Das SV Elversberg Geschäftsmodell trägt einen Verein aus einem 13.000-Einwohner-Ort ohne Bahnhof in die Bundesliga. Hinter dem sensationellen Aufstieg steht keine Investorengruppe und kein Staatsfonds. Sondern eine saarländische Augentropfen-Firma mit 350 Millionen Euro Umsatz und ein 72-Jähriger, der vor 36 Jahren einen verschuldeten Dorfklub übernahm.

Am 17. Mai 2026 ist der sensationelle Aufstieg in die Bundesliga perfekt. Die SV Elversberg ist der 59. Verein der Bundesliga-Geschichte und zugleich der kleinste Ort, der jemals zur höchsten deutschen Spielklasse gehörte. Für die Zuschauer der Sportschau wirkt das wie ein Märchen. Für Entscheider mit kaufmännischem Blick wirft die Geschichte mindestens drei Fragen auf, die mit Romantik wenig zu tun haben.

Das Wichtigste in Kürze

Ursapharm aus Saarbrücken erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von 350,3 Millionen Euro und finanziert über die Marke Hylo Trikot, Stadion und große Teile der Infrastruktur der SV Elversberg

Der Zweitliga-Etat lag zuletzt bei rund 10 Millionen Euro und gehörte damit zu den niedrigsten der Liga, der Kaderwert bei 25,2 Millionen Euro

Der Stadionumbau zur DFL-Mindestkapazität von 15.000 Plätzen kostet rund 13 Millionen Euro, vorausgegangen sind bereits 20 Millionen Euro für die Infrastruktur

Mit dem Bundesliga-Aufstieg vervielfachen sich die TV-Einnahmen von rund 7,4 auf mindestens 16 bis 20 Millionen Euro pro Saison

Wie konnte ein Dorfklub ohne Bahnhof aufsteigen?

SV Elversberg aus dem Ortsteil Elversberg von Spiesen-Elversberg bei Saarbrücken hat 7.500 Mitglieder bei 7.900 Einwohnern

Spiesen-Elversberg liegt rund 15 Kilometer nordöstlich von Saarbrücken, hat 13.080 Einwohner und keinen eigenen Bahnhof. Der Ortsteil Elversberg, in dem der Verein zuhause ist, zählt rund 7.900 Einwohner. Mehr Vereinsmitglieder als Einwohner im Ortsteil hat die SV Elversberg trotzdem nicht. Im Juli 2025 lag die Mitgliederzahl laut Vereinsangabe bei 7.500.

Sportlich ist der Weg in die Bundesliga ein Vier-Jahres-Durchmarsch. 2022 stieg der Klub aus der Regionalliga Südwest in die 3. Liga auf. Eine Saison später gelang als Meister der Sprung in die 2. Bundesliga. In der Spielzeit 2024/25 verpasste die Mannschaft den direkten Aufstieg erst durch ein Heidenheim-Tor in der Nachspielzeit der Relegation. Saison 2025/26 wieder als Tabellenzweiter direkt aufgestiegen. Die Sportschau hat im Februar berichtet, vor der Saison hätten viele Experten den Verein als Abstiegskandidaten getippt.

Wirtschaftlich erklärt der Sport-Erfolg den Aufstieg nicht. Erklärungsbedürftig ist die Frage, woher das Geld kommt, das einen Verein der Tabellenebenen IV und V über 30 Jahre hinweg ins Profitum trägt. Genau hier beginnt die Sezierung des SV Elversberg Geschäftsmodells.

Was steckt hinter dem SV Elversberg Geschäftsmodell?

Vier Säulen tragen das SVE-Modell. Die Mäzen-Säule ist die größte, getragen von 350 Millionen Euro Pharma-Umsatz.

Vier Säulen tragen das Modell. Die erste Säule ist die Mäzen-Säule, in Form der Familie Holzer und des Pharma-Unternehmens Ursapharm. Die zweite Säule bildet das klassische Sponsoring der saarländischen Wirtschaft, das laut t-online rund 400 Businesspartner umfasst. Die dritte Säule ist das Stadion, das in mehreren Bauabschnitten von 7.500 auf 15.000 Plätze gewachsen ist und dem Verein Zweitligalizenz und ab sofort auch Bundesliga-Lizenz sichert. Die vierte Säule sind die DFL-Erlöse aus zentraler Vermarktung.

