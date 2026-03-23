Kann KI den CEO ersetzen?

Mark Zuckerberg baut sich einen persönlichen KI-Agenten, der ihm dabei helfen soll, Meta zu führen. Das System soll Hierarchieebenen überspringen und Informationen direkt liefern. Eine Entwicklung, die zeigt: KI ist im Chefbüro angekommen.

KI-Agenten für normale Mitarbeiter setzt Meta schon länger ein. Nun baut sich Zuckerberg einen für sich selbst. Das System befindet sich noch in der Entwicklung, hilft dem CEO aber bereits dabei, Informationen schneller abzurufen, ohne den üblichen Umweg über mehrere Führungsebenen.

Das Wichtigste in Kürze

Zuckerbergs persönlicher CEO-Agent liefert Informationen direkt und überspringt Hierarchieebenen

liefert Informationen direkt und überspringt Hierarchieebenen Interne Tools wie MyClaw und Second Brain (auf Basis von Anthropics Claude) sind konzernweit bereits im Einsatz

Die Produktivität der Meta-Ingenieure stieg seit Anfang 2025 um 30 %, bei intensiven KI-Nutzern um 80 %

Meta koppelt KI-Nutzung direkt an die Mitarbeiter-Performance-Bewertung

Warum braucht ein CEO einen eigenen KI-Agenten?

Orangener Bürostuhl mit „OCCUPIED“-Schild vor weißem Hintergrund

Informationsbeschaffung ist in einem Konzern mit fast 79.000 Mitarbeitern ein echtes Problem. Entscheidungsgrundlagen stecken in Teams, Dokumenten und Chat-Historien. Zuckerberg löst das mit einem Agenten, der direkt auf interne Daten zugreift, ohne mehrere Führungsebenen zu durchlaufen.

Das System befindet sich noch im Testbetrieb, zeigt aber die Richtung. Im Januar-Earnings-Call formulierte Zuckerberg das Ziel klar: „Wir investieren in KI-native Tools, damit Einzelpersonen bei Meta mehr leisten können. Wir stärken Einzelkämpfer und flachen Teams ab.“

MyClaw heißt eines der internen Werkzeuge. Das System greift auf Chat-Historien und Arbeitsdokumente zu und kann auf Wunsch mit Kollegen oder deren KI-Agenten kommunizieren. Das zweite Tool namens Second Brain basiert auf Anthropics Claude-Modell und gilt intern als KI-Stabschef.

Seit Anfang 2025 stieg die Ingenieur-Produktivität konzernweit um 30 %, bei Power-Usern liegt der Zuwachs bei 80 % im Jahresvergleich. Zugleich prüft Meta laut Reuters Entlassungen von bis zu 20 % der Belegschaft. Das Unternehmen bezeichnete diese Berichte als spekulativ.

Meta KI-Strategie 2026: Zahlen im Überblick Stand März 2026 – Quellen: Meta Earnings Call, Reuters, WSJ +30 % Produktivitätssteigerung der Ingenieure seit Anfang 2025 +80 % Zuwachs bei Power-Usern im Jahresvergleich 124 Mrd. € Geplante KI-Investitionen 2026 (obere Grenze) 79 T Mitarbeiter bei Meta – alle sollen KI-Tools aktiv nutzen Interne KI-Tools bei Meta im Vergleich CEO-Agent In Entw. KI-Coding-Agents Aktiv Second Brain Aktiv MyClaw Aktiv

Was Zuckerberg testet, ist der nächste logische Schritt: echte Entscheidungsunterstützung durch Agenten statt bloßer KI-Zusammenfassungen.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bedeutet das für andere Unternehmen?

Führungsentscheidungen trifft der Agent nicht selbst. Das System liefert Informationen, keine Beschlüsse. Doch die Richtung ist klar: OpenAI-CEO Sam Altman sagte im Februar auf einem KI-Gipfel in Indien, KI könnte theoretisch einen Konzern besser führen als jeder Manager.

Für 2026 plant Meta Kapitalausgaben von 106 bis 124 Milliarden Euro, nach rund 66 Milliarden Euro im Vorjahr. Fast das gesamte Budget fließt in KI-Infrastruktur, Rechenzentren und Chips. Für Entscheider stellt sich damit nicht mehr die Frage ob KI ins Führungsteam einzieht, sondern wie schnell.

Häufig gestellte Fragen

Was ist Zuckerbergs CEO-Agent genau?

Ein persönlicher KI-Assistent, der direkt auf interne Meta-Daten zugreift. Das System liefert dem CEO Informationen auf Abruf, ohne den Umweg über mehrere Teams oder Hierarchiestufen. Führungsentscheidungen trifft weiterhin der Mensch.

Konzernweit im Einsatz sind MyClaw (Zugriff auf Dokumente und Chat-Historien) und Second Brain, ein auf Anthropics Claude basierendes System, das intern als KI-Stabschef gilt. Dazu kommen KI-Coding-Agenten, die seit Anfang 2025 die Ingenieur-Produktivität um 30 % gesteigert haben.

Plant Meta wegen der KI-Strategie Entlassungen?

Laut Reuters prüft Meta Entlassungen von bis zu 20 % der Belegschaft. Meta selbst bezeichnete diese Berichte als spekulativ und hat weder Datum noch Umfang bestätigt.

Ist ein KI-CEO für andere Unternehmen realistisch?

Kurzfristig nein. Was realistisch ist: KI-Systeme, die Führungskräften Informationen strukturieren und Entscheidungsprozesse beschleunigen. Metas Experiment zeigt, wie weit diese Entwicklung bereits fortgeschritten ist.

Quelle: Wall Street Journal, „Mark Zuckerberg Is Building an AI Agent to Help Him Be CEO“: https://www.wsj.com/tech/ai/mark-zuckerberg-is-building-an-ai-agent-to-help-him-be-ceo-eddab2d5