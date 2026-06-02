Fußball-WM 2026: 10,9 Milliarden Dollar Umsatz, 121.000 Euro pro Finalticket auf dem Resale-Markt, 48 Teams statt 32. Wie aus einem 13-Team-Turnier in Uruguay das lukrativste Sportereignis der Welt wurde, zeigt die ökonomische Sezierung in zwölf Kapiteln.

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Die Fußball-WM 2026 startet am 11. Juni im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt und endet am 19. Juli im MetLife Stadium bei New York. Dazwischen liegen 104 Spiele in drei Ländern, 16 Städten und ein Umsatzziel, das die FIFA selbst „extrem gut“ nennen würde. Wer das Turnier wirtschaftlich versteht, sieht weniger Sport als ein durchkonstruiertes Lizenz- und Vermarktungsgeschäft mit Monopolrendite.

Das Wichtigste in Kürze

Die FIFA rechnet für den Zyklus 2023–2026 mit Rekordeinnahmen von rund 9,4 Mrd. €, allein die WM 2026 soll 9,27 Mrd. € einbringen, etwa das Tausendfache der ersten WM 1930.

Mit der Aufstockung auf 48 Mannschaften und 104 Spiele steigen Ticket- und Hospitality-Einnahmen laut FIFA-Prognose um 200 Prozent, einzelne Finaltickets erreichen auf dem Resale-Markt bis zu 1,9 Mio. €.

Sieben Top-Partner um Adidas, Coca-Cola und Visa, neun WM-spezifische Sponsoren und über zehn Supplier bilden das Werbe-Dach, neu dabei sind Bank of America, Verizon und Hisense.

Stadien-Erbe und Vergaben bleiben Schwachstellen: Südafrikas 1,4-Milliarden-Investition produzierte sechs weiße Elefanten, Katar kostete laut Front Office Sports rund 187 Mrd. €, Saudi-Arabien 2034 wird unter Menschenrechtsbedenken vergeben.

Wie aus einem 13-Team-Turnier ein 11-Milliarden-Geschäft wurde

Frankreich spielt gegen Mexiko am 13. Juli 1930 in Montevideo vor 4.444 Zuschauern in der ersten FIFA-Weltmeisterschaft

Am 13. Juli 1930 spielte Frankreich gegen Mexiko vor 4.444 Zuschauern in Montevideo. Erste WM-Endrunde der Geschichte, dreizehn Mannschaften, drei Stadien, eine Anreise, die für die Europäer drei Wochen Schiffsfahrt bedeutete. Uruguay erstattete die Reisekosten aller Teams, weil sonst praktisch niemand gekommen wäre.

Eintrittskarten kosteten zwischen 50 Cent und zwei Dollar, die Gesamteinnahmen lagen nach Schätzung von Businessinsider zwischen 10 und 20 Mio. Dollar in heutiger Kaufkraft. Ein Vermarktungsgeschäft sah anders aus.

Bis 1954 blieb die WM ein sportliches Großereignis ohne Werbemaschine. Das ändert sich an einem konkreten Tag: 4. Juli 1954, das Finale Deutschland gegen Ungarn, das „Wunder von Bern“. Die Eurovision überträgt erstmals europaweit live.

Laut Bundeszentrale für politische Bildung steigt allein in Deutschland die Zahl der angemeldeten Fernsehgeräte im Jahresverlauf 1954 von 11.658 auf 84.278. Telefunken, Saba und Mende leisten Überstunden. Die Geräte sind ausverkauft. Fußball und Fernsehen finden hier zusammen, und ab diesem Moment ist die WM Wirtschaftsobjekt.

Den nächsten Sprung machte die TV-Rechte-Vermarktung Ende der 1990er-Jahre. Sepp Blatter hatte als FIFA-Generalsekretär die Rechte für die WMs 1990, 1994 und 1998 zusammen für 340 Mio. Schweizer Franken verkauft, eine Bewertung, die der Sportjournalist Jens Weinreich später als „dilettantisch ausgehandelt“ beschrieb.

Ab 2002 zahlten die ISL-Gruppe und Leo Kirchs Taurus Film 1,5 Mrd. Schweizer Franken allein für zwei WMs. Die Vervierfachung war der eigentliche Startschuss für das Milliardengeschäft. Heute liegen die FIFA-Einnahmen aus einem einzigen WM-Zyklus bei rund 7,57 Mrd. USD (6,43 Mrd. €, Zyklus 2019–2022), für 2023–2026 erwartet der Weltverband rund 11,1 Mrd. USD (9,44 Mrd. €).

WM Teams Spiele FIFA-Einnahmen WM-Jahr (€, gerundet) 1930 Uruguay 13 18 ca. 10 Mio. 1954 Schweiz 16 26 nicht belastbar dokumentiert 2006 Deutschland 32 64 ca. 620 Mio. 2010 Südafrika 32 64 ca. 1,1 Mrd. 2014 Brasilien 32 64 ca. 1,79 Mrd. 2018 Russland 32 64 ca. 4,57 Mrd. 2022 Katar 32 64 ca. 4,9 Mrd. 2026 USA/Kanada/Mexiko 48 104 Prognose 9,27 Mrd.



Die Vervielfachung um den Faktor 1.000 in 96 Jahren ist kein lineares Wachstum, sondern eine Treppe mit drei klaren Stufen: Eurovision 1954, TV-Rechte-Auktion 1996, und ab 2018 die Vergabe-Logik mit Staatsfonds-Gastgebern.

Wer treibt die Vermarktung der Fußball-WM 2026 in neue Höhen?

Aus 32 wurden 48 Teilnehmer: Jedes zusätzliche WM-Team ist auch eine Wahlstimme im FIFA-Kongress.

Im Zentrum sitzt Gianni Infantino, seit 26. Februar 2016 FIFA-Präsident, gewählt nach dem Sturz Sepp Blatters. Infantino hat zwei Wahlversprechen tatsächlich eingelöst, schreibt das Schweizer Online-Magazin Watson rückblickend: die Aufstockung der WM-Endrunde und höhere Zahlungen an die Mitgliedsverbände.

