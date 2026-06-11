Kakao: Warum wird Schokolade zum Luxusgut?

Die Bohne stürzt ab, die Tafel bleibt teuer. Willkommen in der seltsamsten Preisschere im Supermarktregal.

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Der Kakaopreis hat seit dem Rekordhoch von rund 13.000 US-Dollar je Tonne im Frühjahr 2024 etwa drei Viertel seines Wertes verloren und pendelt 2026 um 3.100 US-Dollar. Im Regal aber wird die Tafel weiter teurer statt billiger.

Genau diese Lücke zwischen Weltmarkt und Ladentheke erzählt die ganze Geschichte. Ein Rohstoff produziert seit fünfhundert Jahren Genuss im Norden und Armut im Süden.

Wir nehmen die braune Bohne auseinander, von der Blüte am Stamm bis zum Cent-Anteil, der beim Bauern ankommt.

Das Wichtigste in Kürze

Rund 70 Prozent des weltweiten Kakaos stammen aus Westafrika, allein die Elfenbeinküste liefert je nach Saison 36 bis 44 Prozent der Welternte.

Etwa 90 Prozent des Kakaos wachsen auf Kleinstbetrieben mit zwei bis fünf Hektar, das durchschnittliche Einkommen liegt bei rund 0,97 Euro pro Person und Tag.

Vom Verkaufspreis einer Tafel erreicht den Anbaubetrieb traditionell nur ein einstelliger Prozentanteil, der Rest verteilt sich auf Verarbeitung, Handel, Marke und Steuer.

Der Preissturz von 2024 bis 2026 kommt bei Verbrauchern kaum als Entlastung an, weil langfristige Lieferverträge und Absicherungsgeschäfte die Regalpreise verzögern.

Wenige Konzerne verarbeiten den Großteil der Welternte, die Marktmacht liegt damit nicht beim Anbauland, sondern beim Mahlwerk.

