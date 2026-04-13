Verändert Claude Mythos die Cybersicherheit?

27 Jahre lang überlebte eine Sicherheitslücke in OpenBSD jede menschliche Prüfung. Eine KI brauchte Stunden. Claude Mythos hat innerhalb weniger Wochen tausende bisher unbekannte Sicherheitslücken in allen großen Betriebssystemen und Browsern aufgespürt. Anthropic hält das Modell bewusst unter Verschluss, weil dieselbe Technologie, die Verteidiger stärkt, auch Angreifern dienen könnte. Für Entscheider im deutschen Mittelstand stellt sich damit eine drängende Frage: Wie verändert sich die Bedrohungslage, und was sollten Sie jetzt tun?

Das Wichtigste in Kürze

Claude Mythos Preview entdeckte autonom tausende kritische Zero-Day-Schwachstellen, darunter einen 27 Jahre alten Bug in OpenBSD und eine 16 Jahre alte Lücke in FFmpeg

Anthropic gibt das Modell nicht öffentlich frei, sondern nur an rund 50 Partnerorganisationen im Rahmen von Project Glasswing

Das BSI erwartet „Umwälzungen im Umgang mit Sicherheitslücken und in der Schwachstellenlandschaft insgesamt“

Anthropic investiert rund 91 Millionen € in Nutzungsguthaben und 3,6 Millionen € in Open-Source-Sicherheitsorganisationen

Sicherheitsexperten warnen: Das Zeitfenster zwischen Entdeckung und Ausnutzung einer Schwachstelle schrumpft von Monaten auf Minuten

Was kann Claude Mythos, das kein anderes KI-Modell kann?

Claude Mythos Preview kettet mehrere Sicherheitslücken eigenständig zu vollständigen Angriffsketten zusammen

Claude Mythos Preview ist kein spezialisiertes Sicherheitstool. Anthropic hat ein universelles Sprachmodell gebaut, das Code lesen, analysieren und auf Schwachstellen prüfen kann. Der entscheidende Unterschied zu früheren Modellen: Mythos verkettet mehrere Schwachstellen eigenständig zu vollständigen Angriffsketten. Im Linux-Kernel kombinierte das Modell separate Lücken zu einer kompletten Rechteeskalation, vom normalen Benutzer bis zum Root-Zugang.

Die Benchmark-Ergebnisse belegen den Sprung. Auf dem CyberGym-Benchmark, der reale Cybersicherheitsaufgaben simuliert, erreicht Mythos 83,1 %. Das Vorgängermodell Claude Opus 4.6 kam auf 66,6 %. Beim SWE-bench, einem Coding-Benchmark, liegt der Unterschied noch deutlicher: 93,9 % gegenüber 80,8 %.

Benchmark Claude Opus 4.6 Claude Mythos Preview Sprung CyberGym 66,6 % 83,1 % +16,5 Prozentpunkte SWE-bench Verified 80,8 % 93,9 % +13,1 Prozentpunkte



Anthropic-CEO Dario Amodei spricht von einem Meilenstein, der die gesamte Sicherheitsbranche betreffe. Zehn Jahre nach der ersten DARPA Cyber Grand Challenge seien Frontier-KI-Modelle jetzt auf dem Niveau der besten menschlichen Sicherheitsforscher angekommen. Die Tragweite wird deutlich, sobald man die konkreten Funde betrachtet: Eine 27 Jahre alte Schwachstelle in OpenBSD, einem Betriebssystem, das als besonders gehärtet gilt. Eine 16 Jahre alte Lücke in der Videosoftware FFmpeg, deren betroffene Codezeile fünf Millionen Mal von automatisierten Tests durchlaufen wurde, ohne den Fehler zu erkennen. Tausende weitere Schwachstellen in jedem großen Browser und jedem verbreiteten Betriebssystem.

Wie findet Claude Mythos Sicherheitslücken autonom?

Claude Mythos liest Quellcode wie ein Buch und markiert Schwachstellen, die menschlichen Prüfern jahrzehntelang entgangen sind.

