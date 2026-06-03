Vor zwölf Monaten war Anthropic ein Sprachmodell-Anbieter mit drei Modellen und einer Chat-App. Heute steht eine Marke davor, die in jeden Winkel des Business-Alltags drängt. Tabellen-Agent für Excel. Slides-Assistent. Browser-Erweiterung. Coding-Tool. Knowledge-Worker-Suite. Designer-Werkzeug. Dazu ein Frontier-Modell, das so mächtig ist, dass Anthropic es selbst der Öffentlichkeit vorenthält. Wer den Überblick verlieren will, muss sich nicht anstrengen.

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Dieser Ratgeber sortiert das gesamte Anthropic-Portfolio nach klaren Kategorien, von der ersten Berührung im Browser bis zur API-Plattform für Entwickler. Im Zentrum steht eine Frage, die jeder Entscheider in mittelständischen Unternehmen gerade stellt: Welches Produkt löst welches Problem?

Anthropic-Produkte A bis Z auf einen Blick

Tabelle mit verfügbaren und angekündigten Claude-Produkten: Chat-App für Web, Mobile und Desktop sowie Claude Code als agentisches CLI-Entwickler-Tool

Die folgende Tabelle führt alle aktuell verfügbaren oder offiziell angekündigten Produkte. Detail-Erläuterungen folgen in den jeweiligen Kapiteln.

Produkt Kategorie Kurzbeschreibung Zielgruppe Claude Chat-App Web-, Mobile- und Desktop-Oberfläche für Gespräche mit Claude Alle Endnutzer Claude Code Entwickler-Tool Agentisches CLI-Werkzeug, das Coding-Aufgaben im Terminal erledigt Entwickler Claude Code Enterprise Entwickler-Tool Claude Code mit zentraler Verwaltung, SSO, Audit-Logs Entwicklungsteams in Konzernen Claude Cowork Knowledge-Worker-App Desktop-Tool, das Datei- und Aufgaben-Workflows für Nicht-Entwickler automatisiert Wissensarbeiter (Recht, Beratung, Finance) Claude Design Anthropic-Labs-Produkt Werkzeug für Designs, Prototypen, Slides und One-Pager (April 2026 gestartet) Marketing, Vertrieb, Produkt Claude für Chrome Browser-Agent Beta-Erweiterung, mit der Claude im Browser surft und Aufgaben erledigt Power-User Claude für Microsoft 365 Office-Integration Claude in Excel (Tabellen-Agent) und PowerPoint (Slides) Business-Anwender Claude für Slack Team-Integration Claude als Bot im Slack-Channel Teams Claude für Small Business Plan/Lösung Bündel für Kleinunternehmen, gestartet im Mai 2026 KMU bis circa 50 Mitarbeitende Claude Haiku Modell Schnellstes, günstigstes Modell. Aktuelle Version: Haiku 4.5 Hochvolumen, einfache Aufgaben Claude Mythos Preview Modell Frontier-Modell oberhalb von Opus, nicht öffentlich verfügbar Cybersecurity-Forschung, kritische Infrastruktur Claude Opus Modell Stärkstes öffentlich verfügbares Modell. Aktuelle Version: Opus 4.7 Komplexes Reasoning, Coding, Agenten Claude Platform Entwickler-Plattform Programmierschnittstelle inklusive Marketplace, Plugins und Connectors Entwickler, Software-Anbieter Claude Security Sicherheits-Produkt Defensive Cybersecurity auf Mythos-Basis Security-Teams Claude Sonnet Modell Ausgewogenes Standard-Modell. Aktuelle Version: Sonnet 4.6 Produktion, Alltags-Workflows Skills Plattform-Feature Wiederverwendbare Fertigkeitspakete, die Claude um spezifische Workflows erweitern Alle Claude-Plattformen

Sechzehn Produkte und Plattform-Features, dazu fünf Pläne und drei Cloud-Partner. Zur besseren Orientierung folgt jetzt der Tiefgang nach Kategorien.

Die Claude-Modelle: Opus, Sonnet, Haiku und Mythos

Vier Modelle, vier Klassen. Mythos steht hinter Glas, weil Anthropic die volle Cyber-Kapazität bewusst zurückhält.

Anthropic benennt seine Modellfamilie nach literarischen Formen mit aufsteigender Komplexität. Haiku, Sonett, Opus. Dazu kommt Mythos als geheimer Sonderfall. Aktuell sind alle drei öffentlichen Modelle in vierter Generation verfügbar, ergänzt durch das Frontier-Modell Mythos Preview im gated Research-Zugang.

