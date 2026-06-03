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Anthropic-Produkte 2026: Was Claude alles kann und wofür Sie es nutzen

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
11 Min. Lesezeit
Anthropic-Produkte [year]: Was Claude alles kann und wofür Sie es nutzen

Vor zwölf Monaten war Anthropic ein Sprachmodell-Anbieter mit drei Modellen und einer Chat-App. Heute steht eine Marke davor, die in jeden Winkel des Business-Alltags drängt. Tabellen-Agent für Excel. Slides-Assistent. Browser-Erweiterung. Coding-Tool. Knowledge-Worker-Suite. Designer-Werkzeug. Dazu ein Frontier-Modell, das so mächtig ist, dass Anthropic es selbst der Öffentlichkeit vorenthält. Wer den Überblick verlieren will, muss sich nicht anstrengen.

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Dieser Ratgeber sortiert das gesamte Anthropic-Portfolio nach klaren Kategorien, von der ersten Berührung im Browser bis zur API-Plattform für Entwickler. Im Zentrum steht eine Frage, die jeder Entscheider in mittelständischen Unternehmen gerade stellt: Welches Produkt löst welches Problem?

Anthropic-Produkte A bis Z auf einen Blick

Fünfzehn graue, dreidimensionale Symbole auf weißem Hintergrund mit einer blauen Sprechblase
Tabelle mit verfügbaren und angekündigten Claude-Produkten: Chat-App für Web, Mobile und Desktop sowie Claude Code als agentisches CLI-Entwickler-Tool

Die folgende Tabelle führt alle aktuell verfügbaren oder offiziell angekündigten Produkte. Detail-Erläuterungen folgen in den jeweiligen Kapiteln.

ProduktKategorieKurzbeschreibungZielgruppe
ClaudeChat-AppWeb-, Mobile- und Desktop-Oberfläche für Gespräche mit ClaudeAlle Endnutzer
Claude CodeEntwickler-ToolAgentisches CLI-Werkzeug, das Coding-Aufgaben im Terminal erledigtEntwickler
Claude Code EnterpriseEntwickler-ToolClaude Code mit zentraler Verwaltung, SSO, Audit-LogsEntwicklungsteams in Konzernen
Claude CoworkKnowledge-Worker-AppDesktop-Tool, das Datei- und Aufgaben-Workflows für Nicht-Entwickler automatisiertWissensarbeiter (Recht, Beratung, Finance)
Claude DesignAnthropic-Labs-ProduktWerkzeug für Designs, Prototypen, Slides und One-Pager (April 2026 gestartet)Marketing, Vertrieb, Produkt
Claude für ChromeBrowser-AgentBeta-Erweiterung, mit der Claude im Browser surft und Aufgaben erledigtPower-User
Claude für Microsoft 365Office-IntegrationClaude in Excel (Tabellen-Agent) und PowerPoint (Slides)Business-Anwender
Claude für SlackTeam-IntegrationClaude als Bot im Slack-ChannelTeams
Claude für Small BusinessPlan/LösungBündel für Kleinunternehmen, gestartet im Mai 2026KMU bis circa 50 Mitarbeitende
Claude HaikuModellSchnellstes, günstigstes Modell. Aktuelle Version: Haiku 4.5Hochvolumen, einfache Aufgaben
Claude Mythos PreviewModellFrontier-Modell oberhalb von Opus, nicht öffentlich verfügbarCybersecurity-Forschung, kritische Infrastruktur
Claude OpusModellStärkstes öffentlich verfügbares Modell. Aktuelle Version: Opus 4.7Komplexes Reasoning, Coding, Agenten
Claude PlatformEntwickler-PlattformProgrammierschnittstelle inklusive Marketplace, Plugins und ConnectorsEntwickler, Software-Anbieter
Claude SecuritySicherheits-ProduktDefensive Cybersecurity auf Mythos-BasisSecurity-Teams
Claude SonnetModellAusgewogenes Standard-Modell. Aktuelle Version: Sonnet 4.6Produktion, Alltags-Workflows
SkillsPlattform-FeatureWiederverwendbare Fertigkeitspakete, die Claude um spezifische Workflows erweiternAlle Claude-Plattformen

Sechzehn Produkte und Plattform-Features, dazu fünf Pläne und drei Cloud-Partner. Zur besseren Orientierung folgt jetzt der Tiefgang nach Kategorien.