Wissenstest Wie gut kennen Sie den Kakao? 10 Fragen aus dem Artikel. Wählen Sie Ihre Antwort, dann decken Sie die Lösung auf. 1 Wie hoch war der Kakaopreis auf seinem Rekordhoch im Frühjahr 2024 ungefähr? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Der Preis schoss 2024 auf rund 13.000 US-Dollar je Tonne. Bis 2026 fiel er wieder auf etwa 3.100 US-Dollar, also rund ein Viertel des Hochs. A Rund 3.000 US-Dollar je Tonne B Rund 13.000 US-Dollar je Tonne C Rund 30.000 US-Dollar je Tonne 2 Welches Land ist der mit Abstand größte Kakaoproduzent der Welt? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Die Elfenbeinküste liefert je nach Saison 36 bis 44 Prozent der Welternte. Zusammen mit Ghana kommen beide auf über 60 Prozent. A Elfenbeinküste B Ecuador C Indonesien 3 Welche Kakaosorte macht rund 80 Prozent der Welternte aus? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Forastero ist robust und ertragreich, geschmacklich aber rustikal. Criollo gilt als seltene Edelsorte, Trinitario als aromatische Kreuzung aus beiden. A Criollo B Trinitario C Forastero 4 Welcher Verarbeitungsschritt bildet erst die Aromavorstufen der Schokolade? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Nach der Ernte gären die Bohnen samt Fruchtfleisch mehrere Tage. Erst diese Fermentation legt den Grundstein für den späteren Geschmack. A Das Conchieren B Die Fermentation C Das Pressen der Kakaobutter 5 Welchen Anteil am Preis einer Tafel macht der Rohkakao ungefähr aus? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Der Rohkakao macht nur 6 bis 10 Prozent des Tafelpreises aus, und davon erreicht den Bauern nochmals nur ein Bruchteil. Den Löwenanteil holen Verarbeitung, Marke und Handel. A 6 bis 10 Prozent B Rund 40 Prozent C Mehr als 60 Prozent 6 Warum kommt der Preissturz von 2024 bis 2026 kaum im Regal an? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Langfristige Lieferverträge und Absicherungsgeschäfte verzögern die Weitergabe. Die Konzerne haben sich zum Hochpreis eingedeckt und senken die Regalpreise nur zögerlich. A Weil der Staat die Preise gesetzlich festlegt B Weil die Nachfrage stark gestiegen ist C Wegen langfristiger Lieferverträge und Absicherungsgeschäfte 7 Was führten Ghana und die Elfenbeinküste 2019 gemeinsam ein? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Der Living Income Differential ist ein Aufschlag von 400 US-Dollar je Tonne für höhere Bauerneinkommen. Beobachter sprachen von einer Art Kakao-OPEC, der Erfolg blieb aber begrenzt. A Ein vollständiges Exportverbot für Rohkakao B Den Living Income Differential, einen Aufschlag von 400 US-Dollar je Tonne C Eine gemeinsame Schokoladenmarke 8 Welcher Bestandteil der Bohne steckt auch in Kosmetik und Arzneiträgern? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Kakaobutter schmilzt bei Körpertemperatur und eignet sich deshalb für Hautcreme, Lippenbalsam und Zäpfchen. Rund ein Drittel der Ernte landet nie in einer Tafel. A Die Kakaobutter B Die Kakaoschale C Das Fruchtfleisch 9 Welches Siegel garantiert als einziges großes einen Mindestpreis für Bauern? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Fairtrade garantiert einen Mindestpreis, der die Produktionskosten abdeckt, und erreichte in Deutschland zuletzt rund 21 Prozent Marktanteil beim Kakao. Andere Label verbessern die Einkommen oft kaum. A Rainforest Alliance B Das EU-Bio-Siegel C Fairtrade 10 Was verlangt die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) für Kakao? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Die EUDR verlangt den Nachweis, dass Kakao nicht auf gerodeten Flächen wuchs. Die Rückverfolgung überfordert Millionen Kleinstbetriebe organisatorisch, ihre Einführung wurde verschoben. A Einen festen Mindestpreis pro Tonne B Den Nachweis, dass der Kakao nicht von gerodeten Flächen stammt C Eine Begrenzung der Erntemenge je Land

Was ist Kakao und wie wächst er eigentlich?

Kakaobohnen reifen in Kakaoschoten, die direkt am Stamm wachsen und sechs Monate zum Reifen benötigen

Kakao stammt vom immergrünen Baum Theobroma cacao, was übersetzt Speise der Götter bedeutet. Der Baum trägt eine botanische Eigenart.

Seine Blüten und Früchte wachsen direkt am Stamm und an dicken Ästen, nicht an den Zweigspitzen. Fachleute nennen das Kauliflorie.

Aus einer befruchteten Blüte braucht die Schote bis zu sechs Monate bis zur Reife. Geduld ist bei diesem Rohstoff keine Tugend, sondern Bedingung.

Die Pflanze ist eine Diva. Sie gedeiht nur im Kakaogürtel, dem Tropenband zwischen etwa 20 Grad nördlicher und südlicher Breite, mit gleichmäßiger Wärme, hoher Luftfeuchtigkeit und Schatten.

Schon wenige Wochen Dürre oder ein zu nasser Monat kosten einen erheblichen Teil der Ernte. Diese Empfindlichkeit erklärt einen Großteil der Preisausschläge der vergangenen Jahre.

Drei Sorten teilen den Markt. Forastero macht rund 80 Prozent der Welternte aus, robust und ertragreich, geschmacklich rustikal. Criollo gilt als Edelsorte mit winzigem Anteil, Trinitario als aromatische Kreuzung.

Den entscheidenden Qualitätssprung bringt aber nicht die Sorte, sondern die Fermentation. Nach der Ernte gären die Bohnen samt Fruchtfleisch mehrere Tage, erst dabei entstehen die Vorstufen der Schokoladennote.

