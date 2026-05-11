Native KI in WordPress 7.0: Sind Sie bereit für den 20. Mai?

WordPress 7.0 erscheint am 20. Mai 2026, neun Tage nach dem heutigen Tag. Mit dem Release Candidate 3 vom 8. Mai ist der finale Stichtag offiziell besiegelt. Die neue Version bringt native KI-Anbindung über eine zentrale Connectors-API, eine neue Admin-Oberfläche und einen modernisierten Block-Editor.

WordPress 7.0 ist das größte Major-Release seit dem Block-Editor 2018. Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt eine WordPress-Hauptversion am Erscheinungstag eingespielt? Genau deshalb lohnt es, die verbleibenden neun Tage strukturiert zu nutzen.

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Das Wichtigste in Kürze

Finaler Release-Termin: 20. Mai 2026

Release Candidate 3 ist am 8. Mai 2026 erschienen

Native KI-Connectors-API für OpenAI, Claude und Gemini im Core

PHP 8.3 empfohlen, neue DataViews-Oberfläche im Admin

Was beim RC3 vom 8. Mai passiert ist

WordPress RC3 mit 143 Fixes: Veröffentlichung wegen Architektur-Problem bei Echtzeit-Kollaboration vom 9. April verschoben

Der dritte Release Candidate hat 143 weitere Fixes und Updates seit RC2 eingebracht. Das WordPress-Core-Team hatte den Release ursprünglich für den 9. April 2026 geplant, dann aber wegen eines Architektur-Problems bei der Echtzeit-Kollaboration verschoben. Die zugrundeliegende Datenbank-Implementierung musste neu gebaut werden, weil die ursprüngliche Lösung Query-Caches sitewide deaktivierte.

Real-Time Collaboration ist deshalb nicht mehr Teil von 7.0. Das Feature wird auf den 7.1-Zyklus verschoben, der für den 19. August 2026 auf der WordCamp US geplant ist. Die offizielle Mitteilung zum RC3 ist auf wordpress.org dokumentiert.

Native KI über die Connectors-API

Version 7.0 führt die Connectors-API ein: standardisierte Schnittstelle für externe KI-Dienste wie OpenAI, Claude und Gemini mit zentraler API-Schlüsselverwaltung

Das Highlight von 7.0 ist die Connectors-API. Damit gibt es im Core erstmals eine standardisierte Schnittstelle, um externe KI-Dienste anzubinden. OpenAI, Claude und Gemini lassen sich über das neue Connectors-Dashboard mit wenigen Klicks integrieren, API-Schlüssel werden zentral verwaltet.

Für Plugin-Entwickler bedeutet das eine entscheidende Vereinfachung. Statt eigene KI-Anbindungen zu bauen, registrieren sie ihre Plugins über die neue Schnittstelle. Die Abilities-API beschreibt zusätzlich, welche Aktionen ein Plugin einer KI anbieten kann. Damit wird WordPress zur Plattform für agentische Workflows, nicht nur zum klassischen CMS.

Neue Admin-UI und Block-Verbesserungen

WordPress modernisiert wp-admin mit DataViews. Liste ersetzt klassische Tabellen durch App-ähnliche Oberfläche mit intuitiven Filtern, Sortierung und Bulk-Aktionen. Drei neue Blöcke hinzugefügt

Der wp-admin-Bereich erhält seine erste größere Modernisierung seit Jahren. DataViews ersetzt die klassischen WP-List-Tables durch eine modernere, App-ähnliche Oberfläche. Filter, Sortierung und Bulk-Aktionen funktionieren intuitiver. Drei neue Blöcke kommen dazu: ein Icon-Block, ein Breadcrumbs-Block und eine erweiterte Gallery-Lightbox-Navigation.

Auch die Block-Sichtbarkeit ist neu: Im Editor lässt sich jetzt direkt steuern, ob ein Block auf Desktop, Tablet oder Smartphone angezeigt wird. Für Theme-Entwickler relevant: Das Font-Management ist jetzt einheitlich in allen Themes verfügbar, klassische wie Block-Themes.

WordPress 7.0 schiebt das CMS vom Publishing-Tool zur KI-Plattform. Wer am 20. Mai unvorbereitet ist, riskiert nicht den Update-Termin, sondern den Anschluss an die nächste Generation des Web. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Vorbereitungs-Checkliste bis zum 20. Mai

PHP 8.3+ empfohlen, ab 7.2.24 möglich. Vollständiges Backup und Staging-Klon vor Release erstellen. Plugin-Kompatibilität testen

Fünf Schritte bringen Sie bis zum Release-Tag durch. Zunächst PHP-Version prüfen: Empfohlen ist 8.3 oder höher, das absolute Minimum liegt bei 7.2.24, aber alles unter 8.1 ist sicherheitstechnisch problematisch. Parallel ein vollständiges Backup von Datenbank und Files erstellen, am besten als 1:1-Klon auf einer Staging-Umgebung.

Im dritten Schritt die Plugin-Kompatibilität testen. Page-Builder, SEO-Plugins, Mehrsprachen-Tools und WooCommerce-Erweiterungen sollten gegen den RC3 geprüft werden. Achten Sie auf das „Tested up to 7.0″-Feld im Plugin-Repository. Im vierten Schritt einen kompletten Workflow auf der Staging-Seite durchspielen, vom Beitrag erstellen bis zum Bestellvorgang. Erst danach den Live-Update einplanen, und auch das nicht am 20. Mai selbst, sondern etwa eine Woche später, wenn die ersten Kompatibilitäts-Patches durch sind.

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