Anthropic beschreibt den Prozess auf seinem Frontier Red Team Blog im Detail. Das Team startet einen isolierten Container mit dem zu testenden Softwareprojekt und dessen Quellcode. Anschließend wird Claude Code mit Mythos Preview aufgerufen. Der Prompt lautet im Kern: „Bitte finde eine Sicherheitslücke in diesem Programm.“

Ab diesem Punkt arbeitet das Modell vollständig autonom. Mythos liest den Quellcode, formuliert Hypothesen über mögliche Schwachstellen, führt die Software aus, bestätigt oder verwirft seine Vermutungen, fügt bei Bedarf Debug-Logik ein und erstellt am Ende einen vollständigen Fehlerbericht mit Proof-of-Concept-Exploit und Reproduktionsschritten.

Prozess So findet Claude Mythos

Schwachstellen autonom Fünf Schritte vom Quellcode zum fertigen Bug-Report. Ohne menschliches Eingreifen. Scanning… 1 Container starten Ein isolierter Container wird gestartet, getrennt vom Internet und anderen Systemen. Darin laufen das zu testende Softwareprojekt und sein vollständiger Quellcode. Isolation 2 Dateien priorisieren Mythos bewertet jede Datei auf einer Skala von 1 bis 5. Dateien, die Rohdaten aus dem Internet parsen oder Authentifizierung verarbeiten, erhalten die höchste Priorität. Reine Konstantendateien werden übersprungen. Skala 1–5 3 Autonom analysieren Claude Code mit Mythos liest den Quellcode, formuliert Hypothesen, führt die Software aus, fügt Debug-Logik ein und wiederholt den Zyklus, bis eine Schwachstelle bestätigt oder ausgeschlossen ist. Autonomer Zyklus 4 Bug-Report erstellen Bei einem Fund erstellt Mythos einen vollständigen Fehlerbericht: Schweregrad-Einschätzung, Proof-of-Concept-Exploit und detaillierte Reproduktionsschritte. Alles ohne menschliches Zutun. PoC + Report 5 Validierung durch zweiten Agenten Ein separater Mythos-Agent prüft jeden Fund: „Ist dieser Bug real und relevant?“ Triviale Probleme in obskuren Szenarien werden aussortiert. Nur schwerwiegende Schwachstellen passieren den Filter. Qualitätssicherung Die Treffsicherheit im Überblick 89 % Exakte Überein­stimmung mit menschlichen Experten 198 Manuell über­prüfte Bug-Reports 98 % Maximal eine Stufe Abweichung zum Experten ⓘ Claude Mythos arbeitet vollständig autonom: vom ersten Blick in den Quellcode bis zum fertigen Exploit-Nachweis. Die gesamte Pipeline läuft ohne menschliches Eingreifen nach einem einzigen Prompt.



Für die Effizienz nutzt Anthropic eine Priorisierungsstrategie. Mythos bewertet jede Datei im Projekt auf einer Skala von 1 bis 5 nach der Wahrscheinlichkeit, Schwachstellen zu enthalten. Dateien, die lediglich Konstanten definieren, erhalten eine 1. Dateien, die Rohdaten aus dem Internet parsen oder Benutzerauthentifizierung verarbeiten, erhalten eine 5. Die Analyse beginnt bei den riskantesten Dateien.

Nach Abschluss der Suche prüft ein zweiter Mythos-Agent jeden Fund: „Ist dieser Bug real und relevant?“ Dieser Validierungsschritt filtert Schwachstellen heraus, die zwar technisch korrekt, aber praktisch bedeutungslos sind. Von den 198 manuell überprüften Berichten stimmten menschliche Sicherheitsexperten in 89 % der Fälle exakt mit der Schweregrad-Einschätzung des Modells überein. Bei 98 % lag die Bewertung maximal eine Stufe daneben.

Was ist Project Glasswing und wer sitzt am Tisch?

Project Glasswing vereint zwölf Gründungspartner an einem Tisch, um die kritischsten Schwachstellen der digitalen Infrastruktur zu schließen.

Statt Claude Mythos öffentlich freizugeben, hat Anthropic Project Glasswing gestartet. Der Name stammt vom Glasflügelfalter, einem Schmetterling mit nahezu unsichtbaren Flügeln. Die Idee dahinter: finden, was niemand sehen kann.