Die Claude-Modelle: Opus, Sonnet, Haiku und Mythos

Turm aus vier grauen und schwarzen Würfeln mit römischen Ziffern I-IV und einer Glasplatte
Vier Modelle, vier Klassen. Mythos steht hinter Glas, weil Anthropic die volle Cyber-Kapazität bewusst zurückhält.

Anthropic benennt seine Modellfamilie nach literarischen Formen mit aufsteigender Komplexität. Haiku, Sonett, Opus. Dazu kommt Mythos als geheimer Sonderfall. Aktuell sind alle drei öffentlichen Modelle in vierter Generation verfügbar, ergänzt durch das Frontier-Modell Mythos Preview im gated Research-Zugang.

ModellAktuelle VersionKontextfensterEingabe pro Mio. TokenAusgabe pro Mio. TokenTypischer Einsatz
Haiku4.5200.000 Tokencirca 0,92 €circa 4,60 €Klassifikation, schnelle Antworten, Hochvolumen
Sonnet4.61.000.000 Tokencirca 2,76 €circa 13,80 €Standard-Workflows, Coding, Recherche
Opus4.71.000.000 Tokencirca 4,60 €circa 23,00 €Multi-Hour-Sessions, komplexe Agenten, Spitzen-Coding
Mythos Previewnicht öffentlich1.000.000 Tokencirca 23,00 €circa 115,00 €Cybersecurity-Forschung, kritische Infrastruktur

Opus 4.7 hat im April 2026 das öffentliche Spitzenmodell-Schild übernommen. Im SWE-bench Verified erreicht Opus 4.7 nahezu hundert Prozent, und das Modell hält den Arbeitskontext über Stunden statt nach 45 Minuten den Faden zu verlieren. Pikant: Anthropic hat in Opus 4.7 die Cyber-Fähigkeiten gegenüber dem Mythos-Preview bewusst gedrosselt, ein in der Branche ungewöhnlicher Schritt. Mehr dazu im Dr. Web Artikel zu Opus 4.7.

Sonnet 4.6 ist seit Februar 2026 das Standard-Modell für die meisten produktiven Workflows. Anthropic selbst empfiehlt Sonnet als Daily Driver für 80 bis 90 Prozent aller Anwendungsfälle. Coding, Schreiben, Analyse, Recherche, Agenten-Workflows ohne Marathonlaufzeit.

Haiku 4.5 kommt zum Einsatz, sobald Geschwindigkeit oder Volumen dominieren. Klassifikation, Tagging, Extraktion strukturierter Felder, Support-Routing. Ein gut konfigurierter Multi-Modell-Stack mit Haiku als Vorfilter und Sonnet als Eskalation kann laut Anthropic 60 bis 70 Prozent der Inferenzkosten sparen.

Mythos Preview ist die eigentliche Geschichte des Jahres. Das Modell hat in der internen Validierung tausende Zero-Day-Schwachstellen in jedem großen Betriebssystem und Browser gefunden. Anthropic hält Mythos gezielt aus der öffentlichen Verfügbarkeit heraus, Zugang gibt es nur über das Industriekonsortium Project Glasswing. Die Dr. Web Analyse zu Claude Mythos ordnet die Entscheidung sicherheitspolitisch ein.

Was diese Modellpalette einzigartig macht, ist die schiere Bandbreite. Vom Zwei-Cent-Klassifikator bis zum Frontier-Modell, das ganze Betriebssysteme aufschneidet, alles aus einer Hand und unter einer API.

Claude-Apps: Wo Sie mit Claude sprechen

Laptop, Smartphone, Browser-Symbol und Pfeil, der Datenfluss anzeigt
Drei Geräte, ein Claude. Memory verbindet seit Februar 2026 alle Kontexte über die Plattform-Grenzen hinweg.

Die alltägliche Begegnung mit Claude läuft fast immer über eine App. Anthropic deckt mittlerweile fast jede Plattform ab, auf der ein Knowledge Worker arbeitet.

Claude.ai ist die Web-Oberfläche. Anmeldung per E-Mail, kostenlose Variante mit Tageslimit, Pro-Abo für intensive Nutzung. Funktional identisch im Browser und in den nativen Apps.

Desktop-App für macOS und Windows. Identische Funktionalität wie die Web-Version, dazu lokale Datei-Zugriffe und Tastatur-Shortcuts. Empfehlung für alle, die täglich mehrere Stunden mit Claude arbeiten.

Mobile Apps für iOS und Android. Vollwertiger Chat, Datei-Upload, Spracheingabe. Anfang März 2026 kletterte die Claude-App in den USA zum meistgeladenen kostenlosen Programm im Apple App Store, vor ChatGPT.

