Produktfotografie: Der komplette Guide für 2026
Gute Produktfotografie entscheidet darüber, ob Ihr Onlineshop verkauft oder nur existiert. Rund 75 % aller Onlinekäufer nennen die Bildqualität als wichtigsten Faktor bei ihrer Kaufentscheidung. Gleichzeitig hat KI die Spielregeln verändert: Otto produziert seine kompletten Shopbilder inzwischen ohne Fotostudio.
Dieser Guide zeigt Ihnen alle Wege zum perfekten Produktfoto: von der richtigen Ausrüstung über Lichtsetzung und Freistellung bis hin zu KI Tools, die aus einem Smartphone Foto ein Kampagnenbild machen.
Das Wichtigste in Kürze
- Professionelle Produktfotos steigern die Conversion Rate um bis zu 30 % und senken die Retourenquote messbar
- Eine vollständige Ausrüstung für DIY Produktfotografie kostet unter 100 €: Smartphone, Fotobox, Stativ und zwei Lichtquellen reichen aus
- KI Tools wie Photoroom oder Photta erzeugen aus einem einfachen Rohfoto professionelle Lifestyle Bilder in Sekunden
- Amazon verlangt für Hauptbilder echte Fotos vor reinweißem Hintergrund (RGB 255, 255, 255). KI generierte Grafiken sind dort nicht erlaubt
Warum verkaufen gute Produktfotos besser als schlechte?
Der erste Eindruck entscheidet in Millisekunden
Beim Onlineshopping fehlt alles, was im Ladengeschäft selbstverständlich ist. Kein Anfassen, kein Drehen, kein Materialtest. Die Kaufentscheidung basiert ausschließlich auf dem visuellen Eindruck. Optimierte Produktbilder steigern die Conversion Rate um bis zu 30 %.
Das gilt branchenübergreifend. Ein handgefertigter Schmuckanhänger braucht genauso professionelle Fotos wie ein Industrieventil. Der Unterschied liegt nur in der Art der Inszenierung.
Bildqualität schlägt Produktqualität
Ein mittelmäßiges Produkt mit exzellenten Fotos verkauft sich besser als ein exzellentes Produkt mit mittelmäßigen Fotos. Das klingt absurd, beschreibt aber die Realität im E Commerce. Kunden können die Qualität eines Produkts nicht prüfen. Die Bildqualität dient als einziger Maßstab, und von ihr schließen Käufer auf die Produktqualität.
Deshalb investieren erfolgreiche Onlinehändler pro Produkt in mehrere Aufnahmen: ein freigestelltes Hauptbild, Detailaufnahmen, Größenvergleiche und Lifestyle Bilder, die das Produkt im Einsatz zeigen. Fünf Bilder pro Artikel sind das Minimum. Amazon erlaubt bis zu neun.
Welche Ausrüstung brauchen Sie für die Produktfotografie?
Kamera: DSLR, Systemkamera oder Smartphone?
Die Frage nach der richtigen Kamera für Produktfotografie lässt sich 2026 entspannt beantworten: Für die meisten Onlineshops reicht ein aktuelles Smartphone. Sensoren mit 50 Megapixeln und mehr, RAW Unterstützung und manuelle Einstellungen liefern Ergebnisse, die vor fünf Jahren eine Mittelklasse DSLR erfordert hätten.
Für höchste Ansprüche bleibt eine spiegellose Systemkamera die bessere Wahl. Canon, Sony und Nikon liefern vergleichbare Ergebnisse. Die Wahl des Herstellers spielt keine Rolle. Die physikalischen Eigenschaften von Licht ändern sich nicht mit dem Kameralogo.
Das richtige Objektiv für Produktfotografie
Ein Makroobjektiv mit 90 mm bis 105 mm Brennweite eignet sich ideal für kleine bis mittelgroße Produkte. Die längere Brennweite vermeidet Verzerrungen und liefert eine natürliche Perspektive. Für größere Gegenstände wie Möbel oder Sportgeräte reicht ein Standardzoom (24 bis 70 mm).
Fotografieren Sie mit dem Smartphone, nutzen Sie den optischen Zoom. Der digitale Zoom verschlechtert die Bildqualität und ist für Produktfotos tabu.
Equipment Checkliste
|Equipment
|Preis
|Zweck
|Für wen
|Smartphone mit guter Kamera
|Vorhanden
|Aufnahme
|Alle
|Faltbare Fotobox mit LED (50 cm)
|30 € bis 60 €
|Gleichmäßige Ausleuchtung
|Einsteiger, kleine Shops
|Smartphone Stativ mit Halterung
|15 € bis 25 €
|Verwacklungsfreie Aufnahmen
|Alle
|Zwei Softboxen (je 60 cm)
|40 € bis 80 €
|Weiches Seitenlicht
|Fortgeschrittene
|Faltreflektor (5 in 1)
|15 € bis 25 €
|Schatten aufhellen
|Alle
|Weißer Karton (A1)
|2 €
|Infinity Background
|Alle
|Baumwollhandschuhe
|3 €
|Fingerabdrücke vermeiden
|Alle
|DSLR oder Systemkamera
|500 € bis 2.000 €
|Maximale Bildqualität
|Profis, Luxussegment
|Makroobjektiv 90 mm
|300 € bis 900 €
|Detailaufnahmen, keine Verzerrung
|Profis
|Lichtzelt (80 cm oder größer)
|25 € bis 60 €
|Reflexionsfreie Ausleuchtung
|Schmuck und Glas
Fotobox oder offenes Setup?
Eine Fotobox (auch Lichtzelt oder Lichtwürfel) ist ein zusammenfaltbares Ministudio mit lichtdurchlässigen Wänden. Das Licht wird von außen durch den Stoff gestreut und erzeugt eine nahezu schattenfreie Ausleuchtung. Für Produkte bis 40 cm Größe ist eine Fotobox der schnellste Weg zu sauberen Ergebnissen.
Größere Produkte oder Aufnahmen mit gezielten Schatten und Kontrasten erfordern ein offenes Setup mit frei positionierbaren Lichtquellen. Profifotografen arbeiten nie mit einer Fotobox, sondern immer mit beweglichen Lampen und verschiedenen Lichtformern.
Wie setzen Sie das richtige Licht für Produktfotos?
Beleuchtung vs. Belichtung: Der entscheidende Unterschied
Viele Einsteiger verwechseln Beleuchtung mit Belichtung. Die Beleuchtung beschreibt, wie Sie das Licht auf das Produkt richten: von vorne, von der Seite, von hinten. Die Belichtung beschreibt, wie viel Licht auf den Kamerasensor trifft. Eine schlechte Belichtung korrigieren Sie in der Nachbearbeitung. Eine schlechte Beleuchtung nicht.
Manche Produkte werden von vorne beleuchtet, andere wie Glas von hinten (Hinterleuchtung). Spiegelnde Oberflächen wie Chrom oder Lack werden eingespiegelt: Das Licht trifft in einem exakt berechneten Winkel auf die Oberfläche, sodass kontrollierte Reflexionen entstehen.
Hartes vs. weiches Licht
Direktes Licht erzeugt harte Schatten mit scharfen Kanten. In der Produktfotografie ist das fast immer unerwünscht. Weiches Licht entsteht durch Streuung: Eine Softbox, ein Diffusorstoff oder ein weißer Vorhang vor dem Fenster verwandelt eine punktförmige Lichtquelle in eine flächige. Die Schatten werden sanft, Details bleiben sichtbar.
Die wichtigste Regel für Einsteiger: Kein Blitzlicht. Verwenden Sie niemals den eingebauten Kamerablitz. Dieser sitzt direkt über dem Objektiv und erzeugt frontales, hartes Licht mit hässlichen Schatten. Verwenden Sie stattdessen Dauerlicht (LED Panels, Softboxen) oder Tageslicht von der Seite.
Das Drei Punkt Lichtsetup
Für die meisten Produkte genügt ein einfaches Drei Punkt Setup:
Das Hauptlicht (Key Light) steht links oder rechts vom Produkt in einem 45 Grad Winkel, leicht erhöht. Eine Softbox oder ein LED Panel mit Diffusor liefert weiches, gerichtetes Licht. Dieses Licht modelliert das Produkt und gibt ihm Dreidimensionalität.
Das Fülllicht (Fill Light) steht auf der gegenüberliegenden Seite, ebenfalls leicht erhöht. Die Intensität liegt bei etwa 50 % des Hauptlichts. Alternativ reicht ein weißer Faltreflektor, der das Hauptlicht zurückwirft. Das Fülllicht hellt die Schatten auf, ohne sie komplett zu eliminieren.
Das Gegenlicht (Back Light) steht hinter dem Produkt, leicht seitlich versetzt. Dieses Licht trennt das Produkt optisch vom Hintergrund und erzeugt bei bestimmten Materialien (Glas, Textilien) einen attraktiven Leuchteffekt an den Kanten.
Tageslicht als kostenlose Lichtquelle
Besitzen Sie ein großes Fenster ohne direkte Sonneneinstrahlung? Dann haben Sie bereits eine erstklassige Softbox. Positionieren Sie das Produkt so, dass das Tageslicht von der Seite einfällt. Ein weißer Karton auf der gegenüberliegenden Seite reflektiert das Licht und füllt die Schatten auf.
Fotografieren Sie bei bedecktem Himmel oder morgens und abends. Direkte Mittagssonne erzeugt zu hartes Licht. Vorhänge oder ein weißes Tuch vor dem Fenster machen das Licht weicher.
Spezialfall: Spiegelnde und transparente Oberflächen
Chrom, Lack, Glas und poliertes Metall gehören zu den anspruchsvollsten Oberflächen in der Produktfotografie. Jede Lichtquelle spiegelt sich sichtbar im Material. Profifotografen arbeiten hier mit großflächigen Lichtformern und positionieren sie zentimetergenau, bis die Reflexionen kontrolliert und gleichmäßig erscheinen.
Für Glas und Flaschen eignet sich die Hinterleuchtung: Das Licht kommt von hinten durch das transparente Material und lässt die Form leuchten. Eine Fotobox mit seitlicher und oberer Beleuchtung funktioniert hier besser als ein offenes Setup, weil die lichtdurchlässigen Wände unerwünschte Reflexionen minimieren.
Wie gelingt der perfekte weiße Hintergrund?
Der Infinity Background
Ein weißer Hintergrund klingt einfach. In der Praxis ist er eine der häufigsten Fehlerquellen. Das Problem: Die Grenze zwischen horizontaler Fläche (Tisch) und vertikaler Fläche (Wand) erzeugt eine sichtbare Kante. Diese Kante muss verschwinden.
Die Lösung heißt Infinity Background (unendlicher Hintergrund). Biegen Sie eine weiße Pappe, eine dünne MDF Platte oder ein Stück Studiopapier von der Rolle so, dass der Übergang von der Waagerechten in die Senkrechte eine sanfte Kurve bildet. Keine Kante, kein Knick. Das Produkt steht scheinbar auf einer endlosen weißen Fläche.
