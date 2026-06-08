48 Nationen, elf volkswirtschaftliche Disziplinen, ein Sieger. In unserer Wirtschafts-WM entscheiden nicht Tore, sondern Kennzahlen. Wir haben das komplette Turnier durchgespielt, von der Gruppenphase bis zum Finale.

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Das Ergebnis überrascht: Weltmeister wird ein Land, das bis jetzt noch nicht zu den heißen Top-Favoriten zählt.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bringt 48 Nationen zusammen. Wir haben uns gefragt, was passiert, sobald nicht das Können am Ball über Sieg und Niederlage entscheidet, sondern die wirtschaftliche und gesellschaftliche Verfassung eines Landes.

Jedes Spiel der echten Auslosung haben wir nachgespielt, Kennzahl gegen Kennzahl. Elf Disziplinen, von der Wirtschaftsleistung pro Kopf bis zur Innovationskraft, jede zählt als ein Tor.

Das Format ist ein Gedankenspiel mit ernstem Kern. Hinter jedem Endstand stecken geprüfte Zahlen aus Primärquellen wie Weltbank, Internationalem Währungsfonds, Transparency International und der Weltorganisation für geistiges Eigentum.

Wir kennen vor dem Anpfiff nie das Ergebnis, und genau das macht den Reiz aus. Manche Favoriten scheitern früh, manche kleine Nation marschiert durch.

Eine Anmerkung in eigener Sache: Beim finalen Faktencheck der vier Halbfinalisten mussten wir fünf Werte gegen die Primärquellen korrigieren, darunter Norwegens Wirtschaftsleistung pro Kopf und die Reihenfolge im Glücksindex. Wir halten das fest, weil ein Vergleich nur so gut ist wie seine Zahlenbasis.

Die wichtigsten Erkenntnisse: Weltmeister wird Norwegen, getragen von Staatsfonds, Mini-Schulden und Spitzenwerten bei Zufriedenheit und Sauberkeit. Reichtum allein gewinnt nicht, Spanien und Frankreich scheitern an Schulden und schwachem Wachstum. Die elf Disziplinen messen mehr als Geld, nämlich Demografie, Vertrauen, Gleichheit und Innovation. Die größte Vorrunden-Überraschung: Europameister Spanien wird in seiner Gruppe nur Dritter. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was misst die Wirtschafts-WM? Die elf Disziplinen im Detail

Disziplinen eines Wirtschaftsspiels: BIP pro Kopf, Stabilität und Lebensqualität werden in fester Reihenfolge bewertet für vergleichbare Zwischenstände

Bevor das erste Spiel angepfiffen wird, lohnt der genaue Blick auf die Disziplinen. Jede beleuchtet eine andere Facette dessen, was eine Volkswirtschaft stark, stabil oder lebenswert macht. Die Reihenfolge bleibt in jedem Spiel gleich, damit Halbzeitstände vergleichbar bleiben.

Was misst die Wirtschafts-WM? Elf volkswirtschaftliche Disziplinen entscheiden jedes Spiel. Jede gewonnene Kennzahl zählt als ein Tor. Ihr Moderator führt Sie durch. 11 Anpfiff! Elf Disziplinen, los geht’s! 1 BIP pro Kopf Wirtschaftsleistung je Einwohner, kaufkraftbereinigt. Misst materiellen Wohlstand, blendet die Verteilung aber aus. Es gewinnt das reichere Land 2 Wirtschaftswachstum Veränderung der Wirtschaftsleistung, inflationsbereinigt. Dreht den Spieß gegen reiche, langsam wachsende Industrieländer. Es gewinnt der dynamischere Aufsteiger 3 Medianalter Das Alter, das die Bevölkerung in zwei Hälften teilt. Eine junge Bevölkerung verspricht eine demografische Dividende. Es gewinnt das jüngere Land 4 Staatsschuldenquote Schulden in Prozent der Wirtschaftsleistung. Sorgt für Überraschungen, weil reiche Länder oft hoch verschuldet sind. Es gewinnt das schuldenarme Land 5 Warenexport-Macht Stärke im globalen Güterhandel, ausdrücklich ohne Tourismus und Dienstleistungen. Misst die Schlagkraft nach außen. Es gewinnt die stärkere Exportnation 6 World Happiness Score Lebenszufriedenheit auf einer Skala bis zehn, aus Umfragedaten. Bringt eine menschliche Dimension ins Spiel. Es gewinnt das zufriedenere Land 7 Korruptionsindex Wie sauber der öffentliche Sektor wahrgenommen wird, Skala bis 100. Misst institutionelles Vertrauen. Es gewinnt das sauberere Land 8 Lebenserwartung Durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt. Verdichtet Gesundheit, Ernährung und Lebensstandard in einer Zahl. Es gewinnt das Land mit dem längeren Leben 9 Digitalisierung Anteil der Internetnutzer an der Bevölkerung. Eine Infrastruktur-Kennzahl, bei der die Golfstaaten überraschen. Es gewinnt das vernetztere Land 10 Gini-Koeffizient Maß für Einkommensungleichheit. Das Gegengewicht zum BIP pro Kopf, denn Wohlstand verteilt sich sehr unterschiedlich. Es gewinnt das gleichere Land 11 Global Innovation Index Innovationsfähigkeit aus rund 80 Indikatoren, von Forschung bis Patente. Misst die Zukunftsfähigkeit. Es gewinnt das innovativere Land

1. Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (kaufkraftbereinigt)

Die wohl bekannteste Kennzahl. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf misst die jährliche Wirtschaftsleistung geteilt durch die Einwohnerzahl. Kaufkraftbereinigt bedeutet, dass unterschiedliche Preisniveaus herausgerechnet werden, ein Friseurbesuch in Oslo kostet anders als in Lagos.

So wird ein Dollar in Norwegen mit einem Dollar in Nigeria vergleichbar. Die Kennzahl sagt viel über materiellen Wohlstand, blendet aber dessen Verteilung komplett aus. Genau dafür gibt es Disziplin zehn.

Bruttoinlandsprodukt - Was ist das BIP? - Grundelemente der Makroökonomie 5

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2. Reales Wirtschaftswachstum

Wie schnell wächst die Wirtschaft, bereinigt um die Inflation? Diese Disziplin dreht den Spieß gegen die reichen Industrienationen. Etablierte Volkswirtschaften wachsen langsam, oft unter zwei Prozent. Schwellenländer wie Usbekistan oder die Demokratische Republik Kongo legen jährlich sechs Prozent und mehr zu. Wachstum zeigt Dynamik, also wohin sich ein Land bewegt, nicht wo es steht.

Reales und nominales BIP (Bruttoinlandsprodukt) einfach erklärt

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3. Medianalter

Das Medianalter teilt eine Bevölkerung in eine jüngere und eine ältere Hälfte. Hier gewinnt das jüngere Land, denn eine junge Bevölkerung verspricht eine sogenannte demografische Dividende, also viele Erwerbsfähige bei wenigen Abhängigen. Japan kommt mit einem Medianalter von 49 Jahren als ältestes Land der WM an den Start, die Demokratische Republik Kongo mit 17 als jüngstes. Diese Disziplin straft die Überalterung Europas und Ostasiens.

Bevölkerung - Eine alternde Welt? | Mit offenen Karten | ARTE

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4. Staatsschuldenquote

Die Schulden eines Staates, gemessen in Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Hier gewinnt das Land mit der niedrigeren Quote. Diese Disziplin sorgt für die größten Überraschungen, denn ausgerechnet reiche Länder wie Japan (über 230 Prozent) oder Frankreich (über 110 Prozent) verlieren sie regelmäßig gegen Schwellenländer mit solider Kasse. Norwegen glänzt mit einer Quote von rund 38 Prozent.

Wenn Staatsschulden zum Problem werden

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5. Warenexport-Weltmarktmacht

Wie stark ist ein Land im globalen Güterhandel? Diese Disziplin bewertet ausdrücklich nur den Warenexport, nicht Tourismus oder Dienstleistungen. Eine Auto- und Maschinenbaunation wie Deutschland trifft hier auf Ölmächte wie Saudi-Arabien oder Rohstoffriesen wie die Demokratische Republik Kongo, die mit Kobalt und Kupfer den Weltmarkt prägt. Die Disziplin misst wirtschaftliche Schlagkraft nach außen.