Aus 32 wurden 48 Teilnehmer ab 2026, aus 64 wurden 104 Spiele. Mehr Spiele heißt mehr TV-Inventar, mehr Ticketing-Volumen, mehr Sponsoring-Inszenierungen.

Die Mechanik dahinter ist politisch durchdacht. Jeder zusätzliche WM-Teilnehmer ist auch eine Stimme im FIFA-Kongress, der den Präsidenten wählt. Infantino wurde 2019 und 2023 jeweils ohne Gegenkandidaten bestätigt.

Sportpolitik-Experte Jürgen Mittag formuliert im Gespräch mit Web.de die Logik nüchtern: Finanzielle Mittel sind Machtinstrumente, mit denen sich Loyalität sichern lässt. Mehr WM-Plätze, mehr Forward-Programm-Gelder an die 211 Mitgliedsverbände, mehr Mehrheiten.

Die nach dem Korruptionsskandal von 2015 beschlossenen Reformen hat Infantino in wesentlichen Punkten zurückgedreht. Der Präsident sollte laut Reformpapier vorwiegend repräsentieren, die Geschäfte sollte das Generalsekretariat führen.

Heute trifft Infantino die Entscheidungen. Audit- und Compliance-Chef Domenico Scala trat 2016 zurück, nachdem Infantino eine Statutenänderung durchgebracht hatte, mit der unabhängige Kontrollorgane entlassen werden können. Norwegens Verbandspräsidentin Lise Klaveness sprach 2024 bei der Doppelvergabe der WMs 2030 und 2034 von einem Verfahren, das nicht den „Grundsätzen eines soliden Governance-Systems“ entspreche.

Bei aller Kritik bleibt eine ökonomische Wahrheit: Die FIFA hat unter Infantino mehr eingenommen als unter jedem Vorgänger. Die Frage ist nur, wer dafür zahlt.

Wie verdient die FIFA wirklich ihre 10,9 Milliarden Dollar?

TV-Rechte vor Hospitality vor Sponsoring: Die Einnahmenstruktur der FIFA hat sich seit 1990 stabilisiert, die Beträge sind explodiert.

Die FIFA-Einnahmen für die Fußball-WM 2026 verteilen sich auf vier Säulen, deren Größenordnungen die Mechanik des Turniers offenlegen.

Einnahmequelle WM-Zyklus 2023–2026 (€, gerundet) Anteil TV-Übertragungsrechte 2,81 Mrd. 30 % Hospitality- und Ticketverkäufe 2,17 Mrd. 23 % Sponsoring und Marketing 2,04 Mrd. 22 % Lizenzen, Marken, Sonstiges 2,42 Mrd. 26 % Gesamt-Prognose 9,44 Mrd. 100 %



TV-Rechte sind das Rückgrat. 60 der 104 Spiele zeigen in Deutschland ARD und ZDF im Free-TV als Sublizenznehmer der Deutschen Telekom, alle 104 Begegnungen laufen exklusiv bei MagentaTV. Dass die Telekom überhaupt einsteigen kann, hat einen technischen Grund: Die FIFA versteigert Übertragungsrechte heute nicht mehr nach Region, sondern nach Plattform und Format, mit UHD-Streaming, Mobile-Rights und Highlight-Lizenzen als Einzelbausteine.

Die Bundeszentrale für politische Bildung beziffert den FIFA-Umsatz aus TV-Rechten auf rund eine Milliarde Dollar pro Jahr, kontinuierlich.

Die zweite Säule heißt Hospitality und Ticketing.

Die FIFA rechnet bei der WM 2026 mit einer Steigerung der Ticket- und VIP-Einnahmen um 200 Prozent gegenüber Katar, auf rund 2,55 Mrd. €. Dazu passt die Ankündigung des FIFA-Rats vom 29. April 2026 in Vancouver: Die Antrittsprämie pro Team wurde auf 8,5 Mio. € erhöht, der Gesamttopf für Preisgelder steigt auf 740 Mio. €, eine Steigerung von 15 Prozent gegenüber Katar. Was nach Großzügigkeit aussieht, ist Refinanzierung: Höhere Prämien legitimieren höhere Ticketpreise, höhere Ticketpreise stützen höhere Sponsoring-Pakete.

Sponsoring liefert die dritte Säule. Davon gleich mehr.

Welche Konzerne stehen hinter der Fußball-WM 2026?

Adidas und Coca-Cola sind die längsten FIFA-Top-Partner. Coca-Cola unterzeichnete 1978, Adidas liefert seit 1970 den WM-Spielball.

FIFA-Partner und Sponsoren sind in drei Tiers organisiert, die juristisch klar getrennt sind. Tier 1 (Top-Partner) hat globale Rechte für alle FIFA-Wettbewerbe über mehrere Zyklen. Tier 2 (WM-Sponsoren) hat Rechte ausschließlich für die WM 2026. Tier 3 (Supporters und Suppliers) hat regional begrenzte Rechte oder Kategorierechte.

Tier Marken (Auswahl) Investment pro Zyklus (Schätzung, €) Tier 1 (Top-Partner) Adidas, Coca-Cola, Visa, Hyundai-Kia, Lenovo, Qatar Airways, Aramco jeweils mehrere hundert Mio. Tier 2 (WM-Sponsoren) Bank of America, AB InBev (Budweiser/Michelob Ultra), McDonald’s, Frito-Lay, Hisense, Mengniu Dairy, Unilever, Verizon jeweils 55 bis 81 Mio. Tier 3 (Supporters/Suppliers) Airbnb, American Airlines, The Home Depot, Diageo, Doordash, Rock-It Cargo, Boggi Milano kategorie- oder regionalspezifisch

Die Verschiebung zwischen 2022 und 2026 ist aufschlussreich. Bei der WM Katar 2022 kamen neun Sponsoren aus Asien, davon vier aus China. Westliche Konzerne hatten sich wegen Menschenrechtskritik und Korruptionsvorwürfen zurückgehalten, schreibt das Branchenmedium ad-hoc-news.