Warum Weiß nicht gleich Weiß ist
Ihr Hintergrund sieht mit bloßem Auge weiß aus? Auf dem Foto ist er trotzdem grau. Der Grund: Ohne ausreichende Beleuchtung des Hintergrunds schluckt die Kamera Licht und macht aus Weiß ein schmutziges Hellgrau.
Zwei Lösungen: Beleuchten Sie den Hintergrund separat mit einer eigenen Lichtquelle. Oder korrigieren Sie den Weißpunkt in der Nachbearbeitung. In Photoshop öffnen Sie die Tonwertkorrektur, wählen das Pipetten Werkzeug für den Weißpunkt und klicken auf den Hintergrund. Alternativ verschieben Sie im Camera Raw Filter den Belichtungsregler bei gedrückter Alt Taste, bis alle dunklen Bereiche verschwinden.
Amazon verlangt RGB 255, 255, 255
Für Amazon Hauptbilder reicht ein „fast weißer“ Hintergrund nicht. Die Plattform verlangt Reinweiß mit den exakten RGB Werten 255, 255, 255. Kein Grauton, keine Nuance. Bilder, die diese Vorgabe nicht erfüllen, werden aus den Suchergebnissen entfernt.
Prüfen Sie den Hintergrund Ihrer Amazon Bilder mit der Pipette in Photoshop. Jeder Pixel außerhalb des Produktbereichs muss die Werte R 255, G 255, B 255 zeigen. KI Tools wie Photoroom liefern dieses Ergebnis automatisch beim Freistellen.
Können Sie professionelle Produktfotos selber machen?
Ja. Mit Einschränkungen.
Professionelle Produktfotos selber zu machen ist 2026 einfacher denn je. Smartphones liefern ausreichende Sensorqualität, Fotoboxen kosten unter 60 €, und KI Tools übernehmen die aufwendige Nachbearbeitung. Für Onlineshops, Etsy, eBay und Social Media reichen selbst gemachte Fotos in den meisten Fällen völlig aus.
Die ehrliche Einschränkung: Licht zu verstehen dauert Wochen. Bildbearbeitung zu lernen dauert Monate. Ein gelernter Produktfotograf liefert in der gleichen Zeit deutlich mehr verkaufsfähige Bilder. Die Entscheidung hängt davon ab, ob Sie eher Zeit oder Geld investieren können.
Fünf Regeln für sofort bessere Ergebnisse
Regel 1: Stativ statt Handaufnahme. Ein Smartphone Stativ kostet 15 €. Ohne Stativ riskieren Sie Verwacklungen bei jeder Aufnahme. Besonders bei schwachem Licht und längeren Belichtungszeiten ist ein Stativ Pflicht.
Regel 2: ISO runter, Licht rauf. Starten Sie mit ISO 100. Niedrige ISO Werte liefern scharfe, rauscharme Bilder. Reicht das Licht nicht aus, fügen Sie eine weitere Lichtquelle hinzu. Den ISO Wert hochzudrehen ist immer die schlechtere Lösung.
Regel 3: RAW statt JPEG. Das RAW Format speichert alle Sensordaten ohne Kompression. Die Dateien sind größer, bieten aber deutlich mehr Spielraum bei der Nachbearbeitung. Viele aktuelle Smartphones unterstützen RAW.
Regel 4: Produkt reinigen. Fingerabdrücke und Staubkörner fallen auf Fotos stärker auf als mit bloßem Auge. Tragen Sie bei glänzenden Oberflächen Baumwollhandschuhe. Textilien bügeln Sie vor dem Shooting, Schuhe stopfen Sie mit Papier aus, damit die Form sichtbar bleibt.
Regel 5: Dreiseitenansicht. Fotografieren Sie jedes Produkt so, dass linke Seite, Oberseite und rechte Seite gleichzeitig sichtbar sind. Diese Perspektive vermittelt Käufern den besten Gesamteindruck von Form und Proportionen.
Produktfotos mit dem Smartphone: Schritt für Schritt
Stellen Sie den Weißabgleich auf Automatik. Deaktivieren Sie den Blitz. Wählen Sie die höchste verfügbare Bildqualität und aktivieren Sie das RAW Format. Starten Sie mit ISO 100.
Positionieren Sie das Produkt auf dem Infinity Background, nah an der Kamera. Der Abstand zum Hintergrund muss groß genug sein, damit der Hintergrund gleichmäßig ausgeleuchtet erscheint. Fotografieren Sie jedes Produkt aus mindestens drei Perspektiven: frontal, leicht von oben und als Detailaufnahme.
Lassen Sie das Produkt mindestens 85 % der Bildfläche einnehmen. Schneiden Sie nichts ab. Die Zoomfunktion in Onlineshops funktioniert nur bei ausreichender Auflösung. Mindestens 1.600 Pixel auf der längsten Seite aktivieren bei Amazon die Zoomfunktion.
Wie läuft ein Produktshooting Schritt für Schritt ab?
Phase 1: Vorbereitung (30 % der Gesamtzeit)
Bevor Kamera und Licht zum Einsatz kommen, steht das Produkt im Mittelpunkt. Packen Sie den Artikel aus, reinigen Sie ihn gründlich und setzen Sie ihn bei Bedarf zusammen. Technische Geräte bekommen Batterien, damit Display und Beleuchtung sichtbar sind. Schmuckstücke und filigrane Ketten legen Sie sorgfältig oder hängen sie an transparente Angelschnüre.
Definieren Sie vorab, welche Aufnahmen Sie brauchen: Hauptbild (freigestellt, weißer Hintergrund), Perspektiven (frontal, seitlich, Rückseite), Detailaufnahmen (Material, Verschlüsse, Logos) und Lifestyle Bilder (Produkt im Einsatz). Eine Shot List spart Zeit beim Shooting.
Phase 2: Setup und Lichtsetzung (20 % der Gesamtzeit)
Bauen Sie den Infinity Background auf. Positionieren Sie das Drei Punkt Lichtsetup. Machen Sie Testaufnahmen und prüfen Sie: Sind die Schatten weich genug? Gibt es unerwünschte Reflexionen? Stimmt der Weißabgleich? Korrigieren Sie das Setup, bis die Testbilder überzeugen.
Dokumentieren Sie Ihr fertiges Setup mit einem Foto. Falls nächste Woche weitere Produkte der gleichen Serie anstehen, sparen Sie sich damit die komplette Einrichtung neu.
Phase 3: Aufnahme (20 % der Gesamtzeit)
Fotografieren Sie systematisch. Beginnen Sie mit dem Hauptbild (frontal, Dreiseitenansicht). Arbeiten Sie sich durch die geplanten Perspektiven. Prüfen Sie jede Aufnahme auf dem Display: Schärfe, Belichtung, Sauberkeit des Produkts. Kleine Fehler jetzt zu korrigieren spart Stunden in der Nachbearbeitung.
Ein erfahrener Produktfotograf verbringt etwa 30 % seiner Arbeitszeit hinter der Kamera. Die restlichen 70 % verteilen sich auf Vorbereitung und Nachbearbeitung.
Phase 4: Nachbearbeitung (30 % der Gesamtzeit)
Öffnen Sie die RAW Datei in Photoshop oder Lightroom. Korrigieren Sie den Weißpunkt, optimieren Sie Belichtung und Kontrast. Schärfen Sie das Bild gezielt (Betrag 75, Radius 1 bis 2, Details 30). Über die Maskieren Funktion klammern Sie flächige Bereiche von der Schärfung aus.
Retuschieren Sie Kratzer, Staubkörner und kleine Makel. Profis arbeiten immer an der hochauflösenden Version, selbst für Webbilder. So lässt sich näher heranzoomen und präziser arbeiten. Am Ende exportieren Sie in der gewünschten Größe und im richtigen Format.
„Produktfotografie ist kein Kostenfaktor, sondern eine Umsatzinvestition. Jeder Euro, den Sie in bessere Bilder stecken, kommt über höhere Conversion Rates mehrfach zurück.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web
Wie stellen Sie Produkte professionell frei?
Klassisch: Freistellen mit Pfaden in Photoshop
Freistellen bedeutet, ein Produkt pixelgenau vom Hintergrund zu trennen. Das freigestellte Objekt steht anschließend auf transparentem oder reinweißem Hintergrund. Für Onlineshops und Amazon Hauptbilder ist Freistellen der Goldstandard.
Aktivieren Sie in Photoshop das Zeichenstift Werkzeug und stellen Sie den Werkzeugmodus auf Pfad. Aktivieren Sie das Gummiband unter dem Zahnrad Symbol. Setzen Sie einen ersten Ankerpunkt am Rand des Produkts und folgen Sie der Kontur mit weiteren Punkten. An Kurven halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen den Ankerpunkt passend auf. Nach einer Kurve klicken Sie den letzten Punkt mit gedrückter Alt Taste an, um wieder eine gerade Linie zu erzeugen.
Schließen Sie den Pfad und drücken Sie Strg + Eingabetaste. Der Pfad wird in eine Auswahl umgewandelt. Klicken Sie im Ebenenbedienfeld auf Ebenenmaske hinzufügen. Das Produkt ist freigestellt.
Modern: KI Freisteller in Sekunden
2026 erledigen KI Tools das Freistellen automatisch und liefern bei den meisten Produkten Ergebnisse, die manuellen Pfaden in nichts nachstehen. Photoroom entfernt den Hintergrund mit einem Klick. Photoshops eigene Funktion „Motiv auswählen“ erkennt das Produkt automatisch.
Für einfache Konturen (Verpackungen, Bücher, Elektronik) arbeitet die KI fehlerfrei. Bei feinen Details wie Haaren, Pelz, transparentem Glas oder filigranem Schmuck brauchen die automatischen Ergebnisse manuelle Nacharbeit.
Batch Freistellen für große Sortimente
Betreiben Sie einen Shop mit Hunderten Artikeln? Einzeln freistellen wäre Wahnsinn. Photoroom und vergleichbare Tools bieten einen Batch Modus, der Hunderte Bilder in einem Durchgang verarbeitet. Wählen Sie eine Vorlage (weißer Hintergrund, Studiobeleuchtung, Schatten), und die KI wendet sie auf alle Bilder identisch an.
Die Ergebnisse sind konsistent genug für Onlineshops. Stichprobenhafte Qualitätskontrolle bleibt trotzdem Pflicht: Prüfen Sie bei jedem zehnten Bild, ob Kanten sauber sind und keine Produktteile abgeschnitten wurden.
Welche Amazon Anforderungen gelten für Produktfotos?
