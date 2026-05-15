Linux-Kernel-Lücke „Copy Fail“: Patch-Deadline ist heute
Heute ist der letzte Tag. CISA hat die Patch-Frist für CVE-2026-31431 auf den 15. Mai 2026 gesetzt. Die Lücke im Linux-Kernel trägt den Spitznamen „Copy Fail“ – und sie ist seit neun Jahren im Code versteckt.
Das Wichtigste in Kürze
- CVE-2026-31431 ist eine Local Privilege Escalation im Linux-Kernel, seit 2017 im Code vorhanden
- CVSS-Score: 7.8 – ein unprivilegierter lokaler Nutzer kann Root-Zugriff erlangen
- Besonders gefährdet: Docker-, LXC- und Kubernetes-Umgebungen mit geladener
algif_aead-Kernel-Modul
- Behoben in Linux-Kernel-Versionen 6.18.22, 6.19.12 und 7.0 – Update sofort einspielen
Warum „Copy Fail“ so gefährlich ist
Die Schwachstelle steckt in der Authentifizierungs-Kryptografie-Template des Linux-Kernels. Ein logischer Fehler im Speicherzugriff erlaubt es einem Angreifer, über einen 732-Byte-Exploit zuverlässig Root-Rechte zu erlangen. Das ist keine hypothetische Lücke: Kaspersky bezeichnet Copy Fail als ernsthaftes Risiko für containerisierte Umgebungen, weil Docker, LXC und Kubernetes das betroffene Kernel-Modul standardmäßig für Container zugänglich machen.
Konkret: Ein Angreifer, der aus irgendeinem Grund Zugriff auf einen Container erhält, kann über Copy Fail aus dem Container ausbrechen und Root auf dem Host-System erlangen. In Cloud-Umgebungen, wo viele Mandanten denselben Kernel teilen, ist das ein kritisches Szenario.
So patchen Sie jetzt
Updates sind für alle gängigen Linux-Distributionen ausgerollt. Unter Debian/Ubuntu:
sudo apt update && sudo apt upgrade linux-image. Unter RHEL/CentOS/Rocky:
sudo dnf update kernel. Unter Arch:
sudo pacman -Syu. Nach dem Update ist ein Neustart des Systems zwingend erforderlich, damit der neue Kernel aktiv wird.
Für Kubernetes-Cluster: Aktualisieren Sie die Node-Kernel-Version über den jeweiligen Managed-Service-Provider oder durch Rolling Updates der Worker-Nodes. Wer den Update nicht sofort einspielen kann, sollte als Übergangsmaßnahme das Laden des Moduls
algif_aead deaktivieren. Alle technischen Details enthält die offizielle CERT-Bund-Sicherheitsmitteilung, die auch den deutschen BSI-Rahmen abdeckt.
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