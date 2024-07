Lizenzfreie Bilder gesucht? Die besten 36 Bilderdienste (2024)

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – besonders in Zeiten, wo visueller Content König ist. Lizenzfreie Bilder sind essentiell, um Ihre Website oder Social-Media-Profile ohne rechtliche Sorgen aufzubrezeln. Bilder bieten eine Fülle an Möglichkeiten, Ihre Botschaften visuell und emotional zu verstärken. Durch den Einsatz von hochauflösenden Fotos und Grafiken illustrieren Sie jedes Thema optisch ansprechend.

Das Auge „isst“ mit, und das richtige Bildmaterial kann Ihrer Marke nur gut tun. Wir haben satte 36 Bildertankstellen für Sie zusammengestellt. Viel Spaß beim Durchblättern!

Pixabay

Was ist Pixabay?

Pixabay bietet eine Online-Plattform, auf der Nutzer Fotos, Grafiken, Vektorgrafiken und Videos finden können. Diese Inhalte sind komplett lizenzfrei, das heißt, dass Sie Bilder von Pixabay ohne Urheberrechtsbeschränkungen verwenden dürfen.

Lizenzfreie Bilder

Die Bilder auf Pixabay stehen unter der Creative Commons CC0 Lizenz. Das bedeutet, dass sie für persönliche sowie kommerzielle Projekte verwendet werden dürfen, ohne dass eine Quellenangabe erforderlich ist.

Vorteile von Pixabay

Einer der größten Vorteile von Pixabay ist, dass die Plattform Gratis-Bilder in hoher Qualität bietet. Dies erleichtert besonders kleinen Unternehmen und Einzelpersonen, professionelles Bildmaterial für ihre Projekte zu nutzen, ohne das Budget belasten zu müssen. Zudem ist die Website einfach zu bedienen und bietet eine breite Auswahl an Bildern und anderen Medien.

Nachteile von Pixabay

Ein Nachteil von Pixabay ist, dass die Qualität und Originalität der Bilder variiert, da sie von einer großen und heterogenen Gruppe von Nutzern hochgeladen werden. Es besteht auch das Risiko, dass einige Bilder, die als lizenzfrei angeboten werden, tatsächlich urheberrechtlich geschützt sind, was rechtliche Probleme nach sich ziehen könnte.

Kosten

Die Nutzung von Pixabay ist kostenlos. Nutzer können Bilder ohne Kosten herunterladen und verwenden. Pixabay bietet jedoch die Möglichkeit, durch kleine (Kaffee-)Spenden die Fotografen zu unterstützen, die ihre Werke zur Verfügung stellen.

Bewertung von Pixabay

Insgesamt erhält Pixabay oft positive Bewertungen, besonders wegen seiner einfachen Zugänglichkeit und der breiten Auswahl an Gratis-Bildern. Nutzer schätzen die Plattform für ihre Flexibilität und die Möglichkeit, schnell passendes Bildmaterial für verschiedene Projekte zu finden.

Zu Pixabay Bilder

Pexels

Was ist Pexels?

Pexels ist ein Online-Bilderdienst, der eine Vielzahl an hochwertigen Fotos und lizenzfreie Videos zur freien Verwendung anbietet. Ähnlich wie andere Plattformen für lizenzfreie Bilder, ermöglicht Pexels Nutzern den Zugang zu Medien, die sie in eigenen Projekten ohne Urheberrechtsbedenken nutzen können.

Lizenzfreie Bilder auf Pexels

Die auf Pexels verfügbaren Bilder und Videos sind unter der Pexels Lizenz verfügbar, die eine Art der Creative Commons Lizenz ist. Diese erlaubt es Nutzern, die Inhalte kostenlos und ohne Urheberrechtsverletzungen zu nutzen, auch für kommerzielle Zwecke. Eine Quellenangabe ist nicht erforderlich, wird jedoch geschätzt.

Vorteile von Pexels

Der Hauptvorteil von Pexels liegt in der qualitativ hochwertigen Sammlung von Fotos und Videos, die ständig durch Beiträge von talentierten Fotografen weltweit erweitert wird. Die Benutzeroberfläche der Website ist klar strukturiert und benutzerfreundlich, was den Zugriff und das Auffinden von passenden Medien erleichtert. Die Verfügbarkeit einer mobilen App erweitert die Zugänglichkeit des Dienstes.

Nachteile von Pexels

Ein möglicher Nachteil von Pexels ist die eingeschränkte Exklusivität der Bilder sein. Da viele der Fotos kostenlos und leicht zugänglich sind, werden sie häufig verwendet und können somit an Einzigartigkeit in verschiedenen Projekten verlieren. Außerdem gibt es keine Garantie, dass alle hochgeladenen Bilder frei von Urheberrechten Dritter sind, was zu rechtlichen Herausforderungen führen könnte.

Kosten

Pexels ist kostenlos nutzbar, was es zu einem attraktiven Bilderdienst für Nutzer mit begrenzten Budgets macht. Es gibt keine versteckten Kosten für das Herunterladen oder Verwenden der Bilder und Videos.

Bewertung von Pexels

In Bewertungen wird Pexels häufig für seine große Auswahl an qualitativ hochwertigen und vielfältigen Bildern gelobt. Nutzer schätzen die Einfachheit, mit der sie auf die Medien zugreifen und sie in ihren Projekten einsetzen können. Kritische Stimmen weisen gelegentlich auf die Risiken hinsichtlich der Urheberrechte hin, aber insgesamt genießt Pexels einen positiven Ruf unter Kreativen und Marketing-Profis.

Zu Pexels kostenlose Fotos

Unsplash

Was ist Unsplash?

Unsplash ist eine Plattform, die eine umfangreiche Sammlung an hochauflösenden Fotos bietet, die Nutzer kostenlos herunterladen und verwenden können. Diese Bilder sind besonders unter Grafikdesignern, Bloggern und kleinen Unternehmen beliebt, die qualitativ hochwertige Fotos für ihre Projekte benötigen.

Lizenzfreie Bilder auf Unsplash

Die Fotos auf Unsplash stehen unter der Unsplash Lizenz, die es Nutzern erlaubt, die Bilder kostenlos und ohne Urheberrechtsbeschränkungen für kommerzielle und nicht-kommerzielle Zwecke zu verwenden. Eine Quellenangabe ist nicht zwingend erforderlich, wird aber von der Community geschätzt.