Zwölf Gründungspartner bilden das Konsortium. Die Liste deckt die gesamte Kette der globalen digitalen Infrastruktur ab:

Partner Rolle im Ökosystem Amazon Web Services Größter Cloud-Anbieter weltweit Apple Betriebssysteme (iOS, macOS) Broadcom Halbleiter und Netzwerk-Hardware Cisco Netzwerk-Infrastruktur CrowdStrike Endpoint-Security Google Android, Chrome, Cloud JPMorgan Chase Finanzsektor-Absicherung Linux Foundation Open-Source-Ökosystem Microsoft Windows, Azure, Office Nvidia KI-Hardware und Treiber Palo Alto Networks Firewall und Netzwerksicherheit

Insgesamt sollen über 50 Organisationen mitwirken. Anthropic stellt rund 91 Millionen € an Nutzungsguthaben bereit. Zusätzlich fließen 3,6 Millionen € an Open-Source-Sicherheitsorganisationen: 2,3 Millionen € an Alpha-Omega und OpenSSF über die Linux Foundation, 1,4 Millionen € an die Apache Software Foundation.

Der Zugang für die allgemeine Öffentlichkeit bleibt gesperrt. Anthropic betont, dass die Risiken einer Vollveröffentlichung die Vorteile bei weitem überwiegen. Logan Graham, Leiter von Anthropics Frontier Red Team, rechnet damit, dass Wettbewerber innerhalb von sechs bis 18 Monaten ähnliche Modelle veröffentlichen. Genau deshalb soll Glasswing den Verteidigern jetzt einen Vorsprung verschaffen. Wie weitreichend KI-Agenten bereits in bestehende Systeme eingreifen, zeigt die Debatte um WordPress 7.0 und dessen nativen MCP-Adapter.

Was sagen BSI, Sicherheitsexperten und Kritiker?

Schutz oder Risiko? BSI und Sicherheitsexperten bewerten Claude Mythos als Chance und Bedrohung zugleich.

BSI-Präsidentin Claudia Plattner bestätigte gegenüber dem ZDF, ihre Behörde stehe mit Anthropic im Austausch. Das BSI habe das Modell bisher nicht selbst testen können, jedoch im persönlichen Gespräch mit den Entwicklern Einblicke in die Funktionsweise erhalten. Die Einschätzung ist eindeutig: Das BSI erwarte „Umwälzungen im Umgang mit Sicherheitslücken und in der Schwachstellenlandschaft insgesamt.“ Konsequent zu Ende gedacht, könnte es mittelfristig keine unbekannten klassischen Software-Schwachstellen mehr geben.

Plattner fügte hinzu, daraus ergäben sich Fragen nationaler und europäischer Souveränität. Sollten derart wirkmächtige Werkzeuge nur ausgewählten US-Konzernen zur Verfügung stehen, entstehe eine neue digitale Abhängigkeit.

CrowdStrike-CTO Elia Zaitsev formuliert die operative Konsequenz: Das Zeitfenster zwischen der Entdeckung einer Sicherheitslücke und deren Ausnutzung schrumpfe von Monaten auf Minuten. Verteidiger müssten schneller patchen als je zuvor.

„Claude Mythos zwingt jedes Unternehmen, das Software einsetzt, zu einer unbequemen Frage: Patchen Sie schneller, als eine KI Ihre Schwachstellen findet?“ — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Gleichzeitig gibt es berechtigte Kritik. KI-Forscher Gary Marcus weist darauf hin, dass Anthropic von den tausenden gemeldeten Schwachstellen bislang nur 198 manuell überprüfen ließ. Tom’s Hardware berichtet, dass mehrere der präsentierten Linux-Kernel-Lücken bereits gepatcht waren, bevor Mythos sie fand. Die Marketingkomponente sei nicht zu übersehen. Das BeyondTrust Security Team ergänzt: KI-gestützte Angriffswerkzeuge seien keine Zukunftsvision, sondern bereits im Einsatz. Modelle, die frei verfügbar sind, komprimieren das Exploit-Zeitfenster für kritische Schwachstellen schon heute auf Minuten. Die Kosten der KI-Entwicklung werfen zusätzlich die Frage auf, ob Anthropics 91-Millionen-Euro-Investition eher Sicherheitsstrategie oder Markenstrategie ist.

Welche Risiken entstehen für den deutschen Mittelstand?

Für den Mittelstand entsteht die größte Gefahr in der Lücke zwischen verfügbarem Patch und tatsächlicher Installation.

Für ein Unternehmen mit 50 oder 200 Mitarbeitern mag Claude Mythos wie ein Problem der Großkonzerne klingen. Das Gegenteil trifft zu. Die Kaskadeneffekte betreffen den Mittelstand direkt.

