zulässig, solange die Beschäftigung als echtes Arbeitsverhältnis beim EOR ausgestaltet ist und keine verdeckte Arbeitnehmerüberlassung vorliegt. Letzteres würde eine Genehmigung nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz erfordern. Eine fachlich zu enge Steuerung durch das Mandantenunternehmen kann diese Grenze überschreiten. Eine rechtssichere Vertragsgestaltung gehört daher zur Pflichtaufgabe vor Vertragsabschluss. Was unterscheidet ein PEO von einem EOR? Eine Professional Employer Organization arbeitet im Co-Employment-Modell und setzt voraus, dass das Mandantenunternehmen eine eigene lokale Rechtsperson besitzt. Der PEO übernimmt HR-Aufgaben, bleibt aber rechtlich nicht alleiniger Arbeitgeber. Ein EOR braucht keine lokale Entität des Kunden und trägt allein die Arbeitgeberverantwortung. Im deutschen Markt ist das PEO-Modell selten, weil das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz Co-Employment-Konstruktionen schwer vereinbar macht. Wann lohnt sich eine eigene Tochtergesellschaft gegenüber dem EOR? Die EY-Schwelle liegt bei etwa zehn dauerhaft Beschäftigten. Ab dieser Größe übersteigen die EOR-Servicegebühren in der Regel die Fixkosten einer eigenen GmbH. Weitere Gründe für eine eigene Tochter sind Aktienoptionsprogramme, B2B-Vertrieb an regulierte Großkunden, sensible IP-Entwicklung oder absehbares Wachstum auf mehr als 50 Beschäftigte im Zielmarkt. Bei Spitzengehältern verschiebt sich die Schwelle nach unten, bei sehr niedrigen Gehältern nach oben. Wie lange dauert die Einstellung über einen EOR im Vergleich zur GmbH-Gründung? Ein EOR-Onboarding dauert in der Regel sieben bis 14 Tage, bei vollständigen Unterlagen teilweise weniger. Eine GmbH-Gründung benötigt vier bis acht Wochen, in Großstädten mit überlasteten Amtsgerichten eher acht. Die Differenz kann im umkämpften Talentmarkt 2026 über Zusage oder Absage entscheiden, weil parallel verhandelte Konkurrenzangebote in dieser Zeit Fakten schaffen.