Das Verhältnis dieser vier Säulen unterscheidet sich grundlegend vom Modell der etablierten Bundesligisten. Ein Rechenbeispiel macht die Größenordnung deutlich.

Wirtschaftsvergleich Saison 2024/25 SV Elversberg 1. FC Heidenheim SC Freiburg FC Bayern München Spielklasse 2. Bundesliga Bundesliga Bundesliga Bundesliga Umsatz ca. 25 bis 30 Mio. € ca. 80 Mio. € 162,8 Mio. € 978,3 Mio. € Etat ca. 10 Mio. € ca. 30 Mio. € ca. 95 Mio. € ca. 460 Mio. € Kaderwert 25,2 Mio. € 47 Mio. € 195 Mio. € 920 Mio. € Stadionkapazität 9.307 (Ziel 15.000) 15.000 34.700 75.000 Mitglieder 7.500 5.500 79.000 432.500 Hauptsponsor Hylo / Ursapharm Hartmann Gruppe Schwarzwaldmilch Deutsche Telekom

Der Vergleich zeigt zwei Dinge. Die SV Elversberg ist auch in der Bundesliga-Klasse 2026/27 das kleinste Modell der Liga. Selbst der bisherige Bundesliga-Kleinste 1. FC Heidenheim setzt grob das Dreifache um. Der Abstand zum gleich gelagerten Mittelständler-Modell des SC Freiburg ist nochmal eine andere Liga, was das gesamte Geschäftsmodell der Saarländer mehr in die Nähe eines Family-Office-Projekts rückt als in die Nähe eines klassischen Bundesliga-Klubs.

Wer ist Frank Holzer, der Mann hinter Ursapharm?

Zwei Karrieren in einer Biografie: Bundesliga-Stürmer in den 1970ern, Pharma-Geschäftsführer seit 1988.

Jahrgang 1953, geboren im saarländischen Neunkirchen. Zwei Karrieren, beide in ihrer Liga außergewöhnlich.

Profifußballer

Holzer schoss in den 1970er-Jahren den 1. FC Saarbrücken in die Bundesliga, wechselte zu Eintracht Braunschweig und absolvierte dort 39 Erstliga-Spiele, zeitweise mit Weltmeister Paul Breitner und mit Felix Magath in derselben Mannschaft. 1980 zwangen Knieprobleme ihn zum Karriereende.

Holzer studierte nach dem Sport-Aus Pharmazie und stieg 1984 in das Familienunternehmen Ursapharm ein, das sein Vater Albrecht 1974 zusammen mit drei weiteren saarländischen Apothekern gegründet hatte. Seit 1988 ist Frank Holzer Geschäftsführer, seit 2013 zusammen mit seinem Sohn Dominik. Unter seiner Regie wurde Ursapharm vom regionalen Pharmahersteller zum internationalen Hidden Champion. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung porträtierte ihn am 18. Mai 2025 als „Unternehmer hinter der SV Elversberg“.

Beim SV Elversberg trat Holzer 1990 als Präsident an. Damals war der Klub Letzter der Landesliga Nordost, hatte 800.000 D-Mark Schulden, einen ruinierten Rasen und nicht einmal eine Tribüne. Heute ist Holzer Aufsichtsratsvorsitzender, sein Sohn Dominik Präsident des Vereins und gleichzeitig Geschäftsführer der Pharma-Firma. Verein und Unternehmen sind personell und finanziell so eng verzahnt, dass eine sauber gezogene Trennlinie zwischen beiden Welten an der Kaiserlinde nicht existiert.

Wie verdient Ursapharm sein Geld?

Ein einziger Augentropfen bringt mehr Marge als ein ganzes Regal Generika, dank Patentschutz auf das Comod-Dosiersystem.

Ursapharm sitzt in Saarbrücken und beschäftigt 750 Mitarbeiter. Der Umsatz lag 2023 laut Daten der Deutschen Wirtschaft bei 350,3 Millionen Euro. Damit zählt das Unternehmen zu den Top-Mittelständlern Deutschlands, in der Rangliste der größten Familienunternehmen auf Rang 826. Die Bilanzsumme erreichte 2023 laut Implisense rund 300 Millionen Euro.

Das Geschäftsmodell der Pharma-Firma ist eng fokussiert. Ursapharm ist Marktführer auf dem Gebiet der Ophthalmologie, also der Augenheilkunde. Die wichtigste Produktreihe heißt Hylo. Hylo Gel wurde 2008 vom Gemeinsamen Bundesausschuss als verordnungsfähiges Augenpräparat anerkannt, was den Vertrieb über deutsche Apotheken stabilisiert.