Erstens: Jede Software, die ein mittelständisches Unternehmen einsetzt, läuft auf denselben Betriebssystemen und Browsern, in denen Mythos tausende Lücken gefunden hat. Windows, Linux, Chrome, Firefox, Edge. Die Schwachstellen existieren auf Ihrem Server genauso wie auf dem Server von Microsoft.

Zweitens: Sobald Modelle mit Mythos-Fähigkeiten breiter verfügbar werden, sinkt die Schwelle für Angreifer dramatisch. Bisher brauchte ein gezielter Angriff auf ein mittelständisches Unternehmen spezialisiertes Wissen und wochenlange Vorbereitung. Mit KI-gestützten Exploit-Tools reduziert sich dieser Aufwand auf Stunden. Das BSI warnte bereits, dass für ein Viertel der kleinen Unternehmen Cyberattacken sehr schwere bis existenzbedrohende Folgen haben.

Drittens: Project Glasswing schließt Lücken in den Produkten der Großkonzerne. Doch der Mittelstand patcht langsamer. Studien zeigen, dass der Großteil der Unternehmen keine ausgereiften Schutzmaßnahmen für Umgebungen besitzt, in denen KI-Agenten mit APIs interagieren. Die gefährlichste Phase entsteht zwischen dem Moment, in dem ein Patch verfügbar wird, und dem Moment, in dem Ihr IT-Team ihn einspielt.

Viertens: Die digitale Kluft wächst. Großkonzerne erhalten über Glasswing Zugang zu Mythos-Diagnosen. Kleinere Organisationen und Open-Source-Projekte könnten Schwierigkeiten haben, mit dem Tempo KI-gestützter Angriffe Schritt zu halten. Forrester-Analysten vermuten, dass die Fähigkeiten von Mythos bestehende Schwachstellen-Management-Prozesse obsolet machen könnten. Dass autonome KI-Systeme zunehmend eigenständig agieren, verschärft dieses Ungleichgewicht zusätzlich.

Was müssen Entscheider jetzt konkret tun?

Fünf konkrete Maßnahmen bilden das Notfall-Kit für Entscheider, die ihre IT-Sicherheit auf die neue Bedrohungslage vorbereiten.

Die gute Nachricht: Sie müssen Claude Mythos nicht selbst nutzen, um von den Ergebnissen zu profitieren. Die Glasswing-Partner patchen gerade im Hintergrund. Ihre Aufgabe als Entscheider besteht darin, sicherzustellen, dass diese Patches auch auf Ihren Systemen ankommen.

Patch-Management verschärfen. Prüfen Sie, wie schnell Sicherheitsupdates für Betriebssysteme, Browser und kritische Anwendungen auf Ihren Geräten landen. Liegt die durchschnittliche Patch-Zeit über 72 Stunden, besteht Handlungsbedarf. Automatisierte Update-Mechanismen sind keine Empfehlung mehr, sondern Pflicht.

Asset-Inventar erstellen. Sie können nur schützen, was Sie kennen. Erfassen Sie jedes Gerät, jede Software und jede API-Schnittstelle in Ihrem Netzwerk. IoT-Geräte, die oft vergessen werden, sind besonders anfällig. Der Kaffeeautomat mit Internetverbindung im Firmennetzwerk ist kein Witz, sondern ein dokumentiertes Einfallstor.

Incident-Response-Plan aktualisieren. Simulieren Sie einen Vorfall, bei dem eine KI-gestützte Attacke mehrere Schwachstellen gleichzeitig ausnutzt. Klassische Szenarien mit einer einzelnen Lücke bilden die neue Bedrohungslage nicht mehr ab.

Externe Expertise einbinden. Falls Ihr Unternehmen kein eigenes Security-Team hat, prüfen Sie Managed-Security-Angebote. Die BSI-Empfehlung, mindestens 20 % der IT-Ausgaben in Cybersicherheit zu investieren, gewinnt durch Claude Mythos an Dringlichkeit.

Mitarbeiter schulen. Die EU schreibt mit Artikel 4 des KI-Gesetzes bereits seit Februar 2025 eine Kompetenzverpflichtung vor: Mitarbeiter, die KI-Systeme nutzen oder entwickeln, müssen über fundierte Kenntnisse der Risiken verfügen. Diese Schulungspflicht ist keine Zukunftsmusik, sondern geltendes Recht.

Ab August 2026 reguliert der EU AI Act auch den Einsatz von KI-Sicherheitstools. Unternehmen sollten jetzt dokumentieren.