Modell Aktuelle Version Kontextfenster Eingabe pro Mio. Token Ausgabe pro Mio. Token Typischer Einsatz Haiku 4.5 200.000 Token circa 0,92 € circa 4,60 € Klassifikation, schnelle Antworten, Hochvolumen Sonnet 4.6 1.000.000 Token circa 2,76 € circa 13,80 € Standard-Workflows, Coding, Recherche Opus 4.7 1.000.000 Token circa 4,60 € circa 23,00 € Multi-Hour-Sessions, komplexe Agenten, Spitzen-Coding Mythos Preview nicht öffentlich 1.000.000 Token circa 23,00 € circa 115,00 € Cybersecurity-Forschung, kritische Infrastruktur

Opus 4.7 hat im April 2026 das öffentliche Spitzenmodell-Schild übernommen. Im SWE-bench Verified erreicht Opus 4.7 nahezu hundert Prozent, und das Modell hält den Arbeitskontext über Stunden statt nach 45 Minuten den Faden zu verlieren. Pikant: Anthropic hat in Opus 4.7 die Cyber-Fähigkeiten gegenüber dem Mythos-Preview bewusst gedrosselt, ein in der Branche ungewöhnlicher Schritt. Mehr dazu im Dr. Web Artikel zu Opus 4.7.

Sonnet 4.6 ist seit Februar 2026 das Standard-Modell für die meisten produktiven Workflows. Anthropic selbst empfiehlt Sonnet als Daily Driver für 80 bis 90 Prozent aller Anwendungsfälle. Coding, Schreiben, Analyse, Recherche, Agenten-Workflows ohne Marathonlaufzeit.

Haiku 4.5 kommt zum Einsatz, sobald Geschwindigkeit oder Volumen dominieren. Klassifikation, Tagging, Extraktion strukturierter Felder, Support-Routing. Ein gut konfigurierter Multi-Modell-Stack mit Haiku als Vorfilter und Sonnet als Eskalation kann laut Anthropic 60 bis 70 Prozent der Inferenzkosten sparen.

Mythos Preview ist die eigentliche Geschichte des Jahres. Das Modell hat in der internen Validierung tausende Zero-Day-Schwachstellen in jedem großen Betriebssystem und Browser gefunden. Anthropic hält Mythos gezielt aus der öffentlichen Verfügbarkeit heraus, Zugang gibt es nur über das Industriekonsortium Project Glasswing. Die Dr. Web Analyse zu Claude Mythos ordnet die Entscheidung sicherheitspolitisch ein.

Was diese Modellpalette einzigartig macht, ist die schiere Bandbreite. Vom Zwei-Cent-Klassifikator bis zum Frontier-Modell, das ganze Betriebssysteme aufschneidet, alles aus einer Hand und unter einer API.

Claude-Apps: Wo Sie mit Claude sprechen

Drei Geräte, ein Claude. Memory verbindet seit Februar 2026 alle Kontexte über die Plattform-Grenzen hinweg.

Die alltägliche Begegnung mit Claude läuft fast immer über eine App. Anthropic deckt mittlerweile fast jede Plattform ab, auf der ein Knowledge Worker arbeitet.

Claude.ai ist die Web-Oberfläche. Anmeldung per E-Mail, kostenlose Variante mit Tageslimit, Pro-Abo für intensive Nutzung. Funktional identisch im Browser und in den nativen Apps.

Desktop-App für macOS und Windows. Identische Funktionalität wie die Web-Version, dazu lokale Datei-Zugriffe und Tastatur-Shortcuts. Empfehlung für alle, die täglich mehrere Stunden mit Claude arbeiten.

Mobile Apps für iOS und Android. Vollwertiger Chat, Datei-Upload, Spracheingabe. Anfang März 2026 kletterte die Claude-App in den USA zum meistgeladenen kostenlosen Programm im Apple App Store, vor ChatGPT.

Claude für Chrome ist die im Frühjahr 2026 gestartete Browser-Erweiterung. Claude bekommt damit Zugriff auf die offene Browser-Sitzung und kann Webformulare ausfüllen, Daten extrahieren, Buchungen durchführen oder Recherchen über mehrere Tabs hinweg orchestrieren. Beta-Status, mit allen Vorbehalten, die ein Browser-Agent mit sich bringt.

Quer durch alle Apps läuft seit Februar 2026 die persistente Memory-Funktion. Claude erinnert sich an Arbeitskontexte über Chat-Grenzen hinweg, getrennt nach Projects. Die Dr. Web Einordnung zur Memory-Funktion erklärt, was das im Alltag bedeutet.