Die Erträge bleiben mager. Ein Großteil der westafrikanischen Bäume ist überaltert, viele Plantagen stammen aus den 1980er Jahren.

Wir halten fest: Der Rohstoff ist nicht knapp, weil die Welt zu wenig Fläche hätte, sondern weil die vorhandene Fläche schlecht versorgt und überaltert ist.

Wo der Kakao der Welt wächst Eine Pflanze, ein schmales Tropenband – und eine extreme Konzentration auf wenige Länder. Der Kakaogürtel liegt zwischen etwa 20° nördlicher und 20° südlicher Breite. Nur hier findet die Pflanze Wärme, Feuchtigkeit und Schatten. Anteil an der weltweiten Kakaoproduktion Elfenbeinküste ~40 % Ghana ~10 % Ecuador ~9 % Kamerun ~7 % Nigeria ~7 % ~70 % Rund sieben von zehn Kakaobohnen stammen aus Westafrika. Ein Wetterschock oder eine Missernte in dieser einen Region genügt, um den Weltmarkt zu erschüttern.

Wer entdeckte Kakao und wie wurde er zur Weltware?

Bis zu 60 Bohnen stecken in einer Schote, sechs Monate wächst sie am Stamm. Aus dieser Frucht wird das braune Gold.

Lange vor Europa war Kakao in Mesoamerika Währung und Sakrament zugleich. Funde im ecuadorianischen Santa Ana La Florida belegen eine Nutzung vor rund 5.000 Jahren.

Die Azteken nutzten die Bohnen als Zahlungsmittel, ein Truthahn kostete eine bestimmte Zahl Bohnen. Der Begriff vom braunen Gold trug damals einen wörtlichen Sinn.

Mit den spanischen Eroberern kam der Kakao nach Europa. Über zwei Jahrhunderte blieb er ein flüssiges, gezuckertes Luxusgetränk der Höfe und ein Statussymbol für Adel und Bürgertum.

Die industrielle Wende verdankt sich einem Niederländer. Coenraad Johannes van Houten erfand 1828 eine Presse, die das Fett von den festen Bestandteilen trennte, dazu ein Verfahren zur Entsäuerung.

Damit war der Weg zur festen Tafel frei. Das spätere Conchieren von Rodolphe Lindt machte die Masse zart und schmelzend.

In Deutschland prägten Häuser wie Stollwerck und Sarotti die frühe Massenproduktion. Schokolade wurde vom Höfischen zum Alltäglichen.

Lesetipp: Tee: Wer trinkt, wer pflückt, wer kassiert?

Wie hat Kakao die Weltkarte verändert?

Van Houtens Presse von 1828 trennte Fett von Feststoff. Erst danach gab es feste Schokolade statt nur Getränk.

Rohstoffe sind nie nur Chemie, sie sind immer Politik. Der Kakao zeigt das lehrbuchhaft, denn sein Anbau wanderte im Lauf der Kolonialgeschichte vom Ursprungskontinent Amerika fast vollständig nach Westafrika.

Wie kam die Bohne nach Afrika?

Der Kakaobaum wurde im 19. und frühen 20. Jahrhundert aus Lateinamerika nach Westafrika gebracht, zuerst nach Ghana und Nigeria, ab 1905 in die heutige Côte d’Ivoire.

Die Kolonialmächte bauten dort eine Exportwirtschaft auf, ganz zugeschnitten auf den Bedarf der heimischen Schokoladenindustrie. Schon in den 1920er Jahren lieferte Afrika mehr als die Hälfte der Welternte.

Die Struktur hat überdauert: Viele rechtlose Kleinbauern liefern an wenige exportierende Händler. An diesem Grundmuster hat sich bis heute wenig geändert.

Warum hängen ganze Staatshaushalte an der Bohne?