Die volle Durchsetzung des EU-KI-Gesetzes beginnt am 2. August 2026. Für Unternehmen, die KI-Sicherheitstools einsetzen oder deren Ergebnisse nutzen, ergeben sich konkrete Pflichten.

Modelle wie Claude Mythos fallen in die Kategorie der General-Purpose-AI-Modelle mit systemischem Risiko. Anthropic muss als Anbieter umfangreiche Transparenz- und Risikoberichte liefern. Für europäische Unternehmen, die solche Modelle in ihre Sicherheitsarchitektur integrieren, gelten die Pflichten des AI Act ebenfalls, unabhängig davon, ob der Anbieter in Europa sitzt. Die extraterritoriale Reichweite des Gesetzes betrifft jedes Unternehmen, dessen KI-Output in der EU genutzt wird.

Gleichzeitig wirft Claude Mythos eine grundsätzliche Frage auf: Dürfen europäische Sicherheitsbehörden ein derart mächtiges Tool nutzen, das ausschließlich von einem US-Unternehmen kontrolliert wird? BSI-Präsidentin Plattner spricht von Fragen der Souveränität. Der SPD-Digitalexperte Matthias Mieves fordert, Anthropic nach Europa zu holen.

Für Entscheider bedeutet das: Beobachten Sie die regulatorische Entwicklung genau. Dokumentieren Sie, welche KI-gestützten Sicherheitstools in Ihrem Unternehmen zum Einsatz kommen. Und rechnen Sie damit, dass der Umgang mit KI-Sicherheitsfragen ab August 2026 deutlich stärker reguliert sein wird.

QUIZ

Wissenstest Claude Mythos: Was wissen Sie? 5 Fragen aus dem Artikel. Wählen Sie Ihre Antwort, dann decken Sie die Lösung auf. 1 Wie alt war die OpenBSD-Schwachstelle, die Claude Mythos autonom entdeckt hat? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Claude Mythos fand eine 27 Jahre alte Schwachstelle in OpenBSD, einem Betriebssystem, das als besonders gehärtet gilt. Der Bug betraf den TCP-Stack und hatte jede menschliche Prüfung überlebt. A 16 Jahre B 10 Jahre C 27 Jahre 2 Welchen Wert erreicht Claude Mythos auf dem CyberGym-Benchmark? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Claude Mythos erreicht 83,1 % auf dem CyberGym-Benchmark. Die 66,6 % gehören zum Vorgängermodell Claude Opus 4.6. Die 93,9 % beziehen sich auf den SWE-bench, einen separaten Coding-Benchmark. A 83,1 % B 66,6 % C 93,9 % 3 Woher stammt der Name „Project Glasswing“? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Der Glasflügelfalter hat nahezu durchsichtige Flügel. Die Namensgebung spiegelt das Ziel von Project Glasswing wider: Schwachstellen finden, die für das bloße Auge unsichtbar sind. A Von einer Glasfasertechnologie B Vom Glasflügelfalter, einem Schmetterling mit unsichtbaren Flügeln C Von einer Verschlüsselungsmethode namens Glass Encryption 4 Wie viele der von Mythos gemeldeten Schwachstellen wurden bisher manuell überprüft? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Von den tausenden entdeckten Schwachstellen hat Anthropic bisher nur 198 manuell durch externe Sicherheitsexperten überprüfen lassen. In 89 % der Fälle stimmte die Schweregrad-Einschätzung des Modells exakt mit der menschlichen Bewertung überein. A 198 B Über 1.000 C Alle gefundenen Schwachstellen 5 Ab wann tritt die volle Durchsetzung des EU AI Act in Kraft? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Die volle Durchsetzung des EU-KI-Gesetzes beginnt am 2. August 2026. Artikel 4 mit der Kompetenzverpflichtung gilt allerdings bereits seit Februar 2025. Unternehmen sollten sich jetzt vorbereiten. A Februar 2025 B Januar 2027 C 2. August 2026

Glossar: 15 wichtige Fachbegriffe zu Claude Mythos

Von Zero Day bis Exploit Chain: 15 Fachbegriffe, die Entscheider im Kontext von Claude Mythos kennen sollten.

CyberGym ist ein Benchmark, der die Fähigkeit von KI-Modellen misst, reale Cybersicherheitsaufgaben zu lösen. Claude Mythos erreicht hier 83,1 %, ein Sprung von über 16 Prozentpunkten gegenüber dem Vorgängermodell.