Für 2026 kehren die nordamerikanischen Marken vollständig zurück. Bank of America wurde im August 2024 erster globaler Bankenpartner der FIFA, Verizon zog im September 2024 als Telekommunikationssponsor nach, Frito-Lay rückte vom regionalen zum globalen Status auf.

Die Plattform-Logik des Flixbus-Geschäftsmodells hilft beim Verständnis der FIFA-Mechanik: Die FIFA besitzt selbst keine Stadien, betreibt keine Mannschaften, organisiert kein Fernsehen. Die FIFA lizenziert das Marken-Monopol „Fußball-Weltmeisterschaft“ und kassiert pro Lizenznehmer eine Gebühr.

Adidas liefert seit 1970 den Spielball, für 2026 heißt der „Trionda“ mit eingebautem Sensorchip für VAR-Echtzeitdaten. Coca-Cola operiert seit 1978 die Trophy Tour, die im Vorfeld der WM 2026 in über 50 Länder reist. Beide zahlen Lizenzgebühren in dreistelliger Millionenhöhe pro Zyklus für das Recht, mit dem WM-Logo werben zu dürfen.

Warum kostet ein Final-Ticket bis zu 121.000 Euro?

121.000 Euro für einen Sitzplatz: Auf der offiziellen Resale-Plattform der FIFA überschreiten Spitzenangebote für das WM-Finale 2026 die Marke der durchschnittlichen Mieteinnahmen eines Berliner Mehrfamilienhauses pro Jahr.

Die Geschichte der WM-Tickets 2026 ist ein Lehrstück über dynamische Preisgestaltung. Im Oktober 2025 verkaufte die FIFA die ersten Finaltickets der schlechtesten Kategorie zu 2.371 €, schon damals ein Aufschlag gegenüber Katar. Bis April 2026 stiegen die Preise in der Kategorie 1 auf 9.342 €, ein Plus von 70 Prozent gegenüber der ersten Verkaufsphase.

Auf der offiziellen FIFA-Resale-Plattform tauchten dann Angebote bis 1,9 Mio. € pro Ticket auf, berichtet die europäische Verbraucherorganisation Euroconsumers, die im April 2026 formale Beschwerde bei der EU-Kommission eingelegt hat.

Ticketkategorie / Stadium WM-Finale Katar 2022 (€) WM-Finale 2026, letzte Phase (€) Steigerung Kategorie 1 (beste Plätze) ca. 1.360 9.342 +587 % Kategorie 2 ca. 850 6.273 +638 % Kategorie 3 ca. 510 4.917 +864 % Resale-Spitze nicht relevant bis 1.900.000 —

Die Sportschau berichtet, dass deutsche Fans für alle DFB-Spiele inklusive eines möglichen Finales in der teuersten Kategorie bis zu 14.095 € zahlen sollen. Für diese Summe ließe sich nach Rechnung des Fanbündnisses Football Supporters Europe 80 Jahre lang eine Stehplatz-Dauerkarte bei Bayern München kaufen.

Das Bündnis fordert einen Stopp des Verkaufs. DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig erklärte der Deutschen Presse-Agentur, der Verband habe sich günstigere Tickets gewünscht, die Preisgestaltung liege aber allein bei der FIFA.

Die FIFA verdient zweimal: einmal über den Erstverkauf, ein zweites Mal über die hauseigene Resale-Plattform. Bei jeder Sekundärtransaktion fließt eine Provision von insgesamt 30 Prozent an den Weltverband, 15 Prozent vom Käufer, 15 Prozent vom Verkäufer. Spätestens hier endet die Erzählung vom „Volksturnier“. Geblieben ist eine Yield-Management-Maschine wie bei Lufthansa-Tickets oder Hotelpreisen am Karnevalsdonnerstag.

Wer trägt eigentlich die Kosten einer WM?

Die FIFA kassiert, die Gastgeber zahlen: Infrastruktur, Sicherheit und Steuerausfälle bleiben bei den Bürgern der Ausrichterländer.

Die Aufgabenverteilung zwischen FIFA und Gastgeberland ist einfach beschrieben und ökonomisch brutal. Die FIFA kassiert Einnahmen aus TV-Rechten, Sponsoring, Hospitality und Ticketing.

Das Gastgeberland zahlt Stadien, Verkehrsinfrastruktur, Hotels, Sicherheit, Steuerausfälle. Die FIFA gewährt sich selbst und ihren Partnern weitgehende Steuerbefreiungen, das ist Standardklausel jeder WM-Bewerbung seit Jahrzehnten.

Die Folgen sind belegt. Brasilien investierte für die WM 2014 rund 3 Mrd. € in Stadienbau, der versprochene wirtschaftliche Aufschwung blieb aus. Vier der zwölf Stadien gelten heute als weiße Elefanten: Spielstätten, die viel kosten und kaum noch genutzt werden.

Brasília, Manaus, Cuiabá und Natal stehen in der Liste. Ein Stadion im Amazonas-Regenwald, in einer Stadt ohne Erstligaverein, war Teil der WM-Logik.

Daneben kommen Folgekosten, die niemand auf der Rechnung hatte. Die FIFA verlangt Clean-Zone-Regeln rund um Stadien, in denen konkurrierende Marken nicht werben dürfen. Bei der WM 2026 betreiben US-Verkehrsbetriebe Verhandlungen über erhöhte Tarife im öffentlichen Nahverkehr während der Turnierzeit, was Anwohner in New Jersey gegen die FIFA aufbringt, berichtet Web.de.

Die wirtschaftlichen Effekte für Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel sind real, gehen aber nicht in die FIFA-Bilanz ein und decken nur teilweise die öffentlichen Investitionen.