Das Hauptbild: Strenge Regeln, null Spielraum
Amazon kontrolliert Produktbilder streng. Das Hauptbild erscheint in den Suchergebnissen und muss folgende Anforderungen erfüllen:
Der Hintergrund muss reinweiß sein (RGB 255, 255, 255). Das Produkt nimmt mindestens 85 % der Bildfläche ein und steht mittig im Bild. Nur das zum Verkauf stehende Produkt darf abgebildet sein. Keine Requisiten, keine Farbvarianten, keine Gruppenbilder. Ausschließlich echte Fotografien sind erlaubt. 3D Modelle, Grafiken und KI generierte Darstellungen werden als Hauptbild nicht akzeptiert.
Die Mindestauflösung beträgt 1.000 Pixel auf der längsten Seite. Empfohlen sind mindestens 1.600 Pixel (aktiviert die Zoomfunktion). Maximale Dateigröße: 10 MB. Bevorzugtes Format: JPEG.
Zusätzliche Produktbilder: Mehr Freiheit
Ab dem zweiten Bild erlaubt Amazon deutlich mehr Spielraum. Hier dürfen Sie Lifestyle Aufnahmen zeigen, Größenangaben einblenden, Infografiken einfügen und das Produkt in Anwendung präsentieren. KI generierte Hintergründe und Szenen sind für Zusatzbilder erlaubt und werden von vielen erfolgreichen Händlern genutzt.
Nutzen Sie alle verfügbaren Bildplätze (bis zu neun). Jedes zusätzliche hochwertige Bild senkt die Retourenquote und erhöht das Kaufvertrauen.
Kategoriespezifische Sonderregeln
Amazon ergänzt die allgemeinen Regeln um branchenspezifische Vorgaben. In der Kategorie Bekleidung muss das Hauptbild das Kleidungsstück an einem Model zeigen. Schuhe werden als einzelner linker Schuh in einer Dreiviertelperspektive von vorne fotografiert, mit der Spitze nach links. Kindermodels dürfen in keiner Kategorie Bademode oder Unterwäsche tragen.
Prüfen Sie die Styleguides Ihrer Produktkategorie im Seller Central. Bilder, die gegen Richtlinien verstoßen, werden deaktiviert und Ihr Produkt verschwindet aus den Suchergebnissen.
Rechtliche Fallstricke
Verwenden Sie niemals fremde Produktbilder ohne schriftliche Genehmigung. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat 2021 einem Händler ein Ordnungsgeld auferlegt, weil Amazon Produktfotos eines Mitbewerbers auf seiner Produktseite angezeigt wurden. Auch der Verweis auf den Amazon Algorithmus schützte den Händler nicht.
Prüfen Sie Ihre Produktseiten regelmäßig auf ungewollte Bildänderungen. Amazon weist Bildern per Algorithmus Produkte zu. Dabei können fremde Fotos auf Ihrer Seite landen, ohne dass Sie davon wissen.
Wie hat KI die Produktfotografie verändert?
Otto macht den Anfang
Der Hamburger Onlinehändler Otto hat im September 2025 die klassische Modelfotografie komplett durch KI ersetzt. Das hausintern entwickelte Tool Movex Virtual Content Creator benötigt nur ein einziges Foto eines Kleidungsstücks und erzeugt daraus in wenigen Minuten fotorealistische Modelbilder. Mitarbeiter wählen Geschlecht, Hautfarbe, Altersgruppe, Körperform und Pose aus. Die KI erledigt den Rest.
Die Zahlen sprechen für sich: Otto produziert fünfmal mehr Inhalte pro Tag als zuvor. Neue Kollektionen stehen innerhalb weniger Stunden im Shop. Die Produktionskosten sinken laut Unternehmensangaben um bis zu 60 %. Nächster Schritt: KI generierte Videos.
H&M, Mango und die neue Normalität
Otto ist kein Einzelfall. H&M nutzt seit März 2025 digitale Zwillinge von 30 realen Models für Social Media Kampagnen. Mango setzt vollständig auf KI generierte Models. Für kleine und mittlere Unternehmen bedeutet das: Die Tools, die Konzerne intern entwickeln, stehen als SaaS Lösungen auch Einzelhändlern zur Verfügung.
Was die KI bereits kann und was nicht
Die Fortschritte der letzten zwölf Monate sind enorm. Noch 2024 hatten KI generierte Produktbilder ein Konsistenzproblem: Farben, Proportionen und Details variierten von Bild zu Bild. Kontextbasierte Modelle lösen dieses Problem 2026 weitgehend. Beleuchtung, Kamerawinkel und Seitenverhältnisse lassen sich exakt kontrollieren.
|Funktion
|Stand 2024
|Stand 2026
|Hintergrund entfernen
|Solide
|Nahezu perfekt
|Lifestyle Szene generieren
|Einfache Szenen
|Fotorealistisch, mit Schatten und Reflexionen
|Virtuelle Models
|Experimentell
|Produktionsreif, divers konfigurierbar
|Produktkonsistenz über Bilder
|Problematisch
|Zuverlässig
|Batch Verarbeitung
|Begrenzt
|Hunderte Bilder in Minuten
|Auflösung
|Oft unter HD
|2K Standard
Die KI versagt allerdings dort, wo absolute Produkttreue gefragt ist. Feine Materialunterschiede, exakte Farbnuancen und physische Details (Nähte, Gravuren, Oberflächenstrukturen) reproduziert die KI nicht immer korrekt. Für das Amazon Hauptbild bleibt deshalb das echte Foto Pflicht.
Was kostet professionelle Produktfotografie?
Preise beim Profifotografen
Die Kosten für professionelle Produktfotografie variieren stark je nach Komplexität, Region und Erfahrung des Fotografen.
|Art der Aufnahme
|Preis pro Bild
|Inklusivleistungen
|Einfacher Freisteller (weißer Hintergrund)
|10 € bis 25 €
|Aufnahme, Freisteller, Basisretusche
|Standardproduktfoto mit Retusche
|25 € bis 80 €
|Aufnahme, Freisteller, erweiterte Retusche
|Lifestyle Aufnahme mit Styling
|100 € bis 500 €
|Konzept, Requisiten, Styling, Aufnahme, Retusche
|360 Grad Aufnahme
|ab 89 € pro Produkt
|Drehtelleraufnahme, Verarbeitung
|Hollowman / Ghost Mannequin
|30 € bis 60 €
|Aufnahme auf Mannequin, Freisteller, Retusche
In Städten wie München, Hamburg oder Frankfurt liegen die Stundensätze am oberen Ende der Spanne. In ländlichen Regionen sind vergleichbare Leistungen oft 20 bis 40 % günstiger.
KI vs. Fotograf: Der Rechenvergleich
Ein Rechenbeispiel: Angenommen, Sie betreiben einen Onlineshop mit 200 Produkten und benötigen pro Produkt fünf Bilder. Das wären 1.000 Bilder insgesamt.
|Posten
|Profifotograf
|KI gestützt
|Hauptbilder (200 Stück)
|3.000 € bis 10.000 €
|20 € bis 50 €
|Lifestyle Bilder (200 Stück)
|10.000 € bis 30.000 €
|20 € bis 50 €
|Detailaufnahmen (600 Stück)
|6.000 € bis 15.000 €
|60 € bis 150 €
|Gesamtkosten
|19.000 € bis 55.000 €
|100 € bis 250 €
Onlineshop mit 200 Produkten. Pro Produkt 5 Bilder:
Hauptbild + 2 Perspektiven + 1 Detail + 1 Lifestyle
Diese Zahlen erklären, warum Otto auf KI umgestellt hat. Für kleine Unternehmen liegt die Wahrheit allerdings dazwischen: KI Tools brauchen als Ausgangsmaterial ein sauberes Rohfoto. Investieren Sie in gute Basisfotos, und lassen Sie die KI den Rest erledigen.
Die versteckten Kosten der DIY Methode
Unterschätzen Sie nicht den Zeitaufwand. Bei Anfängern dauert ein Produkt inklusive Aufbau, Aufnahme und Nachbearbeitung eine Stunde. Bei 200 Produkten sind das 200 Arbeitsstunden. Rechnen Sie Ihren eigenen Stundenlohn dagegen. Liegt er bei 50 €, kosten 200 Stunden Eigenarbeit rechnerisch 10.000 €.
Welche KI Tools eignen sich für Produktfotografie?
Übersicht: Sechs Tools im Vergleich
|Tool
|Stärke
|Schwäche
|Preis
|Photoroom
|Freistellen, Hintergrund, Batch
|Keine Modelgenerierung
|Kostenlos bis 27 €/Monat
|Photta
|Virtuelle Models, Ghost Mannequin
|Nur Modefokus
|Ab 0,10 € pro Bild
|Adobe Photoshop
|Volle Kontrolle, KI Assistent
|Steile Lernkurve
|Ab 24 €/Monat
|Luminar Neo
|Einsteigerfreundlich, lokal
|Keine generativen Szenen
|Ab 79 € einmalig
|Google Gemini
|Textbasierte Bildgenerierung, 2K
|Produkttreue nicht garantiert
|Abhängig vom Plan
|ProductShots.ai
|Spezialisiert auf E Commerce
|Weniger bekannt
|Kreditbasiert
Hintergrund entfernen und ersetzen
Photoroom hat sich als führendes Tool für automatisches Freistellen und Hintergrundgenerierung etabliert. Die App entfernt Hintergründe mit einem Klick und bietet professionelle Studiovorlagen. Der Batch Editor verarbeitet Hunderte Bilder in einem Durchgang. Geben Sie einen Prompt ein oder nutzen Sie ein Referenzbild, und die KI generiert realistische Hintergründe: Ihr Küchenprodukt steht in einer eleganten Küche, Ihr Sportartikel vor einer Outdoor Kulisse.
Virtuelle Models für Mode
Photta und Ottos Movex richten sich an Modehändler. Beide Plattformen erstellen aus einem einfachen Produktfoto fotorealistische Modelbilder. Die KI generiert diverse Models in verschiedenen Posen, Körperformen und Altersgruppen. Für kleinere Brands ist Photta als SaaS Lösung zugänglich und kostet wenige Cent pro Bild.
Professionelle Nachbearbeitung mit KI Assistent
Adobe Photoshop bleibt 2026 der Branchenstandard und hat sich stark in Richtung KI weiterentwickelt. Der neue dialogbasierte KI Assistent erlaubt Bildbearbeitung per Textanweisung: „Entferne den Schatten links unten“ oder „Mach den Hintergrund heller“ reicht als Kommando. Die Generative Fill Funktion ergänzt fehlende Bildbereiche kontextbasiert. Für Einsteiger bietet Luminar Neo ähnliche KI Funktionen bei deutlich flacherer Lernkurve und arbeitet komplett lokal auf Ihrem Rechner.
Wie sieht der optimale Workflow 2026 aus?
Der Hybrid Ansatz: Smartphone plus KI
Für die meisten kleinen und mittleren Unternehmen funktioniert 2026 ein dreistufiger Prozess am besten.
