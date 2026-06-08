Antiquare in ganz Deutschland melden seit rund einem Monat etwas Merkwürdiges: Ein einzelner Kunde ordert massenhaft gebrauchte Bücher, querbeet, meist im Preisbereich zwischen acht und 80 Euro.

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Die Recherche der Badischen Zeitung führt zu einer kanadisch-amerikanischen Firma namens Zoom Books. Das Ziel der Bestellungen ist mit großer Wahrscheinlichkeit kein Bücherregal, sondern ein KI-Modell.

Der Lörracher Antiquar Klaus Tröger fasst die Stimmung der Branche so zusammen: „Wir wundern uns alle, was da vor sich geht.“

Bei Thomas Maria Nonnenmacher, der in der Freiburger Innenstadt ein Antiquariat betreibt, laufen die Bestellungen ebenfalls seit Wochen.

Auffällig ist das Muster: Die Aufträge kommen wellenförmig, mal hunderte Titel auf einmal, dann tagelang nichts, sonntags aber nie. Zu Beginn gingen die Orders nachts zwischen 0 und 6 Uhr ein.

Wer kauft hier, und warum?

Zoom Books bezieht Bücher über Plattformen wie ZVAB und Amazon. Ähnliche ungewöhnliche Massenbestellungen katalanischer Sachbücher erreichten Händler in Spanien, USA und Neuseeland

Zoom Books bezieht die Bücher über Plattformen wie ZVAB, Amazon und AbeBooks. Das Phänomen beschränkt sich nicht auf Südbaden. In Spanien meldete die Buchhandlung Fènix in Badalona ungewöhnliche Orders, die sich auf katalanische Sachbuchtitel ohne nennenswerten kommerziellen Absatz konzentrierten.

Ähnliche Bestellungen über teils mehr als tausend Bücher erreichten Händler in den USA, Neuseeland und Australien.

Die Firma macht aus dem Geschäftszweck kein Geheimnis. Auf der eigenen Website präsentiert sich Zoom Books als Lieferant rechtmäßig erworbener Gebrauchtbücher für KI-Trainingsprogramme: rechnungsdokumentiert, nach Zustand sortiert, über alle zwölf großen Genre-Kategorien hinweg.

Genau diese Dokumentation ist kein Zufall, sondern juristisches Kalkül.

Wie wird aus einem Buch ein Trainingsdatensatz?

Beim destruktiven Scannen werden Bücher zerlegt, um ihre Seiten zu digitalisieren und in KI-Modelle einzuspeisen

Der Weg vom physischen Buch zum KI-Modell verläuft über mehrere Stationen. Am Anfang steht die Beschaffung großer Mengen, weil ein konkurrenzfähiges Sprachmodell hunderttausende bis Millionen Titel quer durch alle Gattungen benötigt. Anschließend folgt die Digitalisierung, und hier wird es für Buchliebhaber unangenehm.

Beim sogenannten destruktiven Scannen trennt eine Maschine den Buchrücken ab und zieht die Einzelseiten mit hoher Geschwindigkeit durch einen Scanner. Das Verfahren ist schneller und billiger als seitenschonendes Scannen, das Buch überlebt den Vorgang aber nicht.

Aus den Scans extrahiert eine Texterkennung (OCR) den reinen Fließtext. Dieser Text wird in kleine Einheiten zerlegt, sogenannte Tokens, und bildet zusammen mit anderen Quellen das Trainingskorpus. Im eigentlichen Training lernt das Modell, statistische Muster in dieser Token-Folge vorherzusagen. Das physische Buch ist zu diesem Zeitpunkt längst Altpapier.

Lesetipp: Künstliche Intelligenz (KI) 🧠 von A bis Z: Das große Glossar für Entscheider

Was hat das mit Anthropic zu tun?

Anthropic plante intern unter „Project Panama“, alle Bücher der Welt destruktiv zu scannen, wie entsiegelte Gerichtsunterlagen 2026 enthüllten

Das Geschäftsmodell von Zoom Books ist kein Einzelfall, sondern die Fortsetzung eines dokumentierten Vorgangs. Im Januar 2026 enthüllten entsiegelte Gerichtsunterlagen das interne „Project Panama“ bei Anthropic, dem Hersteller des KI-Assistenten Claude.

Ein internes Planungsdokument formulierte das Vorhaben ohne Umschweife: alle Bücher der Welt destruktiv zu scannen. Anfang 2024 hatte Anthropic dafür Tom Turvey angeworben, zuvor verantwortlich für Partnerschaften beim Projekt Google Books, und Millionen Dollar in Aufkauf und Verarbeitung gesteckt.

Das maßgebliche Urteil fiel im Verfahren Bartz gegen Anthropic. Richter William Alsup wertete das destruktive Scannen rechtmäßig erworbener Bücher als Fair Use, weil das Training als transformative Nutzung gilt. Der spätere Vergleich über 1,5 Milliarden Dollar betraf ausdrücklich nur die früher genutzten Raubkopien aus Quellen wie LibGen, nicht das Scannen gekaufter Bücher.

Damit existiert ein validiertes, wiederholbares Geschäftsmodell: physische Gebrauchtbücher in großer Zahl kaufen, scannen, vernichten, den Text fürs Training verwenden. Zoom Books bedient genau diese neu entstandene Nachfrage.

Ein Gericht hat das Zerschneiden gekaufter Bücher zum Trainieren einer KI für legal erklärt. Damit ist aus einer Grauzone ein Beschaffungsmarkt geworden, und der greift jetzt bis ins Lörracher Antiquariat durch.\ — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bedeutet das für die Buchbranche?

Antiquare profitieren kurzfristig von Massenbestellungen seltener Bücher, verlieren aber langfristig ihre Geschäftsgrundlage, da gescannte Werke entsorgt statt weiterverkauft werden

Für Antiquare ergibt sich eine zwiespältige Lage. Kurzfristig sorgen die Großbestellungen für Umsatz, vor allem bei Titeln mit geringem kommerziellem Absatz.

Langfristig verschwinden gerade die seltenen und vergriffenen Werke physisch aus dem Markt, weil sie nach dem Scan nicht weiterverkauft, sondern entsorgt werden. Der antiquarische Buchhandel verliert damit Substanz, von der er lebt.

Wer als Antiquar künftig auffällige Großbestellungen aus dem Ausland erhält, sollte zumindest wissen, in welchen Verwertungszusammenhang die Ware mutmaßlich gerät. Eine rechtliche Handhabe gegen den Verkauf rechtmäßig erworbener Bücher besteht nach aktueller US-Rechtslage nicht.

Die Entscheidung, ob ein vergriffener Titel für ein paar Euro in den Schredder eines KI-Datensatzes wandert, liegt damit allein beim verkaufenden Händler.

Mehr Newshunger?