Ein vergleichbares Muster zeigt sich beim Olympia-Vergaberezept, mit einem entscheidenden Unterschied: Olympia rotiert seit 2022 zunehmend zwischen Städten, die kaum neue Infrastruktur bauen müssen. Die FIFA hat diesen Pivot bisher verweigert.

Was wurde aus den WM-Stadien in Südafrika und Brasilien?

Cape Town Stadium: 450 Millionen Euro Baukosten, zwei Millionen Euro Jahresverlust. Der Begriff der weißen Elefanten geht auf ein südostasiatisches Symbol für ruinöse Geschenke zurück.

Die Bilanz der WM 2010 in Südafrika fällt zehn Jahre später nüchtern aus. Das Land investierte 1,4 Mrd. € in Stadienbau und Modernisierung. Das Cape Town Stadium kostete 450 Mio. € und wurde zum Symbol des Problems.

Hauptnutzer ist heute der Klub Ajax Cape Town, der erste Liga im südafrikanischen Fußball spielt. Beim African-Nations-Championship 2014 kamen 20.000 statt erwarteter 50.000 Zuschauer ins Stadion. Verluste pro Jahr: rund 2 Mio. €. Bürgerversammlungen forderten bereits den Abriss, schreibt die Stuttgarter Zeitung.

WM-Stadion Baukosten (€) Aktueller Status Jährlicher Verlust (geschätzt) FNB Stadium Johannesburg 321 Mio. (Umbau) Profitabel, größtes Stadion Afrikas — Cape Town Stadium 450 Mio. Weitgehend leer, Abrissdiskussion ca. 2 Mio. Moses Mabhida Stadium Durban 450 Mio. Zusatznutzungen, dennoch defizitär ca. 2,5 Mio. Nelson-Mandela-Stadion Port Elizabeth 270 Mio. Selten genutzt ca. 1 Mio. Mbombela-Stadion Nelspruit 115 Mio. Kaum bespielt, kein lokaler Klub nicht öffentlich

Stadionwelt-Magazin formuliert das Erbe lakonisch: Das FNB Stadium kann als Erfolgsmodell gelten, die anderen Stadien rechtfertigen die hohen Kosten nicht. Eine WM bringt vorübergehend Nationalstolz und Tourismusspitzen, was bleibt, sind Betonschüsseln mit jährlichen Wartungskosten in Millionenhöhe.

Für Brasilien gilt das Muster verschärft: 2014 verlangte die FIFA zwölf Spielstätten, Experten hielten acht für ausreichend. Die Stadien in Manaus und Cuiabá stehen heute weitgehend leer.

Die Lehre für 2026 ist paradox. Die USA, Kanada und Mexiko nutzen ausschließlich bestehende NFL- und MLS-Stadien, neu gebaut wird nichts. Das ist ökonomisch klug und löst das Stadien-Problem, das frühere Gastgeber hatten. Gleichzeitig zeigt der Schritt, dass die FIFA das Risiko weißer Elefanten im eigenen Vergabe-Prinzip nicht abstellen will, sondern nur dort vermeidet, wo Gastgeber bereits zahlungskräftig sind und die nötige Infrastruktur längst besteht.

Wie viel hat Katar wirklich für die WM 2022 ausgegeben?

Katar 2022: Rund 187 Milliarden Euro Gesamtinvestition. Die Arbeiter, die Stadien und Metro bauten, kamen zu mehr als 90 Prozent aus dem Ausland.

Front Office Sports beziffert die Gesamtinvestitionen Katars für die WM 2022 auf etwa 220 Mrd. USD, umgerechnet rund 187 Mrd. €. Darin enthalten sind nicht nur acht Stadien, sondern auch eine komplette U-Bahn in Doha, eine Flughafenerweiterung, Hotelketten und Straßennetze. Reine WM-Stadionkosten lagen bei rund 10 Mrd. €. Selbst nach Abzug der ohnehin geplanten Infrastrukturprojekte bleibt Katar mit Abstand die teuerste WM-Ausrichtung der Geschichte.

Die menschlichen Kosten lassen sich schwer beziffern, weil Katar in den meisten Fällen die Todesursachen nicht untersuchte. Das Europäische Parlament hat Ende 2022 in einer Entschließung den Tod Tausender Arbeitsmigranten beklagt und Entschädigungen gefordert.

Human Rights Watch und Amnesty International schlugen einen Kompensationsfonds von 374 Mio. € vor, was der Höhe der WM-Preisgelder entsprochen hätte. Die FIFA hat bis heute keinen solchen Fonds eingerichtet. Hätten Sie sich gefragt, ob ein Kompensationsfonds, der dem Preisgeld-Topf entspricht, an der FIFA-Bilanz tatsächlich etwas geändert hätte? Bei einem Zyklus-Umsatz von 6,43 Mrd. € sind 374 Mio. € weniger als sechs Prozent. Die FIFA hat den Schritt trotzdem nicht gemacht.

Was aus den katarischen Stadien wird, ist offen. Sieben der acht Spielstätten sollen in irgendeiner Form weitergenutzt werden, eines, das Stadium 974 in Doha, wurde nach dem Turnier vollständig demontiert. Die ökonomische Tragfähigkeit für ein Land mit 2,7 Mio. Einwohnern, davon 90 Prozent Arbeitsmigranten ohne nennenswerte Fußballkultur, ist nicht belegt. Katar wollte mit der WM ein politisches Statement, kein wirtschaftliches Geschäftsmodell.

Die FIFA bekam dafür Rekordeinnahmen.

Welche Rolle spielt Korruption in der FIFA-Geschichte?

Mai 2015 in Zürich: Sieben FIFA-Funktionäre werden auf Ersuchen der US-Justiz verhaftet. Schmiergeldzahlungen von rund 127,5 Millionen Euro seit 1991 stehen im Raum.

Am 27. Mai 2015 verhafteten Schweizer Behörden auf Ersuchen der US-Justiz sieben FIFA-Funktionäre vor dem Kongress in Zürich. Die FIFA-Zentrale wurde durchsucht. Die DOJ-Anklageschrift listete Schmiergeldzahlungen von rund 127,5 Mio. € seit 1991 auf, die an FIFA-Funktionäre geflossen sein sollen. Zwei Tage später ließ sich Sepp Blatter zur fünften Amtszeit wählen. Vier Tage darauf kündigte er den Rücktritt an.