2021 wurde Hylo zur Dachmarke für alle Augenprodukte des Unternehmens und steht heute für Augentropfen, Augensprays, Augenlid-Reiniger und ergänzende Produkte.

Hinter Hylo steckt mehr Engineering als Marketing. Ursapharm hat das eigene Dosiersystem Comod entwickelt und patentiert. Comod hält flüssige Augenpräparate über lange Zeit ohne Konservierungsmittel steril, weil die Flüssigkeit in einem zusammenziehbaren Innenbeutel sitzt.

Die weltweiten Patentrechte am Comod-System gehören Ursapharm. Genau dieses Patent ist der ökonomische Motor, der den SV Elversberg seit über drei Jahrzehnten finanziert.

Warum sponsert Hylo statt Ursapharm?

Der Wechsel von Ursapharm zu Hylo migriert das Trikot von der B2B-Marke zur Apotheken-Endkundenmarke.

Bis zur Saison 2023/24 stand „Ursapharm“ auf den Elversberger Trikots. Seit der Saison 2024/25 prangt dort „Hylo„. Der Wechsel ist keine kosmetische Marketing-Übung, sondern eine klassische Markenarchitektur-Entscheidung. Hylo ist die Endkunden-Marke, sichtbar in jeder deutschen Apotheke.

Ursapharm ist der Unternehmensname, der für Pharma-Insider relevant ist, aber für die durchschnittliche Trikot-Käuferin keinen Wiedererkennungswert hat.

Mit dem Bundesliga-Aufstieg erreicht das Hylo-Logo nun nicht mehr nur das 2. Liga-Publikum mit durchschnittlich 27.000 Stadionzuschauern und mehreren Millionen TV-Reichweiten pro Spieltag. In der Bundesliga sind es laut DFL-Daten zwischen 4 und 8 Millionen Zuschauer pro Spieltag. Für ein Endkundenprodukt mit hoher Apotheken-Drehzahl ist das ein erheblicher Hebel.

Hinzu kommt: Ursapharm sponsert mit Hylo seit 2021 auch den österreichischen Bundesligisten FC Admira Wacker. Die Marken-Doppelpräsenz im deutschsprachigen Profifußball stärkt die Reichweite ohne zusätzliche TV-Werbeschaltungen.

Ist die SV Elversberg ein Hoffenheim 2.0?

Hoffenheim spielt im SAP-Maßstab, Elversberg im Mittelstands-Maßstab. Beide gehören aktuell zur Bundesliga.

Der Vergleich liegt auf der Hand. Auch die TSG 1899 Hoffenheim ist aus einem Dorf in die Bundesliga aufgestiegen, getragen vom Vermögen eines Heimkehrers. Bei Hoffenheim heißt der Mäzen Dietmar Hopp, SAP-Mitgründer und mit einem geschätzten Privatvermögen im Bereich von 9 Milliarden Euro einer der reichsten Deutschen. Bei Elversberg heißt der Mäzen Frank Holzer und steht auf der DDW-Familienunternehmensliste auf Rang 826.

Die Größenordnung ist eine andere, der finanzielle Hebel auch. Hoffenheim zahlte schon zu Drittligazeiten zweistellige Millionenbeträge für einzelne Spieler. Die SV Elversberg hat im gesamten letzten Jahrzehnt nicht einmal 1,5 Millionen Euro für Neuzugänge ausgegeben.

Stattdessen setzen die Saarländer auf Leihgaben, Ausbildungstransfers und Vertragsverlängerungen mit eigenen Spielern. Holzer selbst hat den Unterschied in einem Saarbrücker-Zeitung-Interview deutlich gemacht. Den Vergleich mit Hoffenheim lehnt er ab, lieber zieht er die Parallele zum 1. FC Heidenheim, der ohne Großinvestor in die Bundesliga aufstieg.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht trifft die Heidenheim-Parallele besser. Beide Modelle bauen auf operative Effizienz, konstantes Personal in der zweiten Führungsebene und einen pragmatischen Umgang mit der Stadioninfrastruktur. Wer das Geschäftsmodell des FC Bayern München mit seinem 978-Millionen-Euro-Umsatz und dem globalen Sponsoring-Apparat als das eine Extrem nimmt, dann sitzt Elversberg am anderen Ende der Skala, deutlich näher an Heidenheim als an Hoffenheim.

