GitHub bringt eine 2FA-Schranke vor die Veröffentlichung jedes npm-Pakets. Selbst wer einen gültigen CI-Token erbeutet hat, kommt nicht mehr daran vorbei. Das könnte die Welle der TeamPCP-artigen Supply-Chain-Hacks ausbremsen.

Wann haben Sie zuletzt geprüft, wer in Ihrer CI/CD-Pipeline tatsächlich auf den npm-Publish-Button drücken kann? Die neue npm Staged Publishing zwingt ab sofort jeden Veröffentlichungsschritt durch eine zweite Tür, die ein Mensch mit 2FA aufmachen muss.

Das Wichtigste in Kürze

GitHub aktiviert npm Staged Publishing als allgemein verfügbares Feature ab 22. Mai 2026

Jedes Paket landet zuerst in einer Stage-Queue und benötigt 2FA-Freigabe durch einen Maintainer

Drei neue Install-Flags (–allow-file, –allow-remote, –allow-directory) regeln Drittquellen

Voraussetzung: npm CLI 11.15.0 oder neuer und aktiviertes 2FA

Wie funktioniert die neue Stage-Queue?

npm führt Stage-Publishing ein: Pakete landen zunächst in einer Warteschlange und werden erst nach 2FA-Bestätigung sichtbar, um Angriffe mit gestohlenen CI-Tokens zu verhindern

Bisher reichte ein npm publish , um ein Paket sofort im Registry-Index sichtbar zu machen. Das hat Angreifer mit gestohlenen CI-Tokens jahrelang freigespielt, zuletzt sichtbar bei der TeamPCP-Welle und beim Mini-Shai-Hulud-Wurm. Mit npm stage publish wandert das vorgebaute Tarball ab sofort in eine Stage-Queue. Erst nach einer 2FA-Bestätigung durch einen menschlichen Maintainer rutscht das Paket in den öffentlichen Index. GitHub nennt das „Proof of Presence“.

Wer Trusted Publishing über OpenID Connect (OIDC) nutzt, kann die Stage-Pflicht erzwingen. Eine Konfiguration als „stage-only“ lehnt direkte npm publish -Aufrufe aus CI-Workflows komplett ab. Damit fällt der wichtigste Angriffsweg weg, den die jüngsten Lieferketten-Würmer ausgenutzt haben.

Drei Install-Flags gegen Drittquellen

GitHub führt neue Install-Flags ein: –allow-file für lokale Pfade, –allow-remote für URLs, –allow-directory für Verzeichnisse zur präzisen Kontrolle von Installationsquellen

Parallel führt GitHub neue Install-Flags ein, die das Allowlist-Prinzip auf alle Nicht-Registry-Quellen ausdehnen. --allow-file kontrolliert lokale Pfade und Tarballs, --allow-remote regelt URL-Installationen, --allow-directory erlaubt lokale Verzeichnisse. Bisher gab es nur --allow-git . Damit lässt sich pro Build präzise festlegen, welche Quellen überhaupt akzeptiert werden, statt alles standardmäßig zuzulassen.

Staged Publishing schließt das größte offene Tor in der npm-Lieferkette. Wer das nicht aktiviert, sollte sich nicht über den nächsten Vorfall in seinen Abhängigkeiten wundern. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was DACH-Entwicklungsteams jetzt umstellen sollten

npm erhöht die Sicherheitsanforderungen: CLI 11.15.0, Zwei-Faktor-Authentifizierung und OIDC-Trusted Publishing werden zur Pflicht für Paketveröffentlichungen

Die Umstellung betrifft jeden, der Pakete im eigenen Namen oder über einen CI-Workflow veröffentlicht. Auf der Voraussetzungsseite stehen npm CLI 11.15.0 und ein zweiter Faktor pro Maintainer. Praktisch heißt das: alle Publish-Workflows von npm publish auf npm stage publish umstellen, Trusted Publishing über OIDC einrichten und stage-only erzwingen. Wer das nicht tut, schließt die Tür für Angreifer nicht, sondern lässt sie weiter offenstehen.

Der Schritt fällt in eine Phase, in der Lieferketten-Angriffe Rekorde brechen. JFrog meldet im Jahresreport eine Steigerung um 451 Prozent, GitHub selbst verlor im Mai über 3.800 interne Repositories an die TeamPCP-Gruppe. Wer zusätzlich seine Plugin-Liste in Ordnung halten will, sollte parallel den WordPress-Plugin-CVE vom Mai patchen und sich beim WordPress Hosting Vergleich 2026 orientieren, wenn das eigene Hosting beim Patchmanagement nicht mitzieht.

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