Die FIFA ist nicht der Goldesel des Fußballs, sondern dessen Lizenzkartell mit Monopolrente. Wer 2026 zuschaut, finanziert ein System, in dem 740 Millionen Euro Preisgeld die 9,4 Milliarden Euro Umsatz rechtfertigen sollen. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Die strafrechtliche Aufarbeitung lief unterschiedlich. In den USA wurden CONCACAF-Chef Jeffrey Webb und Costa Ricas Verbandspräsident Eduardo Li verurteilt. In der Schweiz wurden Blatter und Platini in zwei Verfahren am Ende freigesprochen, das zweite Urteil fiel 2025.

Das Sommermärchen-Verfahren gegen ehemalige DFB-Verantwortliche wurde wegen Verjährung eingestellt. Die FIFA-Ethikkommission verurteilte Ricardo Teixeira 2019 zu einer Geldstrafe von 850.000 € und lebenslanger Sperre wegen Stimmenkauf bei der Vergabe Katar 2022. Das Schweizer Bundesgericht bestätigte das Urteil im Februar 2022.

Die Reformen nach 2015 hielten nicht. Das Sportschau-Recherchezentrum unter Chaled Nahar dokumentiert, wie Infantino schrittweise zurückbaute. Der Generalsekretär sollte das Tagesgeschäft führen, der Präsident sollte repräsentieren.

Heute trifft Infantino die Entscheidungen. Das Audit-Komitee sollte unabhängig arbeiten, ihre Mitglieder wurden austauschbar. Die WM-Vergabe sollte vom gesamten Kongress entschieden werden, nicht mehr in Doppelvergaben. Im Dezember 2024 vergab die FIFA in einem einzigen Kongress die WMs 2030 und 2034.

Das ergibt eine ungemütliche Diagnose: Die ökonomischen Schlüsselfragen der Fußball-WM 2026 sind die alten geblieben, nur die Vorzeichen sind gewechselt.

Statt offener Bestechung organisiert Infantino Mehrheiten über Forward-Programm-Gelder und Wettbewerbsausweitungen. Die portugiesische Jurist Miguel Maduro, ehemaliger Chef des FIFA-Governance-Komitees, nennt das eine „Rückkehr in alte Zeiten“.

Was bedeutet die WM-Vergabe an Saudi-Arabien 2034?

Saudi-Arabien 2034: Elf der 15 Stadien sind zum Zeitpunkt der Vergabe Ende 2024 noch nicht gebaut. Aramco ist seit 2024 FIFA-Top-Partner.

Saudi-Arabien wurde am 11. Dezember 2024 als einziger Bewerber für die WM 2034 bestätigt. Die Doppelvergabe gemeinsam mit der WM 2030 (Spanien, Portugal, Marokko mit Eröffnungsspielen in Uruguay, Paraguay und Argentinien) hatte einen statutarischen Winkelzug zur Voraussetzung.

Eigentlich war nach 2015 beschlossen worden, keine Doppelvergaben mehr durchzuführen. Infantino brachte 2023 eine Statutenänderung durch, die dem FIFA-Rat erlaubt, in Ausnahmefällen wieder doppelt zu vergeben. Genau das geschah 2024.

Saudi-Arabien plant 15 Stadien in fünf Städten. Elf davon sind 2024 noch nicht gebaut, darunter ein Stadion in der geplanten Mega-Stadt Neom. Amnesty International nennt die Vergabe „rücksichtslos“, da die Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien massive Risiken berge. Der erste tödliche Unfall auf einer saudischen WM-Baustelle wurde laut Guardian am 12. März 2025 dokumentiert, ein pakistanischer Arbeiter starb beim Bau des Aramco-Stadions in Khobar.

Der DFB stimmte für die Vergabe. Präsident Bernd Neuendorf begründete den Schritt mit der Aussage, „mit einer Ablehnung oder einem Boykott“ erreiche man nichts. Die Strategie: Einfluss über Mitwirkung. Ob das funktioniert, lässt sich an der WM 2022 ablesen. Die Reformen, die Katar vor dem Turnier zugesichert hatte, blieben Stückwerk. Human Rights Watch dokumentierte 2023, dass die meisten Arbeiterfamilien bis heute keine Entschädigung erhielten.

Die ökonomische Wahrheit ist nüchtern. Saudi-Arabien zahlt, die FIFA nimmt. Die Vergabe ist Teil derselben Vermarktungsstrategie, die schon Katar legitimierte. Saudi-Arabien hat über ein Mäzen-Modell ähnlicher Struktur bereits Newcastle United gekauft, in Asien Top-Spieler wie Cristiano Ronaldo finanziert und die FIFA-Sponsorenliste über Aramco betreten.

Die WM 2034 ist die logische Krönung, kein Bruch im Muster.

Wie hat sich die mediale Berichterstattung verändert?

Wunder von Bern 1954 bis 4K UHD 2026: In 72 Jahren wuchs die Zahl der akkreditierten Journalisten pro WM von 500 auf über 18.000.

Die mediale Geschichte der Fußball-WM ist eine Fernsehtechnik-Geschichte. 1954 übertrug die Eurovision das Wunder von Bern erstmals europaweit live, Bundeszentrale für politische Bildung dokumentiert den parallelen Geräteboom. 1970 in Mexiko erstmals via Satellit und in Farbe, 1966 in England wurde die Zeitlupe eingeführt, 1990 kam Breitbild als Standard, 2006 in Deutschland HD-TV, 2018 in Russland erstmals 4K-UHD. Die WM 2026 sendet Magenta TV in 4K UHD mit HDR, die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen in HD.