Was kostet der Bundesliga-Aufstieg wirklich?

13 Millionen Euro für 5.700 zusätzliche Stadionplätze: der Bundesliga-Pflichtumbau frisst ein halbes Jahres-Sponsoring.

Sportliche Erfolge sind teuer, weil sie infrastrukturelle Investitionen erzwingen. Bei der SV Elversberg lassen sich die Aufstiegskosten in vier Kategorien sortieren.

Stadioninvestitionen

Die Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde hatte vor Beginn des aktuellen Umbaus eine Kapazität von 7.500 Plätzen. Die DFL schreibt für die Bundesliga eine Mindestkapazität von 15.000 Plätzen vor, dazu vollständig überdachte Tribünen. Der laufende Umbau läuft in mehreren Bauabschnitten und soll Ende 2026 abgeschlossen sein.

Die Saarbrücker Zeitung beziffert die Gesamtkosten für alle Bauabschnitte auf rund 13 Millionen Euro. Bereits zuvor hat die Stadiongesellschaft etwa 20 Millionen Euro in die Infrastruktur investiert, davon allein 15 Millionen für die neue Haupttribüne. Damit liegt das gesamte Stadionprojekt im Korridor zwischen 30 und 35 Millionen Euro.

Trainingszentrum in St. Ingbert

Bisher fahren die Profis von Elversberg zum Training nach St. Ingbert, weil das Stadion-Gelände keinen Platz für ein modernes Trainingszentrum bietet. Der Klub baut dort kontinuierlich aus. Konkrete Gesamtkosten sind nicht öffentlich.

Kader

Mit dem Aufstieg muss die Mannschaft punktuell verstärkt werden. Der bisherige Etat von rund 10 Millionen Euro in der 2. Bundesliga reicht für die erste Klasse nicht. Bundesliga-Schlusslicht Heidenheim arbeitete in der Saison 2025/26 mit einem Etat im Bereich von 30 Millionen Euro. Genau in dieser Größenordnung wird sich Elversberg bewegen müssen, um nicht direkt durchgereicht zu werden.

Ein Bundesliga-Klub benötigt mehr Personal in den Bereichen Spieltagsmanagement, Mediabetreuung, Vertrieb und Compliance. Auch hier sind die Kosten nicht öffentlich, aber der Sprung von 2. Liga auf Bundesliga liegt erfahrungsgemäß im niedrigen einstelligen Millionenbereich pro Jahr.

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Welche neuen Einnahmen kommen mit der Bundesliga?

Mit der Bundesliga-Lizenz verdoppeln sich die TV-Gelder. Von 7,4 auf 16 bis 20 Millionen Euro pro Saison.

Der Aufstieg ist nicht nur Kostenposition, sondern auch Einnahmenexplosion. Drei Hebel sind im Spiel:

In der 2. Bundesliga lag die Mindestausschüttung pro Klub in der Saison 2024/25 bei rund 7,4 Millionen Euro. In der Bundesliga liegt die Mindestausschüttung bei rund 26,2 Millionen Euro. Für einen Aufsteiger ohne Vergangenheits-Bonus aus der Fünf- und Zehnjahres-Wertung ist der reale Betrag etwas geringer.

Bundesliga-Aufsteiger SSV Ulm wurde in der Saison 2024/25 in der 2. Liga noch mit 7,85 Millionen Euro abgespeist. Hamburger SV bekam für den Bundesliga-Aufstieg 2025/26 hingegen rund 31 Millionen Euro. Realistisch ist für die SV Elversberg ein Sprung von rund 7,4 auf 16 bis 20 Millionen Euro TV-Geld pro Saison, also eine glatte Verdoppelung bis Verdreifachung.

Mit dem Bundesliga-Aufstieg gewinnt jedes Trikot, jede Bandenwerbung und jede VIP-Loge an Reichweite. Hylo wird zwar weiter Hauptsponsor bleiben, weil das vertraglich abgesichert und politisch gewollt ist. Aber die übrigen Sponsoring-Slots gewinnen an Marktwert. 400 Businesspartner zählt der Verein laut t-online schon heute. Mit einer Bundesliga-Lizenz lassen sich diese Verträge nach oben anpassen und nationale Sponsoren ergänzen.