Claude für Chrome ist die im Frühjahr 2026 gestartete Browser-Erweiterung. Claude bekommt damit Zugriff auf die offene Browser-Sitzung und kann Webformulare ausfüllen, Daten extrahieren, Buchungen durchführen oder Recherchen über mehrere Tabs hinweg orchestrieren. Beta-Status, mit allen Vorbehalten, die ein Browser-Agent mit sich bringt.

Quer durch alle Apps läuft seit Februar 2026 die persistente Memory-Funktion. Claude erinnert sich an Arbeitskontexte über Chat-Grenzen hinweg, getrennt nach Projects. Die Dr. Web Einordnung zur Memory-Funktion erklärt, was das im Alltag bedeutet.

Profi-Werkzeuge: Code, Cowork, Design und Security

Stapel aus Schraubenschlüssel, Lupe, Zirkel und Hammerkopf auf weißem Grund
Code, Cowork, Design, Security. Vier Spezialwerkzeuge, die nicht im Chat enden, sondern Arbeit übernehmen.

Hier liegt der zweite Schwerpunkt von Anthropic. Statt dem Endnutzer einen Chat zu geben, übernimmt Claude in dieser Kategorie ganze Arbeitsbereiche autonom.

Claude Code ist Anthropics CLI-Werkzeug für agentisches Coding. Entwickler delegieren ganze Tasks ans Terminal, Claude liest den Code, modifiziert Dateien, führt Tests aus, committet. Seit Frühjahr 2026 integriert in VS Code und JetBrains-IDEs. Dario Amodei nannte Claude Code Anfang Mai 2026 auf der Entwicklerkonferenz „too hard to handle“ als Wachstumstreiber, das Tool ist der primäre Grund für Anthropics erste schwarze Quartalsbilanz. Hintergründe im Dr. Web Artikel zu Anthropics Profitabilität.

Claude Code Enterprise ist die Variante für Konzerne. SSO, zentrale Verwaltung, Audit-Logs, Compliance-Reporting. Funktional identisch zum Standard-Tool, organisatorisch gehärtet.

Claude Cowork überträgt das Code-Prinzip auf Wissensarbeit. Ein Desktop-Tool, das Datei- und Aufgaben-Workflows für Nicht-Entwickler automatisiert. Recherchearbeit, Vertragsanalyse, Berichtserstellung, Datenextraktion. Laut Anthropic gehören Juristen mittlerweile zur engagiertesten Cowork-Nutzergruppe quer durch alle Knowledge-Worker-Funktionen.

Claude Design hat Anthropic im April 2026 als erstes Produkt der „Anthropic Labs“ gestartet. Designs, Prototypen, Slides, One-Pager, alles über Textprompt erzeugt und iterativ verfeinert. Bei der Vorstellung positionierte Anthropic Design als Werkzeug für Teams, die professionelle Visuals ohne Designer-Engpass brauchen.

Claude Security ist die kommerzielle Anwendung der Mythos-Erkenntnisse. Defensive Cybersecurity, automatisiertes Vulnerability-Scanning, Patch-Vorschläge. Verfügbar für ausgewählte Enterprise-Kunden im Rahmen von Project Glasswing.

Integrationen: Slack, Microsoft 365 und das MCP-Ökosystem

Unmögliches blaues Kabel mit USB-C-, Klinken- und Schukostecker nebeneinander auf weiß
MCP, Slack, Microsoft 365. Drei Stecker, eine Logik: Claude geht dorthin, wo gearbeitet wird.

Claude soll dort sein, wo gearbeitet wird. Anthropic verfolgt diese Logik mit drei Integrations-Schienen.

Claude für Slack packt Claude als Bot in den Slack-Channel. Slash-Commands, Channel-Mentions, Thread-Antworten. Für Teams, die ihren Arbeitstag in Slack abwickeln, eine direkte Verlängerung der Chat-Funktion.

Claude für Microsoft 365 ist die jüngste große Office-Integration. Aktuell mit zwei Beta-Produkten am Markt: Claude in Excel als Tabellen-Agent und Claude in PowerPoint als Slides-Assistent. Im Gespräch sind weitere Module für Outlook und Word, offiziell noch nicht angekündigt.