Die Zahl der akkreditierten Journalisten wuchs entsprechend. 1974 in Deutschland berichteten 4.500 Medienvertreter, 1990 in Italien über 7.000, 2014 in Brasilien rund 18.000. Die WM ist mediale Großindustrie, die kleine Städte für vier Wochen in journalistische Drehscheiben verwandelt. 2014 erreichte das Finale Deutschland gegen Argentinien laut Bundeszentrale für politische Bildung die höchste je gemessene Sehbeteiligung im deutschen Fernsehen.

Wirtschaftlich folgte die Rechte-Vermarktung dem Strukturwandel. Bis Mitte der 1990er-Jahre liefen WM-Übertragungen über die EBU, ein Zusammenschluss öffentlich-rechtlicher Anstalten. Ab 2002 verkaufte die FIFA die Rechte über die ISL-Gruppe und Leo Kirchs Taurus Film an private Vermarkter.

Die ISL fiel später im Bestechungsskandal, der die FIFA jahrelang beschäftigte. Heute zerlegen Plattformanbieter wie Magenta TV das Programm in Pakete: Free-TV, Pay-TV, Streaming, Highlights, Mobile. Die Telekom überträgt alle 104 Spiele exklusiv, ARD und ZDF haben Sublizenzen für 60 davon.

Was das ökonomisch bedeutet: Die FIFA verkauft denselben Inhalt heute an mehr Käufer als je zuvor, in mehr Formaten als je zuvor, zu höheren Preisen als je zuvor. Die Rechte für die WM 2026 brachten allein 3,34 Mrd. € ein, schätzt der Forschungsverlag FHM-Online auf Basis der FIFA-Quartalsberichte.

Was bleibt von der Fußball-WM 2026 für Marken und Wirtschaft?

Die FIFA als Lizenzplattform: Wer das Geschäftsmodell verstanden hat, schaut die WM 2026 nicht weniger emotional an, aber besser informiert.

Für Entscheider in deutschen Unternehmen ist die WM 2026 in zweifacher Hinsicht relevant. Erstens als Marketing-Umfeld. Laut YouGov-Studie vom April 2026 planen 41 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland, die WM 2026 zu verfolgen, international sind es 42 Prozent.

48 Prozent der Zuschauer geben an, ihre Markenwahrnehmung werde durch WM-Sponsoring beeinflusst. Sponsoring auf WM-Niveau bleibt großen Konzernen vorbehalten, aber Kommunikation im Umfeld der WM ist auch für Mittelständler ein Hebel mit messbarer Wirkung.

Zweitens als Lehrstück über Vermarktungs-Monopole. Die FIFA ist ein Modellfall dafür, wie ein Verband, der formal als gemeinnützig auftritt, ein globales Lizenzgeschäft mit Renditen führt, von denen jeder börsennotierte Sportartikelhersteller nur träumen kann.

Die Stiftungs- und Verbandsstruktur ähnelt im Kern der IKEA-Konstruktion: kein klassischer Eigentümer, kein quartalsweiser Renditedruck, dafür hohe strategische Beweglichkeit. Bei IKEA fließt der Überschuss in eine Stiftung, bei der FIFA in Reserven und Forward-Programme. In beiden Fällen ist die juristische Hülle das Schutzmäntelchen für einen Wirtschaftsbetrieb.

Die ökonomische Bilanz für die WM 2026 lässt sich auf eine Formel bringen. Die FIFA übernimmt die Rolle eines globalen Plattform-Lizenzgebers, die Gastgeber tragen Infrastruktur und Risiko, die Konzerne kaufen Reichweite, die Fans zahlen die Tickets, die Bürger der Gastgeberländer subventionieren die Logistik.

Die Berichterstattung wird brillant, die Tickets bleiben unbezahlbar, die Stadien sind diesmal alt genug, dass sie keine weißen Elefanten werden können. Was sich nicht geändert hat, ist die Mechanik dahinter: 96 Jahre nach Montevideo verdient die FIFA tausendmal mehr, ohne ein einziges Spiel selbst zu organisieren. Wer das Geschäftsmodell verstanden hat, kann die nächste WM nüchterner anschauen. Nüchterner heißt nicht weniger emotional, sondern besser informiert.

Der Bundeszentrale für politische Bildung bleibt das letzte Wort: „Die FIFA ist eine sich selbst kontrollierende Wachstumsbranche mit risikofreier Einnahmegarantie dank des Fußballmonopols.“ An diesem Satz hat sich seit 2014 nichts geändert. Die WM 2026 wird die teuerste Bestätigung dieser Diagnose.

Glossar: 14 wichtige Fachbegriffe zur Fußball-WM 2026

Jede Nation erhält bei der WM 2026 eine Antrittsprämie von 8,5 Millionen Euro für die Teilnahme, unabhängig von Erfolgsbonus für Turnierfortschritt

Antrittsprämie

Antrittsprämie bezeichnet die Mindestauszahlung, die jede teilnehmende Nation von der FIFA für die bloße WM-Teilnahme erhält. Bei der WM 2026 liegt der Betrag laut FIFA-Rat-Beschluss vom April 2026 bei 8,5 Mio. €. Die Antrittsprämie ist von Erfolgsprämien getrennt, die je nach Turnierfortschritt zusätzlich gezahlt werden.

Clean Zone

Clean Zone heißt der von der FIFA festgelegte Bereich rund um Stadien, in dem nicht-offizielle Sponsoren keine Werbung schalten dürfen. Wettbewerber von Adidas können in diesem Sperrgebiet nicht auftreten, Coca-Cola besitzt das alleinige Recht auf Getränkebranding. Die Clean Zone schützt die Sponsoring-Erlöse und ist Pflichtbestandteil jeder WM-Bewerbung.

CONCACAF

CONCACAF (Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football) ist der Fußballkontinentalverband für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik. Die WM 2026 wird von einer CONCACAF-Trio-Bewerbung ausgerichtet, was nach dem FIFA-Rotationsprinzip die Bewerbung der WM 2030 und 2034 außerhalb der CONCACAF erzwang.