Die Ursapharm-Arena ist heute auf 9.307 Sitze und Stehplätze ausgelegt, soll auf 15.000 wachsen. Bei einer angenommenen durchschnittlichen Auslastung von 90 Prozent und einem Durchschnitts-Ticketpreis von 30 Euro liegen die Ticket-Erlöse pro Heimspiel im Bereich von 400.000 Euro.

Über 17 Heimspiele plus DFB-Pokal sind das rund 7 Millionen Euro Spieltagserlöse pro Saison. Verglichen mit den Bayern-Spieltagserlösen von rund 90 Millionen Euro pro Saison wirkt das marginal. Für ein Geschäftsmodell mit 10 bis 30 Millionen Euro Etat ist das jedoch substanziell.

Das SV Elversberg Geschäftsmodell ist die deutsche Antwort auf das Real-Madrid-Modell: Statt mit 1,3 Milliarden Euro Stadion-Investment globale Marken-Logiken zu spielen, baut Ursapharm einen 13-Millionen-Stadionumbau direkt neben dem eigenen Werk und sponsert den Verein mit dem Cashflow aus Augentropfen. Was wie eine Kuriosität aussieht, ist eines der saubersten Familien-Sponsoring-Modelle Europas. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Welche Lehren für Mittelständler liegen im Modell Elversberg?

Drei Lehren aus 36 Jahren Aufbauarbeit: Patentökonomie, Familien-Doppelrolle und institutionalisierte Geduld.

Drei Lehren lohnen den Blick über den Rasenrand hinaus:

Pharma-Logik als Cashflow-Maschine

Hylo ist ein verschreibungsfähiges Augenpräparat mit langer Produktlebensdauer, hoher Margenstabilität und einem patentgeschützten Dosiersystem. Solche Patente erzeugen über zwei Jahrzehnte planbare Renditen, weil die Generika-Konkurrenz mechanisch blockiert wird.

Wer dieselbe Logik in andere Mittelstandssegmente überträgt, sieht den Hebel: Eigenpatent plus Apotheken-Vertriebsweg gleich industrielle Mäzenfähigkeit. Ohne Patentschutz wäre der Aufstieg der SV Elversberg ökonomisch nicht abbildbar gewesen.

Frank und Dominik Holzer sind sowohl Geschäftsführer von Ursapharm als auch in der obersten Vereinsführung der SVE positioniert. Das ermöglicht extrem kurze Entscheidungswege, weil Sponsoring-Verlängerung, Stadion-Namensrecht und Vereins-Strategie an einem einzigen Familien-Tisch beschlossen werden.

Für Außenstehende ist die Konstruktion aus Compliance-Sicht reizvoll und riskant zugleich. Wer als Mittelständler einen Verein finanziert, der ihn umgekehrt als Markentransporteur nutzt, sollte die Verträge sehr sauber dokumentieren, um beim Bundeskartellamt und beim Finanzamt nicht in eine Verdachtsschleife zu geraten.

Geduld als Stil-Element

Holzer übernahm den Verein 1990, der Aufstieg in die Bundesliga gelingt 2026. Das sind 36 Jahre Aufbauarbeit ohne Generalsanierung. Die Vereinsentwicklung läuft seit Mitte der 1990er-Jahre kontinuierlich, das Kernpersonal wird über Jahre gehalten, der Trainerstab wechselt seltener als bei vergleichbaren Klubs. Erkennbar wird ein Muster, das auch im Mittelstand häufig zum Erfolg führt: Ein Klassiker des langfristigen Familienunternehmens, übersetzt in den Profifußball.

Wo steht das Modell im europäischen Vergleich?

1,185 Milliarden Euro Umsatz bei Real Madrid, rund 25 Millionen Euro in Elversberg. Beide Modelle funktionieren in ihrer Klasse.

Wer das Elversberger Modell im Vergleich zum spanischen Spitzenfußball einordnet, sieht den Abstand. Real Madrid hat 2024/25 einen Rekordumsatz von 1,185 Milliarden Euro erzielt, was ungefähr dem 47-fachen des Elversberger Umsatzes entspricht. Allein der Adidas-Vertrag des Königlichen bringt jedes Jahr rund 120 Millionen Euro. Diese Summe ist höher als die gesamten Kosten des SVE-Stadions, vom Sponsoring-Budget ganz zu schweigen.