Import und Export | EINFACH ERKLÄRT

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6. World Happiness Score

Der World Happiness Report misst auf einer Skala bis zehn, wie zufrieden Menschen mit ihrem Leben sind. Grundlage sind Umfragedaten des Gallup World Poll, gemittelt über drei Jahre. Die nordischen Länder dominieren seit Jahren. Diese Disziplin bringt eine weiche, menschliche Dimension ins Spiel, die kein Geldwert abbilden kann. Im Jahr 2025 führt Finnland, gefolgt von Dänemark und Island.

How to Measure Happiness Around the World | National Geographic

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7. Korruptionswahrnehmungsindex

Transparency International bewertet jährlich, wie sauber der öffentliche Sektor eines Landes wahrgenommen wird, auf einer Skala bis 100. Hohe Werte stehen für geringe Korruption. Dänemark führt 2024 mit 90 Punkten, Norwegen erreicht 81. Diese Disziplin misst institutionelles Vertrauen, eine oft unterschätzte Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg.

Der Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) kurz erklärt | Transparency International

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8. Lebenserwartung

Die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt, erhoben von der Weltgesundheitsorganisation. Sie verdichtet Gesundheitssystem, Ernährung, Sicherheit und Lebensstandard in einer einzigen Zahl. Spanien und Japan führen mit über 83 Jahren, viele afrikanische Nationen liegen darunter. Diese Disziplin belohnt das, was zählt, wenn aller Wohlstand erreicht ist: ein langes Leben.

Wie hoch ist unsere Lebenserwartung?

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9. Digitalisierung

Der Anteil der Internetnutzer an der Bevölkerung, erhoben unter anderem von DataReportal. Eine Infrastruktur-Kennzahl, die zeigt, wie vernetzt eine Gesellschaft ist. Die Golfstaaten überraschen hier mit Werten nahe 99 Prozent, während viele Schwellenländer noch unter 70 Prozent liegen. Digitalisierung ist die Eintrittskarte in die moderne Wirtschaft.

Deutsche Behörden: Veraltete Software, überforderte IT, fehlende Ausstattung | ZDFzoom

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10. Gini-Koeffizient

Das Maß für Einkommensungleichheit. Ein Wert von null bedeutet perfekte Gleichverteilung, 100 bedeutet maximale Ungleichheit. Hier gewinnt das gleichere Land. Diese Disziplin ist das Gegengewicht zum Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Norwegen und die nordischen Länder punkten mit Werten um 25, während Länder wie Kolumbien oder Südafrika mit Werten über 50 weit zurückliegen. Wohlstand verteilt sich eben sehr unterschiedlich.

Gini-Koeffizient in der Statistik kurz und knapp erklärt | Beispielaufgabe | wirtconomy

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11. Global Innovation Index

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum bewertet mit rund 80 Indikatoren die Innovationsfähigkeit von fast 140 Volkswirtschaften, von Forschungsausgaben über Wagniskapital bis zu Patentanmeldungen. Die Schweiz führt 2025 zum fünfzehnten Mal in Folge, gefolgt von Schweden. Diese Disziplin misst die Zukunftsfähigkeit, also die Fähigkeit, aus Wissen neue Wertschöpfung zu schaffen.

Global Innovation Index 2025: What You Need to Know

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Eine Regel noch zum Umgang mit Lücken: Fehlt für ein Land eine belegbare Kennzahl, fällt diese Disziplin dem Gegner zu. Das trifft vor allem Krisenstaaten wie die Demokratische Republik Kongo, deren Innovationsindex nicht erfasst wird. Eine bewusste, transparente Härte der Methode.

Wie liefen die zwölf Gruppen? Alle 72 Vorrundenspiele

Elf Disziplinen, eine feste Reihenfolge, ein offenes Ergebnis: das Regelwerk der Wirtschafts-WM.

Jede der zwölf Gruppen besteht aus vier Nationen, jede spielt gegen jede. Macht sechs Spiele pro Gruppe und 72 insgesamt. Hier die kompletten Ergebnisse, gefolgt von den Abschlusstabellen mit Tordifferenz, die später über die besten Gruppendritten entscheidet.