Côte d’Ivoire und Ghana haben ihre Kakaowirtschaft staatlich organisiert. In Ghana steuert das Cocobod den Aufkauf, in der Elfenbeinküste der Conseil du Café-Cacao.

Beide Behörden legen den Erzeugerpreis fest, oft schon im Oktober vor der Haupternte. Das schützt Bauern vor Preisstürzen, schneidet sie aber zugleich von Preisspitzen ab.

Genau das geschah 2024. Die Bauern bekamen den im Vorjahr fixierten niedrigen Preis, während der Weltmarkt nach oben explodierte.

Wer hat die Verhandlungsmacht?

2019 bündelten Ghana und Côte d’Ivoire ihre Marktmacht. Sie führten den Living Income Differential ein, einen Aufschlag von 400 US-Dollar je Tonne für ein existenzsichernderes Einkommen.

Beobachter sprachen von einer Art Kakao-OPEC. Der Erfolg blieb begrenzt, weil Verarbeiter den Aufschlag teils über andere Preisbestandteile wieder herausverhandelten.

Die Lehre daraus ist bitter. Zwei Länder mit zusammen über 60 Prozent Weltmarktanteil haben Macht auf dem Papier, die Wertschöpfung sitzt jedoch im Mahlwerk, nicht auf dem Feld.

Welche Konflikte hängen direkt am Kakao?

Die Exporterlöse haben in der Elfenbeinküste politische Macht finanziert und im Bürgerkrieg der 2000er Jahre beide Seiten mitversorgt. Kakao war Staatseinnahme, Kriegskasse und Druckmittel zugleich.

Aktuell wirkt ein anderer Hebel. Die EUDR, die EU-Entwaldungsverordnung, verlangt Nachweise, dass Kakao nicht auf gerodeten Flächen wuchs.

Ihre Einführung wurde verschoben. Sie zwingt den Sektor aber zu einer Rückverfolgbarkeit, die Millionen Kleinstbetriebe organisatorisch überfordert.

Zwei Länder kontrollieren über sechzig Prozent der Welternte und sitzen trotzdem am kürzeren Hebel. Die Marktmacht steckt im Mahlwerk, nicht auf dem Feld, und deshalb bleibt der Mindestpreis von 400 Dollar ein Vorschlag, den die Verarbeiter höflich zur Kenntnis nehmen. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Warum ist Kakao für die Weltwirtschaft so wichtig?

Nur in diesem schmalen Band wächst Kakao. 70 Prozent davon liefert eine einzige Weltregion: Westafrika.

Der Kakaomarkt ist gemessen an anderen Rohstoffen klein, aber hochkonzentriert. Je Saison werden rund 4,4 bis 5 Millionen Tonnen Bohnen geerntet.

Côte d’Ivoire und Ghana stellen zusammen knapp die Hälfte bis annähernd zwei Drittel. Ecuador folgt mit rund 9 Prozent als größter nicht-afrikanischer Produzent.

Gehandelt wird in zwei Währungen. Der Terminkontrakt läuft an der ICE in London in Pfund und in New York in US-Dollar, ein Standardkontrakt umfasst zehn Tonnen.

Diese Doppelnotierung macht den Preis anfällig für Wechselkurse. Ein starker Dollar verteuert den Rohstoff für Käufer außerhalb des Dollarraums zusätzlich.

Die eigentliche Macht liegt bei der Verarbeitung. Wenige Konzerne, allen voran Barry Callebaut, Cargill und Olam, mahlen den Großteil der Welternte zu Masse, Butter und Pulver.

Deutschland ist ein zentraler Standort, als Importeur von Rohkakao wie als einer der größten Exporteure fertiger Schokoladenprodukte. Mehr als ein Drittel der Welternte wird in Europa verarbeitet.

Was steckt alles drin außer Schokolade?

Mehr als ein Drittel der Welternte wird in Europa gemahlen. Die Macht sitzt im Mahlwerk, nicht auf dem Feld.