Vorteile von Unsplash

Unsplash bietet eine breite Palette an kostenlosen Stockfotos, die in vielen verschiedenen Projekten einsetzbar sind. Die Qualität der Fotos ist in der Regel sehr hoch, da viele professionelle Fotografen ihre Arbeiten auf der Plattform teilen. Die einfache Suchfunktion und die übersichtliche Gestaltung der Website machen das Finden des richtigen Fotos schnell und unkompliziert.

Nachteile von Unsplash

Ein Nachteil von Unsplash könnte sein, dass die Fotos aufgrund ihrer Verfügbarkeit und Popularität oft in vielen verschiedenen Projekten verwendet werden, was zu einer gewissen Sättigung und mangelnden Originalität in der visuellen Darstellung führen kann. Außerdem gibt es Bedenken hinsichtlich der rechtlichen Sicherheit, da die Herkunft der Fotos nicht immer vollständig geklärt ist, was potenziell zu Urheberrechtsfragen führen könnte.

Kosten

Unsplash ist vollständig kostenlos. Es fallen keine Kosten für das Herunterladen oder Verwenden der Fotos an, was Unsplash zu einem sehr attraktiven Anbieter für kostenlose Stockfotos macht.

Bewertung von Unsplash

Unsplash erhält generell sehr positive Bewertungen. Nutzer loben die Plattform für die hohe Qualität und Vielfalt der verfügbaren Fotos sowie für die einfache Handhabung der Website. Die breite Nutzung der Fotos in verschiedenen Medien und Projekten spricht für die Beliebtheit und Zuverlässigkeit von Unsplash als Quelle für visuelles Material. Kritik gibt es gelegentlich in Bezug auf rechtliche Unsicherheiten und die weit verbreitete Verwendung der Bilder, die die Einzigartigkeit beeinträchtigen kann. Aber mal ehrlich: was ist denn schon „Einzigartig“?

Zu Unsplash Bildmaterial

Freepik

Was ist Freepik?

Freepik ist eine digitale Plattform, die eine breite Palette an grafischen Ressourcen bietet, einschließlich Stock Fotos, Vektorgrafiken und Photoshop-Dateien. Diese Ressourcen stehen Nutzern zur Verfügung, um ihre kreativen und kommerziellen Projekte zu unterstützen. Freepik ist bekannt für seine umfangreiche Bibliothek an lizenzfreien Bildern.

Kostenlose Bilder auf Freepik

Die lizenzfreien Bilder von Freepik können in einer Vielzahl von Projekten verwendet werden, ohne dass Urheberrechtsgebühren anfallen. Die Nutzung dieser Bilder ist unter der Freepik-Lizenz gestattet, die den Nutzern erlaubt, die Ressourcen für persönliche und, in vielen Fällen, auch für kommerzielle Zwecke zu verwenden. Eine Quellenangabe ist je nach Lizenztyp oft erforderlich.

Vorteile von Freepik

Ein wesentlicher Vorteil von Freepik ist die Vielfalt und Qualität der angebotenen Ressourcen. Die Plattform aktualisiert ständig ihre Sammlung mit neuen Stock Fotos und grafischen Elementen, was sie zu einer reichen Quelle für Designer und Content-Ersteller macht. Freepik bietet auch spezielle Features für Abonnenten, wie Zugang zu Premium-Ressourcen und zusätzliche Tools zur Vereinfachung des Designprozesses.

Nachteile von Freepik

Ein Nachteil von Freepik ist, dass einige der hochwertigen Ressourcen und speziellen Funktionen nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abonnements verfügbar sind. Außerdem kann die Verwendung von populären Bildern von Freepik dazu führen, dass ähnliche Designs häufig in verschiedenen Medien erscheinen, was die Originalität beeinträchtigen kann.

Kosten

Freepik bietet sowohl kostenlose als auch Premium-Mitgliedschaften an. Die kostenlose Mitgliedschaft ermöglicht Zugriff auf eine große Anzahl von Ressourcen, erfordert jedoch oft eine Quellenangabe. Die Premium-Mitgliedschaft bietet erweiterten Zugriff auf exklusivere Ressourcen und zusätzliche Funktionen ohne die Notwendigkeit einer Quellenangabe.

Bewertung von Freepik

Freepik wird allgemein gut bewertet, besonders für seine breite Auswahl an lizenzfreien Bildern und Grafiken. Nutzer schätzen die Qualität und Vielfalt der verfügbaren Materialien, die es ermöglichen, kreative Projekte effizient und wirkungsvoll zu gestalten. Die Premium-Optionen werden ebenfalls positiv aufgenommen, obwohl einige Nutzer die Kosten für die vollständigen Dienstleistungen als Nachteil sehen. Insgesamt ist Freepik eine wertvolle Ressource für Designer und Content-Ersteller, die auf der Suche nach qualitativ hochwertigen und vielseitigen grafischen Ressourcen sind.

Zum Bilderdienst Freepik

flickr

Was ist Flickr?

Flickr ist eine bekannte Online-Plattform für Fotografie-Enthusiasten, die es Nutzern ermöglicht, Fotos und Videos hochzuladen, zu teilen und zu entdecken. Die Website dient sowohl professionellen Fotografen als auch Amateuren als digitales Wohnzimmer und Ressource.

Gratis-Fotos auf Flickr

Flickr bietet verschiedene Lizenzoptionen, einschließlich einiger, die die Nutzung der Fotos als lizenzfreie Bilder erlauben. Besonders unter der Creative Commons-Lizenz stehen viele schöne Bilder kostenlos zur Verfügung. Diese Gratis-Bilder können für sowohl persönliche als auch kommerzielle Projekte verwendet werden, je nach spezifischer Lizenz, die der Fotograf gewählt hat.

Vorteile von Flickr

Einer der größten Vorteile von Flickr ist die Qualität und Vielfalt der verfügbaren Fotografien. Die Plattform fördert eine aktive Community von Fotografen, die regelmäßig neue und hochwertige Inhalte beisteuern. Die Möglichkeit, Gruppen beizutreten und an Diskussionen teilzunehmen, bietet zudem eine ausgezeichnete Ressource für Feedback und Wachstum in der Fotografie. Die Fotos sind oft unter spezifischen Themen kategorisiert, was die Suche nach passenden Bildern erleichtert.

