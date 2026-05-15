Wann haben Sie zuletzt bis Mitternacht Buchhaltung gemacht oder eine Mahnmail manuell geschrieben? Bei Anthropic haben sie sich diese Frage gestellt – und eine Antwort entwickelt. Claude für Small Business ist kein generisches KI-Abo, sondern ein fertig eingestecktes System für die Werkzeuge, die kleine Unternehmen täglich nutzen.

Das Wichtigste in Kürze

Claude für Small Business integriert Claude direkt in QuickBooks, PayPal, HubSpot, Canva, Docusign, Google Workspace und Microsoft 365

Vorkonfigurierte Workflows: Gehaltsabrechnung, Monatsabschluss, Verkaufskampagnen, Mahnwesen

Datenschutz: Mitarbeitende sehen durch Claude nur das, was sie auch ohne Claude sehen dürfen

Anthropic schult kleine Unternehmen kostenlos mit einem AI-Fluency-Kurs in Kooperation mit PayPal

Was vorkonfigurierte Workflows bedeuten

Anthropic bietet vorgeformattierte Workflows für kleine Unternehmen. Ein Beispiel: Mahnbearbeitung holt Rechnungen aus QuickBooks, erstellt Zahlungsaufforderungen und versendet diese per Gmail

Der Unterschied zu einem generischen Claude-Abo ist entscheidend: Anstatt einem kleinen Unternehmen ein Blank-Slate-Modell zu geben und zu sagen „Nutze das“, liefert Anthropic fertige Startpunkte. Ein Workflow für die Mahnbearbeitung ist bereits so konfiguriert, dass er offene Rechnungen aus QuickBooks abruft, eine formgerechte Zahlungsaufforderung entwirft und via Gmail versendet. Der Inhaber konfiguriert nichts – er startet es.

Das ist ein fundamentaler Paradigmenwechsel für KI im Mittelstand. Bisher war die Frage: „Wie nutze ich KI?“ Jetzt lautet sie: „Welchen Workflow aktiviere ich zuerst?“ Für Unternehmen, die bisher keine Zeit hatten, sich mit Prompt-Engineering auseinanderzusetzen, öffnet das eine echte Nutzbarkeits-Tür. Einen Überblick über KI-Werkzeuge für Unternehmen bietet der LLMs-Ratgeber auf Dr. Web.

Claude für Small Business löst das eigentliche Problem: Nicht fehlende KI, sondern fehlende Einrichtungszeit. Wer QuickBooks schon hat, hat jetzt auch einen KI-Buchhalter – ohne Setup-Stunden.“

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Claude erhält durch Konnektoren nur Zugriff auf Daten, die auch Mitarbeitende sehen. Anthropic gewährleistet damit transparente Berechtigungen ohne zusätzliche Datenzugriffe für kleine Unternehmen

Anthropic hat das Berechtigungsmodell bewusst gestaltet: Claude sieht durch die Konnektoren genau das, was auch der jeweilige Mitarbeitende sieht. Kein Datenzugriff, den die Unternehmensstruktur nicht vorsieht. Das ist für kleine Unternehmen ohne eigene IT-Abteilung ein wichtiger Vertrauensanker.

Zusätzlich bietet Anthropic in Kooperation mit PayPal einen kostenlosen AI Fluency-Kurs für Inhaber kleiner Unternehmen an. Der Kurs erklärt anhand echter Praxisbeispiele, welche Aufgaben für KI sinnvoll sind und wie man damit sicher und verantwortungsvoll umgeht. Wer mehr über das Anthropic-Produkt-Ökosystem verstehen will, findet die vollständige Analyse auf der Anthropic-Übersichtsseite von Dr. Web.

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