Stufe 1: Rohfoto erstellen. Fotografieren Sie jedes Produkt mit dem Smartphone vor weißem Hintergrund. Nutzen Sie diffuses Licht, ein Stativ und die höchste verfügbare Auflösung. Dieser Schritt liefert das Rohmaterial für alles Weitere.
Stufe 2: KI Bearbeitung. Laden Sie die Rohbilder in ein KI Tool wie Photoroom. Entfernen Sie den Hintergrund, lassen Sie die KI professionelle Schatten und Reflexionen hinzufügen und generieren Sie bei Bedarf Lifestyle Szenen. Für ein Küchenprodukt erstellt die KI eine passende Küchenumgebung. Für Sportbekleidung eine Outdoor Szene.
Stufe 3: Export. Exportieren Sie die fertigen Bilder in den richtigen Formaten: JPEG in hoher Auflösung für den Onlineshop, zugeschnittene Versionen für Amazon (Hauptbild mit reinweißem Hintergrund separat) und quadratische Versionen für Social Media.
Profi plus KI: Das Beste aus beiden Welten
Für höherpreisige Produkte lohnt sich eine Investition in professionelle Basisfotos. Lassen Sie einen Fotografen einmalig Ihre Kernprodukte unter optimalen Lichtverhältnissen ablichten. Diese Masterbilder dienen als Vorlage für die KI, die daraus beliebig viele Varianten, Szenen und Formate erzeugt. Neue Farbvarianten, saisonale Kampagnen oder marktplatzspezifische Anpassungen entstehen anschließend ohne neues Shooting.
Lohnen sich 360 Grad Produktfotos?
Der Drehtellereffekt
Bei einer 360 Grad Aufnahme steht das Produkt auf einem motorisierten Drehteller. Die Kamera löst in festen Intervallen aus (typisch: alle 10 bis 15 Grad). Die Einzelbilder werden zu einer interaktiven Ansicht zusammengesetzt, in der Käufer das Produkt per Mauszeiger drehen können.
Für wen sich 360 Grad lohnt
Technikprodukte, Möbel, Schuhe und Accessoires profitieren am stärksten von 360 Grad Aufnahmen. Käufer können Anschlüsse, Nähte und Details aus jedem Winkel prüfen. Die Verweildauer auf Produktseiten verdoppelt sich nachweislich. Amazon unterstützt 360 Grad Fotos in ausgewählten Kategorien.
Die Kosten beginnen bei etwa 89 € pro Produkt. Günstige Drehteller für DIY 360 Grad Aufnahmen kosten 50 € bis 150 €. In Kombination mit einem Smartphone und einer App wie „Imajize“ oder „Sirv“ erstellen Sie 360 Grad Ansichten ohne Fotostudio.
Für einfache Produkte mit wenig Detailrelevanz (T Shirts, Bücher, Verpackungen) bringt eine 360 Grad Ansicht allerdings keinen messbaren Mehrwert. Investieren Sie hier lieber in bessere Lifestyle Bilder.
Was müssen Sie bei KI Bildern rechtlich beachten?
Kennzeichnungspflicht
Der EU AI Act sieht Kennzeichnungspflichten für synthetische Medien vor. Für Produktfotos bedeutet das: Prüfen Sie regelmäßig die aktuellen Anforderungen Ihres Marktplatzes. Amazon erlaubt KI Bilder für Zusatzfotos, verbietet sie als Hauptbild. Andere Plattformen handhaben das unterschiedlich.
Urheberrecht an KI Bildern
Die rechtliche Lage bleibt 2026 uneinheitlich. In Deutschland ist die Frage, ob KI generierte Bilder urheberrechtlich geschützt sind, noch nicht abschließend geklärt. Nutzen Sie die Bilder in Ihrem Shop, behandeln Sie sie aber nicht als exklusiv geschütztes Eigentum. Ein Mitbewerber könnte mit dem gleichen Tool und ähnlichem Prompt ein nahezu identisches Bild erzeugen.
Produkttreue als Verkäuferpflicht
Unabhängig von der Technik gilt: Produktfotos müssen der Realität entsprechen. Farben, Proportionen und Materialeindruck dürfen nicht verfälscht werden. Bei KI generierten Lifestyle Szenen achten Sie darauf, dass das Produkt selbst unverändert bleibt. Nur der Kontext darf künstlich sein, nicht das Produkt.
artphone Setup bis zur KI, die Ihr Fotostudio ersetzt. Gute Produktfotografie entscheidet darüber, ob Ihr Onlineshop verkauft oder nur existiert. Rund 75 % aller Onlinekäufer nennen die Bildqualität als wichtigsten Faktor bei ihrer Kaufentscheidung. Gleichzeitig hat KI die Spielregeln verändert: Otto produziert seine kompletten Shopbilder inzwischen ohne Fotostudio.
Dieser Guide zeigt Ihnen alle Wege zum perfekten Produktfoto: von der richtigen Ausrüstung über Lichtsetzung und Freistellung bis hin zu KI Tools, die aus einem Smartphone Foto ein Kampagnenbild machen.
Das Wichtigste in Kürze
- Professionelle Produktfotos steigern die Conversion Rate um bis zu 30 % und senken die Retourenquote messbar
- Eine vollständige Ausrüstung für DIY Produktfotografie kostet unter 100 €: Smartphone, Fotobox, Stativ und zwei Lichtquellen reichen aus
- KI Tools wie Photoroom oder Photta erzeugen aus einem einfachen Rohfoto professionelle Lifestyle Bilder in Sekunden
- Amazon verlangt für Hauptbilder echte Fotos vor reinweißem Hintergrund (RGB 255, 255, 255). KI generierte Grafiken sind dort nicht erlaubt
Warum verkaufen gute Produktfotos besser als schlechte?
Der erste Eindruck entscheidet in Millisekunden
Beim Onlineshopping fehlt alles, was im Ladengeschäft selbstverständlich ist. Kein Anfassen, kein Drehen, kein Materialtest. Die Kaufentscheidung basiert ausschließlich auf dem visuellen Eindruck. Optimierte Produktbilder steigern die Conversion Rate um bis zu 30 %.
Das gilt branchenübergreifend. Ein handgefertigter Schmuckanhänger braucht genauso professionelle Fotos wie ein Industrieventil. Der Unterschied liegt nur in der Art der Inszenierung.
Bildqualität schlägt Produktqualität
Ein mittelmäßiges Produkt mit exzellenten Fotos verkauft sich besser als ein exzellentes Produkt mit mittelmäßigen Fotos. Das klingt absurd, beschreibt aber die Realität im E Commerce. Kunden können die Qualität eines Produkts nicht prüfen. Die Bildqualität dient als einziger Maßstab, und von ihr schließen Käufer auf die Produktqualität.
Deshalb investieren erfolgreiche Onlinehändler pro Produkt in mehrere Aufnahmen: ein freigestelltes Hauptbild, Detailaufnahmen, Größenvergleiche und Lifestyle Bilder, die das Produkt im Einsatz zeigen. Fünf Bilder pro Artikel sind das Minimum. Amazon erlaubt bis zu neun.
Welche Ausrüstung brauchen Sie für die Produktfotografie?
Kamera: DSLR, Systemkamera oder Smartphone?
Die Frage nach der richtigen Kamera für Produktfotografie lässt sich 2026 entspannt beantworten: Für die meisten Onlineshops reicht ein aktuelles Smartphone. Sensoren mit 50 Megapixeln und mehr, RAW Unterstützung und manuelle Einstellungen liefern Ergebnisse, die vor fünf Jahren eine Mittelklasse DSLR erfordert hätten.
Für höchste Ansprüche bleibt eine spiegellose Systemkamera die bessere Wahl. Canon, Sony und Nikon liefern vergleichbare Ergebnisse. Die Wahl des Herstellers spielt keine Rolle. Die physikalischen Eigenschaften von Licht ändern sich nicht mit dem Kameralogo.
Das richtige Objektiv für Produktfotografie
Ein Makroobjektiv mit 90 mm bis 105 mm Brennweite eignet sich ideal für kleine bis mittelgroße Produkte. Die längere Brennweite vermeidet Verzerrungen und liefert eine natürliche Perspektive. Für größere Gegenstände wie Möbel oder Sportgeräte reicht ein Standardzoom (24 bis 70 mm).
Fotografieren Sie mit dem Smartphone, nutzen Sie den optischen Zoom. Der digitale Zoom verschlechtert die Bildqualität und ist für Produktfotos tabu.
Equipment Checkliste
|Equipment
|Preis
|Zweck
|Für wen
|Smartphone mit guter Kamera
|Vorhanden
|Aufnahme
|Alle
|Faltbare Fotobox mit LED (50 cm)
|30 € bis 60 €
|Gleichmäßige Ausleuchtung
|Einsteiger, kleine Shops
|Smartphone Stativ mit Halterung
|15 € bis 25 €
|Verwacklungsfreie Aufnahmen
|Alle
|Zwei Softboxen (je 60 cm)
|40 € bis 80 €
|Weiches Seitenlicht
|Fortgeschrittene
|Faltreflektor (5 in 1)
|15 € bis 25 €
|Schatten aufhellen
|Alle
|Weißer Karton (A1)
|2 €
|Infinity Background
|Alle
|Baumwollhandschuhe
|3 €
|Fingerabdrücke vermeiden
|Alle
|DSLR oder Systemkamera
|500 € bis 2.000 €
|Maximale Bildqualität
|Profis, Luxussegment
|Makroobjektiv 90 mm
|300 € bis 900 €
|Detailaufnahmen, keine Verzerrung
|Profis
|Lichtzelt (80 cm oder größer)
|25 € bis 60 €
|Reflexionsfreie Ausleuchtung
|Schmuck und Glas
Fotobox oder offenes Setup?
Eine Fotobox (auch Lichtzelt oder Lichtwürfel) ist ein zusammenfaltbares Ministudio mit lichtdurchlässigen Wänden. Das Licht wird von außen durch den Stoff gestreut und erzeugt eine nahezu schattenfreie Ausleuchtung. Für Produkte bis 40 cm Größe ist eine Fotobox der schnellste Weg zu sauberen Ergebnissen.
Größere Produkte oder Aufnahmen mit gezielten Schatten und Kontrasten erfordern ein offenes Setup mit frei positionierbaren Lichtquellen. Profifotografen arbeiten nie mit einer Fotobox, sondern immer mit beweglichen Lampen und verschiedenen Lichtformern.
Wie setzen Sie das richtige Licht für Produktfotos?
Beleuchtung vs. Belichtung: Der entscheidende Unterschied
Viele Einsteiger verwechseln Beleuchtung mit Belichtung. Die Beleuchtung beschreibt, wie Sie das Licht auf das Produkt richten: von vorne, von der Seite, von hinten. Die Belichtung beschreibt, wie viel Licht auf den Kamerasensor trifft. Eine schlechte Belichtung korrigieren Sie in der Nachbearbeitung. Eine schlechte Beleuchtung nicht.
