Anthropic hat Investoren im Rahmen einer laufenden Finanzierungsrunde Zahlen vorgelegt, die selbst innerhalb der KI-Branche aufhorchen lassen: Umsatz verdoppelt, erstmals operativer Gewinn und das fast zwei Jahre früher als intern prognostiziert.

Das Wichtigste in Kürze

Umsatz Q2 2026: rund 9,5 Mrd. € — plus 130 % gegenüber Q1

Erster operativer Gewinn: rund 486 Mio. €

Haupttreiber: Claude Code und Enterprise-Kunden weltweit

Compute-Effizienz verbessert sich: 56 Cent pro Umsatz-Euro (Q1: 71 Cent)

Ganzjährige Profitabilität noch offen — Compute-Ausgaben steigen in H2

Umsatz überholt die eigenen Prognosen

Anthropics Umsatz steigt von 4,2 Mrd. € im Q1 2026 auf 9,5 Mrd. € im Q2 2026, ein Wachstum von 130 % in drei Monaten

Im ersten Quartal 2026 erzielte Anthropic rund 4,2 Mrd. €. Im zweiten Quartal sollen es laut den vom Wall Street Journal eingesehenen Investorendokumenten rund 9,5 Mrd. € sein: ein Plus von 130 % innerhalb von drei Monaten. Zum Vergleich: Zoom wuchs während der Pandemie-Hochphase langsamer, ebenso Google und Meta vor ihren Börsengängen.

Den Wachstumsmotor liefern Claude Code und Enterprise-Kundschaft. Immer mehr Unternehmen setzen Anthropics Coding-Tools großflächig ein. CEO Dario Amodei räumte auf der unternehmenseigenen Entwicklerkonferenz Anfang Mai ein, das Wachstum sei mittlerweile „too hard to handle“ und äußerte sich augenzwinkernd, er hoffe auf „etwas normalere Zahlen“.

Noch im vergangenen Sommer hatte Anthropic intern kommuniziert, einen Jahresgewinn frühestens 2028 zu erwarten. Das zweite Quartal 2026 bringt nun das erste operative Plus: rund 486 Mio. €. Frühzeitige Profitabilität galt in der KI-Branche lange als strukturell unmöglich, weil Trainings- und Inferenzkosten stets schneller zu wachsen schienen als der Umsatz.

Die Compute-Kosten sinken

Anthropic reduziert Compute-Ausgaben von 71 auf 56 Cent pro verdientem Euro durch Skalierungseffekte und günstigere Chips von Google und Amazon statt Nvidia

Im ersten Quartal flossen 71 Cent Compute-Ausgaben in jeden verdienten Euro. Im laufenden Quartal soll die Ratio auf 56 Cent sinken. Ein Zeichen dafür, dass Skalierungseffekte greifen. Anthropic setzt dabei primär auf Chips von Google und Amazon, die günstiger sind als Nvidia-Hardware, und fährt bei Rechenzentrumsverträgen eine konservativere Strategie als OpenAI.

Zugleich warnt das Unternehmen: Für die zweite Jahreshälfte sind deutliche Ausgabensteigerungen für Compute-Infrastruktur eingeplant. Ob Anthropic das Gesamtjahr 2026 profitabel abschließt, bleibt offen. Die laufende Finanzierungsrunde könnte die Bewertung des Unternehmens erstmals über OpenAIs Marktkapitalisierung heben.

Was bedeutet das für Entscheider?

Anthropic verbessert operative Effizienz schneller als erwartet. Unternehmen sollten Claude-API-Verträge prüfen und erwarten höhere Preise bei besseren Margen

Anthropics operative Effizienz wächst schneller als erwartet. Für Unternehmen, die Claude-APIs in Produktionsprozessen einsetzen, lassen sich daraus zwei Schlüsse ziehen: Steigende Nachfrage und verbesserte Margen erhöhen den Anreiz für Preisanpassungen. API-Verträge jetzt zu prüfen ist sinnvoll. Gleichzeitig stärkt die Profitabilitätsstory Anthropics Position als langfristiger Partner und reduziert das Anbieter-Risiko für Enterprise-Kunden.

Wie sich Claude Code in den Entwickleralltag einfügt und welche Effizienzgewinne damit möglich sind, beschreibt der Artikel Code w/ Claude 2026 auf Dr. Web.

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