Andererseits hat Real Madrid für die Renovierung des Bernabéu 1,347 Milliarden Euro ausgegeben und 1,132 Milliarden Euro davon über Bankkredite finanziert. Die SV Elversberg hat 13 Millionen Euro investiert und dürfte einen erheblichen Teil davon über Eigenkapital und Mäzenmittel finanziert haben. Beide Modelle sind in ihren jeweiligen Liga-Klassen funktionsfähig. Beide Modelle haben dieselbe Achillesferse: Eine massive Abhängigkeit von einer kleinen Zahl an Schlüsselfiguren. In Madrid an Florentino Pérez, in Elversberg an der Familie Holzer.

Welche Risiken trägt das Modell auf Dauer?

Generationenwechsel, Compliance-Druck, Direktabstieg. Drei Dominoeffekte könnten das Modell ins Wanken bringen.

Drei Risiken sind besonders relevant.

Das erste Risiko ist die Generationenfrage. Frank Holzer ist 72 Jahre alt, Dominik Holzer leitet die operative Vereinsarbeit. Der Generationenwechsel läuft formal seit 2011. Falls die nächste Generation der Familie keinen Bezug zum Fußball aufbaut, gerät das Sponsoring-Volumen ins Wanken.

Bayern hat mit Adidas, Audi und Allianz drei strategische Partner als Stabilisator. Elversberg hat die Familie Holzer und sonst nur regionale Mittelständler.

Das zweite Risiko ist der Compliance-Druck. Mit dem Aufstieg in die Bundesliga rücken die SVE-Finanzen näher an die journalistische und behördliche Aufmerksamkeit. Die Doppelrolle der Holzers, also GmbH-Führung und Vereinspräsidium, muss revisionssicher abgebildet sein, sonst drohen DFL-Auflagen oder Steuerprüfungen mit Reputationsfolgen.

Das dritte Risiko ist das sportliche. Ein Abstieg in der ersten Bundesliga-Saison würde die TV-Gelder wieder halbieren, die Sponsoring-Verträge teilweise außer Kraft setzen und das frisch ausgebaute Stadion teilweise unausgelastet lassen. Die Beispiele Holstein Kiel und VfL Bochum aus der Saison 2024/25 zeigen, wie schnell ein Direktabsteiger in der TV-Geld-Tabelle abrutscht. Kiel verlor in der Folgesaison rund 10 Millionen Euro TV-Gelder, Bochum rund 16 Millionen.

Für einen Verein mit 25 bis 30 Millionen Euro Gesamtumsatz wäre ein direkter Wiederabstieg gleichbedeutend mit einem strukturellen Konsolidierungsjahr. Die Saison 2026/27 entscheidet damit nicht nur über die sportliche Zugehörigkeit, sondern über die wirtschaftliche Tragfähigkeit des gesamten Modells für die nächsten zehn Jahre.

Holzer selbst hat in der Saarbrücker Zeitung bereits angedeutet, dass die SVE „die Welle weiterreiten“ wolle. Genau dieser Punkt wird die unternehmerische Hauptaufgabe der nächsten 18 Monate sein.

Glossar: 14 Fachbegriffe rund um das SV Elversberg Geschäftsmodell

14 Begriffe rund um Hylo, Ursapharm, DFL-Lizenzauflagen und Mittelstands-Ökonomie, kompakt erklärt.

Aufsichtsrat (Vereinsstruktur)

Aufsichtsrat (Vereinsstruktur) bezeichnet das Kontrollgremium eines professionalisierten Fußballvereins, das die Vereinsführung berät und beaufsichtigt. Frank Holzer ist seit 2011 Aufsichtsratsvorsitzender der SV Elversberg, nachdem er die Präsidentschaft an seinen Sohn Dominik übergeben hatte. Der Aufsichtsrat trifft strategische Grundsatzentscheidungen, die operative Führung liegt beim Präsidium und den Sportverantwortlichen.

Comod-System ist ein von Ursapharm entwickeltes und weltweit patentiertes Dosiersystem für flüssige Augenpräparate. Die Flüssigkeit befindet sich in einem zusammenziehbaren Innenbeutel und bleibt dadurch auch ohne Konservierungsmittel über lange Zeit steril. Comod ist der ökonomische Motor von Ursapharm, weil das Patent Generika-Konkurrenz blockiert und stabile Margen ermöglicht.