Manche Produkte werden von vorne beleuchtet, andere wie Glas von hinten (Hinterleuchtung). Spiegelnde Oberflächen wie Chrom oder Lack werden eingespiegelt: Das Licht trifft in einem exakt berechneten Winkel auf die Oberfläche, sodass kontrollierte Reflexionen entstehen.
Hartes vs. weiches Licht
Direktes Licht erzeugt harte Schatten mit scharfen Kanten. In der Produktfotografie ist das fast immer unerwünscht. Weiches Licht entsteht durch Streuung: Eine Softbox, ein Diffusorstoff oder ein weißer Vorhang vor dem Fenster verwandelt eine punktförmige Lichtquelle in eine flächige. Die Schatten werden sanft, Details bleiben sichtbar.
Die wichtigste Regel für Einsteiger: Kein Blitzlicht. Verwenden Sie niemals den eingebauten Kamerablitz. Dieser sitzt direkt über dem Objektiv und erzeugt frontales, hartes Licht mit hässlichen Schatten. Verwenden Sie stattdessen Dauerlicht (LED Panels, Softboxen) oder Tageslicht von der Seite.
Das Drei Punkt Lichtsetup
Für die meisten Produkte genügt ein einfaches Drei Punkt Setup:
Das Hauptlicht (Key Light) steht links oder rechts vom Produkt in einem 45 Grad Winkel, leicht erhöht. Eine Softbox oder ein LED Panel mit Diffusor liefert weiches, gerichtetes Licht. Dieses Licht modelliert das Produkt und gibt ihm Dreidimensionalität.
Das Fülllicht (Fill Light) steht auf der gegenüberliegenden Seite, ebenfalls leicht erhöht. Die Intensität liegt bei etwa 50 % des Hauptlichts. Alternativ reicht ein weißer Faltreflektor, der das Hauptlicht zurückwirft. Das Fülllicht hellt die Schatten auf, ohne sie komplett zu eliminieren.
Das Gegenlicht (Back Light) steht hinter dem Produkt, leicht seitlich versetzt. Dieses Licht trennt das Produkt optisch vom Hintergrund und erzeugt bei bestimmten Materialien (Glas, Textilien) einen attraktiven Leuchteffekt an den Kanten.
Tageslicht als kostenlose Lichtquelle
Besitzen Sie ein großes Fenster ohne direkte Sonneneinstrahlung? Dann haben Sie bereits eine erstklassige Softbox. Positionieren Sie das Produkt so, dass das Tageslicht von der Seite einfällt. Ein weißer Karton auf der gegenüberliegenden Seite reflektiert das Licht und füllt die Schatten auf.
Fotografieren Sie bei bedecktem Himmel oder morgens und abends. Direkte Mittagssonne erzeugt zu hartes Licht. Vorhänge oder ein weißes Tuch vor dem Fenster machen das Licht weicher.
Spezialfall: Spiegelnde und transparente Oberflächen
Chrom, Lack, Glas und poliertes Metall gehören zu den anspruchsvollsten Oberflächen in der Produktfotografie. Jede Lichtquelle spiegelt sich sichtbar im Material. Profifotografen arbeiten hier mit großflächigen Lichtformern und positionieren sie zentimetergenau, bis die Reflexionen kontrolliert und gleichmäßig erscheinen.
Für Glas und Flaschen eignet sich die Hinterleuchtung: Das Licht kommt von hinten durch das transparente Material und lässt die Form leuchten. Eine Fotobox mit seitlicher und oberer Beleuchtung funktioniert hier besser als ein offenes Setup, weil die lichtdurchlässigen Wände unerwünschte Reflexionen minimieren.
Wie gelingt der perfekte weiße Hintergrund?
Der Infinity Background
Ein weißer Hintergrund klingt einfach. In der Praxis ist er eine der häufigsten Fehlerquellen. Das Problem: Die Grenze zwischen horizontaler Fläche (Tisch) und vertikaler Fläche (Wand) erzeugt eine sichtbare Kante. Diese Kante muss verschwinden.
Die Lösung heißt Infinity Background (unendlicher Hintergrund). Biegen Sie eine weiße Pappe, eine dünne MDF Platte oder ein Stück Studiopapier von der Rolle so, dass der Übergang von der Waagerechten in die Senkrechte eine sanfte Kurve bildet. Keine Kante, kein Knick. Das Produkt steht scheinbar auf einer endlosen weißen Fläche.
Warum Weiß nicht gleich Weiß ist
Ihr Hintergrund sieht mit bloßem Auge weiß aus? Auf dem Foto ist er trotzdem grau. Der Grund: Ohne ausreichende Beleuchtung des Hintergrunds schluckt die Kamera Licht und macht aus Weiß ein schmutziges Hellgrau.
Zwei Lösungen: Beleuchten Sie den Hintergrund separat mit einer eigenen Lichtquelle. Oder korrigieren Sie den Weißpunkt in der Nachbearbeitung. In Photoshop öffnen Sie die Tonwertkorrektur, wählen das Pipetten Werkzeug für den Weißpunkt und klicken auf den Hintergrund. Alternativ verschieben Sie im Camera Raw Filter den Belichtungsregler bei gedrückter Alt Taste, bis alle dunklen Bereiche verschwinden.
Amazon verlangt RGB 255, 255, 255
Für Amazon Hauptbilder reicht ein „fast weißer“ Hintergrund nicht. Die Plattform verlangt Reinweiß mit den exakten RGB Werten 255, 255, 255. Kein Grauton, keine Nuance. Bilder, die diese Vorgabe nicht erfüllen, werden aus den Suchergebnissen entfernt.
Prüfen Sie den Hintergrund Ihrer Amazon Bilder mit der Pipette in Photoshop. Jeder Pixel außerhalb des Produktbereichs muss die Werte R 255, G 255, B 255 zeigen. KI Tools wie Photoroom liefern dieses Ergebnis automatisch beim Freistellen.
Können Sie professionelle Produktfotos selber machen?
Ja. Mit Einschränkungen.
Professionelle Produktfotos selber zu machen ist 2026 einfacher denn je. Smartphones liefern ausreichende Sensorqualität, Fotoboxen kosten unter 60 €, und KI Tools übernehmen die aufwendige Nachbearbeitung. Für Onlineshops, Etsy, eBay und Social Media reichen selbst gemachte Fotos in den meisten Fällen völlig aus.
Die ehrliche Einschränkung: Licht zu verstehen dauert Wochen. Bildbearbeitung zu lernen dauert Monate. Ein gelernter Produktfotograf liefert in der gleichen Zeit deutlich mehr verkaufsfähige Bilder. Die Entscheidung hängt davon ab, ob Sie eher Zeit oder Geld investieren können.
Fünf Regeln für sofort bessere Ergebnisse
Regel 1: Stativ statt Handaufnahme. Ein Smartphone Stativ kostet 15 €. Ohne Stativ riskieren Sie Verwacklungen bei jeder Aufnahme. Besonders bei schwachem Licht und längeren Belichtungszeiten ist ein Stativ Pflicht.
Regel 2: ISO runter, Licht rauf. Starten Sie mit ISO 100. Niedrige ISO Werte liefern scharfe, rauscharme Bilder. Reicht das Licht nicht aus, fügen Sie eine weitere Lichtquelle hinzu. Den ISO Wert hochzudrehen ist immer die schlechtere Lösung.
Regel 3: RAW statt JPEG. Das RAW Format speichert alle Sensordaten ohne Kompression. Die Dateien sind größer, bieten aber deutlich mehr Spielraum bei der Nachbearbeitung. Viele aktuelle Smartphones unterstützen RAW.
Regel 4: Produkt reinigen. Fingerabdrücke und Staubkörner fallen auf Fotos stärker auf als mit bloßem Auge. Tragen Sie bei glänzenden Oberflächen Baumwollhandschuhe. Textilien bügeln Sie vor dem Shooting, Schuhe stopfen Sie mit Papier aus, damit die Form sichtbar bleibt.
Regel 5: Dreiseitenansicht. Fotografieren Sie jedes Produkt so, dass linke Seite, Oberseite und rechte Seite gleichzeitig sichtbar sind. Diese Perspektive vermittelt Käufern den besten Gesamteindruck von Form und Proportionen.
Produktfotos mit dem Smartphone: Schritt für Schritt
Stellen Sie den Weißabgleich auf Automatik. Deaktivieren Sie den Blitz. Wählen Sie die höchste verfügbare Bildqualität und aktivieren Sie das RAW Format. Starten Sie mit ISO 100.
Positionieren Sie das Produkt auf dem Infinity Background, nah an der Kamera. Der Abstand zum Hintergrund muss groß genug sein, damit der Hintergrund gleichmäßig ausgeleuchtet erscheint. Fotografieren Sie jedes Produkt aus mindestens drei Perspektiven: frontal, leicht von oben und als Detailaufnahme.
Lassen Sie das Produkt mindestens 85 % der Bildfläche einnehmen. Schneiden Sie nichts ab. Die Zoomfunktion in Onlineshops funktioniert nur bei ausreichender Auflösung. Mindestens 1.600 Pixel auf der längsten Seite aktivieren bei Amazon die Zoomfunktion.
Wie läuft ein Produktshooting Schritt für Schritt ab?
Phase 1: Vorbereitung (30 % der Gesamtzeit)
Bevor Kamera und Licht zum Einsatz kommen, steht das Produkt im Mittelpunkt. Packen Sie den Artikel aus, reinigen Sie ihn gründlich und setzen Sie ihn bei Bedarf zusammen. Technische Geräte bekommen Batterien, damit Display und Beleuchtung sichtbar sind. Schmuckstücke und filigrane Ketten legen Sie sorgfältig oder hängen sie an transparente Angelschnüre.
Definieren Sie vorab, welche Aufnahmen Sie brauchen: Hauptbild (freigestellt, weißer Hintergrund), Perspektiven (frontal, seitlich, Rückseite), Detailaufnahmen (Material, Verschlüsse, Logos) und Lifestyle Bilder (Produkt im Einsatz). Eine Shot List spart Zeit beim Shooting.
Phase 2: Setup und Lichtsetzung (20 % der Gesamtzeit)
Bauen Sie den Infinity Background auf. Positionieren Sie das Drei Punkt Lichtsetup. Machen Sie Testaufnahmen und prüfen Sie: Sind die Schatten weich genug? Gibt es unerwünschte Reflexionen? Stimmt der Weißabgleich? Korrigieren Sie das Setup, bis die Testbilder überzeugen.
Dokumentieren Sie Ihr fertiges Setup mit einem Foto. Falls nächste Woche weitere Produkte der gleichen Serie anstehen, sparen Sie sich damit die komplette Einrichtung neu.