Profi-Werkzeuge: Code, Cowork, Design und Security

Code, Cowork, Design, Security. Vier Spezialwerkzeuge, die nicht im Chat enden, sondern Arbeit übernehmen.

Hier liegt der zweite Schwerpunkt von Anthropic. Statt dem Endnutzer einen Chat zu geben, übernimmt Claude in dieser Kategorie ganze Arbeitsbereiche autonom.

Claude Code ist Anthropics CLI-Werkzeug für agentisches Coding. Entwickler delegieren ganze Tasks ans Terminal, Claude liest den Code, modifiziert Dateien, führt Tests aus, committet. Seit Frühjahr 2026 integriert in VS Code und JetBrains-IDEs. Dario Amodei nannte Claude Code Anfang Mai 2026 auf der Entwicklerkonferenz „too hard to handle“ als Wachstumstreiber, das Tool ist der primäre Grund für Anthropics erste schwarze Quartalsbilanz. Hintergründe im Dr. Web Artikel zu Anthropics Profitabilität.

Claude Code Enterprise ist die Variante für Konzerne. SSO, zentrale Verwaltung, Audit-Logs, Compliance-Reporting. Funktional identisch zum Standard-Tool, organisatorisch gehärtet.

Claude Cowork überträgt das Code-Prinzip auf Wissensarbeit. Ein Desktop-Tool, das Datei- und Aufgaben-Workflows für Nicht-Entwickler automatisiert. Recherchearbeit, Vertragsanalyse, Berichtserstellung, Datenextraktion. Laut Anthropic gehören Juristen mittlerweile zur engagiertesten Cowork-Nutzergruppe quer durch alle Knowledge-Worker-Funktionen.

Claude Design hat Anthropic im April 2026 als erstes Produkt der „Anthropic Labs“ gestartet. Designs, Prototypen, Slides, One-Pager, alles über Textprompt erzeugt und iterativ verfeinert. Bei der Vorstellung positionierte Anthropic Design als Werkzeug für Teams, die professionelle Visuals ohne Designer-Engpass brauchen.

Claude Security ist die kommerzielle Anwendung der Mythos-Erkenntnisse. Defensive Cybersecurity, automatisiertes Vulnerability-Scanning, Patch-Vorschläge. Verfügbar für ausgewählte Enterprise-Kunden im Rahmen von Project Glasswing.

Integrationen: Slack, Microsoft 365 und das MCP-Ökosystem

MCP, Slack, Microsoft 365. Drei Stecker, eine Logik: Claude geht dorthin, wo gearbeitet wird.

Claude soll dort sein, wo gearbeitet wird. Anthropic verfolgt diese Logik mit drei Integrations-Schienen.

Claude für Slack packt Claude als Bot in den Slack-Channel. Slash-Commands, Channel-Mentions, Thread-Antworten. Für Teams, die ihren Arbeitstag in Slack abwickeln, eine direkte Verlängerung der Chat-Funktion.

Claude für Microsoft 365 ist die jüngste große Office-Integration. Aktuell mit zwei Beta-Produkten am Markt: Claude in Excel als Tabellen-Agent und Claude in PowerPoint als Slides-Assistent. Im Gespräch sind weitere Module für Outlook und Word, offiziell noch nicht angekündigt.

Model Context Protocol (MCP) ist Anthropics offener Standard für die Anbindung externer Werkzeuge an KI-Agenten. WordPress 7.0 unterstützt MCP nativ, ebenso Cursor, Claude Desktop und Dutzende weitere Anwendungen. Was das für die WordPress-Welt bedeutet, hat Dr. Web in diesem Artikel zur KI-Bearbeitung von WordPress-Sites durchdekliniert.

Über MCP hinaus existieren mehrere Plugin-Marktplätze, vorgefertigte Connectors für Drittsysteme (Asana, Linear, Notion, GitHub) und das Konzept der Skills, das wiederverwendbare Fertigkeitspakete für spezifische Workflows kapselt.

Pläne, Preise und Pakete für Unternehmen

Free, Pro, Max, Team, Enterprise. Fünf Tarife, ein Versprechen: keine Werbung in keinem davon.

Anthropics Tarifstruktur hat sich 2026 deutlich ausdifferenziert. Fünf reguläre Pläne, dazu Spezialpakete für Kleinunternehmen und Behörden.