Nachteile von Flickr

Ein Nachteil von Flickr ist, dass nicht alle Bilder kostenlos zur Verfügung stehen. Die Nutzung mancher Bilder erfordert eine Lizenzgebühr oder den Kauf über Getty Images, mit denen Flickr zusammenarbeitet. Zudem kann die Vielfalt und Menge an Content überwältigend sein, und nicht alle hochgeladenen Bilder entsprechen professionellen Standards.

Kosten

Flickr bietet sowohl kostenlose als auch Premium-Mitgliedschaften (Flickr Pro) an. Die kostenlose Mitgliedschaft hat Einschränkungen hinsichtlich des Speicherplatzes und der Zugänglichkeit von erweiterten Statistiken und Features. Flickr Pro bietet unbegrenzten Speicherplatz, erweiterte Statistiken und die Möglichkeit, Anzeigen zu vermeiden.

Bewertung von Flickr

Flickr wird allgemein positiv bewertet, besonders wegen der hohen Qualität und der großen Auswahl an schönen Bildern kostenlos. Nutzer schätzen die Community-Aspekte der Plattform sowie die Verfügbarkeit von Tools zur Organisation und Teilen von Fotos. Kritische Punkte beziehen sich meist auf die Kosten für die Pro-Version und die gelegentliche Schwierigkeit, die richtigen Bilder aufgrund der schieren Menge an Content zu finden. Insgesamt bleibt Flickr eine geschätzte Ressource für Fotografen und diejenigen, die hochwertige Bilder für ihre Projekte suchen.

Zur flickr Foto-Community

Burst

Was ist Burst?

Burst by Shopify ist eine Plattform, die von dem E-Shop-Giganten Shopify bereitgestellt wird. Sie bietet Nutzern eine Auswahl an hochwertigen, lizenzfreien Bildern, die speziell darauf ausgerichtet sind, die Bedürfnisse von Online-Händlern zu erfüllen. Die Plattform zielt darauf ab, kleinen Unternehmen und Startups zu helfen, ihre Produkte und Dienstleistungen attraktiv zu präsentieren.

Lizenzfreie Bilder auf Burst

Die auf Burst verfügbaren Bilder sind lizenzfrei und können sowohl für kommerzielle als auch für nicht-kommerzielle Projekte verwendet werden, ohne dass Lizenzgebühren anfallen. Shopify stellt diese schönen Fotos kostenlos zur Verfügung, um Nutzern zu ermöglichen, ihre Online-Präsenz zu verbessern.

Vorteile von Burst

Einer der Hauptvorteile von Burst ist, dass die Plattform speziell für E-Commerce-Anforderungen entwickelt wurde. Die Fotos sind hochqualitativ und auf Nischen und Trendthemen ausgerichtet, die in Online-Shops häufig vorkommen. Nutzer profitieren von den Fotos pimt by Shopify, die darauf abzielen, die eigenen Bildwelten aufzuwerten. Eine einfache Suchfunktion und die Möglichkeit, Kollektionen zu durchstöbern, erleichtern die Suche nach dem perfekten Bild.

Nachteile von Burst

Obwohl Burst viele Vorteile bietet, könnten die Bilder wegen ihrer Popularität und häufigen Nutzung an Originalität verlieren, aber so ist das nun einmal bei Stockmaterial. Die thematische Begrenzung auf E-Commerce-bezogene Themen könnte zudem für Nutzer, die in anderen Bereichen tätig sind, einschränkend sein, doch einem kostenlosen Gaul schaut man nicht ins Maul. Dieser Übersichtsartikel bietet genügend Alternativen.

Kosten

Burst by Shopify bietet alle seine Fotos kostenlos an. Es gibt keine versteckten Kosten oder Gebühren für das Herunterladen oder Verwenden der Bilder, was es besonders attraktiv für Nutzer macht, die mit begrenzten Budgets arbeiten. Da Shopify hinter dem Bilderdienst steckt ist klar, auf was das abzielt. Neue Shop-CMS-Kunden gewinnen.

Bewertung von Burst

Insgesamt erhält Burst positive Bewertungen, besonders wegen der hochwertigen Bilder, die ohne Kosten zur Verfügung stehen. Nutzer schätzen die Einfachheit, mit der sie Zugang zu schönen Fotos kostenlos erhalten, die direkt auf die Bedürfnisse des E-Commerce zugeschnitten sind. Kritiken beziehen sich meist auf die begrenzte Vielfalt und die breite Nutzung der Bilder, die möglicherweise die Originalität in individuellen Projekten mindern kann. Trotz dieser kleinen Einschränkungen bleibt Burst eine wertvolle Ressource für Online-Händler, die ihre Produkte wirkungsvoll präsentieren möchten.

Zu Burst mit Bilderdörst



FreePhotos.cc ist eine Plattform, die eine Vielzahl von kostenlosen Fotos anbietet, die sowohl für persönliche als auch für kommerzielle Projekte verwendet werden können. Diese Website stellt eine breite Palette an Bildkategorien zur Verfügung, von Landschaften über Stadtbilder bis hin zu Alltagszenen, und ermöglicht es Nutzern, schnell und einfach passende Bilder für ihre Bedürfnisse zu finden. FreePhotos.cc ist ideal für Kreative und Unternehmer, die hochwertige visuelle Inhalte ohne Kosten suchen.

Zu FreePhotos.cc

Stockvault



Stockvault ist ein Bilderdienst, der Nutzern kostenlos hochwertige Fotos, Grafiken und Vektorbilder zur Verfügung stellt. Der Service finanziert sich hauptsächlich durch Werbung auf der Website und durch freiwillige Spenden seiner Nutzer. Zusätzlich bietet Stockvault auch kostenpflichtige Premium-Abonnements an, die Zugang zu weiteren exklusiven Ressourcen ermöglichen.

Diese Kombination aus kostenlosen und kostenpflichtigen Angeboten ermöglicht es Stockvault, eine breite Palette von Nutzern anzusprechen und gleichzeitig Einnahmen zu generieren.

Den Stockvault Tresor knacken

Wissenswertes über StockSnap.io

StockSnap.io bietet eine umfangreiche Sammlung von Fotos, die unter der Creative Commons Zero (CC0)-Lizenz veröffentlicht werden. Diese Lizenz bedeutet, dass alle Bilder auf der Plattform völlig frei von Urheberrechten sind, was Nutzern ermöglicht, sie ohne Erlaubnis oder Quellenangabe für sowohl kommerzielle als auch nicht-kommerzielle Zwecke zu verwenden. Die Plattform zeichnet sich durch eine einfache Benutzeroberfläche aus, die das Suchen und Filtern von Bildern nach Stichworten, Beliebtheit, Aufrufen oder Veröffentlichungsdatum erleichtert.