Dynamic Pricing

Dynamic Pricing bezeichnet die algorithmische Anpassung von Ticketpreisen je nach Nachfrage und verbleibender Verfügbarkeit. Die FIFA setzt das Verfahren bei der WM 2026 erstmals systematisch ein, was nach Daten von Audimax bei Hochnachfragespielen zu Preissteigerungen von 70 Prozent gegenüber der ersten Verkaufsphase führte.

FIFA Forward-Programm ist das zentrale Förderprogramm, mit dem die FIFA jährliche Pauschalbeträge an ihre 211 Mitgliedsverbände ausschüttet. Im laufenden Zyklus 2023 bis 2026 hat allein der DFB 2,43 Mio. € erhalten. Kritiker sehen das Programm als Mechanismus zur Mehrheitsbeschaffung bei FIFA-Wahlen.

Garcia-Report heißt der interne Untersuchungsbericht der FIFA-Ethikkommission unter US-Staatsanwalt Michael Garcia, der 2017 Millionenzahlungen an FIFA-Exekutivmitglieder im Zusammenhang mit der Vergabe der WMs 2018 und 2022 dokumentierte. Die FIFA gab den Report zunächst nur in einer geschwärzten Kurzfassung heraus.

Hospitality-Programm bezeichnet die Premium-Ticketkategorien mit zusätzlichen Leistungen wie VIP-Zugang, Catering und Stadiontouren. Die Hospitality-Erlöse machen rund ein Viertel der FIFA-Gesamteinnahmen im WM-Zyklus aus und sind die am stärksten wachsende Einnahmesäule der vergangenen drei Turniere.

ISL-Skandal bezeichnet den Bestechungskomplex um die Schweizer Sportvermarktungsagentur International Sport and Leisure, die 2001 Konkurs anmeldete. Schweizer Strafverfahren belegten, dass die ISL über Jahre Schmiergelder an FIFA-Funktionäre zahlte, um die TV-Rechte für die WMs 2002 und 2006 zu sichern.

Kafala-System bezeichnet das Arbeitsmigrationsregime in den Golfstaaten, bei dem ausländische Arbeitskräfte rechtlich an ihren Arbeitgeber gebunden sind. Das System galt bis zu zaghaften Reformen 2020 in Katar als zentrales Instrument der Ausbeutung, in Saudi-Arabien ist es laut Amnesty International weitgehend in Kraft.

MetLife Stadium

MetLife Stadium ist die Heimspielstätte der NFL-Teams New York Giants und New York Jets in East Rutherford, New Jersey. Das Stadion fasst 82.500 Zuschauer und beherbergt das Finale der WM 2026 sowie sieben weitere Turnierspiele. Es ist eines von 16 Spielstätten der WM 2026.

Resale-Plattform ist die offizielle Zweitmarkt-Lösung der FIFA für WM-Tickets. Verkäufer können Preise frei festlegen, die FIFA kassiert 15 Prozent vom Käufer und 15 Prozent vom Verkäufer als Provision. Auf der Plattform tauchten im April 2026 Finaltickets bis zu 1,9 Mio. € auf.

Sublizenznehmer

Sublizenznehmer bezeichnet einen TV-Sender, der von einem Rechteinhaber Teilrechte an einer Sportübertragung erwirbt. Bei der WM 2026 ist die Deutsche Telekom Rechteinhaber für Deutschland, ARD und ZDF sind Sublizenznehmer für 60 ausgewählte Spiele im Free-TV.

Topshot-Logo heißt das von der FIFA für die WM 2026 erstmals als adaptiver monolithischer Markenkern entworfene Erscheinungsbild. Das Logo passt sich farblich und stilistisch dem Spielort an und folgt dem Trend reduzierter, plattformfähiger Visual Identities großer Sport-Events.

Weiße Elefanten

Weiße Elefanten bezeichnet im Sport-Ökonomik-Kontext überdimensionierte Stadien, die nach einem Großevent nicht wirtschaftlich genutzt werden können. Klassische Beispiele sind das Cape Town Stadium nach der WM 2010 und das Estádio Nacional Mané Garrincha in Brasília nach 2014. Der Begriff geht auf eine südostasiatische Tradition zurück, bei der das Geschenk eines weißen Elefanten den Beschenkten ruinierte.

FAQ: Fußball-WM 2026

Deutsche Telekom überträgt WM 2026 exklusiv auf MagentaTV, ARD und ZDF zeigen 60 Spiele im Free-TV