Gruppe A

🇰🇷 Südkorea – Tschechien 🇨🇿 6:5

🇰🇷 Südkorea – Mexiko 🇲🇽 8:3

🇰🇷 Südkorea – Südafrika 🇿🇦 10:1

🇨🇿 Tschechien – Mexiko 🇲🇽 10:1

🇨🇿 Tschechien – Südafrika 🇿🇦 10:1

🇲🇽 Mexiko – Südafrika 🇿🇦 7:4

Platz Land S Tore Diff Pkt 1 🇰🇷 Südkorea 3 24:9 +15 9 2 🇨🇿 Tschechien 2 26:9 +17 6 3 🇲🇽 Mexiko 1 11:25 −14 3 4 🇿🇦 Südafrika 0 6:24 −18 0

Gruppe B

🇨🇭 Schweiz – Katar 🇶🇦 6:5

🇨🇭 Schweiz – Kanada 🇨🇦 9:2

🇨🇭 Schweiz – Bosnien-H. 🇧🇦 9:2

🇶🇦 Katar – Kanada 🇨🇦 7:4

🇶🇦 Katar – Bosnien-H. 🇧🇦 7:4

🇨🇦 Kanada – Bosnien-H. 🇧🇦 9:2

Platz Land S Tore Diff Pkt 1 🇨🇭 Schweiz 3 24:9 +15 9 2 🇶🇦 Katar 2 19:16 +3 6 3 🇨🇦 Kanada 1 15:19 −4 3 4 🇧🇦 Bosnien-H. 0 8:22 −14 0

Gruppe C

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland – Brasilien 🇧🇷 7:4

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland – Marokko 🇲🇦 6:5

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland – Haiti 🇭🇹 10:1

🇧🇷 Brasilien – Marokko 🇲🇦 5:6

🇧🇷 Brasilien – Haiti 🇭🇹 9:2

🇲🇦 Marokko – Haiti 🇭🇹 9:2

Platz Land S Tore Diff Pkt 1 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland 3 23:10 +13 9 2 🇲🇦 Marokko 2 20:13 +7 6 3 🇧🇷 Brasilien 1 18:13 +5 3 4 🇭🇹 Haiti 0 5:30 −25 0

Gruppe D

🇦🇺 Australien – USA 🇺🇸 6:5

🇦🇺 Australien – Türkei 🇹🇷 8:3

🇦🇺 Australien – Paraguay 🇵🇾 10:1

🇺🇸 USA – Türkei 🇹🇷 8:3

🇺🇸 USA – Paraguay 🇵🇾 9:2

🇹🇷 Türkei – Paraguay 🇵🇾 8:3

Platz Land S Tore Diff Pkt 1 🇦🇺 Australien 3 24:9 +15 9 2 🇺🇸 USA 2 19:14 +5 6 3 🇹🇷 Türkei 1 14:19 −5 3 4 🇵🇾 Paraguay 0 10:25 −15 0

Gruppe E

🇩🇪 Deutschland – Elfenbeinküste 🇨🇮 7:4

🇩🇪 Deutschland – Curaçao 🇨🇼 8:3

🇩🇪 Deutschland – Ecuador 🇪🇨 8:3

🇪🇨 Ecuador – Elfenbeinküste 🇨🇮 6:5

🇪🇨 Ecuador – Curaçao 🇨🇼 7:4

🇨🇮 Elfenbeinküste – Curaçao 🇨🇼 7:4

Platz Land S Tore Diff Pkt 1 🇩🇪 Deutschland 3 23:10 +13 9 2 🇪🇨 Ecuador 2 16:17 −1 6 3 🇨🇮 Elfenbeinküste 1 14:19 −5 3 4 🇨🇼 Curaçao 0 11:18 −7 0

Gruppe F

🇸🇪 Schweden – Niederlande 🇳🇱 6:5

🇸🇪 Schweden – Japan 🇯🇵 9:2

🇸🇪 Schweden – Tunesien 🇹🇳 10:1

🇳🇱 Niederlande – Japan 🇯🇵 9:2

🇳🇱 Niederlande – Tunesien 🇹🇳 10:1

🇯🇵 Japan – Tunesien 🇹🇳 8:3

Platz Land S Tore Diff Pkt 1 🇸🇪 Schweden 3 25:8 +17 9 2 🇳🇱 Niederlande 2 24:9 +15 6 3 🇯🇵 Japan 1 12:21 −9 3 4 🇹🇳 Tunesien 0 3:26 −23 0