DFL-Lizenz ist die Spielberechtigung, die ein Klub von der Deutschen Fußball Liga GmbH (DFL) benötigt, um in der 1. oder 2. Bundesliga antreten zu dürfen. Vorgaben betreffen sportliche, wirtschaftliche, infrastrukturelle und rechtliche Mindeststandards. Für die Bundesliga gilt etwa eine Stadionmindestkapazität von 15.000 Plätzen mit vollständig überdachten Tribünen.

Etat

Etat beschreibt im Profifußball das Gesamtbudget eines Klubs für eine Saison, üblicherweise dominiert von Personalkosten (Spieler- und Trainergehälter). Der Etat der SV Elversberg lag in der Saison 2024/25 bei rund 10 Millionen Euro, einer der niedrigsten der 2. Bundesliga. Zum Vergleich: Der Bayern-Etat liegt etwa beim 46-Fachen.

Hauptsponsor ist der Sponsoringpartner mit der prominentesten Trikot-Position (Brust) und höchsten finanziellen Gegenleistung. Bei der SV Elversberg trat zunächst Ursapharm als Hauptsponsor auf, seit Saison 2024/25 wird die Untermarke Hylo geführt. Die Marken-Migration soll die Endkunden-Sichtbarkeit des Apothekenprodukts erhöhen.

Hidden Champion

Hidden Champion bezeichnet mittelständische Unternehmen mit Weltmarkt-Spitzenposition in ihrem Segment bei vergleichsweise geringer öffentlicher Bekanntheit. Ursapharm gehört laut Deutsche Wirtschaft zu den 2.081 deutschen Hidden Champions, insbesondere wegen seiner Marktführerposition in der Ophthalmologie und der Comod-Patent-Stellung.

Hylo

Hylo ist die Endkundenmarke von Ursapharm für Augenpflege- und Augenheilkundeprodukte, seit 2021 die Dachmarke für alle Augenprodukte des Unternehmens. 2008 wurde Hylo Gel vom Gemeinsamen Bundesausschuss als verordnungsfähig anerkannt. Seit 2024 steht „Hylo“ auf den SVE-Trikots.

Kaderwert

Kaderwert ist die kollektive Marktwertschätzung aller Spieler einer Profimannschaft, branchenüblich erhoben von der Plattform Transfermarkt. Der Kaderwert der SV Elversberg lag im April 2026 bei 25,2 Millionen Euro, einer der niedrigsten der 2. Bundesliga.

Mäzen

Mäzen ist eine Privatperson oder ein Unternehmen, die einen Kultur- oder Sportverein unterstützt, ohne die Erwartung kurzfristiger Rendite. Frank Holzer wird in der Sportpresse häufig als Mäzen der SV Elversberg bezeichnet. Strenggenommen ist das Verhältnis kein reines Mäzenat, weil Ursapharm über die Hauptsponsorrolle und das Stadionnamensrecht messbare Marken-Gegenleistung erhält.

Mittelstand

Mittelstand ist die deutsche Sammelbezeichnung für familien- und inhabergeführte Unternehmen mit überschaubarer Größe. Ursapharm gehört mit 750 Mitarbeitern und 350,3 Millionen Euro Umsatz (2023) zum oberen Mittelstand. Die SV Elversberg wird in der Saison 2026/27 erstmals ein Mittelstands-Unternehmen mit Bundesliga-Visibilität als Hauptsponsor haben.

Ophthalmologie

Ophthalmologie ist das medizinische Fachgebiet der Augenheilkunde. Ursapharm hat sich in diesem Segment auf trockene Augen, Lidrandentzündungen und ergänzende Therapieformen spezialisiert und gilt in Deutschland als Marktführer. Die enge Fokussierung erklärt sowohl die Profitabilität als auch die Stabilität des Geschäftsmodells.

TV-Gelder sind die Erlöse aus dem zentralen Verkauf der Medienrechte durch die DFL. In der Saison 2024/25 wurden in 1. und 2. Bundesliga zusammen rund 1,225 Milliarden Euro ausgeschüttet. Die Verteilung folgt einem Vier-Säulen-Modell aus Gleichverteilung, Leistung, Nachwuchs und Interesse. Bundesliga-Aufsteiger erhalten ab Saison 2026/27 mindestens 26,2 Millionen Euro.

