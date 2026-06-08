Spiele unter Linux laufen seit dem Kernel 6.14 spürbar runder, und der Grund liegt tiefer als in der üblichen Wine-Pflege. Mit NTSYNC wandert ein Stück Windows-Logik direkt in den Linux-Kernel.

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Das Wichtigste in Kürze

NTSYNC-Kernel-Treiber ermöglicht native Windows-Synchronisationsmechanismen unter Linux und verbessert Spielperformance in Wine erheblich

NTSYNC ist ein Kernel-Treiber, der Windows-eigene Synchronisationsmechanismen erstmals nativ im Linux-Kernel abbildet. Der Treiber landete im Januar 2026 im Kernel 6.14 und ist auf jedem aktuellen Steam Deck standardmäßig geladen. Wine muss diese Mechanismen damit nicht mehr nachbauen, was in passenden Titeln deutliche Leistungssprünge bringt.

Was macht NTSYNC eigentlich?

Moderne Spiele nutzen Mutexe, Semaphore und Events zur Synchronisation paralleler Aufgaben wie Rendering, Physik und KI über mehrere Prozessorkerne

Moderne Spiele jonglieren dutzende Aufgaben gleichzeitig: Rendering, Asset-Laden, Physik, Audio, KI-Routinen, Eingaben, alles parallel über mehrere Kerne. Diese Aufgaben müssen sich ständig abstimmen, damit sie sich nicht gegenseitig blockieren.

Windows erledigt diese Abstimmung über einen festen Satz an Synchronisationsobjekten wie Mutexe, Semaphore und Events. Wine, die Übersetzungsschicht, die Windows-Programme zum Laufen bringt, hat diese Objekte bislang über Behelfslösungen wie esync und fsync nachgebaut. Beide funktionierten, trafen das Windows-Verhalten aber nicht immer exakt.

NTSYNC baut diese Mechanismen über das Gerät /dev/ntsync direkt in den Kernel ein. Entwicklerin Elizabeth Figura von CodeWeavers hatte den Treiber ursprünglich vorgeschlagen, weil der Umweg über einen dedizierten Wineserver-Prozess bei anspruchsvollen Anwendungen zum Flaschenhals wurde.

Die nach außen sichtbaren API-Aufrufe bleiben unverändert, der Linux-Kernel beantwortet sie nun selbst. Erste Messungen in der Vorschlagsphase zeigten Zuwächse von 21 Prozent bei Metro 2033 bis zu mehreren hundert Prozent in einzelnen Titeln.

Warum ist das für Entscheider relevant?

Linux übernimmt Windows-Funktionen und wird durch das Steam Deck zur ernsthaften Alternative für Endgeräte, besonders nach dem Windows-10-Support-Ende 2025

Das Muster reicht über das Gaming hinaus. Linux übernimmt gezielt Funktionen, die ursprünglich aus der Windows-Welt stammen, und macht die Plattform damit zu einer ernsthafteren Alternative für Endgeräte. Das Auslaufen des Windows-10-Supports im Oktober 2025 hat viele Nutzer ohnehin auf die Suche nach Alternativen geschickt.

Das Steam Deck hat zusätzlich Millionen Menschen zu Linux-Nutzern gemacht, ohne dass die meisten das bewusst registriert haben. Für IT-Verantwortliche, die über Desktop-Souveränität und die Abkehr von einzelnen Anbietern nachdenken, verschiebt sich damit ein Argument: Die Kompatibilitätslücke zwischen Windows-Software und Linux schließt sich an einer Stelle, die früher als unüberwindbar galt.

NTSYNC zeigt im Kleinen, was im Großen passiert. Linux schluckt die kniffligen Windows-Eigenheiten und macht sie zur eigenen Stärke. Wer Plattform-Unabhängigkeit plant, sollte diese Entwicklung auf dem Schirm haben. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wer Linux als Arbeits- oder Spielplattform testet, findet im aktuellen Kernel 6.14 bereits alles Nötige vorinstalliert. Ein Blick auf die geladenen Module lohnt sich, bevor die nächste Hardware-Beschaffung ansteht.

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