Gruppe G

🇳🇿 Neuseeland – Belgien 🇧🇪 6:5

🇳🇿 Neuseeland – Iran 🇮🇷 9:2

🇳🇿 Neuseeland – Ägypten 🇪🇬 9:2

🇧🇪 Belgien – Iran 🇮🇷 8:3

🇧🇪 Belgien – Ägypten 🇪🇬 9:2

🇮🇷 Iran – Ägypten 🇪🇬 6:5

Platz Land S Tore Diff Pkt 1 🇳🇿 Neuseeland 3 24:9 +15 9 2 🇧🇪 Belgien 2 22:10 +12 6 3 🇮🇷 Iran 1 12:22 −10 3 4 🇪🇬 Ägypten 0 9:26 −17 0

Gruppe H

🇸🇦 Saudi-Arabien – Spanien 🇪🇸 7:4

🇸🇦 Saudi-Arabien – Uruguay 🇺🇾 6:5

🇸🇦 Saudi-Arabien – Kap Verde 🇨🇻 7:4

🇺🇾 Uruguay – Spanien 🇪🇸 6:5

🇺🇾 Uruguay – Kap Verde 🇨🇻 7:4

🇪🇸 Spanien – Kap Verde 🇨🇻 8:3

Platz Land S Tore Diff Pkt 1 🇸🇦 Saudi-Arabien 3 20:13 +7 9 2 🇺🇾 Uruguay 2 18:15 +3 6 3 🇪🇸 Spanien 1 13:16 −3 3 4 🇨🇻 Kap Verde 0 11:23 −12 0

Gruppe I

🇳🇴 Norwegen – Frankreich 🇫🇷 9:2

🇳🇴 Norwegen – Senegal 🇸🇳 10:1

🇳🇴 Norwegen – Irak 🇮🇶 10:1

🇫🇷 Frankreich – Senegal 🇸🇳 8:3

🇫🇷 Frankreich – Irak 🇮🇶 8:3

🇸🇳 Senegal – Irak 🇮🇶 6:5

Platz Land S Tore Diff Pkt 1 🇳🇴 Norwegen 3 29:5 +24 9 2 🇫🇷 Frankreich 2 18:14 +4 6 3 🇸🇳 Senegal 1 12:21 −9 3 4 🇮🇶 Irak 0 9:28 −19 0

Gruppe J

🇦🇹 Österreich – Argentinien 🇦🇷 9:2

🇦🇹 Österreich – Algerien 🇩🇿 8:3

🇦🇹 Österreich – Jordanien 🇯🇴 8:3

🇦🇷 Argentinien – Algerien 🇩🇿 6:5

🇦🇷 Argentinien – Jordanien 🇯🇴 7:4

🇩🇿 Algerien – Jordanien 🇯🇴 6:5

Platz Land S Tore Diff Pkt 1 🇦🇹 Österreich 3 25:8 +17 9 2 🇦🇷 Argentinien 2 15:16 −1 6 3 🇩🇿 Algerien 1 16:16 0 3 4 🇯🇴 Jordanien 0 12:20 −8 0

Gruppe K

🇵🇹 Portugal – Kolumbien 🇨🇴 7:4

🇵🇹 Portugal – Usbekistan 🇺🇿 6:5

🇵🇹 Portugal – DR Kongo 🇨🇩 7:4

🇨🇴 Kolumbien – Usbekistan 🇺🇿 6:5

🇨🇴 Kolumbien – DR Kongo 🇨🇩 7:4

🇺🇿 Usbekistan – DR Kongo 🇨🇩 7:4

Platz Land S Tore Diff Pkt 1 🇵🇹 Portugal 3 20:13 +7 9 2 🇨🇴 Kolumbien 2 17:15 +2 6 3 🇺🇿 Usbekistan 1 16:17 −1 3 4 🇨🇩 DR Kongo 0 12:21 −9 0

Gruppe L

🇬🇧 England – Kroatien 🇭🇷 7:4

🇬🇧 England – Panama 🇵🇦 8:3

🇬🇧 England – Ghana 🇬🇭 8:3

🇭🇷 Kroatien – Ghana 🇬🇭 9:2

🇭🇷 Kroatien – Panama 🇵🇦 9:2

🇵🇦 Panama – Ghana 🇬🇭 6:5

Platz Land S Tore Diff Pkt 1 🇬🇧 England 3 23:10 +13 9 2 🇭🇷 Kroatien 2 22:8 +14 6 3 🇵🇦 Panama 1 11:19 −8 3 4 🇬🇭 Ghana 0 10:23 −13 0

Wer zieht als bester Dritter weiter?

Zwölf Gruppen, 72 Spiele: In der Vorrunde trennt sich früh die Spreu vom Weizen.