Betreiber von StockSnap.io

StockSnap.io wird von der kanadischen Firma Snappa Inc. betrieben. Snappa stellt Online-Tools zur Grafikerstellung zur Verfügung und hat StockSnap.io entwickelt, um eine zuverlässige Quelle für hochwertige, frei verwendbare Bilder anzubieten. Dies steht im Einklang mit ihrem Ziel, Nutzern leistungsstarke und einfach zu bedienende Tools für ihre visuellen Gestaltungsbedürfnisse bereitzustellen. Snappa unterstützt damit insbesondere Einzelunternehmer, Blogger und kleine bis mittlere Unternehmen, die professionelles Bildmaterial ohne die typischerweise damit verbundenen hohen Kosten benötigen.

Hier geht es zu StockSnap.io

Gratisography

Was ist Gratisography?

Gratisography ist eine einzigartige Plattform, die HD-Bilder kostenlos zur Verfügung stellt. Diese Bilder zeichnen sich durch ihre kreative und oft eigenwillige Bildsprache aus, die sich von typischen Stockbildern abhebt. Die Fotos auf Gratisography können für sowohl persönliche als auch kommerzielle Projekte genutzt werden, was sie besonders attraktiv macht.

Finanzierung

Die Plattform ist werbefinanziert, was bedeutet, dass Gratisography durch Anzeigen Einnahmen generiert. Diese Einnahmequelle ermöglicht es der Plattform, weiterhin hochwertige und einzigartige Inhalte kostenlos anzubieten.

Herkunft der Bilder

Die Bilder auf Gratisography stammen von einer kleinen Anzahl ausgewählter Fotografen, vor allem von Ryan McGuire, der Gründer der Plattform. McGuire ist bekannt für seinen unkonventionellen Stil, der die Bilder von Gratisography so besonders macht.

Lizenz – Gratisography License (ehemals „Peace and Mind“)

Gratisography hatte früher die „Peace and Mind License“, die jetzt als Gratisography License bekannt ist. Diese Lizenz erlaubt es Nutzern, die Bilder kostenlos und ohne Nennung des Urhebers für kommerzielle und nicht-kommerzielle Zwecke zu verwenden. Die Lizenzbeschränkungen sind minimal, jedoch sind bestimmte Verwendungen wie das Anbieten der Bilder auf anderen Stockfoto-Plattformen oder das Erstellen abgeleiteter Produkte, die die Bilder in einem negativen Kontext verwenden, nicht gestattet.

Zu GratisabernichtumsonstGratisography

Skuawk

Was ist Skuawk?

Skuawk (klingt wie Native Americans Stamm) ist eine Online-Plattform, die eine Sammlung von Fotos anbietet, die im Public Domain (öffentliches Eigentum) stehen. Das bedeutet, dass diese Bilder frei von Urheberrechten sind und von jedermann für beliebige Zwecke ohne Einschränkungen oder Lizenzgebühren verwendet werden können. Die Bilder decken eine Vielzahl von Themen ab, darunter Landschaften, Stadtszenen, Alltagsmomente und mehr.

Zu Shuawk gehen »Howgh, ich habe gesprochen«

Realistic Shots

Realistic Shots ist eine Online-Plattform, die von Henry Reyes kuratiert wird und eine Auswahl an hochauflösenden Bildern bietet. Diese Fotos decken verschiedene Themenbereiche ab, darunter Architektur und Natur. Die Website zeichnet sich durch eine sorgfältige Auswahl an Bildern aus, die für ihre Qualität und Ästhetik bekannt sind.

Die Bilder auf Realistic Shots sind frei verfügbar und können für persönliche sowie kommerzielle Projekte verwendet werden, ohne dass eine Quellenangabe notwendig ist. Die Plattform aktualisiert regelmäßig ihre Sammlung, um frische und inspirierende Inhalte anzubieten. Besucher der Website können aus einer übersichtlich präsentierten Galerie schöpfen, die es leicht macht, passende Bilder für verschiedene Anforderungen zu finden.

Realistic Shots? Da entlang.

PublicDomainPictures



PublicDomainPictures.net ist eine Plattform, die als „Bildertankstelle“ für lizenzfreie Bilder dient. Diese Website bietet eine Vielzahl an hochauflösenden Bildern, die im öffentlichen Eigentum stehen und somit von Nutzern für persönliche sowie kommerzielle Zwecke ohne jegliche Lizenzgebühren verwendet werden können. Die Website wird von einer Gemeinschaft von Fotografen betrieben, die ihre Werke der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung stellen.

Finanziert wird der Dienst hauptsächlich durch Werbeeinnahmen und freiwillige Spenden der Nutzer. Diese Kombination aus Finanzierungsquellen hilft, die Plattform aufrechtzuerhalten und weiterhin frei zugängliche Inhalte anzubieten. Die Seriosität der Website wird durch die klare Angabe der Lizenzbedingungen und die Transparenz in der Herkunft der Bilder untermauert, was Nutzern Sicherheit bei der Verwendung der Fotos gibt.

Zu PublicDomainPictures

Titania Foto



Titania Foto ist eine weitere gute Ressource für Bilder der folgenden Kategorien: Landschaften, Stadt, Natur, sowie Essen & Trinken. Eine Registrierung ist zum Download der Bilder nicht nötig.

Zu den Fototitanen surfen

Kaboompics



Kaboompics ist ebenfalls ohne Registrierung nutzbar. Die Fotos liegen in hoher Auflösung vor.

Sportliche Kaboompics durchsuchen

Negative Space



Negative Space versteht sich als Community von Fotografen, die einen etwas anderen Kamerafokus auf die Welt setzen. Hier soll es keine Allerweltsbilder geben, sondern stets welche mit dem besonderen Dreh. Für den Download ist keine Registrierung nötig. Die Fotos erreichst du entweder über das entspannte Browsen, die Freitextsuche oder die Kategoriesortierung.