Phase 3: Aufnahme (20 % der Gesamtzeit)
Fotografieren Sie systematisch. Beginnen Sie mit dem Hauptbild (frontal, Dreiseitenansicht). Arbeiten Sie sich durch die geplanten Perspektiven. Prüfen Sie jede Aufnahme auf dem Display: Schärfe, Belichtung, Sauberkeit des Produkts. Kleine Fehler jetzt zu korrigieren spart Stunden in der Nachbearbeitung.
Ein erfahrener Produktfotograf verbringt etwa 30 % seiner Arbeitszeit hinter der Kamera. Die restlichen 70 % verteilen sich auf Vorbereitung und Nachbearbeitung.
Phase 4: Nachbearbeitung (30 % der Gesamtzeit)
Öffnen Sie die RAW Datei in Photoshop oder Lightroom. Korrigieren Sie den Weißpunkt, optimieren Sie Belichtung und Kontrast. Schärfen Sie das Bild gezielt (Betrag 75, Radius 1 bis 2, Details 30). Über die Maskieren Funktion klammern Sie flächige Bereiche von der Schärfung aus.
Retuschieren Sie Kratzer, Staubkörner und kleine Makel. Profis arbeiten immer an der hochauflösenden Version, selbst für Webbilder. So lässt sich näher heranzoomen und präziser arbeiten. Am Ende exportieren Sie in der gewünschten Größe und im richtigen Format.
„Produktfotografie ist kein Kostenfaktor, sondern eine Umsatzinvestition. Jeder Euro, den Sie in bessere Bilder stecken, kommt über höhere Conversion Rates mehrfach zurück.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web
Wie stellen Sie Produkte professionell frei?
Klassisch: Freistellen mit Pfaden in Photoshop
Freistellen bedeutet, ein Produkt pixelgenau vom Hintergrund zu trennen. Das freigestellte Objekt steht anschließend auf transparentem oder reinweißem Hintergrund. Für Onlineshops und Amazon Hauptbilder ist Freistellen der Goldstandard.
Aktivieren Sie in Photoshop das Zeichenstift Werkzeug und stellen Sie den Werkzeugmodus auf Pfad. Aktivieren Sie das Gummiband unter dem Zahnrad Symbol. Setzen Sie einen ersten Ankerpunkt am Rand des Produkts und folgen Sie der Kontur mit weiteren Punkten. An Kurven halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen den Ankerpunkt passend auf. Nach einer Kurve klicken Sie den letzten Punkt mit gedrückter Alt Taste an, um wieder eine gerade Linie zu erzeugen.
Schließen Sie den Pfad und drücken Sie Strg + Eingabetaste. Der Pfad wird in eine Auswahl umgewandelt. Klicken Sie im Ebenenbedienfeld auf Ebenenmaske hinzufügen. Das Produkt ist freigestellt.
Modern: KI Freisteller in Sekunden
2026 erledigen KI Tools das Freistellen automatisch und liefern bei den meisten Produkten Ergebnisse, die manuellen Pfaden in nichts nachstehen. Photoroom entfernt den Hintergrund mit einem Klick. Photoshops eigene Funktion „Motiv auswählen“ erkennt das Produkt automatisch.
Für einfache Konturen (Verpackungen, Bücher, Elektronik) arbeitet die KI fehlerfrei. Bei feinen Details wie Haaren, Pelz, transparentem Glas oder filigranem Schmuck brauchen die automatischen Ergebnisse manuelle Nacharbeit.
Batch Freistellen für große Sortimente
Betreiben Sie einen Shop mit Hunderten Artikeln? Einzeln freistellen wäre Wahnsinn. Photoroom und vergleichbare Tools bieten einen Batch Modus, der Hunderte Bilder in einem Durchgang verarbeitet. Wählen Sie eine Vorlage (weißer Hintergrund, Studiobeleuchtung, Schatten), und die KI wendet sie auf alle Bilder identisch an.
Die Ergebnisse sind konsistent genug für Onlineshops. Stichprobenhafte Qualitätskontrolle bleibt trotzdem Pflicht: Prüfen Sie bei jedem zehnten Bild, ob Kanten sauber sind und keine Produktteile abgeschnitten wurden.
Welche Amazon Anforderungen gelten für Produktfotos?
Das Hauptbild: Strenge Regeln, null Spielraum
Amazon kontrolliert Produktbilder streng. Das Hauptbild erscheint in den Suchergebnissen und muss folgende Anforderungen erfüllen:
Der Hintergrund muss reinweiß sein (RGB 255, 255, 255). Das Produkt nimmt mindestens 85 % der Bildfläche ein und steht mittig im Bild. Nur das zum Verkauf stehende Produkt darf abgebildet sein. Keine Requisiten, keine Farbvarianten, keine Gruppenbilder. Ausschließlich echte Fotografien sind erlaubt. 3D Modelle, Grafiken und KI generierte Darstellungen werden als Hauptbild nicht akzeptiert.
Die Mindestauflösung beträgt 1.000 Pixel auf der längsten Seite. Empfohlen sind mindestens 1.600 Pixel (aktiviert die Zoomfunktion). Maximale Dateigröße: 10 MB. Bevorzugtes Format: JPEG.
Zusätzliche Produktbilder: Mehr Freiheit
Ab dem zweiten Bild erlaubt Amazon deutlich mehr Spielraum. Hier dürfen Sie Lifestyle Aufnahmen zeigen, Größenangaben einblenden, Infografiken einfügen und das Produkt in Anwendung präsentieren. KI generierte Hintergründe und Szenen sind für Zusatzbilder erlaubt und werden von vielen erfolgreichen Händlern genutzt.
Nutzen Sie alle verfügbaren Bildplätze (bis zu neun). Jedes zusätzliche hochwertige Bild senkt die Retourenquote und erhöht das Kaufvertrauen.
Kategoriespezifische Sonderregeln
Amazon ergänzt die allgemeinen Regeln um branchenspezifische Vorgaben. In der Kategorie Bekleidung muss das Hauptbild das Kleidungsstück an einem Model zeigen. Schuhe werden als einzelner linker Schuh in einer Dreiviertelperspektive von vorne fotografiert, mit der Spitze nach links. Kindermodels dürfen in keiner Kategorie Bademode oder Unterwäsche tragen.
Prüfen Sie die Styleguides Ihrer Produktkategorie im Seller Central. Bilder, die gegen Richtlinien verstoßen, werden deaktiviert und Ihr Produkt verschwindet aus den Suchergebnissen.
Rechtliche Fallstricke
Verwenden Sie niemals fremde Produktbilder ohne schriftliche Genehmigung. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat 2021 einem Händler ein Ordnungsgeld auferlegt, weil Amazon Produktfotos eines Mitbewerbers auf seiner Produktseite angezeigt wurden. Auch der Verweis auf den Amazon Algorithmus schützte den Händler nicht.
Prüfen Sie Ihre Produktseiten regelmäßig auf ungewollte Bildänderungen. Amazon weist Bildern per Algorithmus Produkte zu. Dabei können fremde Fotos auf Ihrer Seite landen, ohne dass Sie davon wissen.
Wie hat KI die Produktfotografie verändert?
Otto macht den Anfang
Der Hamburger Onlinehändler Otto hat im September 2025 die klassische Modelfotografie komplett durch KI ersetzt. Das hausintern entwickelte Tool Movex Virtual Content Creator benötigt nur ein einziges Foto eines Kleidungsstücks und erzeugt daraus in wenigen Minuten fotorealistische Modelbilder. Mitarbeiter wählen Geschlecht, Hautfarbe, Altersgruppe, Körperform und Pose aus. Die KI erledigt den Rest.
Die Zahlen sprechen für sich: Otto produziert fünfmal mehr Inhalte pro Tag als zuvor. Neue Kollektionen stehen innerhalb weniger Stunden im Shop. Die Produktionskosten sinken laut Unternehmensangaben um bis zu 60 %. Nächster Schritt: KI generierte Videos.
H&M, Mango und die neue Normalität
Otto ist kein Einzelfall. H&M nutzt seit März 2025 digitale Zwillinge von 30 realen Models für Social Media Kampagnen. Mango setzt vollständig auf KI generierte Models. Für kleine und mittlere Unternehmen bedeutet das: Die Tools, die Konzerne intern entwickeln, stehen als SaaS Lösungen auch Einzelhändlern zur Verfügung.
Was die KI bereits kann und was nicht
Die Fortschritte der letzten zwölf Monate sind enorm. Noch 2024 hatten KI generierte Produktbilder ein Konsistenzproblem: Farben, Proportionen und Details variierten von Bild zu Bild. Kontextbasierte Modelle lösen dieses Problem 2026 weitgehend. Beleuchtung, Kamerawinkel und Seitenverhältnisse lassen sich exakt kontrollieren.
|Funktion
|Stand 2024
|Stand 2026
|Hintergrund entfernen
|Solide
|Nahezu perfekt
|Lifestyle Szene generieren
|Einfache Szenen
|Fotorealistisch, mit Schatten und Reflexionen
|Virtuelle Models
|Experimentell
|Produktionsreif, divers konfigurierbar
|Produktkonsistenz über Bilder
|Problematisch
|Zuverlässig
|Batch Verarbeitung
|Begrenzt
|Hunderte Bilder in Minuten
|Auflösung
|Oft unter HD
|2K Standard
Die KI versagt allerdings dort, wo absolute Produkttreue gefragt ist. Feine Materialunterschiede, exakte Farbnuancen und physische Details (Nähte, Gravuren, Oberflächenstrukturen) reproduziert die KI nicht immer korrekt. Für das Amazon Hauptbild bleibt deshalb das echte Foto Pflicht.
Was kostet professionelle Produktfotografie?
Preise beim Profifotografen
Die Kosten für professionelle Produktfotografie variieren stark je nach Komplexität, Region und Erfahrung des Fotografen.
|Art der Aufnahme
|Preis pro Bild
|Inklusivleistungen
|Einfacher Freisteller (weißer Hintergrund)
|10 € bis 25 €
|Aufnahme, Freisteller, Basisretusche
|Standardproduktfoto mit Retusche
|25 € bis 80 €
|Aufnahme, Freisteller, erweiterte Retusche
|Lifestyle Aufnahme mit Styling
|100 € bis 500 €
|Konzept, Requisiten, Styling, Aufnahme, Retusche
|360 Grad Aufnahme
|ab 89 € pro Produkt
|Drehtelleraufnahme, Verarbeitung
|Hollowman / Ghost Mannequin
|30 € bis 60 €
|Aufnahme auf Mannequin, Freisteller, Retusche
In Städten wie München, Hamburg oder Frankfurt liegen die Stundensätze am oberen Ende der Spanne. In ländlichen Regionen sind vergleichbare Leistungen oft 20 bis 40 % günstiger.