Bei 48 Teams kommen die zwölf Gruppensieger, die zwölf Zweiten und die acht besten Drittplatzierten weiter. Sortiert wird nach Punkten, dann Tordifferenz, dann erzielten Toren. Hier liegt eine erzählenswerte Pointe: Brasilien zieht als bester Dritter überhaupt ein, während Europameister Spanien und Frankreich-Bezwinger Senegal zittern müssen.

Rang Land Gruppe Diff Tore Status 1 🇧🇷 Brasilien C +5 18 qualifiziert 2 🇺🇿 Usbekistan K −1 16 qualifiziert 3 🇩🇿 Algerien J 0 16 qualifiziert 4 🇪🇸 Spanien H −3 13 qualifiziert 5 🇨🇦 Kanada B −4 15 qualifiziert 6 🇹🇷 Türkei D −5 14 qualifiziert 7 🇨🇮 Elfenbeinküste E −5 14 qualifiziert 8 🇵🇦 Panama L −8 11 qualifiziert 9 🇸🇳 Senegal I −9 12 ausgeschieden 10 🇯🇵 Japan F −9 12 ausgeschieden 11 🇮🇷 Iran G −10 12 ausgeschieden 12 🇲🇽 Mexiko A −14 11 ausgeschieden

Wie verlief die K.-o.-Runde bis zum Finale?

Acht Plätze für die besten Dritten: Hier entscheidet die Tordifferenz über Weiterkommen oder Aus.

Ab dem Sechzehntelfinale gilt: Wer verliert, fliegt. Die elf Disziplinen bleiben dieselben, nur die Härte steigt. Hier die komplette Reise bis zum Endspiel.

Sechzehntelfinale (Runde der letzten 32)

🇳🇴 Norwegen – Algerien 🇩🇿 10:1

🇵🇹 Portugal – Spanien 🇪🇸 6:5

🇨🇭 Schweiz – Usbekistan 🇺🇿 8:3

🇦🇺 Australien – Saudi-Arabien 🇸🇦 6:5

🇸🇪 Schweden – Panama 🇵🇦 9:2

🇧🇪 Belgien – Neuseeland 🇳🇿 6:5

🇦🇹 Österreich – Kanada 🇨🇦 7:4

🇨🇿 Tschechien – Marokko 🇲🇦 7:4

🇩🇪 Deutschland – Türkei 🇹🇷 9:2

🇬🇧 England – Elfenbeinküste 🇨🇮 9:2

🇰🇷 Südkorea – Brasilien 🇧🇷 7:4

🇳🇱 Niederlande – Ecuador 🇪🇨 8:3

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland – Uruguay 🇺🇾 7:4

🇫🇷 Frankreich – Argentinien 🇦🇷 7:4

Achtelfinale

🇳🇴 Norwegen – Saudi-Arabien 🇸🇦 9:2

🇨🇭 Schweiz – Portugal 🇵🇹 7:4

🇸🇪 Schweden – Belgien 🇧🇪 7:4

🇦🇹 Österreich – Tschechien 🇨🇿 7:4

🇩🇪 Deutschland – Neuseeland 🇳🇿 8:3

🇬🇧 England – Südkorea 🇰🇷 6:5

🇳🇱 Niederlande – Schottland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 8:3

🇫🇷 Frankreich – Australien 🇦🇺 6:5

Viertelfinale

🇳🇴 Norwegen – Schweiz 🇨🇭 6:5

🇸🇪 Schweden – Österreich 🇦🇹 7:4

🇩🇪 Deutschland – England 🇬🇧 7:4

🇳🇱 Niederlande – Frankreich 🇫🇷 7:4

Das Topspiel der Runde ist Norwegen gegen die Schweiz. Der Ölfonds-Krösus trifft auf das innovativste Land der Welt, und das endet hauchdünn mit 6:5 für Norwegen, entschieden über Schulden- und Wachstumsstärke.

Halbfinale

🇳🇴 Norwegen – Schweden 🇸🇪 6:5

🇩🇪 Deutschland – Niederlande 🇳🇱 6:5

Beide Halbfinals enden 6:5, die engsten Spiele des gesamten Turniers. Norwegen schlägt das schuldenarme, zufriedene Schweden um eine einzige Disziplin, Deutschland setzt sich durch Innovation, Lebenserwartung und Wirtschaftskraft gegen die Niederlande durch.

