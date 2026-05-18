4 Milliarden gegen Anthropic: OpenAI startet DeployCo
18. Mai 2026
Reading Time: 3 minutes

4 Milliarden gegen Anthropic: OpenAI startet DeployCo

Markus Seyfferth

Markus Seyfferth

 Autor Dr. Web
5
(12)

Die OpenAI Deployment Company startet mit 4 Milliarden Dollar Initialkapital und 19 Partnern aus Private Equity, Beratung und Systemintegration. Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt einen KI-Anbieter erlebt, der Berater statt Software-Lizenzen verkauft?

Das Wichtigste in Kürze

  • OpenAI gründet mit 4 Milliarden Dollar eine eigene Beratungsfirma für Enterprise-KI
  • TPG führt die Investorenrunde an, mit Bain Capital, Brookfield, Goldman Sachs und SoftBank
  • Beratungshäuser Bain & Company, Capgemini und McKinsey arbeiten als Implementierungspartner
  • OpenAI übernimmt parallel Tomoro mit rund 150 Forward Deployed Engineers

Was die Deployment Company konkret macht

Hellblauer Leder-Aktenkoffer vor weißem Hintergrund mit goldenem Metallverschluss und Anhänger
OpenAI-FDEs arbeiten direkt bei Kunden vor Ort: Sie gestalten KI-Workflows neu, verbinden Datenpipelines und etablieren Governance-Richtlinien statt nur API-Zugang zu verkaufen

Die Forward Deployed Engineers, kurz FDEs, arbeiten direkt in Kundenunternehmen. Ihre Aufgabe: Workflows um KI herum neu denken, Datenpipelines anbinden, Governance-Regeln definieren. Statt nur API-Zugang zu verkaufen, übernimmt OpenAI jetzt die Implementierungsarbeit, die klassische IT-Berater wie Accenture oder Capgemini bislang gemacht haben.

Über die 19 Partnerschaften öffnen sich rund 2.000 Portfolio-Unternehmen direkt für den OpenAI-Stack. DACH-Mittelständler mit Bain- oder Capgemini-Mandat haben damit ab sofort einen direkten OpenAI-Draht im Haus, ohne ihre Beraterverträge neu auszuschreiben.

Warum gerade jetzt?

Geldstapel (4 Milliarden) und KI-Flakon auf Balkenwaage, die Waage ist im Gleichgewicht
Anthropic überholt OpenAI erstmals bei Business-Adoption mit 34,4 Prozent. Starkes Wachstum durch Claude Code im Developer-Stack

Der Zeitpunkt spricht Bände. Eine Woche vor dem Launch veröffentlichte die Finanzplattform Ramp den AI Index für Mai: Anthropic hat OpenAI bei der Business-Adoption erstmals überholt, 34,4 Prozent gegen 32,3 Prozent. Vor einem Jahr stand Anthropic noch bei unter acht Prozent. Die Verschiebung kam durch eine Engineering-getriebene Adoption, vor allem über Claude Code im Developer-Stack.

Sam Altman hat verstanden, dass reine Modellqualität nicht reicht. Die nächste Phase entscheidet sich an der Implementierungsfähigkeit. Praktische KI-Anwendung im Mittelstand war bislang eher eine Frage an externe Berater als an OpenAI selbst. Mit der Deployment Company ändert sich das. Hilfreich zur Einordnung ist der LLM-Ratgeber, der die Modelle systematisch vergleicht.

OpenAI verlässt die Komfortzone des reinen Software-Anbieters und greift Accenture, Capgemini und McKinsey im Kerngeschäft an. Mittelständler in DACH sollten genau hinschauen, mit wem sie 2026 ihre KI-Roadmap aufsetzen.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bedeutet das für DACH-Entscheider?

Ein Greifarm vor einem Wollstrumpf mit Euro-Münzen, darauf ein Plastikhuhn mit dem Wort
Internationale Beraterfirmen wie Capgemini und Bain & Company dominieren KI-Projekte bei deutschen DAX-Konzernen, was die deutsche KI-Souveränität gefährdet

Die Auswirkungen sind handfest. Capgemini hat in Deutschland tausende Berater im Einsatz, Bain & Company arbeitet bei DAX-Konzernen wie BMW und Allianz. Für die deutsche KI-Souveränität ist diese Engführung ein zweischneidiges Schwert.

Tomoro bringt Erfahrung mit Tesco, Virgin Atlantic und dem Spielehersteller Supercell mit. Die Übernahme schließt im Sommer 2026 ab. Direkt nach Closing arbeiten die 150 Engineers in der OpenAI Deployment Company an Mandaten, die heute schon laufen. Damit hat OpenAI in Europa unmittelbar produktive Implementierungs-Kapazität, ohne neue Strukturen aufbauen zu müssen.

Für Mittelständler in DACH stellt sich eine neue Schlüsselfrage: Welcher Partner übersetzt KI-Modelle in das eigene ERP-System? Der bestehende Berater, ein lokaler Implementierungspartner oder demnächst ein OpenAI-Engineer? 

Mehr Newshunger?

Vergleich zweier Geldbündel mit Namensschildern und einer Fahne auf weißem Grund
Claude überholt ChatGPT bei US-Unternehmenskunden. Anthropic strebt Börsengang an und wird mit 30 Milliarden Dollar bewertet
Jetzt mit Freunden & Kollegen teilen
, ,

Wie hilfreich fanden Sie diese Seite? Schreiben Sie Kritik und Anregungen auch gerne in die Kommentare!

Durchschnittliche Bewertung 5 / 5. Anzahl Bewertungen: 12

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Dr. Web Newsletter

Zum Newsletter anmelden

Kommen Sie wie über 6.000 andere Abonnenten in den Genuss des Dr. Web Newsletters. Als Dankeschön für Ihre Anmeldung erhalten Sie das große Dr. Web Icon-Set: 970 Icons im SVG-Format – kostenlos.

Es kam zu einen Fehler. Wahrscheinlich ist das unsere Schuld. Schreiben Sie uns gerne an kontakt@drweb.de
„✓ Bitte prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie Ihre Anmeldung.“
Das große Dr. Web Icon-Set mit über 970 individuell anpassbaren Icons im SVG Format.