Plan Preis pro Monat Modelle Zielgruppe Free 0 € Haiku, Sonnet (Tageslimit) Gelegenheitsnutzer Pro circa 18 € + Opus, Memory, Projects Einzelpersonen mit Tagesnutzung Max 90 € bis 180 € + höhere Limits, Claude Code Power-User, Solo-Entwickler Team ab circa 18 € pro Sitz (jährlich) + Team-Verwaltung, geteilte Projects Kleine Teams Enterprise individuelle Preise + SSO, Audit, dedizierte Kapazität Konzerne

Claude für Small Business kam am 13. Mai 2026 als eigenständiges Paket heraus. Anthropic verbindet darin Claude Cowork mit vorgefertigten Konnektoren zu QuickBooks, PayPal und HubSpot. Lohnplanung, Monatsabschluss, Rechnungseinzug, Vertriebskampagnen, alles aus einem Tool. Details und Praxis-Implikationen im Dr. Web Artikel zum Small-Business-Paket.

Eine bemerkenswerte Konstante über alle Pläne: Werbefreiheit. Während OpenAI Anfang 2026 Werbeplätze in der kostenlosen ChatGPT-Version einführte, hat Anthropic per öffentlichem Manifest („Claude is a space to think“) jede Form von Anzeigen ausgeschlossen. Eine Wette darauf, dass zahlende Kundschaft das Geschäft trägt. Bei einem annualisierten Umsatz von 30 Milliarden Dollar im April 2026 scheint die Wette aufzugehen.

Claude Platform: Anthropic für Entwickler

AWS, Google Vertex AI, Microsoft Foundry. Drei Cloud-Schienen für ein und dieselbe API.

Hinter allem öffentlich sichtbaren Endnutzer-Geschehen liegt die Claude Platform. Eine Programmierschnittstelle, die laut Anthropic 80 Prozent des Konzernumsatzes trägt, und ein wachsendes Ökosystem drumherum.

Anthropic API als Kern. Messages-Endpoint, SDKs für Python, TypeScript, Java, Go, Ruby, C# und PHP. Tool Use, strukturierte JSON-Ausgabe, Vision-Input, Extended Thinking, Batch-Modus.

Marketplace mit kuratierten Drittanbieter-Integrationen. Plugins und Connectors für die häufigsten Business-Tools. Skills als wiederverwendbare Workflow-Bausteine, die Claude um domänenspezifisches Wissen erweitern.

Daneben existieren drei Cloud-Vertriebskanäle:

Claude on AWS über Amazon Bedrock

über Amazon Bedrock Claude on Google Vertex AI

Claude on Microsoft Foundry (seit der 15-Milliarden-Partnerschaft Ende 2026)

Für mittelständische Unternehmen mit eigenem IT-Team interessant: Über die Cloud-Partner lassen sich Datenschutz, regionale Compliance und Abrechnung auf den bereits gewählten Cloud-Anbieter konsolidieren. Direkter API-Zugang über Anthropic selbst bleibt die schnellste Schiene für neue Features.

Entscheidungshilfe: Welches Produkt für welchen Einsatzfall?

Welches Produkt für welchen Fall? Eine Entscheidungshilfe, die ohne Vendor-Verkaufsdruck auskommt.

Wer das Portfolio einmal überblickt, möchte einen Kompass. Die folgende Tabelle übersetzt typische Aufgaben in Anthropic-Produkte.

Sie wollen … Sie nutzen … ChatGPT-Alternative für den Browser ausprobieren Claude.ai (Free oder Pro) Eine Excel-Tabelle vom Tabellen-Agenten umbauen lassen Claude für Microsoft 365 Eine Präsentation für den Kundentermin morgen früh Claude Design Eine Software-Migration in den nächsten zwei Wochen erledigen Claude Code (oder Code Enterprise) Eine Jura-Akte mit 200 Dokumenten zusammenfassen Claude Cowork In Slack Meeting-Notizen automatisch destillieren Claude für Slack Webrecherche über zwanzig Tabs orchestrieren Claude für Chrome Buchhaltung, Vertrieb und Marketing in einer KMU automatisieren Claude für Small Business Ein eigenes Produkt mit Claude im Backend bauen Claude Platform (API) Cybersecurity-Audit auf Frontier-Niveau Claude Security (über Project Glasswing)

Die Mehrheit der KMU-Anwender wird mit drei Produkten auskommen: Claude.ai für den Alltagsgebrauch, Claude für Microsoft 365 für Office-Workflows, eventuell Claude für Small Business für die operative Automatisierung. Alles andere ist Spezialwerkzeug.

Für mittelständische Unternehmen ist die Anthropic-Auswahl bemerkenswert ehrlich: drei Produkte reichen für 90 Prozent der Anwendungsfälle. Claude.ai, Microsoft 365 und Small Business. Alles andere ist Spezialwerkzeug. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen, sauber sortiert. Das Anthropic-Universum erklärt, ohne Marketing-Schaum.