Wer überträgt die Fußball-WM 2026 in Deutschland? Die Deutsche Telekom hält die TV-Rechte für die WM 2026 in Deutschland und überträgt alle 104 Spiele exklusiv auf MagentaTV. Als Sublizenznehmer zeigen ARD und ZDF 60 Spiele im Free-TV, darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale. Im Free-TV erfolgt die Übertragung in HD-Qualität, bei MagentaTV in 4K UHD mit HDR. Wie viel verdient die FIFA an der Fußball-WM 2026? Die FIFA erwartet für die WM 2026 Einnahmen von rund 9,27 Mrd. €, im gesamten Vierjahreszyklus 2023 bis 2026 sogar 9,44 Mrd. €. Die größten Posten sind TV-Rechte (2,81 Mrd. €), Ticket- und Hospitality-Verkäufe (2,17 Mrd. €) sowie Sponsoring (2,04 Mrd. €). Damit ist die WM 2026 das lukrativste Sport-Einzelereignis aller Zeiten und übertrifft die Olympischen Sommerspiele 2024 um mehr als das Doppelte. Wie teuer sind die Tickets für die Fußball-WM 2026? Die offiziellen Ticketpreise für Gruppenspiele beginnen bei 132 € und reichen bei Spielen der Top-Nationen bis 4.917 € pro Karte. Für das Finale am 19. Juli 2026 im MetLife Stadium kostet die Kategorie 1 nach Dynamic Pricing aktuell 9.342 €. Auf der offiziellen FIFA-Resale-Plattform tauchten Angebote bis zu 1,9 Mio. € pro Finalticket auf. Deutsche Fans zahlen für alle DFB-Spiele inklusive eines möglichen Finales in der teuersten Kategorie bis zu 14.095 €. Die sieben Top-Partner der FIFA mit globalen Rechten für alle Wettbewerbe sind Adidas (seit 1970), Coca-Cola (seit 1978), Visa, Hyundai-Kia, Lenovo, Qatar Airways und Aramco. Auf der zweiten Ebene mit WM-spezifischen Rechten stehen Bank of America, AB InBev (Budweiser, Michelob Ultra), McDonald’s, Frito-Lay, Hisense, Mengniu Dairy, Unilever und Verizon. Drittebene-Supporters umfassen unter anderem Airbnb, American Airlines, Diageo und The Home Depot. Warum spielen bei der Fußball-WM 2026 erstmals 48 Mannschaften? Die Aufstockung von 32 auf 48 Teilnehmer wurde 2017 unter FIFA-Präsident Gianni Infantino beschlossen und ist eines seiner zentralen Wahlversprechen von 2016. Mehr Teilnehmer bedeuten mehr Spiele (104 statt 64), mehr TV-Inventar, mehr Sponsoring-Inszenierungen und damit höhere Einnahmen. Sportpolitisch sichert jeder zusätzliche WM-Platz Stimmen kleinerer Verbände im FIFA-Kongress, der den Präsidenten wählt. Kritiker sprechen daher von einer politisch motivierten Erweiterung mit ökonomischem Doppelnutzen. Was kostet die Fußball-WM 2026 die Gastgeberländer? Die FIFA selbst veranschlagt die Gesamtorganisationskosten für die WM 2026 auf rund 11,82 Mrd. €, inklusive von Touristen ausgegebener Beträge. Ohne diese Sekundäreffekte liegen die reinen Organisationskosten unter 8,5 Mrd. €, deutlich unter Brasilien 2014 oder Russland 2018, da USA, Kanada und Mexiko bestehende NFL- und MLS-Stadien nutzen. Neue Stadien werden nicht gebaut. Folgekosten entstehen vor allem im öffentlichen Nahverkehr, in der Sicherheit und durch Steuerbefreiungen für FIFA und ihre Partner.

Quellen

FIFA | Finanzbericht 2022 (Zyklus 2019–2022) | https://publications.fifa.com/de/annual-report-2022/ | besucht am 17.05.2026

Businessinsider Deutschland | Es geht um Milliarden: Die Fußball-WM 2026 bricht alle Rekorde | https://www.businessinsider.de/wirtschaft/es-geht-um-milliarden-die-fussball-wm-2026-bricht-alle-rekorde/ | besucht am 17.05.2026

Sportschau (ARD) | WM-Tickets: Deutsche Fans vor fünfstelligen Summen | https://www.sportschau.de/fussball/fifa-wm-2026/wm-tickets-deutsche-fans-vor-fuenfstelligen-summen,tickets-dfb-wm-fans-100.html | besucht am 17.05.2026

Sportschau (ARD) | FIFA-Skandal 2015 – als die Handschellen klickten | https://www.sportschau.de/fussball/fifa-skandal-2015-als-die-handschellen-klickten,zehn-jahre-fifa-gate-100.html | besucht am 17.05.2026

Kicker | FIFA passt Prämien an: 871 Mio. USD Topf | https://www.kicker.de/finanziell-besser-denn-je-aufgestellte-fifa-passt-praemien-fuer-die-wm-an-1214669/artikel | besucht am 17.05.2026

Euronews | Tickets for World Cup final on resale site for 1.9M Euro each | https://www.euronews.com/2026/04/24/tickets-for-world-cup-final-in-new-jersey-appear-on-fifas-resale-site-for-19m-each | besucht am 17.05.2026

Statista | Die WM ist der Goldesel der FIFA | https://de.statista.com/infografik/33652/entwicklung-des-umsatzes-der-fifa/ | besucht am 17.05.2026

Stadionwelt | 10 Jahre danach: Das Erbe der WM in Südafrika | https://www.stadionwelt.de/news/21704/10-jahre-danach-das-erbe-der-wm-in-suedafrika | besucht am 17.05.2026

Bundeszentrale für politische Bildung | Trickser und Täuscher | https://www.bpb.de/themen/sport/bundesliga/160776/trickser-und-taeuscher/ | besucht am 17.05.2026

Bundeszentrale für politische Bildung | Das Medienereignis Fußball-WM | https://www.bpb.de/themen/europa/russland/270672/das-medienereignis-fussball-wm/ | besucht am 17.05.2026

Amnesty International | Vergabe WM 2034 an Saudi-Arabien wird Menschenleben gefährden | https://www.amnesty.de/aktuell/saudi-arabien-fussball-wm-2034-vergabe-fifa-menschenrechte-stellungnahme | besucht am 17.05.2026

Human Rights Watch | FIFA: Nicht genug gegen Arbeitsrechtsverletzungen in Katar | https://www.hrw.org/de/news/2023/11/22/fifa-nicht-genug-gegen-arbeitsrechtsverletzungen-katar | besucht am 17.05.2026

Europäisches Parlament | WM in Katar: FIFA soll Familien toter Wanderarbeiter entschädigen | https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20221121IPR56305/wm-in-katar-fifa-soll-familien-von-toten-wanderarbeitern-entschadigen | besucht am 17.05.2026

Watson | Das ist aus den Wahlversprechen von FIFA-Präsident Infantino geworden | https://www.watson.ch/leben/fifa/541979312-fifa-das-ist-aus-fifa-praesident-infantinos-wahlversprechen-geworden | besucht am 17.05.2026

YouGov | Mehr als Fußball: Warum die WM 2026 für Marken jetzt schon entscheidend ist | https://yougov.com/de-de/artikel/54587-mehr-als-fussball-warum-die-wm-2026-fur-marken-jetzt-schon-entscheidend-ist | besucht am 17.05.2026