Ursapharm

Ursapharm Arzneimittel GmbH ist ein 1974 gegründetes saarländisches Pharma-Unternehmen mit Sitz in Saarbrücken, spezialisiert auf Ophthalmologie. Der Name leitet sich vom lateinischen „ursa“ (Bärin) und der Bären-Apotheke des Mitgründers ab. Ursapharm ist Stadionnamensgeber und über die Marke Hylo Hauptsponsor der SV Elversberg.

Vier-Säulen-Modell ist der seit 2021 von der DFL eingesetzte Verteilungsschlüssel der Medienerlöse zwischen den 36 Vereinen der 1. und 2. Bundesliga. Die Säulen heißen Gleichverteilung (50%), Leistung (43%), Nachwuchs (4%) und Interesse (3%). Aufsteiger profitieren primär von der Gleichverteilungs-Säule, die in der Bundesliga rund 26,2 Millionen Euro garantiert.

FAQ: Wie funktioniert das SV Elversberg Geschäftsmodell?

Sechs zentrale Fragen zum SV Elversberg Geschäftsmodell, kompakt beantwortet.

Hauptsponsor der SV Elversberg ist seit Saison 2024/25 die Marke Hylo, eine Endkundenmarke des saarländischen Pharma-Unternehmens Ursapharm Arzneimittel GmbH. Davor war direkt Ursapharm Trikotsponsor. Die Migration zur Konsumentenmarke Hylo erhöht die Apotheken-Sichtbarkeit und nutzt die TV-Reichweite des Profifußballs zur Marken-Stärkung im Endkundengeschäft. Wem gehört die SV Elversberg? Die SV Elversberg ist ein eingetragener Verein (Sportvereinigung 07 Elversberg e.V.) mit rund 7.500 Mitgliedern (Juli 2025) und gehört formal seinen Mitgliedern. Präsident ist Dominik Holzer, Aufsichtsratsvorsitzender sein Vater Frank Holzer. Beide sind gleichzeitig Geschäftsführer des Pharma-Unternehmens Ursapharm. Eine Kapitalbeteiligung externer Investoren gibt es nicht. Wer ist Frank Holzer? Frank Holzer (Jahrgang 1953) ist Aufsichtsratsvorsitzender der SV Elversberg und Geschäftsführer der Ursapharm Arzneimittel GmbH. Holzer war in den 1970er-Jahren Bundesliga-Profi beim 1. FC Saarbrücken und bei Eintracht Braunschweig. 1990 übernahm er den damals hoch verschuldeten Dorfklub Elversberg als Präsident und führte ihn über 36 Jahre in die Bundesliga. Wie viele Einwohner hat Elversberg? Die Gemeinde Spiesen-Elversberg hat laut Statistischem Bundesamt 13.080 Einwohner. Der namensgebende Ortsteil Elversberg, in dem der Verein zuhause ist, zählt rund 7.900 Einwohner. Damit ist Elversberg der kleinste Ort, der jemals in der Fußball-Bundesliga vertreten war. Einen eigenen Bahnhof hat der Ort nicht. Ist die SV Elversberg ein Investorenklub wie Hoffenheim? Nein. Bei Hoffenheim hat SAP-Mitgründer Dietmar Hopp Multimillionen-Beträge in Spielertransfers gesteckt, um den Aufstieg zu beschleunigen. Die SV Elversberg hat im gesamten letzten Jahrzehnt nicht einmal 1,5 Millionen Euro für Neuzugänge ausgegeben und setzt auf Leihgaben sowie eigene Talente. Frank Holzer vergleicht das Elversberger Modell selbst lieber mit dem 1. FC Heidenheim. Wie hoch ist der Etat der SV Elversberg? Der Etat der SV Elversberg lag in der Saison 2024/25 laut Neuer Zürcher Zeitung bei rund 10 Millionen Euro, einer der niedrigsten Werte der 2. Bundesliga. Mit dem Bundesliga-Aufstieg dürfte der Etat auf 25 bis 30 Millionen Euro steigen, getragen durch höhere TV-Gelder, größere Sponsoring-Beiträge und Spieltagserlöse aus dem ausgebauten Stadion.

Quellen

Die Deutsche Wirtschaft | URSAPHARM Arzneimittel GmbH (Saarbrücken) im Ranking | Link | besucht am 17. Mai 2026

t-online | SV Elversberg: Frank Holzer – der Pharmaunternehmer hinter dem Dorfklub | besucht am 17. Mai 2026

Börsen-Zeitung | Mit Elversberg auf dem Sprung in die Bundesliga | besucht am 17. Mai 2026