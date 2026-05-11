Jeder neunte Internetnutzer in Deutschland (11 Prozent) wurde im vergangenen Jahr Opfer von Cyberkriminalität. Das geht aus dem Cybersicherheitsmonitor 2026 hervor, den das BSI und die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) am 11. Mai 2026 veröffentlicht haben. Insgesamt war bereits jeder vierte Befragte (27 Prozent) schon einmal in seinem Leben betroffen.

Cyberkriminalität ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, so die offizielle Einordnung der Behörden. Hand aufs Herz: Wer von Ihren Mitarbeitern hat im letzten Jahr eine verdächtige E-Mail bekommen, ein gehacktes Konto gemeldet oder einen Phishing-Versuch im privaten Umfeld erlebt? Die BSI-Zahlen zeigen, wie stark das Privatleben die Unternehmens-IT durchdringt.

Das Wichtigste in Kürze

11 Prozent der Internetnutzer waren 2025 Opfer von Cyberkriminalität

27 Prozent waren schon einmal in ihrem Leben betroffen

Onlineshopping-Betrug ist mit 22 Prozent das häufigste Delikt

Repräsentative Befragung von 3.060 Personen ab 16 Jahren im Januar 2026

Onlineshopping-Betrug an der Spitze

Onlineshopping-Betrug führt mit 22 Prozent die Cyberkriminalität an, gefolgt von Account-Zugriffen (14%), Onlinebanking-Betrug (13%) und Phishing (12%)

Das Ranking der Delikte ist eindeutig. Onlineshopping-Betrug trifft mit 22 Prozent die meisten Opfer. An zweiter Stelle steht der unberechtigte Fremdzugriff auf Online-Accounts mit 14 Prozent. Onlinebanking-Betrug folgt mit 13 Prozent, Phishing-Angriffe mit 12 Prozent.

Die repräsentative Befragung des BSI umfasste 3.060 Personen ab 16 Jahren. Durchgeführt wurde sie im Januar 2026 bundesweit. Sie ist Teil einer jährlichen Bürgerbefragung, die ProPK und BSI gemeinsam tragen.

Wer reagiert, wenn der Vorfall da ist

32% der Angriffopfer erstatten Anzeige, 35% kontaktieren den Dienstbetreiber, 33% unternehmen nichts

Die Reaktion der Betroffenen ist ein wichtiger Indikator. 32 Prozent erstatten nach einem Angriff Anzeige bei der Polizei, 35 Prozent kontaktieren den Betreiber des betroffenen Dienstes. Ein Drittel handelt also offiziell, ein weiteres Drittel sucht die Lösung beim Anbieter, das letzte Drittel bleibt im Stillen.

Für Unternehmen ist das relevant: Wenn ein Mitarbeiter privat gehackt wird, wandert das Problem oft in den Firmen-Account. Wiederverwendete Passwörter, gleiche E-Mail-Adressen und identische Sicherheitsfragen sind die typischen Brücken zwischen Privatleben und Geschäftskonten.

Was Plattner und Hinz fordern

BSI-Präsidentin Plattner fordert von Herstellern sichere Produkte als Standard statt Premium-Option. Cybersicherheit muss alltäglicher und verständlicher werden

BSI-Präsidentin Claudia Plattner formuliert die Konsequenz klar: Cybersicherheit müsse im Alltag „einfacher, präsenter und verständlicher werden“. Sie nimmt dabei auch die Industrie in die Pflicht. Hersteller-Verantwortung wird zur expliziten Forderung: Sichere Produkte und Dienste müssen zum Standard werden, nicht zur Premium-Option.

Stefanie Hinz, Vorsitzende der ProPK, betont, dass gefälschte E-Mails und Betrug beim Online-Einkauf längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Die beiden Behörden fordern damit eine doppelte Bewegung: mehr Aufklärung bei den Nutzern, mehr Standardsicherheit bei den Anbietern.

Wenn elf Prozent der Internetnutzer im Jahr Opfer werden, ist das kein Randphänomen mehr. Jede Firmen-IT sollte annehmen, dass mindestens jeder zehnte Mitarbeiter einen Phishing-Vorfall hinter sich hat. Auf diese Realität müssen Schulungen und Zugangsregeln zugeschnitten sein. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was Mittelständler daraus mitnehmen

Awareness-Schulungen sollten an konkreten Beispielen ansetzen, da 11 Prozent der Belegschaft bereits Cyberangriffe erlebt haben

Drei Konsequenzen springen ins Auge. Zunächst Awareness-Schulungen realistisch dimensionieren: Wenn 11 Prozent der Belegschaft im letzten Jahr betroffen waren, sind alle Mitarbeiter zugleich Risiko und Erfahrungsträger. Schulungen sollten an konkreten Beispielen ansetzen, nicht an abstrakten Bedrohungsszenarien.

Parallel dazu die Brücke zwischen privater und beruflicher Identität schließen. Zwei-Faktor-Authentifizierung, einzigartige Passwörter pro System und ein Passwort-Manager sind keine Nice-to-Haves mehr. Ergänzend eine klare Anlaufstelle im Unternehmen schaffen: Wer einen Vorfall meldet, soll keine Konsequenzen fürchten, sondern schnelle Unterstützung bekommen.

Der vollständige Bericht steht auf der Website des BSI zum Download bereit. Für Compliance-Verantwortliche und IT-Sicherheitsteams ist er eine kompakte Bestandsaufnahme zur Lage am Arbeitsplatz und im Home-Office.

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