Dual Use

Dual Use bezeichnet Technologien, die sowohl für defensive als auch für offensive Zwecke eingesetzt werden können. Claude Mythos ist ein klassisches Beispiel: Dasselbe Modell, das Schwachstellen für Verteidiger aufspürt, könnte Angreifern als Waffe dienen.

EU AI Act

Der EU AI Act (KI-Verordnung) ist das weltweit erste umfassende Gesetz zur Regulierung von KI-Systemen. Die volle Durchsetzung beginnt am 2. August 2026. Modelle mit systemischem Risiko wie Claude Mythos unterliegen besonderen Transparenzpflichten.

Exploit Chain

Eine Exploit Chain (Angriffskette) verknüpft mehrere einzelne Schwachstellen zu einem vollständigen Angriff. Claude Mythos kann solche Ketten autonom konstruieren, etwa indem es separate Lücken im Linux-Kernel zu einer kompletten Rechteeskalation kombiniert.

Frontier Model

Frontier Model bezeichnet KI-Modelle an der Leistungsgrenze der aktuellen Technologie. Claude Mythos gehört zu dieser Kategorie. Die Bezeichnung signalisiert, dass das Modell Fähigkeiten besitzt, die über bisherige Systeme hinausgehen.

General Purpose AI

General Purpose AI (GPAI) sind universelle KI-Modelle, die nicht für eine einzelne Aufgabe trainiert wurden. Claude Mythos ist ein GPAI-Modell, das neben Textgenerierung auch herausragende Fähigkeiten in der Schwachstellenanalyse zeigt.

Managed Security

Managed Security bezeichnet die Auslagerung von IT-Sicherheitsaufgaben an spezialisierte Dienstleister. Für mittelständische Unternehmen ohne eigenes Security-Team bietet Managed Security eine Möglichkeit, professionelle Cyberabwehr zu nutzen.

MCP (Model Context Protocol)

Das Model Context Protocol ist ein offener Standard, den Anthropic für die Anbindung externer Werkzeuge an KI-Agenten entwickelt hat. MCP ermöglicht es KI-Modellen, direkt mit Software-Systemen zu interagieren.

Patch Management

Patch Management umfasst den Prozess der Planung, Prüfung und Installation von Sicherheitsupdates. In einer Welt, in der KI-Modelle Schwachstellen in Minuten finden, wird die Zeit zwischen Patch-Veröffentlichung und Installation zum kritischsten Faktor.

Proof of Concept (PoC)

Ein Proof of Concept ist ein funktionsfähiger Nachweis, dass eine Schwachstelle tatsächlich ausnutzbar ist. Claude Mythos erstellt solche PoC-Exploits autonom, inklusive Reproduktionsschritten.

Project Glasswing

Project Glasswing ist Anthropics Initiative, Claude Mythos exklusiv an ausgewählte Partner weiterzugeben, um Schwachstellen in kritischer Software zu schließen. Benannt nach dem Glasflügelfalter, vereint das Projekt zwölf Gründungspartner.

Responsible Disclosure

Responsible Disclosure ist der koordinierte Prozess, bei dem Sicherheitslücken zuerst dem betroffenen Hersteller gemeldet werden, bevor sie öffentlich bekannt werden. Anthropic hat professionelle Sicherheitsdienstleister beauftragt, jeden Fehlerbericht manuell zu validieren.

SWE-bench (Verified) ist ein Benchmark, der misst, wie gut ein KI-Modell reale Software-Engineering-Aufgaben löst. Claude Mythos erreicht 93,9 %, ein deutlicher Sprung gegenüber dem Vorgängermodell mit 80,8 %.

Zero Day

Eine Zero-Day-Schwachstelle ist eine Sicherheitslücke, die dem Softwarehersteller noch nicht bekannt ist. „Zero Day“ bezieht sich darauf, dass der Hersteller null Tage Zeit hatte, einen Patch bereitzustellen. Claude Mythos hat tausende solcher bisher unbekannten Schwachstellen identifiziert.

Zero Trust

Zero Trust ist ein Sicherheitskonzept, das keinem Gerät oder Benutzer innerhalb oder außerhalb des Netzwerks automatisch vertraut. Jeder Zugriff muss verifiziert werden. Angesichts KI-gestützter Angriffe gewinnt Zero Trust als Architekturprinzip massiv an Bedeutung.

FAQ: Verändert Claude Mythos die Cybersicherheit?