Model Context Protocol (MCP) ist Anthropics offener Standard für die Anbindung externer Werkzeuge an KI-Agenten. WordPress 7.0 unterstützt MCP nativ, ebenso Cursor, Claude Desktop und Dutzende weitere Anwendungen. Was das für die WordPress-Welt bedeutet, hat Dr. Web in diesem Artikel zur KI-Bearbeitung von WordPress-Sites durchdekliniert.

Über MCP hinaus existieren mehrere Plugin-Marktplätze, vorgefertigte Connectors für Drittsysteme (Asana, Linear, Notion, GitHub) und das Konzept der Skills, das wiederverwendbare Fertigkeitspakete für spezifische Workflows kapselt.

Pläne, Preise und Pakete für Unternehmen

Schwarzes Brett mit 5 angepinnten Kärtchen und blauem Punkt auf weißem Grund
Free, Pro, Max, Team, Enterprise. Fünf Tarife, ein Versprechen: keine Werbung in keinem davon.

Anthropics Tarifstruktur hat sich 2026 deutlich ausdifferenziert. Fünf reguläre Pläne, dazu Spezialpakete für Kleinunternehmen und Behörden.

PlanPreis pro MonatModelleZielgruppe
Free0 €Haiku, Sonnet (Tageslimit)Gelegenheitsnutzer
Procirca 18 €+ Opus, Memory, ProjectsEinzelpersonen mit Tagesnutzung
Max90 € bis 180 €+ höhere Limits, Claude CodePower-User, Solo-Entwickler
Teamab circa 18 € pro Sitz (jährlich)+ Team-Verwaltung, geteilte ProjectsKleine Teams
Enterpriseindividuelle Preise+ SSO, Audit, dedizierte KapazitätKonzerne

Claude für Small Business kam am 13. Mai 2026 als eigenständiges Paket heraus. Anthropic verbindet darin Claude Cowork mit vorgefertigten Konnektoren zu QuickBooks, PayPal und HubSpot. Lohnplanung, Monatsabschluss, Rechnungseinzug, Vertriebskampagnen, alles aus einem Tool. Details und Praxis-Implikationen im Dr. Web Artikel zum Small-Business-Paket.

Eine bemerkenswerte Konstante über alle Pläne: Werbefreiheit. Während OpenAI Anfang 2026 Werbeplätze in der kostenlosen ChatGPT-Version einführte, hat Anthropic per öffentlichem Manifest („Claude is a space to think“) jede Form von Anzeigen ausgeschlossen. Eine Wette darauf, dass zahlende Kundschaft das Geschäft trägt. Bei einem annualisierten Umsatz von 30 Milliarden Dollar im April 2026 scheint die Wette aufzugehen.

Claude Platform: Anthropic für Entwickler

Drei wolkenförmige Objekte mit je einem blauen Punkt stehen auf einem weißen Sockel
AWS, Google Vertex AI, Microsoft Foundry. Drei Cloud-Schienen für ein und dieselbe API.

Hinter allem öffentlich sichtbaren Endnutzer-Geschehen liegt die Claude Platform. Eine Programmierschnittstelle, die laut Anthropic 80 Prozent des Konzernumsatzes trägt, und ein wachsendes Ökosystem drumherum.

Anthropic API als Kern. Messages-Endpoint, SDKs für Python, TypeScript, Java, Go, Ruby, C# und PHP. Tool Use, strukturierte JSON-Ausgabe, Vision-Input, Extended Thinking, Batch-Modus.

Marketplace mit kuratierten Drittanbieter-Integrationen. Plugins und Connectors für die häufigsten Business-Tools. Skills als wiederverwendbare Workflow-Bausteine, die Claude um domänenspezifisches Wissen erweitern.

Daneben existieren drei Cloud-Vertriebskanäle:

  • Claude on AWS über Amazon Bedrock
  • Claude on Google Vertex AI
  • Claude on Microsoft Foundry (seit der 15-Milliarden-Partnerschaft Ende 2026)

Für mittelständische Unternehmen mit eigenem IT-Team interessant: Über die Cloud-Partner lassen sich Datenschutz, regionale Compliance und Abrechnung auf den bereits gewählten Cloud-Anbieter konsolidieren. Direkter API-Zugang über Anthropic selbst bleibt die schnellste Schiene für neue Features.

Entscheidungshilfe: Welches Produkt für welchen Einsatzfall?

Silberner Kompass mit blauer Nadel auf weißem Grund
Welches Produkt für welchen Fall? Eine Entscheidungshilfe, die ohne Vendor-Verkaufsdruck auskommt.