KI vs. Fotograf: Der Rechenvergleich
Ein Rechenbeispiel: Angenommen, Sie betreiben einen Onlineshop mit 200 Produkten und benötigen pro Produkt fünf Bilder. Das wären 1.000 Bilder insgesamt.
|Posten
|Profifotograf
|KI gestützt
|Hauptbilder (200 Stück)
|3.000 € bis 10.000 €
|20 € bis 50 €
|Lifestyle Bilder (200 Stück)
|10.000 € bis 30.000 €
|20 € bis 50 €
|Detailaufnahmen (600 Stück)
|6.000 € bis 15.000 €
|60 € bis 150 €
|Gesamtkosten
|19.000 € bis 55.000 €
|100 € bis 250 €
Onlineshop mit 200 Produkten. Pro Produkt 5 Bilder:
Hauptbild + 2 Perspektiven + 1 Detail + 1 Lifestyle
Diese Zahlen erklären, warum Otto auf KI umgestellt hat. Für kleine Unternehmen liegt die Wahrheit allerdings dazwischen: KI Tools brauchen als Ausgangsmaterial ein sauberes Rohfoto. Investieren Sie in gute Basisfotos, und lassen Sie die KI den Rest erledigen.
Die versteckten Kosten der DIY Methode
Unterschätzen Sie nicht den Zeitaufwand. Bei Anfängern dauert ein Produkt inklusive Aufbau, Aufnahme und Nachbearbeitung eine Stunde. Bei 200 Produkten sind das 200 Arbeitsstunden. Rechnen Sie Ihren eigenen Stundenlohn dagegen. Liegt er bei 50 €, kosten 200 Stunden Eigenarbeit rechnerisch 10.000 €.
Welche KI Tools eignen sich für Produktfotografie?
Übersicht: Sechs Tools im Vergleich
|Tool
|Stärke
|Schwäche
|Preis
|Photoroom
|Freistellen, Hintergrund, Batch
|Keine Modelgenerierung
|Kostenlos bis 27 €/Monat
|Photta
|Virtuelle Models, Ghost Mannequin
|Nur Modefokus
|Ab 0,10 € pro Bild
|Adobe Photoshop
|Volle Kontrolle, KI Assistent
|Steile Lernkurve
|Ab 24 €/Monat
|Luminar Neo
|Einsteigerfreundlich, lokal
|Keine generativen Szenen
|Ab 79 € einmalig
|Google Gemini
|Textbasierte Bildgenerierung, 2K
|Produkttreue nicht garantiert
|Abhängig vom Plan
|ProductShots.ai
|Spezialisiert auf E Commerce
|Weniger bekannt
|Kreditbasiert
Hintergrund entfernen und ersetzen
Photoroom hat sich als führendes Tool für automatisches Freistellen und Hintergrundgenerierung etabliert. Die App entfernt Hintergründe mit einem Klick und bietet professionelle Studiovorlagen. Der Batch Editor verarbeitet Hunderte Bilder in einem Durchgang. Geben Sie einen Prompt ein oder nutzen Sie ein Referenzbild, und die KI generiert realistische Hintergründe: Ihr Küchenprodukt steht in einer eleganten Küche, Ihr Sportartikel vor einer Outdoor Kulisse.
Virtuelle Models für Mode
Photta und Ottos Movex richten sich an Modehändler. Beide Plattformen erstellen aus einem einfachen Produktfoto fotorealistische Modelbilder. Die KI generiert diverse Models in verschiedenen Posen, Körperformen und Altersgruppen. Für kleinere Brands ist Photta als SaaS Lösung zugänglich und kostet wenige Cent pro Bild.
Professionelle Nachbearbeitung mit KI Assistent
Adobe Photoshop bleibt 2026 der Branchenstandard und hat sich stark in Richtung KI weiterentwickelt. Der neue dialogbasierte KI Assistent erlaubt Bildbearbeitung per Textanweisung: „Entferne den Schatten links unten“ oder „Mach den Hintergrund heller“ reicht als Kommando. Die Generative Fill Funktion ergänzt fehlende Bildbereiche kontextbasiert. Für Einsteiger bietet Luminar Neo ähnliche KI Funktionen bei deutlich flacherer Lernkurve und arbeitet komplett lokal auf Ihrem Rechner.
Wie sieht der optimale Workflow 2026 aus?
Der Hybrid Ansatz: Smartphone plus KI
Für die meisten kleinen und mittleren Unternehmen funktioniert 2026 ein dreistufiger Prozess am besten.
Stufe 1: Rohfoto erstellen. Fotografieren Sie jedes Produkt mit dem Smartphone vor weißem Hintergrund. Nutzen Sie diffuses Licht, ein Stativ und die höchste verfügbare Auflösung. Dieser Schritt liefert das Rohmaterial für alles Weitere.
Stufe 2: KI Bearbeitung. Laden Sie die Rohbilder in ein KI Tool wie Photoroom. Entfernen Sie den Hintergrund, lassen Sie die KI professionelle Schatten und Reflexionen hinzufügen und generieren Sie bei Bedarf Lifestyle Szenen. Für ein Küchenprodukt erstellt die KI eine passende Küchenumgebung. Für Sportbekleidung eine Outdoor Szene.
Stufe 3: Export. Exportieren Sie die fertigen Bilder in den richtigen Formaten: JPEG in hoher Auflösung für den Onlineshop, zugeschnittene Versionen für Amazon (Hauptbild mit reinweißem Hintergrund separat) und quadratische Versionen für Social Media.
Profi plus KI: Das Beste aus beiden Welten
Für höherpreisige Produkte lohnt sich eine Investition in professionelle Basisfotos. Lassen Sie einen Fotografen einmalig Ihre Kernprodukte unter optimalen Lichtverhältnissen ablichten. Diese Masterbilder dienen als Vorlage für die KI, die daraus beliebig viele Varianten, Szenen und Formate erzeugt. Neue Farbvarianten, saisonale Kampagnen oder marktplatzspezifische Anpassungen entstehen anschließend ohne neues Shooting.
Lohnen sich 360 Grad Produktfotos?
Der Drehtellereffekt
Bei einer 360 Grad Aufnahme steht das Produkt auf einem motorisierten Drehteller. Die Kamera löst in festen Intervallen aus (typisch: alle 10 bis 15 Grad). Die Einzelbilder werden zu einer interaktiven Ansicht zusammengesetzt, in der Käufer das Produkt per Mauszeiger drehen können.
Für wen sich 360 Grad lohnt
Technikprodukte, Möbel, Schuhe und Accessoires profitieren am stärksten von 360 Grad Aufnahmen. Käufer können Anschlüsse, Nähte und Details aus jedem Winkel prüfen. Die Verweildauer auf Produktseiten verdoppelt sich nachweislich. Amazon unterstützt 360 Grad Fotos in ausgewählten Kategorien.
Die Kosten beginnen bei etwa 89 € pro Produkt. Günstige Drehteller für DIY 360 Grad Aufnahmen kosten 50 € bis 150 €. In Kombination mit einem Smartphone und einer App wie „Imajize“ oder „Sirv“ erstellen Sie 360 Grad Ansichten ohne Fotostudio.
Für einfache Produkte mit wenig Detailrelevanz (T Shirts, Bücher, Verpackungen) bringt eine 360 Grad Ansicht allerdings keinen messbaren Mehrwert. Investieren Sie hier lieber in bessere Lifestyle Bilder.
Was müssen Sie bei KI Bildern rechtlich beachten?
Kennzeichnungspflicht
Der EU AI Act sieht Kennzeichnungspflichten für synthetische Medien vor. Für Produktfotos bedeutet das: Prüfen Sie regelmäßig die aktuellen Anforderungen Ihres Marktplatzes. Amazon erlaubt KI Bilder für Zusatzfotos, verbietet sie als Hauptbild. Andere Plattformen handhaben das unterschiedlich.
Urheberrecht an KI Bildern
Die rechtliche Lage bleibt 2026 uneinheitlich. In Deutschland ist die Frage, ob KI generierte Bilder urheberrechtlich geschützt sind, noch nicht abschließend geklärt. Nutzen Sie die Bilder in Ihrem Shop, behandeln Sie sie aber nicht als exklusiv geschütztes Eigentum. Ein Mitbewerber könnte mit dem gleichen Tool und ähnlichem Prompt ein nahezu identisches Bild erzeugen.
Produkttreue als Verkäuferpflicht
Unabhängig von der Technik gilt: Produktfotos müssen der Realität entsprechen. Farben, Proportionen und Materialeindruck dürfen nicht verfälscht werden. Bei KI generierten Lifestyle Szenen achten Sie darauf, dass das Produkt selbst unverändert bleibt. Nur der Kontext darf künstlich sein, nicht das Produkt.
Glossar: 18 wichtige Fachbegriffe zur Produktfotografie
Batch Verarbeitung
Batch Verarbeitung bezeichnet die automatisierte Bearbeitung vieler Bilder in einem Durchgang. KI Tools wie Photoroom nutzen dieses Verfahren, um Hunderte Produktfotos gleichzeitig freizustellen oder mit neuen Hintergründen zu versehen.
Belichtung
Belichtung beschreibt, wie viel Licht auf den Kamerasensor trifft. Gesteuert wird sie über Blende, Verschlusszeit und ISO Wert. Eine korrekte Belichtung lässt sich in der Nachbearbeitung anpassen, eine falsche Beleuchtung nicht.
Conversion Rate
Die Conversion Rate gibt an, wie viel Prozent der Shopbesucher tatsächlich kaufen. Professionelle Produktfotos steigern diesen Wert um bis zu 30 %, weil sie Vertrauen schaffen und Kaufhemmungen abbauen.
Diffuses Licht
Diffuses Licht entsteht durch Streuung einer Lichtquelle über transluzentes Material (Softbox, Diffusorstoff, Vorhang). Schatten werden weicher, Details bleiben sichtbar. Standard in der Produktfotografie.
Dreiseitenansicht
Die Dreiseitenansicht zeigt ein Produkt so, dass linke Seite, Oberseite und rechte Seite gleichzeitig sichtbar sind. Vermittelt Käufern den besten Gesamteindruck von Form und Proportionen.
Flatlay
Ein Flatlay ist eine Aufnahme von oben, bei der mehrere zusammengehörige Objekte dekorativ auf einer Fläche arrangiert werden. Beliebt für Social Media und Lifestyle Darstellungen.
Freistellen
Freistellen bedeutet, ein Objekt pixelgenau vom Hintergrund zu trennen. Das freigestellte Produkt kann vor beliebigen Hintergründen platziert werden. KI Tools automatisieren diesen Schritt inzwischen in Sekundenschnelle.
