Windows 11 Mai-Update KB5083631: Jetzt patchen, bevor Secure Boot abläuft
Stellen Sie sich vor, Ihre Windows-11-Rechner starten nach dem 26. Juni nicht mehr hoch. Das klingt nach einem Horror-Szenario, ist aber für ungepatchte Systeme ein reales Risiko: Die originalen Secure-Boot-Zertifikate, die seit 2011 fast alle Windows-Geräte nutzen, laufen an diesem Datum ab. Das heute erschienene Patch-Tuesday-Update KB5083631 ist das letzte reguläre Deployment-Fenster vor dieser Frist.
Das Wichtigste in Kürze
- KB5083631 gilt ab heute für alle Windows 11 Versionen 24H2 und 25H2, Rollout auf OS Build 26100.8328 und 26200.8328
- Die originalen Secure-Boot-Zertifikate von 2011 laufen am 26. Juni 2026 ab, sechs Wochen bleiben noch
- FAT32-Limit von 32 GB auf 2 TB angehoben, KI-Agent in der Taskbar, haptisches Feedback für Stylus-Geräte
- Das Update schließt CVE-2026-32202, einen Windows-Shell-Zero-Day mit CISA-Behörden-Deadline heute
Warum die Secure-Boot-Frist das Wichtigste an diesem Update ist
Windows 11 war von Beginn an das erste Consumer-Betriebssystem ohne 32-Bit-Prozessor-Unterstützung. Für 32-Bit-Anwendungen bleibt WoW64 erhalten. Die eigentliche kritische Veränderung kommt am 26. Juni: Die Secure-Boot-Zertifikate, die 2011 für Geräte aus dem Zeitraum 2012 bis 2025 ausgestellt wurden, verfallen. Systeme ohne das entsprechende Zertifikats-Update könnten danach beim Start hängen bleiben.
Laut Microsoft ist KB5083631 das letzte reguläre Patch-Tuesday-Fenster vor diesem Stichtag. Das Update enthält den Zertifikats-Rollout automatisch. Alle Systeme, die KB5083631 installieren und neu starten, sind abgesichert.
Was KB5083631 sonst noch ändert
Neben der Secure-Boot-Absicherung hebt das Update eine Beschränkung auf, die Administratoren seit Jahrzehnten ärgert: FAT32-Partitionen lassen sich ab sofort bis zu einer Größe von 2 Terabyte formatieren, statt wie bisher maximal 32 Gigabyte.
Das ist besonders für USB-Medien und eingebettete Systeme relevant. Über die Taskbar rollt Microsoft zudem einen KI-Agenten-Bereich aus, der zunächst an den Microsoft-365-Copilot-Researcher-Agenten gekoppelt ist. Haptisches Feedback für kompatible Stylus-Geräte kommt ebenfalls mit diesem Update. Im Sicherheitsbereich schließt KB5083631 CVE-2026-32202, einen Windows-Shell-Zero-Day, für den die CISA eine Behörden-Deadline auf heute gesetzt hatte.
Windows 11 hält laut aktuellen Marktdaten rund 70 Prozent Marktanteil unter Windows-Systemen. Wer noch auf Windows 10 arbeitet, hat seit Oktober 2025 keinen Sicherheitssupport mehr und sollte die Migration angehen. Passend dazu: unser Artikel zur aktuellen BSI-Sicherheitslage 2026 zeigt, in welchem Risikoumfeld ungepatchte Systeme heute operieren.
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