Dein Place? Negative Space

stockio



Stockio ist eine ganz frische Website von den Machern des Webdesigner Depot. Neben kostenlos verwendbaren Fotos findest du hier auch kostenlos verwendbare Vektorgrafiken, Fonts, Videos und Icons. Einen Haken hat die Sache nicht. Die Bilder sind durchweg ansprechend. Gefunden wird per Freitextsuche.

Lebensmittelfotos



Lebensmittelfotos ist eine Foto-Datenbank, die sich nur um frei zu verwendende Fotos von Lebensmitteln dreht. Die Bilder sind in hoher Auflösung vorhanden und es besteht kein Registrierzwang zum Herunterladen der Bilder. Die Aktualisierungsfrequenz ist in den letzten Jahren stark gesunken, aber da sich Lebensmittel optisch kaum modernisieren, kannst du die Fotos von Brötchen und anderen Kulinarien auch heute noch bedenkenlos verwenden.

Zu Lebensmittelfotos. Vom Maître persönlich.

Foodiesfeed



Foodiesfeed ist ein Bilderdienst, der speziell für Food-Blogger und alle, die mit Essen zu tun haben, konzipiert wurde. Die Plattform bietet eine umfangreiche Sammlung an sehr schmackhaft aussehenden Lebensmittelfotos, die perfekt geeignet sind, um Blogs, Artikel oder Werbematerialien optisch zu bereichern.

Alle Bilder auf Foodiesfeed sind kostenlos verfügbar, was es besonders für Blogger und kleine Gastronomiebetriebe attraktiv macht, professionelles Bildmaterial ohne zusätzliche Kosten zu nutzen. Diese visuellen Ressourcen sind ideal, um die Ästhetik eines jeden Food Blogs zu verbessern und die Gerichte in verlockender und ansprechender Weise zu präsentieren.



Zu Foodiesfeed lustwandeln

Foodie Factor

FoodieFactor ist eine Plattform, die eine breite Palette an sehr schmackhaft aussehenden Fotos bietet, speziell im Bereich Lebensmittel und Getränke. Diese Bilder sind ideal für die Verwendung in Blogs, Werbematerialien oder anderen Medien, die sich auf Essen und Trinken konzentrieren.

Lizenz

Die Bilder auf FoodieFactor werden unter einer CC0-Lizenz (Creative Commons Zero) zur Verfügung gestellt. Das bedeutet, dass die Fotos für persönliche und kommerzielle Zwecke ohne Urheberrechtsbeschränkungen verwendet werden können. Nutzer dürfen die Bilder kostenfrei herunterladen, modifizieren und ohne Quellenangabe verwenden.

Quelle der Bilder

Die Fotos auf FoodieFactor stammen von verschiedenen Fotografen, die sich darauf spezialisiert haben, Lebensmittel in einer ästhetisch ansprechenden Weise zu präsentieren. Diese Fotografen tragen zur Plattform bei, indem sie ihre Werke zur freien Verwendung anbieten, was FoodieFactor zu einer wertvollen Ressource für hochwertige und ansprechende Lebensmittelbilder macht.



Foodie Factor-Speisekarte studieren

Freerange



Es ist wirklich unglaublich, wie viele verschiedene Anbieter, oder wie man sie nennen könnte, „Zapfanlagen für Bilder“, es auf dem Markt gibt. Trotz der Präsenz großer Namen wie Getty Images, die eine dominante Stellung in der Branche einnehmen, gibt es immer noch zahlreiche kleinere Plattformen wie Freerange Stock, die sich behaupten können. Freerange Stock bietet eine Vielfalt an kostenlosen, hochauflösenden Fotos, die besonders für Kreative und Marketingzwecke attraktiv sind.

Diese Plattformen zeigen, dass es neben den Branchenriesen immer noch Raum für Vielfalt gibt und dass sie durch spezifische Angebote und das Bereitstellen von Nischeninhalten eine treue Nutzerbasis aufbauen können. Der Markt für Bildressourcen bleibt also lebendig und dynamisch, getrieben durch die Bedürfnisse und Präferenzen einer breiten Nutzerschaft, die über das Angebot der großen Namen hinausgeht.

Freerange besuchen

Free Nature Stock

Was kann Free Nature Stock besonders gut?

Free Nature Stock hebt sich durch seine Spezialisierung auf Naturfotografie hervor. Die Plattform bietet eine beeindruckende Sammlung an kostenlosen, hochauflösenden Bildern aus der Natur. Egal ob Sie nach atemberaubenden Landschaftsaufnahmen, faszinierenden Tierbildern oder beruhigenden Pflanzenfotos suchen – Free Nature Stock deckt ein breites Spektrum an Naturthemen ab. Diese Bilder eignen sich ideal für Projekte, die einen natürlichen oder ökologischen Fokus haben, sowie für die Verschönerung von Websites und Social-Media-Plattformen, die eine Verbindung zur Natur herstellen wollen.

Lizenzbedingungen

Die Bilder auf Free Nature Stock stehen unter der Creative Commons Zero (CC0) Lizenz. Das bedeutet, dass sie von jedermann für persönliche und kommerzielle Zwecke ohne jegliche Einschränkungen genutzt werden können. Eine Quellenangabe ist nicht erforderlich, obwohl sie natürlich geschätzt wird, wenn Sie die Arbeit des Fotografen anerkennen möchten. Die CC0 Lizenz ermöglicht es Nutzern, die Bilder frei zu bearbeiten, zu kopieren und zu verbreiten, ohne um Erlaubnis bitten zu müssen.

Was kostet es?

Die Nutzung von Free Nature Stock ist vollständig kostenlos. Es fallen keine Gebühren für das Herunterladen oder Verwenden der Bilder an. Dies macht Free Nature Stock zu einer wertvollen Ressource für Einzelpersonen, Unternehmen und Non-Profit-Organisationen, die hochwertige Naturbilder benötigen, ohne das Budget zu belasten.

Es ist wirklich unglaublich, wie viele spezialisierte Bilderdienste es gibt, und Free Nature Stock ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie spezifische Themenbereiche hervorragend abgedeckt werden können.

In die Free Natur Stock gehen

ISO Republic

Was macht ISO Republic gut?

ISO Republic bietet eine breite Palette an hochwertigen, kostenlosen Fotos und Videos, die besonders auf die Bedürfnisse von Kreativen und Entwicklern ausgerichtet sind. Die Plattform zeichnet sich durch eine vielfältige Sammlung aus, die Themen wie Architektur, Natur, Menschen und Technologie umfasst. Ein starker Fokus liegt auf der Qualität und der Ästhetik der Inhalte, was ISO Republic zu einer bevorzugten Quelle für Designer, Blogger und Werbefachleute macht, die authentisches und ansprechendes visuelles Material suchen.