Spiel um Platz 3

🇸🇪 Schweden – Niederlande 🇳🇱 6:5

Das Finale: Norwegen gegen Deutschland im Detail

Vom Sechzehntelfinale zum Endspiel: In der K.-o.-Runde zählt nur noch der Sieg.

Das Endspiel führt zwei sehr unterschiedliche Wirtschaftsmodelle zusammen. Deutschland, die klassische Export- und Industrienation, gegen Norwegen, den ressourcenreichen Wohlstandsstaat mit dem größten Staatsfonds der Welt. Hier die Disziplin-für-Disziplin-Auswertung mit den frisch geprüften Zahlen.

# Disziplin 🇳🇴 Norwegen 🇩🇪 Deutschland Tor 1 BIP pro Kopf (KKP) 91.100 $ 62.800 $ Norwegen 2 Wachstum 1,5 % 0,2 % Norwegen 3 Medianalter 40 45 Norwegen 4 Staatsschulden 38 % 63 % Norwegen 5 Warenexport Öl/Gas Auto/Maschinen-Weltmacht Deutschland 6 Glück 7,26 6,75 Norwegen 7 Korruptionsindex 81 75 Norwegen 8 Lebenserwartung 83 81 Norwegen 9 Digitalisierung 99 % 92 % Norwegen 10 Gini 24,4 32 Norwegen 11 Innovation Rang 20 Rang 9 Deutschland

Endstand: Norwegen 9:2 Deutschland

Deutschland punktet im Finale nur dort, wo seine historische Stärke liegt: bei der Warenexport-Macht und der Innovationskraft.

In allen neun übrigen Disziplinen setzt sich Norwegen durch. Klatsche! Das skandinavische Modell verbindet Spitzenwohlstand mit niedrigen Schulden, hoher Zufriedenheit und großer Gleichheit, eine Kombination, gegen die selbst die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt wenig ausrichtet.

Warum gewinnt ausgerechnet Norwegen?

Das Finale entscheidet eine einzige Frage: Welches Wirtschaftsmodell ist in der Breite stärker?

Die Antwort steckt in der Struktur der elf Disziplinen. Sie messen eben nicht nur Größe, sondern Ausgewogenheit. Ein Land, das bei Wohlstand, Schulden, Zufriedenheit, Sauberkeit und Gleichheit gleichzeitig vorne liegt, sammelt in fast jedem Spiel Tore. Norwegen verkörpert dieses Profil perfekt.

Der norwegische Staatsfonds, gespeist aus den Öl- und Gaseinnahmen von Jahrzehnten, finanziert einen Wohlstand ohne nennenswerte Verschuldung.

Während Industrienationen wie Frankreich, Japan oder Spanien unter ihren Schuldenbergen ächzen, steht Norwegen mit einer Quote um 38 Prozent blendend da. Hinzu kommen Spitzenwerte bei Lebenserwartung, Digitalisierung und Einkommensgleichheit. Das Ergebnis ist eine Volkswirtschaft, die in der Breite kaum Schwächen zeigt.

Die größere Lehre des Turniers liegt im offenen Ausgang. Reichtum allein gewinnt nichts. Spanien, amtierender Europameister, scheitert wirtschaftlich schon in der Gruppenphase an Schulden und schwachem Wachstum.

Saudi-Arabien dagegen, getragen von Ölmacht, junger Bevölkerung und niedriger Verschuldung, marschiert bis ins Sechzehntelfinale. Die Wirtschafts-WM belohnt das Gesamtpaket, nicht die einzelne Glanzzahl.

Mich reizt an diesem Format, dass es die übliche Rangordnung durcheinanderwirbelt. Norwegen gewinnt am Ende nicht, weil es das reichste Land wäre, sondern weil es bei Schulden, Gleichheit und Zufriedenheit gleichzeitig liefert. Genau diese Breite übersehen wir, sobald wir nur aufs Bruttoinlandsprodukt starren. Die Zahlen haben uns selbst überrascht, und das ist das beste Argument für einen ehrlichen Vergleich. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Quellen

Datenquellen: Weltbank (BIP pro Kopf), Internationaler Währungsfonds (World Economic Outlook), Transparency International (Korruptionswahrnehmungsindex 2024), World Happiness Report 2025, WIPO (Global Innovation Index)