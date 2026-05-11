Native KI in WordPress 7.0: Sind Sie bereit für den 20. Mai?
11. Mai 2026
Reading Time: 4 minutes

Native KI in WordPress 7.0: Sind Sie bereit für den 20. Mai?

Markus Seyfferth

Markus Seyfferth

 Autor Dr. Web
4.3
(23)

WordPress 7.0 erscheint am 20. Mai 2026, neun Tage nach dem heutigen Tag. Mit dem Release Candidate 3 vom 8. Mai ist der finale Stichtag offiziell besiegelt. Die neue Version bringt native KI-Anbindung über eine zentrale Connectors-API, eine neue Admin-Oberfläche und einen modernisierten Block-Editor.

WordPress 7.0 ist das größte Major-Release seit dem Block-Editor 2018. Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt eine WordPress-Hauptversion am Erscheinungstag eingespielt? Genau deshalb lohnt es, die verbleibenden neun Tage strukturiert zu nutzen.

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Das Wichtigste in Kürze

  • Finaler Release-Termin: 20. Mai 2026
  • Release Candidate 3 ist am 8. Mai 2026 erschienen
  • Native KI-Connectors-API für OpenAI, Claude und Gemini im Core
  • PHP 8.3 empfohlen, neue DataViews-Oberfläche im Admin

Was beim RC3 vom 8. Mai passiert ist

Ein blauer Vintage-Wecker mit der Aufschrift „WP 7.0“ auf goldenem Schild, stehend vor weißem Grund
WordPress RC3 mit 143 Fixes: Veröffentlichung wegen Architektur-Problem bei Echtzeit-Kollaboration vom 9. April verschoben

Der dritte Release Candidate hat 143 weitere Fixes und Updates seit RC2 eingebracht. Das WordPress-Core-Team hatte den Release ursprünglich für den 9. April 2026 geplant, dann aber wegen eines Architektur-Problems bei der Echtzeit-Kollaboration verschoben. Die zugrundeliegende Datenbank-Implementierung musste neu gebaut werden, weil die ursprüngliche Lösung Query-Caches sitewide deaktivierte.

Real-Time Collaboration ist deshalb nicht mehr Teil von 7.0. Das Feature wird auf den 7.1-Zyklus verschoben, der für den 19. August 2026 auf der WordCamp US geplant ist. Die offizielle Mitteilung zum RC3 ist auf wordpress.org dokumentiert.

Native KI über die Connectors-API

Schraubenschlüssel hält einen grünen Edelstein, oben sprießt eine Pflanze
Version 7.0 führt die Connectors-API ein: standardisierte Schnittstelle für externe KI-Dienste wie OpenAI, Claude und Gemini mit zentraler API-Schlüsselverwaltung

Das Highlight von 7.0 ist die Connectors-API. Damit gibt es im Core erstmals eine standardisierte Schnittstelle, um externe KI-Dienste anzubinden. OpenAI, Claude und Gemini lassen sich über das neue Connectors-Dashboard mit wenigen Klicks integrieren, API-Schlüssel werden zentral verwaltet.

Für Plugin-Entwickler bedeutet das eine entscheidende Vereinfachung. Statt eigene KI-Anbindungen zu bauen, registrieren sie ihre Plugins über die neue Schnittstelle. Die Abilities-API beschreibt zusätzlich, welche Aktionen ein Plugin einer KI anbieten kann. Damit wird WordPress zur Plattform für agentische Workflows, nicht nur zum klassischen CMS.

Neue Admin-UI und Block-Verbesserungen

Holzpalette mit leuchtenden Mulden, Miniaturen,
WordPress modernisiert wp-admin mit DataViews. Liste ersetzt klassische Tabellen durch App-ähnliche Oberfläche mit intuitiven Filtern, Sortierung und Bulk-Aktionen. Drei neue Blöcke hinzugefügt

Der wp-admin-Bereich erhält seine erste größere Modernisierung seit Jahren. DataViews ersetzt die klassischen WP-List-Tables durch eine modernere, App-ähnliche Oberfläche. Filter, Sortierung und Bulk-Aktionen funktionieren intuitiver. Drei neue Blöcke kommen dazu: ein Icon-Block, ein Breadcrumbs-Block und eine erweiterte Gallery-Lightbox-Navigation.

Auch die Block-Sichtbarkeit ist neu: Im Editor lässt sich jetzt direkt steuern, ob ein Block auf Desktop, Tablet oder Smartphone angezeigt wird. Für Theme-Entwickler relevant: Das Font-Management ist jetzt einheitlich in allen Themes verfügbar, klassische wie Block-Themes.

WordPress 7.0 schiebt das CMS vom Publishing-Tool zur KI-Plattform. Wer am 20. Mai unvorbereitet ist, riskiert nicht den Update-Termin, sondern den Anschluss an die nächste Generation des Web.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Vorbereitungs-Checkliste bis zum 20. Mai

Ein orangefarbener Notizzettel mit einer Checkliste auf Deutsch und einem Bleistift daneben
PHP 8.3+ empfohlen, ab 7.2.24 möglich. Vollständiges Backup und Staging-Klon vor Release erstellen. Plugin-Kompatibilität testen

Fünf Schritte bringen Sie bis zum Release-Tag durch. Zunächst PHP-Version prüfen: Empfohlen ist 8.3 oder höher, das absolute Minimum liegt bei 7.2.24, aber alles unter 8.1 ist sicherheitstechnisch problematisch. Parallel ein vollständiges Backup von Datenbank und Files erstellen, am besten als 1:1-Klon auf einer Staging-Umgebung.

Im dritten Schritt die Plugin-Kompatibilität testen. Page-Builder, SEO-Plugins, Mehrsprachen-Tools und WooCommerce-Erweiterungen sollten gegen den RC3 geprüft werden. Achten Sie auf das „Tested up to 7.0″-Feld im Plugin-Repository. Im vierten Schritt einen kompletten Workflow auf der Staging-Seite durchspielen, vom Beitrag erstellen bis zum Bestellvorgang. Erst danach den Live-Update einplanen, und auch das nicht am 20. Mai selbst, sondern etwa eine Woche später, wenn die ersten Kompatibilitäts-Patches durch sind.

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Roboterhand hält einen schwarzen Bleistift senkrecht vor weißem Hintergrund
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