Die meisten Menschen verbinden Kakao nur mit der Tafel. Tatsächlich landet ein erheblicher Teil der Bohne in Produkten, in denen niemand Schokolade vermutet.

Der Schlüssel ist die Kakaobutter, das Fett der Bohne. Es schmilzt bei Körpertemperatur und ist deshalb für Kosmetik und Pharmazie wertvoll.

Produktkategorie Konkretes Beispiel Kakao-Basis Kosmetik Lippenbalsam, Hautcreme Kakaobutter als Fettphase Pharmazie Zäpfchen, Salbengrundlage Kakaobutter als Trägerfett Getränke Trinkschokolade, Kakaopulver entölter Presskuchen Backwaren Kuchen, Kekse, Füllungen Kakaopulver und -masse Süßwaren Pralinen, Riegel, Eis Kakaomasse und -butter

Etwa zwei Drittel der Welternte fließen in Schokolade, rund ein Drittel wird als Pulver und Butter anderweitig verarbeitet.

Wir staunen, wo die Bohne überall steckt. Die Hautcreme im Bad und das Zäpfchen aus der Apotheke teilen einen Rohstoff mit dem Adventskalender.

Wie setzt sich der Preis einer Tafel Schokolade zusammen?

Die Kakaobutter in dieser Creme stammt aus derselben Bohne wie die Schokolade. Ein Drittel der Ernte landet nie in einer Tafel.

Hier öffnen wir die Blackbox. Nehmen wir eine 100-Gramm-Tafel Vollmilchschokolade zum heute üblichen Regalpreis von rund 1,99 Euro.

Was steckt im Preis einer Tafel? 100 g Vollmilchschokolade für 1,99 € – Schicht für Schicht zerlegt. 1,99 € eine Tafel im Supermarktregal Rohkakao (Bohnen) 6–10 % Davon erreicht den Bauern nur ein Bruchteil. Zucker, Milch, Zutaten 10–15 % Verarbeitung, Produktion 20–25 % Verpackung, Marketing, Marke 20–30 % Handel, Logistik 15–25 % Mehrwertsteuer (7 %) ~6,5 % wenige Cent Vom Erlös einer Tafel für 1,99 € bleibt für das Feld kaum mehr als das Wechselgeld. Der größte Anteil entsteht erst zwischen Mahlwerk und Regal.

Die Aufteilung schwankt je nach Marke und Kakaoanteil. Das Grundmuster bleibt stabil und ernüchternd.

Preisbestandteil Ungefährer Anteil Wer erhält ihn Rohkakao (Bohnen) 6 bis 10 Prozent Anbauland, davon Bauer nur ein Bruchteil Zucker, Milch, Zutaten 10 bis 15 Prozent Agrar- und Molkereiwirtschaft Verarbeitung, Produktion 20 bis 25 Prozent Hersteller Verpackung, Marketing, Marke 20 bis 30 Prozent Markenkonzern Handel, Logistik 15 bis 25 Prozent Einzelhandel, Spedition Mehrwertsteuer (7 Prozent) rund 6,5 Prozent Staat

Der entscheidende Punkt steckt in der ersten Zeile. Selbst bei zehn Prozent Rohkakao-Anteil sieht der Bauer davon nur einen Teil, weil Aufkaufstellen, Zwischenhändler und Transport dazwischenliegen.

Vom Erlös einer Tafel erreicht den Anbaubetrieb so häufig nur ein einstelliger Cent-Betrag. Bei 1,99 Euro bleibt für das Feld also kaum mehr als das Wechselgeld.

Dazu kommt eine Preisasymmetrie, die jeder kennt. Steigt der Rohstoffpreis, ist die Tafel binnen Wochen teurer, fällt er, bleibt der Regalpreis monatelang oben.

