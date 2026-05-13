Eine kritische Sicherheitslücke im WordPress-Plugin „Custom css-js-php“ erlaubt seit gestern unauthentifizierten Angreifern, beliebige Befehle auf betroffenen Servern auszuführen. Die Lücke trägt die Kennung CVE-2026-6433 und wurde mit einem CVSS-Score von 9,8 bewertet, also kritisch.

Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt Ihre WordPress-Plugin-Liste daraufhin geprüft, ob jede Erweiterung aktiv gepflegt wird? Für Site-Betreiber mit dem genannten Plugin ist Eile geboten. Ein Angreifer braucht weder Login noch Vorkenntnisse, um die volle Kontrolle zu übernehmen.

Das Wichtigste in Kürze

CVE-2026-6433 betrifft alle Versionen bis 2.0.7 des Plugins „Custom css-js-php“

SQL-Injection führt zu Remote Code Execution ohne Authentifizierung

CVSS-Score 9,8 von 10, höchste Kritikalitätsstufe

Patch ab Version 2.0.8 verfügbar, sofortiges Update zwingend

Wie funktioniert der Angriff?

SQL-Injection-Lücke im WordPress-Plugin ermöglicht unauthentifizierten Angreifern, beliebigen Code auszuführen und die gesamte Installation zu übernehmen

Die Lücke sitzt in einem SQL-Verarbeitungspfad, der unauthentifizierte Eingaben akzeptiert und an die Datenbank weiterreicht. Über eine SQL-Injection können Angreifer eigene Befehle einschleusen, was im Fall des Plugins direkt zur Ausführung beliebigen Codes auf dem Server führt. Anders gesagt: Eine einzige Anfrage reicht für die Übernahme der gesamten WordPress-Installation.

Für betroffene Sites verschärft die niedrige Einstiegshürde die Bedrohung. Automatisierte Scanner durchsuchen das Internet permanent nach verwundbaren Installationen. Bei einer kritischen Lücke wie CVE-2026-6433 dauert es nach öffentlicher Disclosure typischerweise nur Stunden, bis erste Massenexploits laufen. Wordfence-Daten aus früheren Fällen zeigen Tausende blockierte Angriffe pro Tag.

Was sollten Administratoren jetzt tun?

Plugin „Custom css-js-php“ auf Version 2.0.8 oder höher aktualisieren oder komplett deinstallieren

Die wichtigste Sofortmaßnahme heißt Update. Im WordPress-Dashboard unter „Plugins“ prüfen, ob „Custom css-js-php“ installiert ist. Falls ja, sofort auf Version 2.0.8 oder höher aktualisieren. Bei nicht mehr benötigter Installation das Plugin komplett deinstallieren, nicht nur deaktivieren.

Plugin-Hygiene ist Mittelstands-Disziplin Nummer eins. Jede unbenutzte Erweiterung ist ein potenzieller Generalschlüssel für Angreifer. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Sollten Sie den Patch nicht sofort einspielen können, gibt es zwei kurzfristige Optionen. Zunächst das Plugin temporär deaktivieren, bis ein Wartungsfenster für das Update vorhanden ist. Parallel dazu lässt sich eine Web Application Firewall vorschalten, die SQL-Injection-Muster auf Plugin-Endpunkten blockiert. Beide Maßnahmen verschaffen Zeit, ersetzen aber nicht den Patch.

Wie minimieren Sie das Risiko der nächsten Plugin-Lücke?

WordPress-Plugins: Über 65.000 Erweiterungen im Verzeichnis, viele anfällig für Sicherheitslücken. Regelmäßige Inventur und automatische Updates reduzieren Risiken

Plugin-Lücken sind im WordPress-Ökosystem strukturell. Über 65.000 Erweiterungen im offiziellen Verzeichnis, viele mit kleiner Code-Basis und ohne professionelles Security-Team. Hilfreich sind regelmäßige Plugin-Inventur, automatische Updates für unkritische Erweiterungen und ein abgestimmter Patch-Prozess für kritische. Auch die Wahl des Hosters entscheidet: Unser WordPress-Hosting-Vergleich zeigt, welche Anbieter automatische Patches und Plugin-Monitoring integrieren. Für die Absicherung der Administrationsumgebung listet unser DACH-Browser-Vergleich die Optionen mit der besten Datenschutz-Bilanz.

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