Wer das Portfolio einmal überblickt, möchte einen Kompass. Die folgende Tabelle übersetzt typische Aufgaben in Anthropic-Produkte.

Sie wollen …Sie nutzen …
ChatGPT-Alternative für den Browser ausprobierenClaude.ai (Free oder Pro)
Eine Excel-Tabelle vom Tabellen-Agenten umbauen lassenClaude für Microsoft 365
Eine Präsentation für den Kundentermin morgen frühClaude Design
Eine Software-Migration in den nächsten zwei Wochen erledigenClaude Code (oder Code Enterprise)
Eine Jura-Akte mit 200 Dokumenten zusammenfassenClaude Cowork
In Slack Meeting-Notizen automatisch destillierenClaude für Slack
Webrecherche über zwanzig Tabs orchestrierenClaude für Chrome
Buchhaltung, Vertrieb und Marketing in einer KMU automatisierenClaude für Small Business
Ein eigenes Produkt mit Claude im Backend bauenClaude Platform (API)
Cybersecurity-Audit auf Frontier-NiveauClaude Security (über Project Glasswing)

Die Mehrheit der KMU-Anwender wird mit drei Produkten auskommen: Claude.ai für den Alltagsgebrauch, Claude für Microsoft 365 für Office-Workflows, eventuell Claude für Small Business für die operative Automatisierung. Alles andere ist Spezialwerkzeug.

Für mittelständische Unternehmen ist die Anthropic-Auswahl bemerkenswert ehrlich: drei Produkte reichen für 90 Prozent der Anwendungsfälle. Claude.ai, Microsoft 365 und Small Business. Alles andere ist Spezialwerkzeug.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Häufig gestellte Fragen

Stapel weiße Karten mit hellblauem Fragezeichen oben, auf weißem Grund
Häufig gestellte Fragen, sauber sortiert. Das Anthropic-Universum erklärt, ohne Marketing-Schaum.

Welche Produkte hat Anthropic?

Anthropic bietet sechzehn Produkte und Plattform-Features quer durch vier Kategorien: vier Sprachmodelle (Haiku, Sonnet, Opus, Mythos Preview), fünf Endnutzer-Apps (Claude.ai, Desktop, Mobile, Chrome-Erweiterung, Slack-Bot), sieben Profi-Werkzeuge und Integrationen (Code, Cowork, Design, Security, für Microsoft 365, für Small Business, Code Enterprise) sowie die Claude Platform mit API, Marketplace, Plugins, Connectors und Skills.

Was ist der Unterschied zwischen Claude Opus, Sonnet und Haiku?

Opus ist das Spitzenmodell für komplexes Reasoning und Multi-Hour-Coding-Sessions, Sonnet der ausgewogene Standard für 80 bis 90 Prozent aller Anwendungen, Haiku das schnelle, günstige Modell für Hochvolumen-Aufgaben wie Klassifikation oder Tagging. Im Mai 2026 sind die aktuellen Versionen Opus 4.7, Sonnet 4.6 und Haiku 4.5.

Ist Claude kostenlos?

Ja, die kostenlose Variante von Claude.ai gibt Zugriff auf Haiku und Sonnet mit Tageslimit. Pro-Abo (circa 18 € pro Monat) erschließt Opus, Memory und Projects. Höhere Pläne addieren Limits und Werkzeuge wie Claude Code.

Was ist Claude Code?

Claude Code ist Anthropics agentisches CLI-Werkzeug, das Entwickler im Terminal Coding-Aufgaben delegieren lässt. Claude liest Code, modifiziert Dateien, führt Tests aus und committet selbstständig. Verfügbar als eigenständiges Tool, integriert in VS Code und JetBrains-IDEs sowie als Enterprise-Variante mit zentraler Verwaltung.

Was ist Claude Mythos?

Claude Mythos Preview ist Anthropics Frontier-Modell oberhalb der öffentlichen Opus-Linie. Bekanntgegeben im April 2026, hält Anthropic Mythos aus der allgemeinen Verfügbarkeit heraus. Zugang gibt es ausschließlich über das Industriekonsortium Project Glasswing für defensive Cybersecurity-Anwendungen.

Was ist Claude Design?

Claude Design ist das erste Produkt der Anthropic Labs, gestartet im April 2026. Über Textprompt erzeugt das Tool Designs, Prototypen, Slides und One-Pager. Zielgruppe sind Marketing-, Vertriebs- und Produktteams ohne ständigen Designer-Zugriff.

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Tags: Anthropic
Michael Dobler
Autor
Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
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