Die Verbraucherzentrale Hamburg nennt langfristige Lieferverträge und Absicherungsgeschäfte als Grund. Der Konzern hat sich zum Hochpreis eingedeckt und gibt die Entlastung nur zögerlich weiter.

Wer verdient an Kakao und wer zahlt drauf?

Von diesen 1,99 Euro erreicht den Bauern nur ein einstelliger Cent-Betrag. Der Rest bleibt auf dem Weg ins Regal hängen.

Die Verteilung ist eindeutig. Auf der Gewinnerseite stehen Verarbeiter, Markenkonzerne und Handel, die ihre Margen über Preiserhöhungen sogar ausweiten konnten.

Lindt & Sprüngli etwa erhöhte die Preise im Krisenjahr deutlich und steigerte zugleich den Gewinn, weil sich Aufschläge bei Geschenkartikeln leichter durchsetzen lassen.

Auf der Verliererseite stehen rund zwei Millionen Kleinbauern Westafrikas. Ihr Einkommen liegt im Schnitt bei etwa 0,97 Euro pro Person und Tag, viele Familien leben unter der Armutsgrenze.

Der Living-Income-Gedanke zielt genau auf diese Lücke. Bislang scheitert er an der Marktmacht weiter oben in der Kette.

Land Strategie Ergebnis Côte d’Ivoire hohe Mengen, Festpreis, kaum eigene Verarbeitung Weltmarktführer mit armer Landbevölkerung Ghana Cocobod-Steuerung, Qualitätskakao stabile Lieferketten, hohe Staatsschulden Ecuador Premiumkakao, eigene Verarbeitung im Aufbau wachsende Wertschöpfung im Land

Die Parallele zum Ressourcenfluch anderer Rohstoffe ist offensichtlich. Reichtum an einem begehrten Gut macht ein Land nicht wohlhabend, wenn die lukrative Weiterverarbeitung anderswo geschieht.

Wer diese Dynamik bei einem anderen Agrarrohstoff nachlesen will, findet sie in unserer Stoffgeschichte zu Baumwolle ausführlich erzählt.

Wie mächtig ist die Schokoladen-Lobby?

Über zwei Millionen Kleinbauern leben vom Kakao. Viele Familien bleiben trotz Welthandel unter der Armutsgrenze.

Die Branche arbeitet seltener mit klassischem Lobbyismus als mit freiwilligen Selbstverpflichtungen, die nach außen Verantwortung signalisieren.

Das Harkin-Engel-Protokoll von 2001 sollte die Kinderarbeit im Kakaoanbau beenden, blieb aber freiwillig und verfehlte seine Ziele über zwei Jahrzehnte.

Schätzungen gehen weiter von über zwei Millionen Kindern aus, die in Westafrika auf Kakaoplantagen arbeiten.

Zertifizierungen prägen das Regal. Fairtrade garantiert als einziges großes Siegel einen Mindestpreis und erreichte in Deutschland zuletzt einen Kakao-Marktanteil von rund 21 Prozent.

Andere Label wie Rainforest Alliance bewirken laut Verbraucherschützern oft nur minimale Verbesserungen, weil Mindestpreise fehlen.

Politisch greift inzwischen der Gesetzgeber. Das Lieferkettengesetz und die europäische Richtlinie verlagern die Sorgfaltspflicht auf die Unternehmen, die EUDR ergänzt den Entwaldungsnachweis.

Wir bewerten das als Wendepunkt. Erstmals ersetzt verbindliches Recht die jahrzehntelange Logik der freiwilligen Versprechen.

Wie kommen wir von der Kakao-Abhängigkeit los?

Nur Fairtrade garantiert einen Mindestpreis. Andere Siegel verbessern die Bauerneinkommen oft kaum spürbar.

Vollständig lösen lässt sich die Abhängigkeit nicht, denn echten Kakaogeschmack ersetzt bisher nichts gleichwertig. Mehrere Wege mildern sie aber ab.