Generative Fill
Generative Fill ist eine KI Funktion in Adobe Photoshop. Die Funktion ergänzt fehlende Bildbereiche kontextbasiert mit neuen Inhalten. Fotografen nutzen Generative Fill, um Hintergründe zu erweitern oder störende Elemente zu entfernen.
Ghost Mannequin
Der Ghost Mannequin Effekt (auch Hollowman) zeigt Kleidung dreidimensional, als würde sie von einem unsichtbaren Körper getragen. KI Tools erzeugen diesen Effekt 2026 automatisch aus einem einzigen Produktfoto.
Infinity Background
Ein Infinity Background (unendlicher Hintergrund) entsteht durch eine gebogene Unterlage, die nahtlos von der horizontalen in die vertikale Fläche übergeht. Schatten und Kanten verschwinden. Standard für Amazon Hauptbilder.
ISO Wert
Der ISO Wert bestimmt die Lichtempfindlichkeit des Kamerasensors. Niedrige Werte (100 bis 200) liefern scharfe, rauscharme Bilder. Ideal für Studiofotografie mit kontrollierter Beleuchtung.
Lichtzelt
Ein Lichtzelt (auch Fotobox oder Lichtwürfel) ist ein zusammenfaltbares Ministudio mit lichtdurchlässigen Wänden. Das Licht wird von außen gestreut und erzeugt nahezu schattenfreie Ausleuchtung. Ideal für kleine Produkte und reflexionsempfindliche Oberflächen.
Packshot
Ein Packshot ist ein standardisiertes Produktfoto vor einfarbigem Hintergrund. Dient der reinen Produktdarstellung ohne emotionale Inszenierung. Basis jedes E Commerce Sortiments.
RAW Format
Das RAW Format speichert alle Sensordaten ohne Kompression oder Farbkorrektur. Dateien sind größer als JPEGs, bieten aber deutlich mehr Spielraum bei der Nachbearbeitung. Viele aktuelle Smartphones unterstützen RAW.
Softbox
Eine Softbox ist ein Lichtformer, der Licht durch eine transluzente Front streut. Erzeugt weiches, gleichmäßiges Licht mit sanften Schatten. Zwei Softboxen links und rechts bilden ein solides Basis Lichtsetup.
Virtual Content Creator
Ein Virtual Content Creator ist eine KI Plattform, die aus wenigen Eingangsdaten komplette Kampagnenbilder erzeugt. Bekanntestes Beispiel: Ottos Movex, das die klassische Modelfotografie vollständig ersetzt hat.
Weißabgleich
Der Weißabgleich stellt sicher, dass weiße Flächen im Foto tatsächlich weiß erscheinen. Der automatische Weißabgleich moderner Kameras und Smartphones funktioniert für Produktfotografie in der Regel zuverlässig.
360 Grad Fotografie
360 Grad Fotografie zeigt ein Produkt als interaktive, drehbare Ansicht. Die Aufnahmen entstehen auf einem motorisierten Drehteller in festen Winkelintervallen. Die Verweildauer auf Produktseiten steigt dadurch nachweislich.
FAQ: Produktfotografie
Reicht ein Smartphone für professionelle Produktfotos?
Ja, für die meisten Onlineshops reichen Smartphone Fotos in Kombination mit einer Fotobox und einem KI Tool zur Nachbearbeitung aus. Voraussetzung: diffuses Licht, ein Stativ und die höchste verfügbare Bildqualität. Für Luxusprodukte und Printmedien empfiehlt sich weiterhin ein professioneller Fotograf.
Akzeptiert Amazon KI generierte Produktfotos?
Das Hauptbild muss eine echte Fotografie vor reinweißem Hintergrund sein (RGB 255, 255, 255). 3D Modelle und KI generierte Grafiken sind als Hauptbild nicht erlaubt. Für alle weiteren Produktbilder dürfen KI generierte Hintergründe und Lifestyle Szenen verwendet werden.
Was kostet ein professionelles Produktfoto beim Fotografen?
Die Preise variieren je nach Komplexität und Region zwischen 10 € und 500 € pro Bild. Einfache Freisteller auf weißem Hintergrund beginnen bei etwa 15 € pro Bild inklusive Retusche. Aufwendige Lifestyle Aufnahmen mit Styling und Requisiten kosten 100 € bis 500 € pro finalisiertem Bild.
Welche Ausrüstung brauche ich für Produktfotografie zu Hause?
Die Grundausstattung besteht aus einem Smartphone mit guter Kamera, einer faltbaren Fotobox mit LED Beleuchtung (30 € bis 60 €), einem Stativ (15 € bis 25 €) und einem weißen Karton als Hintergrund. Für fortgeschrittene Setups ergänzen Sie zwei Softboxen (40 € bis 80 €) und einen Faltreflektor (15 €).
Wie bekomme ich einen perfekt weißen Hintergrund?
Nutzen Sie einen Infinity Background aus gebogenem weißem Karton oder Studiopapier. Beleuchten Sie den Hintergrund separat oder korrigieren Sie den Weißpunkt in Photoshop über die Tonwertkorrektur. Für Amazon Hauptbilder muss der Hintergrund exakt RGB 255, 255, 255 sein. KI Tools wie Photoroom liefern dieses Ergebnis automatisch.
Welches Licht eignet sich am besten für Produktfotografie?
Weiches, diffuses Licht ist der Standard. Zwei Softboxen links und rechts vom Produkt in einem 45 Grad Winkel liefern ein solides Basis Setup. Alternativ reicht ein großes Fenster mit indirektem Tageslicht und ein weißer Reflektor auf der gegenüberliegenden Seite. Vermeiden Sie den eingebauten Kamerablitz.
Quellen
Otto Group | Künstliche Intelligenz löst Modelfotografie bei OTTO ab | https://www.otto.de/unternehmen/de/presse/künstliche-intelligenz-löst-modelfotografie-bei-otto-ab | besucht am 25.03.2026
Heise Online | Das Ende der Modelfotografie? Otto setzt komplett auf KI Bilder | https://www.heise.de/news/KI-statt-Models-Otto-spart-bei-der-Produktfotografie-10658854.html | besucht am 25.03.2026
iBusiness | Wie KI die Produktfotografie killt | https://www.ibusiness.de/aktuell/db/527123gehl.html | besucht am 25.03.2026
Photta | Die 5 wichtigsten Produktfotografie Styles für E Commerce 2026 | https://www.photta.app/de/blog/ki-produktfotografie-trends-2026-beste-tools | besucht am 25.03.2026
MOVESELL | Produktfotos auf Amazon: Anforderungen und Tipps | https://movesell.de/amazon-produktfotos-tipps/ | besucht am 25.03.2026
eRecht24 | Amazon Produktfotos: Richtlinien und Rechtliches | https://www.e-recht24.de/ecommerce/12550-amazon-produktdarstellung.html | besucht am 25.03.2026
Trustlocal | Produktfotografie Preise 2026 | https://trustlocal.de/kosten/fotograf-kosten/produktfotografie-preise/ | besucht am 25.03.2026
Shopify | Produktfotos mit dem Handy: So gelingt es | https://www.shopify.com/de/blog/produktfotos-mit-dem-handy | besucht am 25.03.2026
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Artikelhistorie
Hier die Historie für den Artikel:
|Version
|Datum
|Autor
|Änderungen
|1.0
|31.01.2019
|Dirk Metzmacher
|Erstveröffentlichung. Klassische Produktfotografie: Ausrüstung, Lichtsetup, Photoshop Nachbearbeitung, Freistellen mit Pfaden.
|1.1
|26.03.2025
|Marco Wydmuch
|Erweiterung um Praxisberichte eines Profifotografen: Beleuchtung vs. Belichtung, Einspiegeln, Oberflächen, Kostenrealität.
|2.0
|02.04.2026
|Markus Seyfferth
|Komplett neugeschrieben. Neuer Fokus: KI Revolution in der Produktfotografie (Otto/Movex, Photoroom, Photta), Kostenvergleich Fotograf vs. KI, Amazon Bildrichtlinien 2026, Smartphone Workflow, 360 Grad Fotografie. Alle klassischen Kapitel (Ausrüstung, Licht, Hintergrund, Freistellen) aktualisiert und auf GSC Keyword Cluster optimiert. Infografik Kostenvergleich ergänzt. Glossar (18 Begriffe), FAQ (6 Fragen) und Quellenverzeichnis hinzugefügt.
9 Kommentare zu „Produktfotografie: Der komplette Guide für 2026“
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Viele interessante Anregungen für die Produktfotografie. Grüße aus Breslau.
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Als Fotograf würde ich vor allem bei der letzten Empfehlung bleiben „So setzt du deine Produkte perfekt in Szene“. Ich würde allerdings eher sagen: Fotografiere dein Produkt ‚in Action‘!‘.
Wieso? Man möchte als Endergebnis sicherlich Fotos haben, die sich auf das Produkt konzentrieren (z.B. mit einem schlichten Hintergrund). Es ist jedoch auch ’schön‘ oder eher wichtig, ein paar Bilder zu haben, die das Produkt ‚in Aktion‘ zeigen.
Sonst wie immer tolle Infos. Besten Dank!
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Da hast Du Dir aber Muehe gegeben
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Danke, klasse geschrieben
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Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie man Produkte mit einer Menge Know-How ins richtige Licht setzen kann. Leider bin ich in der Materie noch recht unbedarft. Kennt jemand zufällig ein gutes Einführungs-Tutorial, welches einem Schritt für Schritt erklärt, wie man ein halbwegs professionelles Produktbild erstellen kann ohne dabei auf teures Equipment setzen zu müssen? Würde mich über Tipps und Anregungen sehr freuen!
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Auch wir dürfen uns für den Artikel bedanken. Als Automobilgarage in der Schweiz haben wir bisher unsere Fotos immer von professionellen Fotografen machen lassen. Als passionierter Hobbyfotograf und mit Hilfe Ihrer Tipps, werden wir dies nun selbst in Angriff nehmen und einmal den Versucht starten. Beste Grüsse, Gustaf
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Danke für den Artikel.
Sehr schön erklärt.
Wenn ihr es erlaubt würde ich ein bisschen Werbung machen.
Wer sich bei mir auf der Seite in den Newsletter einträgt bekommt ein kleines E-Book „Produktfotos selber machen“.
Dort erkläre ich wie man mit dem Smartphone Produkte fotografiert. Equipment liste ich auch auf.
http://www.stefansteinbach.com
Schöne Grüße
Stefan
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Hallo Dirk,
eine wirklich sehr gute Erklärung. Ich bin selber grade auf der Suche nach guten Softboxen um eigene Produkte zu Fotografieren – hast du da gute Erfahrungswerte wie Hell die Birnen sein sollten um das Perfekte Ergebnis zu erziehen?
lg Chrisi
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Danke! Und je heller, desto besser! Und es kommt dann auf die Verteilung der Lichter um dein Produkt an, um es möglichst Schatten-frei auszuleuchten…
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