Häufige Fragen zu Claude Mythos, Project Glasswing und den Folgen für die IT-Sicherheit im Mittelstand.

Was ist Claude Mythos Preview? Claude Mythos Preview ist ein universelles KI-Sprachmodell von Anthropic, das autonom Sicherheitslücken in Software aufspürt und Exploit-Ketten konstruiert. Auf dem CyberGym-Benchmark erreicht es 83,1 %, auf dem SWE-bench 93,9 %. Anthropic gibt das Modell nicht öffentlich frei, sondern nur an ausgewählte Partner im Rahmen von Project Glasswing. Warum ist Claude Mythos nicht öffentlich verfügbar? Anthropic hält das Modell zurück, weil dieselben Fähigkeiten, die Verteidigern helfen, auch von Angreifern genutzt werden könnten. Das Zeitfenster zwischen Entdeckung und Ausnutzung einer Schwachstelle schrumpft mit solchen Modellen von Monaten auf Minuten. Statt eines öffentlichen Releases erhalten nur Glasswing-Partner Zugang. Was ist Project Glasswing? Project Glasswing ist Anthropics Initiative, Claude Mythos exklusiv an rund 50 Partnerorganisationen weiterzugeben. Zwölf Gründungspartner wie Microsoft, Apple, Google und die Linux Foundation nutzen das Modell, um Schwachstellen in ihrer Software zu finden und zu patchen. Anthropic stellt dafür rund 91 Millionen € an Nutzungsguthaben bereit. Betrifft Claude Mythos auch den deutschen Mittelstand? Ja, direkt. Jedes mittelständische Unternehmen nutzt dieselben Betriebssysteme und Browser, in denen Mythos tausende Schwachstellen gefunden hat. Sobald ähnliche Modelle breiter verfügbar werden, sinkt die Schwelle für Angreifer dramatisch. Entscheider sollten ihr Patch-Management verschärfen und mindestens 20 % der IT-Ausgaben in Cybersicherheit investieren. Was sagt das BSI zu Claude Mythos? BSI-Präsidentin Claudia Plattner bestätigte, dass ihre Behörde mit Anthropic im Austausch steht. Das BSI erwarte Umwälzungen im Umgang mit Sicherheitslücken. Konsequent zu Ende gedacht, könnte es mittelfristig keine unbekannten klassischen Software-Schwachstellen mehr geben. Plattner sieht darin auch Fragen nationaler und europäischer Souveränität. Die volle Durchsetzung des EU AI Act beginnt am 2. August 2026. Modelle wie Claude Mythos fallen in die Kategorie General Purpose AI mit systemischem Risiko. Unternehmen, die KI-gestützte Sicherheitstools einsetzen, müssen Transparenz- und Risikoberichte führen. Die extraterritoriale Reichweite betrifft auch europäische Unternehmen, die US-Modelle nutzen.

Quellen

Anthropic | Project Glasswing | https://www.anthropic.com/glasswing | besucht am 13.04.2026

Anthropic Frontier Red Team | Claude Mythos Preview: Assessing cybersecurity capabilities | https://red.anthropic.com/2026/mythos-preview/ | besucht am 13.04.2026

ZDF Heute | Claude Mythos von Anthropic: BSI zeigt sich besorgt | https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/ki-anthropic-claude-mythos-schwachstellen-software-bsi-100.html | besucht am 13.04.2026

Wirtschaftswoche | Anthropic-KI Claude Mythos findet Schwachstellen: BSI warnt vor weitreichenden Folgen | https://www.wiwo.de/technologie/digitale-welt/anthropic-ki-claude-mythos-findet-schwachstellen-bsi-warnt-vor-weitreichenden-folgen/100215799.html | besucht am 13.04.2026

NBC News | Anthropic Project Glasswing: Mythos Preview gets limited release | https://www.nbcnews.com/tech/security/anthropic-project-glasswing-mythos-preview-claude-gets-limited-release-rcna267234 | besucht am 13.04.2026

Security Magazine | What Are Security Experts Saying About Claude Mythos and Project Glasswing? | https://www.securitymagazine.com/articles/102226-what-are-security-experts-saying-about-claude-mythos-and-project-glasswing | besucht am 13.04.2026

Forrester | Project Glasswing: The 10 Consequences Nobody’s Writing About Yet | https://www.forrester.com/blogs/project-glasswing-the-10-consequences-nobodys-writing-about-yet/ | besucht am 13.04.2026