Der erste ist die Diversifizierung der Anbauländer. Ecuador, Vietnam und mehrere lateinamerikanische Staaten haben ihre Flächen ausgeweitet und weichen die Konzentration auf Westafrika langsam auf.

Der zweite Weg sind krankheitsresistente, ertragreichere Sorten samt Verjüngung der überalterten Plantagen.

Der dritte ist die kakaofreie Schokolade. Start-ups stellen über Präzisionsfermentation oder aus Resten wie Traubenkernen und Hafer Massen her, die Schokolade nachempfinden.

Dazu kommt die Kreislaufwirtschaft. Kakaoschalen, bisher Abfall, lassen sich zu Mehl, Tee oder als Energieträger nutzen.

Realistisch bleibt Kakao auf Jahrzehnte unverzichtbar. Die Frage ist weniger der Ausstieg als die faire und klimafeste Neuaufstellung des Anbaus.

Was bedeutet die Kakao-Krise für Deutschland?

Kakaofreie Schokolade aus Hafer und Traubenkernen ist noch Nische. Im Hochpreisumfeld gewinnt sie an Bedeutung.

Für deutsche Verbraucher heißt die Lage: Schokolade bleibt vorerst teuer, trotz gefallenem Rohstoffpreis.

Wer beim Kauf sparen will, greift zu Eigenmarken des Handels mit geringeren Aufschlägen und akzeptiert, dass faire Ware mit Mindestpreis ihren legitimen Preis hat.

Für deutsche Unternehmen verschärft sich der Druck doppelt. Kleine Hersteller ohne lange Lager traf der Hochpreis sofort, während Großkonzerne über Absicherung gepuffert waren.

Dazu kommt der bürokratische Aufwand der EUDR-Rückverfolgung, der besonders kleine Manufakturen belastet.

Drei Szenarien für die kommenden Monate zeichnen sich ab:

Optimistisch: Gute Ernten und das prognostizierte Überangebot drücken den Preis weiter, die Entlastung erreicht ab 2027 spürbar die Regale. Realistisch: Der Bohnenpreis bleibt volatil, die Regalpreise sinken nur langsam und teilweise, weil Konzerne ihre Margen verteidigen. Pessimistisch: Eine neue Missernte oder ein Wetterschock in Westafrika treibt den Preis erneut hoch, bevor die alte Entlastung ankommt.

Die praktische Empfehlung für Leser bleibt nüchtern. Als Verbraucher lohnt der Blick auf Eigenmarken und Siegel, als Unternehmer der frühzeitige Aufbau rückverfolgbarer Lieferketten vor dem EUDR-Stichtag.

Glossar: 12 wichtige Fachbegriffe zu Kakao

Von Cocobod bis Trinitario: zwölf Begriffe, die den Kakaomarkt erklären.

Cocobod

Cocobod ist die staatliche Kakaobehörde Ghanas. Cocobod steuert Aufkauf, Mindestpreis und Export und gilt als Vorbild und Streitpunkt staatlicher Rohstofflenkung zugleich.

Conchieren

Conchieren bezeichnet das stundenlange Rühren und Erwärmen der Schokoladenmasse. Das Verfahren von Rodolphe Lindt macht Schokolade erst zart und schmelzend statt grießig.

Conseil du Café-Cacao

Der Conseil du Café-Cacao ist das ivorische Gegenstück zum ghanaischen Cocobod. Die Behörde legt Erzeugerpreise fest und vermarktet den Kakao der Elfenbeinküste.

EUDR

Die EUDR ist die Entwaldungsverordnung der EU. Sie verlangt für Kakao den Nachweis, dass die Ware nicht von gerodeten Flächen stammt, und zwingt zu lückenloser Rückverfolgung.

Fermentation

Fermentation ist die mehrtägige Gärung der Bohnen samt Fruchtfleisch nach der Ernte. Erst die Fermentation bildet die Aromavorstufen der späteren Schokolade.