Wie finanziert sich ISO Republic?

ISO Republic finanziert sich hauptsächlich durch Werbung und Affiliate-Links. Auf der Plattform können Nutzer auch zu Premium-Bildanbietern weitergeleitet werden, wo ISO Republic durch Empfehlungen möglicherweise Provisionen verdient. Diese Einnahmequellen ermöglichen es der Website, ihre Inhalte kostenlos anzubieten und gleichzeitig das Angebot stetig zu erweitern.

Welche Bildrechte habe ich als Nutzer?

Die Bilder auf ISO Republic stehen unter einer eigenen Lizenz, die es Nutzern erlaubt, die Inhalte kostenlos für persönliche und kommerzielle Projekte zu verwenden. Nutzer können die Bilder bearbeiten, anpassen und in verschiedenen Medien verwenden, ohne eine Quellenangabe machen zu müssen. Es ist jedoch nicht gestattet, die Bilder in einer Form zu verkaufen, die es anderen ermöglicht, das Bild unverändert weiterzuverkaufen oder es als Teil eines Produkts zu verwenden, das hauptsächlich aus dem Bild besteht (z.B. als Poster oder Druck).

Die Bedenken, dass hinter vielen Bilderdiensten ein „imperialer Anbieter“ steht, können bei ISO Republic zerstreut werden, da die Plattform transparent über ihre Finanzierungsquellen und die Verwendung ihrer Inhalte informiert. Dies fördert ein Umfeld des Wettbewerbs und der Vielfalt, das es Kreativen ermöglicht, aus einer breiten Palette von Ressourcen zu wählen.



Es lebe die ISO Republic!

New Old Stock

Was ist nos.twnsnd.co?

nos.twnsnd.co, auch bekannt als New Old Stock, ist eine spezialisierte Plattform, die sich ganz der Schwarz-Weiß-Fotografie widmet. Die Website bietet eine faszinierende Sammlung von Vintage-Fotos, die aus verschiedenen öffentlichen Archiven gesammelt wurden. Diese Bilder bringen ein Stück Geschichte zum Leben und sind ideal für Liebhaber von Schwarz-Weiß-Fotografie sowie für kreative Projekte, die einen nostalgischen Touch suchen.

Lizenzrechte

Die auf nos.twnsnd.co verfügbaren Fotos sind größtenteils gemeinfrei, da sie aus öffentlichen Archiven stammen, die keine urheberrechtlichen Beschränkungen mehr aufweisen. Dies bedeutet, dass sie frei verwendet werden können, sowohl für persönliche als auch für kommerzielle Zwecke. Nutzer können die Bilder ohne Lizenzgebühren verwenden, bearbeiten und in eigenen Projekten einsetzen. Es ist jedoch immer eine gute Praxis, die spezifischen Bildinformationen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass keine zusätzlichen Einschränkungen vorliegen.

Betreiber der Seite

Die Website wird von Cole Townsend betrieben. Cole ist ein Webdesigner und Entwickler, der diese Plattform als Ressource für qualitativ hochwertige, urheberrechtsfreie Bilder aus vergangenen Zeiten ins Leben gerufen hat. Sein Ziel ist es, Kreativen Zugang zu historischen Bildern zu geben, die sonst schwer zu finden oder unterbewertet sein könnten.

Durch deine eigene Leidenschaft für Schwarz-Weiß-Fotografie, besonders in der atmosphärischen Umgebung eines Winters im Wald, könnte diese Seite eine wertvolle Inspirationsquelle oder ein Ressourcenpool für deine Arbeit sein. New Old Stock bietet nicht nur Zugang zu einzigartigen historischen Aufnahmen, sondern auch die Freiheit, diese Bilder kreativ zu nutzen.

Gar nicht altes New Old Stock Material anschauen

Pickup Image



Pickupimage bietet eine Auswahl an kostenlosen, gemeinfreien Bildern, die vor allem auf Natur- und Outdoor-Themen fokussieren. Während die Plattform sich als eine weitere Bilderdienst-Option darstellt, könnte ihr spezieller Fokus auf hochauflösende Landschafts- und Naturbilder für Nutzer, die in diesen Bereichen spezifisches Bildmaterial suchen, einen besonderen Wert bieten.

Pickup Image checken, wer nicht schon müde ist…

PICOGRAPHY

Picography.co bietet eine Sammlung von hochwertigen, kostenlosen Fotos, die unter der Creative Commons CC0 Lizenz stehen. Das bedeutet, dass die Nutzer die Bilder für persönliche und kommerzielle Zwecke frei verwenden können, ohne um Erlaubnis bitten zu müssen oder eine Quellenangabe leisten zu müssen. Die Fotos können bearbeitet, kopiert und verbreitet werden, auch in kommerziellen Projekten, ohne dass Urheberrechtsbeschränkungen bestehen.

Es ist richtig, dass viele Plattformen Einnahmequellen wie Partnerschaften mit großen Stockanbietern nutzen, um ihre Serverkosten zu decken. Auf Picography scheint jedoch der Schwerpunkt auf der Bereitstellung von freien Ressourcen zu liegen, ohne dass offensichtliche Bindungen zu großen Stockfoto-Anbietern wie Shutterstock vorliegen. Dies macht Picography zu einer attraktiven Option für Nutzer, die nach frei verwendbaren Bildern ohne komplexe Lizenzbedingungen suchen.

PICOGRAPHY von der versteckten Tiefe

rgbstock com

Was bietet RGBStock?

RGBStock ist eine Plattform, die eine breite Palette von hochwertigen, lizenzfreien Bildern zur kostenlosen Nutzung bietet. Die Website richtet sich sowohl an Kreative, die Fotos für ihre Projekte suchen, als auch an Fotografen, die ihre Arbeiten der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen möchten.

Lizenzfreie Bilder

Die auf RGBStock verfügbaren Bilder sind tatsächlich lizenzfrei und können für persönliche und kommerzielle Projekte ohne finanzielle Verpflichtung verwendet werden. Nutzer müssen sich auf der Plattform registrieren, um Zugang zu den Downloads zu erhalten, aber es gibt keine Kosten für die Nutzung der Bilder. Die spezifischen Lizenzinformationen sind auf der Website einsehbar, und es wird empfohlen, diese vor der Verwendung der Bilder zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Projektanforderungen entsprechen.

