Die OpenAI Deployment Company startet mit 4 Milliarden Dollar Initialkapital und 19 Partnern aus Private Equity, Beratung und Systemintegration. Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt einen KI-Anbieter erlebt, der Berater statt Software-Lizenzen verkauft?

Das Wichtigste in Kürze

OpenAI gründet mit 4 Milliarden Dollar eine eigene Beratungsfirma für Enterprise-KI

TPG führt die Investorenrunde an, mit Bain Capital, Brookfield, Goldman Sachs und SoftBank

Beratungshäuser Bain & Company, Capgemini und McKinsey arbeiten als Implementierungspartner

OpenAI übernimmt parallel Tomoro mit rund 150 Forward Deployed Engineers

Was die Deployment Company konkret macht

OpenAI-FDEs arbeiten direkt bei Kunden vor Ort: Sie gestalten KI-Workflows neu, verbinden Datenpipelines und etablieren Governance-Richtlinien statt nur API-Zugang zu verkaufen

Die Forward Deployed Engineers, kurz FDEs, arbeiten direkt in Kundenunternehmen. Ihre Aufgabe: Workflows um KI herum neu denken, Datenpipelines anbinden, Governance-Regeln definieren. Statt nur API-Zugang zu verkaufen, übernimmt OpenAI jetzt die Implementierungsarbeit, die klassische IT-Berater wie Accenture oder Capgemini bislang gemacht haben.

Über die 19 Partnerschaften öffnen sich rund 2.000 Portfolio-Unternehmen direkt für den OpenAI-Stack. DACH-Mittelständler mit Bain- oder Capgemini-Mandat haben damit ab sofort einen direkten OpenAI-Draht im Haus, ohne ihre Beraterverträge neu auszuschreiben.

Warum gerade jetzt?

Anthropic überholt OpenAI erstmals bei Business-Adoption mit 34,4 Prozent. Starkes Wachstum durch Claude Code im Developer-Stack

Der Zeitpunkt spricht Bände. Eine Woche vor dem Launch veröffentlichte die Finanzplattform Ramp den AI Index für Mai: Anthropic hat OpenAI bei der Business-Adoption erstmals überholt, 34,4 Prozent gegen 32,3 Prozent. Vor einem Jahr stand Anthropic noch bei unter acht Prozent. Die Verschiebung kam durch eine Engineering-getriebene Adoption, vor allem über Claude Code im Developer-Stack.

Sam Altman hat verstanden, dass reine Modellqualität nicht reicht. Die nächste Phase entscheidet sich an der Implementierungsfähigkeit. Praktische KI-Anwendung im Mittelstand war bislang eher eine Frage an externe Berater als an OpenAI selbst. Mit der Deployment Company ändert sich das. Hilfreich zur Einordnung ist der LLM-Ratgeber, der die Modelle systematisch vergleicht.

OpenAI verlässt die Komfortzone des reinen Software-Anbieters und greift Accenture, Capgemini und McKinsey im Kerngeschäft an. Mittelständler in DACH sollten genau hinschauen, mit wem sie 2026 ihre KI-Roadmap aufsetzen. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bedeutet das für DACH-Entscheider?

Internationale Beraterfirmen wie Capgemini und Bain & Company dominieren KI-Projekte bei deutschen DAX-Konzernen, was die deutsche KI-Souveränität gefährdet

Die Auswirkungen sind handfest. Capgemini hat in Deutschland tausende Berater im Einsatz, Bain & Company arbeitet bei DAX-Konzernen wie BMW und Allianz. Für die deutsche KI-Souveränität ist diese Engführung ein zweischneidiges Schwert.

Tomoro bringt Erfahrung mit Tesco, Virgin Atlantic und dem Spielehersteller Supercell mit. Die Übernahme schließt im Sommer 2026 ab. Direkt nach Closing arbeiten die 150 Engineers in der OpenAI Deployment Company an Mandaten, die heute schon laufen. Damit hat OpenAI in Europa unmittelbar produktive Implementierungs-Kapazität, ohne neue Strukturen aufbauen zu müssen.

Für Mittelständler in DACH stellt sich eine neue Schlüsselfrage: Welcher Partner übersetzt KI-Modelle in das eigene ERP-System? Der bestehende Berater, ein lokaler Implementierungspartner oder demnächst ein OpenAI-Engineer?

Mehr Newshunger?

Claude überholt ChatGPT bei US-Unternehmenskunden. Anthropic strebt Börsengang an und wird mit 30 Milliarden Dollar bewertet