Forastero

Forastero ist die robuste Konsumkakao-Sorte mit rund 80 Prozent Anteil an der Welternte. Forastero liefert ertragreich, aber geschmacklich rustikal.

Kakaobutter

Kakaobutter ist das Fett der Bohne, das bei Körpertemperatur schmilzt. Kakaobutter steckt nicht nur in Schokolade, sondern auch in Kosmetik und Arzneiträgern.

Kakaogürtel

Der Kakaogürtel ist das Tropenband zwischen etwa 20 Grad nördlicher und südlicher Breite. Nur im Kakaogürtel findet die Pflanze ihre nötige Wärme und Feuchtigkeit.

Kauliflorie

Kauliflorie bezeichnet das Wachstum von Blüten und Früchten direkt am Stamm. Beim Kakaobaum sorgt die Kauliflorie für das ungewöhnliche Bild der Schoten am Holz.

Living Income Differential

Der Living Income Differential ist ein Preisaufschlag von 400 US-Dollar je Tonne. Ghana und Côte d’Ivoire führten den Living Income Differential 2019 für höhere Bauerneinkommen ein.

Ressourcenfluch

Der Ressourcenfluch beschreibt das Paradox, dass rohstoffreiche Länder oft arm bleiben. Beim Kakao zeigt sich der Ressourcenfluch, weil die Wertschöpfung im Ausland stattfindet.

Trinitario

Trinitario ist eine Kreuzung aus Criollo und Forastero. Trinitario verbindet die Robustheit der einen mit dem feineren Aroma der anderen Sorte.

Häufige Fragen zu Kakao

Die häufigsten Fragen zum Kakao, kompakt beantwortet.

Warum ist Schokolade so teuer geworden? Der Kakaopreis war 2024 durch Missernten in Westafrika, Pflanzenkrankheiten und Spekulation auf rund 13.000 US-Dollar je Tonne gestiegen. Obwohl der Preis 2026 wieder gefallen ist, bleiben die Regalpreise hoch, weil langfristige Lieferverträge und Absicherungsgeschäfte die Entlastung verzögern. Wo wird der meiste Kakao angebaut? Rund 70 Prozent der Welternte stammen aus Westafrika. Die Elfenbeinküste ist mit je nach Saison 36 bis 44 Prozent der weltgrößte Produzent, gefolgt von Ghana, danach folgen Ecuador, Indonesien, Nigeria und Kamerun. Wie viel verdient ein Kakaobauer an einer Tafel Schokolade? Sehr wenig. Der Rohkakao macht nur etwa 6 bis 10 Prozent des Tafelpreises aus, und davon erreicht den Anbaubetrieb nach Abzug von Aufkaufstellen und Transport nur ein Bruchteil. Das durchschnittliche Einkommen liegt bei rund 0,97 Euro pro Person und Tag. Welche Kakaosorten gibt es? Drei Haupttypen prägen den Markt. Forastero stellt mit rund 80 Prozent den robusten Konsumkakao, Criollo gilt als seltene Edelsorte, Trinitario ist eine aromatische Kreuzung aus beiden. Warum wird Kakao in Dollar und Pfund gehandelt? Die beiden wichtigsten Terminbörsen sitzen in New York, wo in US-Dollar notiert wird, und in London, wo in britischen Pfund gehandelt wird. Diese Doppelnotierung macht den Preis zusätzlich abhängig von Wechselkursen. Gibt es Schokolade ohne Kakao? Erste Start-ups stellen kakaofreie Alternativen über Präzisionsfermentation oder aus Resten wie Traubenkernen und Hafer her. Diese Produkte sind noch Nische, gewinnen im Hochpreisumfeld aber an Bedeutung.

Quellen

Kakaobohnen werden in tropischen Regionen angebaut und verarbeitet. Die Weltproduktion und Preise hängen von Anbaumethoden, Klima und globalem Markt ab