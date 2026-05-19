Anthropic steht kurz vor einem Schritt, den vor drei Monaten niemand auf der Rechnung hatte. Eine Finanzierungsrunde über mindestens 30 Milliarden Dollar bei einer Bewertung jenseits der 900-Milliarden-Marke soll laut Bloomberg bis Ende Mai 2026 abgeschlossen werden. Damit wäre Anthropic erstmals höher bewertet als OpenAI, das im März bei 852 Milliarden Dollar lag.

Wer steckt das Geld rein?

Anthropic sammelt Kapital von Sequoia, Dragoneer, Greenoaks und Altimeter. Die Bewertung steigt von 380 Mrd. auf etwa 950 Mrd. Dollar in drei Monaten

Co-Lead der Runde sind nach Bloomberg-Recherchen Sequoia, Dragoneer, Greenoaks und Altimeter. Ein Term Sheet war bis zum 16. Mai nicht unterschrieben, der Abschluss wird aber noch für die zweite Maihälfte erwartet. Anthropic war im Februar 2026 mit 380 Milliarden Dollar bewertet. Drei Monate später nähert sich die Bewertung dem Faktor 2,5, was sogar im aktuellen KI-Hype-Zyklus außergewöhnlich ist.

CEO Dario Amodei hat die Verwendung der Mittel klar adressiert. Der Großteil fließt in Compute-Infrastruktur, vor allem in die bereits zugesagten Commitments bei Amazon Web Services und Google Cloud, die bis 2027 hochgefahren werden sollen. Anthropic positioniert sich damit explizit nicht als Wachstumsfinanzierung, sondern als Infrastruktur-Investition in der Phase, in der Compute zur strategischen Waffe wird.

Welche Zahlen rechtfertigen die Bewertung?

Anthropic meldet 44 Milliarden Dollar ARR im Q1 2026, 80-faches Wachstum Jahr-über-Jahr. Enterprise-Kunden mit über einer Million Dollar Jahresausgaben verdoppelten sich auf über 1.000

Am 11. Mai 2026 hat Anthropic erstmals selbst Zahlen kommuniziert. Die Annual Recurring Revenue lag im ersten Quartal 2026 bei über 44 Milliarden Dollar. Das entspricht einem 80-fachen Wachstum im Jahresvergleich. Die Zahl der Kunden mit mehr als einer Million Dollar Jahresausgaben hat sich innerhalb von zwei Monaten von 500 auf über 1.000 verdoppelt. Zu den großen Enterprise-Kunden zählen unter anderem PwC, Blackstone und Goldman Sachs.

Zwei Produkte tragen den Sprung. Claude Code, der Agent für autonome Softwareentwicklung, wurde im Mai mit verdoppelten Rate-Limits ausgestattet, weil die Nachfrage die ursprünglichen Kapazitäten gesprengt hat. Und Mythos, ein auf das Auffinden von Software-Schwachstellen spezialisiertes Modell, ist in laufenden Verhandlungen mit der EU als reguliertes Sicherheits-Asset im Gespräch.

Die Geschwindigkeit, mit der Anthropic die Bewertung von OpenAI überholt, sagt mehr über die Compute-Knappheit aus als über die beiden Unternehmen. Wer die Kapazitäten der nächsten 18 Monate sichert, gewinnt den Markt. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Warum kommt das Timing direkt vor Google I/O?

Google I/O am 19. Mai: Gemini 4.0 und Android-XR-Brillen mit Samsung, Warby Parker und XREAL erwartet. Wettbewerb um agentisches Coding intensiviert sich

Der zweite Mai-Akt der KI-Branche beginnt am 19. Mai mit der Google-I/O-Keynote in Mountain View. Erwartet wird der Reveal von Gemini 4.0 sowie die Vorstellung der Android-XR-Brillen mit Hardware-Partnern wie Samsung, Warby Parker und XREAL. Sollte Google in agentischem Coding aufschließen, gerät Anthropics Claude Code unter direkten Druck. Die Runde vor I/O wirkt damit wie ein präventiver Compute-Lock-in.

Strategisch interessant ist die Parallelbewegung mit Microsoft. Der Konzern hat seine Exklusivpartnerschaft mit OpenAI Ende April beendet, OpenAI darf seitdem auch über AWS und Google Cloud verkaufen. Die alten Allianzen lösen sich. Stattdessen entstehen vertikale Compute-Pakte zwischen Modell-Anbietern und Cloud-Hyperscalern, wie sie zuletzt im Mythos-Deal mit der EU sichtbar wurden.

Was heißt das für deutsche Mittelständler?

IT- und Marketing-Entscheider müssen schnell handeln: Anthropic verdoppelte Claude-Code-Rate-Limits, doch Wartezeiten auf Enterprise-Zugänge bleiben lang. Ohne 2026er-Vertrag drohen 2027 Kapazitätsengpässe und höhere Preise

Die Konsequenzen für Entscheider in IT- und Marketing-Abteilungen sind handfester, als die Milliardenzahlen vermuten lassen. Erstens ändert sich die Verfügbarkeit. Anthropic hat die Claude-Code-Rate-Limits zwar verdoppelt, doch die Wartezeit auf neue Enterprise-Tier-Zugänge bleibt sportlich. Wer 2026 noch keinen Vertrag hat, wird 2027 mit knappen Kapazitäten und höheren Preisen rechnen müssen.

Zweitens verschiebt sich die Auswahl-Logik. Eine Bewertung jenseits von 900 Milliarden Dollar bedeutet faktisch, dass Anthropic in absehbarer Zeit nicht von einem Konkurrenten übernommen werden kann. Wer auf Claude setzt, setzt auf einen unabhängigen Anbieter. Wer Modellvielfalt sichern will, sollte den Stand der Konkurrenz im LLMs-Ratgeber regelmäßig nachschlagen, der die wichtigsten Modelle inklusive Kosten, Kontextfenster und Stärken vergleicht.