Möglichkeiten für Fotografen

Fotografen, die ihre Bilder über RGBStock teilen möchten, können dies durch Erstellen eines kostenlosen Kontos tun. Nach der Registrierung können sie ihre Fotos hochladen und der Community zur Verfügung stellen. Dies bietet Fotografen eine Plattform, um ihre Arbeiten zu präsentieren und möglicherweise eine größere Sichtbarkeit zu erlangen. Es ist eine gute Gelegenheit für Fotografen, zur Erweiterung ihres Portfolios beizutragen und gleichzeitig anderen Kreativen Ressourcen anzubieten.

Insgesamt bietet RGBStock eine vielseitige Plattform, die sowohl Nutzern als auch Fotografen dient, indem sie hochwertige, zugängliche Bilder bereitstellt, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind.

Am rgbstock gehen

Skitterphoto

Skitter, Critter,…

Bei Skitterphoto könnte man fast einen 80er-Jahre Flashback bekommen und an den Film „Critters“ denken – allerdings dreht sich hier alles um lizenzfreie Bilder und nicht um kleine, bissige Kreaturen! Skitterphoto ist eine Plattform, die eine Vielzahl von hochwertigen, kostenlosen Fotos anbietet, die unter der Creative Commons CC0-Lizenz veröffentlicht werden. Das bedeutet, dass alle Bilder auf der Website frei von Urheberrechten sind, sodass Nutzer sie für persönliche und kommerzielle Projekte ohne jegliche Einschränkungen verwenden können. Die einfache Zugänglichkeit und die breite Palette an Fotografien machen Skitterphoto zu einer wertvollen Ressource für Kreative, die authentisches Bildmaterial suchen, sei es für Blogs, Marketingprojekte oder sogar für filmische Hommagen an die 80er Jahre.

Skitters, Teil 1





Smithonian Institution

Die flickr-Seite des Smithsonian bietet eine faszinierende Sammlung von Vintage-Fotografien, die einen tiefen Einblick in die reiche Geschichte und die vielfältigen Sammlungen des Instituts gewähren. Diese Bilder reichen von historischen Ereignissen über kulturelle Artefakte bis hin zu Naturwundern und sind ein echtes Fest für jeden, der sich für Geschichte und Fotografie interessiert.

Diese Sammlung auf flickr ist nicht nur ein visuelles Archiv von unschätzbarem Wert, sondern auch ein hervorragendes Beispiel dafür, wie digitale Plattformen genutzt werden können, um kulturelles Erbe zugänglich zu machen. Die Fotos sind oft unter einer Creative Commons-Lizenz verfügbar, was bedeutet, dass sie unter bestimmten Bedingungen frei verwendet werden können, ideal für Bildungszwecke, Forschung oder kreative Projekte. Durchstöbern Sie diese umfangreiche Kollektion, um einzigartige Einblicke und Inspiration aus einer vergangenen Zeit zu gewinnen.

Smithonians

Little Visuals

Little Visuals ist eine besondere Plattform, die hochauflösende Bilder zur freien Verwendung anbietet – auch für kommerzielle Zwecke. Ursprünglich als Leidenschaftsprojekt von Nic Jackson ins Leben gerufen, wurde die Website nach seinem plötzlichen Tod im November 2013 von seiner Familie weitergeführt. Die Familie hat sich dafür eingesetzt, dass alle von Nic aufgenommenen Bilder weiterhin frei und kostenlos zugänglich bleiben.

Die Website dient als bleibendes Andenken an Nics Kreativität und Großzügigkeit, indem sie seine Fotografien weiterhin der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Jedes Bild auf Little Visuals kann ohne Lizenzgebühren für persönliche und kommerzielle Projekte genutzt werden. Dies macht die Plattform zu einer wertvollen Ressource für Kreative und Unternehmen weltweit, die qualitativ hochwertige Bilder ohne rechtliche Einschränkungen suchen.



RIP, Nic Jackson von Little Visuals!

CUPCAKE

CUPCAKE ist eine faszinierende Bildplattform, kreiert von Jonas Wimmerström. Sie bietet eine Vielzahl von hochwertigen, originellen Bildern, die vollständig frei nutzbar sind – selbst für kommerzielle Zwecke. Alle auf CUPCAKE verfügbaren Fotos sind von Jonas selbst aufgenommen und unter der Creative Commons Lizenz CC0 veröffentlicht. Dies bedeutet, dass Nutzer die Bilder kopieren, modifizieren, verteilen und verwenden dürfen, ohne Kosten oder die Notwendigkeit einer Erlaubnis.

Die Plattform lädt dazu ein, die kreative Arbeit von Jonas zu erkunden und zu nutzen, wobei eine Verlinkung zurück zu Cupcake immer geschätzt wird (hiermit getan), besonders wenn die Bilder online verwendet werden. Jonas Wimmerström nutzt auch seine Instagram-Präsenz, um seine fotografischen Arbeiten zu teilen und eine Gemeinschaft von Followern aufzubauen, die sich für visuelle Kunst und Fotografie interessieren. Cupcake stellt damit nicht nur eine Quelle für freie Bilder dar, sondern auch ein Schaufenster für Jonas‘ Talent und kreative Vision.

Auf einen CUPCAKE vorbeischauen

Jay Mantri

Jay Mantri bietet eine Webseite, die sich anfühlt wie eine sanfte, nahezu meditative Rückkehr zu den einfachen Freuden der Natur und des menschlichen Daseins. Auf dieser Plattform teilt der Fotograf Jay Mantri seine Werke, die so beschaffen sind, dass sie die Betrachter zum Innehalten und Nachdenken anregen – ganz so, wie ein ruhiger Nachmittag in einem Café, in dem man Haruki Murakami liest.

Die Bilder auf jaymantri.com sind kostenlos und können nach Belieben verwendet werden, selbst für kommerzielle Zwecke. Jedes Foto scheint eine Geschichte zu erzählen, die nur darauf wartet, in den alltäglichen Momenten des Lebens entdeckt zu werden. Wie Murakami die Grenzen zwischen dem Alltäglichen und dem Phantastischen verwischt, so verwischen auch die Bilder von Jay Mantri die Grenzen zwischen dem Alltäglichen und dem Außergewöhnlichen, und laden uns ein, die Welt mit neuer Perspektive zu betrachten.

In einer Welt, die oft zu schnell und laut erscheint, bietet Jay Mantri eine Oase der Ruhe. Hier kann man sich verlieren, zwischen den Schatten und Lichtern, die auf das Meer fallen, oder in den Gesichtern der Menschen, die scheinbar darauf warten, dass ihre Geschichte erzählt wird. Es ist eine Einladung, die Welt durch die Linse von Jay Mantri neu zu entdecken, still und leise, mit einem tiefen Gefühl der Ruhe und des Staunens.

Nur ein Fotograf: Jay Mantri

Life of pix

Life of Pix ist eine digitale Galerie, die eine Vielfalt an sorgfältig ausgewählten, lizenzfreien Bildern bietet. Auf dieser Plattform kann man durch eine ansprechende Sammlung von Fotografien stöbern, die allesamt frei von Urheberrechten sind und ohne Kosten für kommerzielle und persönliche Projekte verwendet werden können. Jedes Bild, sorgfältig aufgenommen von talentierten Fotografen, fängt einen einzigartigen Moment ein und steht bereit, in neuen kreativen Kontexten wiederentdeckt zu werden.

Bei Life of Pix findet man nicht nur eine einfache Ansammlung von Bildern, sondern eine Feier der fotografischen Kunst. Die Seite lädt dazu ein, die Welt durch verschiedene Linsen zu sehen – ob es die ruhige Komposition einer Landschaft ist oder das dynamische Porträt einer unbekannten Person. Für jeden, der nach authentischen und ausdrucksstarken Bildern sucht, bietet Life of Pix eine wunderbare Ressource, frei zu erkunden und zu nutzen, angereichert mit der Freiheit, kreativ zu sein, ohne sich um Lizenzfragen kümmern zu müssen.

Life of Pix: Schiffbruch ohne Tiger

Moveast

Moveast.me ist eine faszinierende Initiative eines portugiesischen Fotografen, der beschlossen hat, seine Reise durch die Welt zu teilen, indem er seine Fotos kostenlos zur Verfügung stellt. Die Idee hinter diesem Projekt ist es, zu zeigen, dass es möglich ist, von Osten nach Westen zu reisen, ohne dass dies zu großen Kosten führen muss – ein Konzept, das sich auch in der Freigabe seiner Bilder widerspiegelt.

Auf der Plattform Moveast.me findet man eine Sammlung von Bildern, die während des Fotografen’s Reisen aufgenommen wurden. Die Fotos decken eine breite Palette von Themen ab, von atemberaubenden Landschaften bis hin zu intimen Porträts von Menschen, die er unterwegs getroffen hat. Alle Bilder auf der Website sind zur freien Nutzung verfügbar, was bedeutet, dass jeder sie für persönliche oder kommerzielle Projekte verwenden kann, ohne um Erlaubnis fragen oder Gebühren zahlen zu müssen.

Die Webseite selbst ist ein Zeugnis der Schönheit und Vielfalt der Welt, eingefangen durch die Linse eines Reisenden, der seine Erlebnisse und Perspektiven großzügig mit der globalen Gemeinschaft teilt. Es ist eine Quelle der Inspiration und ein praktisches Werkzeug für alle, die hochwertige Bilder für ihre Projekte suchen, direkt inspiriert von den Abenteuern und Entdeckungen eines portugiesischen Fotografen.

Den Portugiesen move es nach East: Moveast

Startup Stock Photos

Startup Stock Photos ist eine Plattform, die ursprünglich darauf ausgerichtet war, Start-ups mit hochwertigen, lizenzfreien Bildern zu unterstützen, die sie in ihren frühen Phasen benötigen könnten. Diese Bilder sind ideal für Präsentationen, Websites oder Marketingmaterialien, die eine junge, dynamische und unternehmerische Atmosphäre widerspiegeln. Doch die Nutzung der Bilder von Startup Stock Photos beschränkt sich nicht nur auf Start-ups.

Tatsächlich können die Bilder auf dieser Website von jedermann genutzt werden, egal ob für Bildungsprojekte, Blogs, NPOs oder selbst für größere Unternehmen, die frisches visuelles Material suchen. Die Fotos auf Startup Stock Photos sind kostenlos und können für kommerzielle und nicht-kommerzielle Zwecke verwendet werden, ohne dass eine Anmeldung oder Zahlung erforderlich ist.

Die Website bietet eine Vielzahl von Szenen aus dem Geschäftsalltag, darunter Arbeitsmeetings, Personen, die an Computern arbeiten, entspannte Kaffeepausen und kreative Brainstorming-Sessions. Diese universell einsetzbaren Bilder machen Startup Stock Photos zu einer wertvollen Ressource für jeden, der authentische und ansprechende visuelle Inhalte sucht, die die heutige Arbeitskultur widerspiegeln.

SSP wählen

SplitShire

SplitShire, gegründet von Daniel Nanescu, bietet hochwertige, kostenlose Fotos für alle. Der italienische Fotograf stellt seine Werke zur Verfügung: Landschaften, Lifestyle, Porträts, Abstraktes. Die Bilder sind für persönliche und kommerzielle Nutzung frei. Einfach zu navigieren, ideal für Designer, Blogger, Unternehmen. Quellenangabe erwünscht, nicht erforderlich.

Ciao, SplitShire

Fazit

Wir haben so viele Bilderdienste vorgestellt, dass unser Inhaltsverzeichnis kaum noch hinterherkommt! Diese Vielfalt zeigt, wie reichhaltig die Optionen für jeden sind, der nach dem perfekten Bild sucht, sei es für kommerzielle Projekte, soziale Medien oder einfach zur persönlichen Nutzung. Mit jedem dieser Dienste öffnet sich eine Tür zu einer neuen Welt visueller Möglichkeiten, die darauf wartet, erkundet zu werden. Nutzen Sie diese Ressourcen, um Ihre Inhalte auf ein neues Level zu heben und sich visuell von der Masse abzuheben. Es braucht nicht unbedingt ein teures Bildabo.

(Der Beitrag erschien erstmals am 17. Februar 2015 wird seitdem regelmäßig von Grund auf erneuert, zuletzt am 17.4.2024/18.4.2024 von Michael Dobler.)