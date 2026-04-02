Produktfotografie: Der komplette Guide für 2026

Gute Produktfotografie entscheidet darüber, ob Ihr Onlineshop verkauft oder nur existiert. Rund 75 % aller Onlinekäufer nennen die Bildqualität als wichtigsten Faktor bei ihrer Kaufentscheidung. Gleichzeitig hat KI die Spielregeln verändert: Otto produziert seine kompletten Shopbilder inzwischen ohne Fotostudio.

Dieser Guide zeigt Ihnen alle Wege zum perfekten Produktfoto: von der richtigen Ausrüstung über Lichtsetzung und Freistellung bis hin zu KI Tools, die aus einem Smartphone Foto ein Kampagnenbild machen.

Das Wichtigste in Kürze

Professionelle Produktfotos steigern die Conversion Rate um bis zu 30 % und senken die Retourenquote messbar

Eine vollständige Ausrüstung für DIY Produktfotografie kostet unter 100 €: Smartphone, Fotobox, Stativ und zwei Lichtquellen reichen aus

KI Tools wie Photoroom oder Photta erzeugen aus einem einfachen Rohfoto professionelle Lifestyle Bilder in Sekunden

Amazon verlangt für Hauptbilder echte Fotos vor reinweißem Hintergrund (RGB 255, 255, 255). KI generierte Grafiken sind dort nicht erlaubt

Warum verkaufen gute Produktfotos besser als schlechte?

Der erste Eindruck entscheidet in Millisekunden

Beim Onlineshopping fehlt alles, was im Ladengeschäft selbstverständlich ist. Kein Anfassen, kein Drehen, kein Materialtest. Die Kaufentscheidung basiert ausschließlich auf dem visuellen Eindruck. Optimierte Produktbilder steigern die Conversion Rate um bis zu 30 %.

Das gilt branchenübergreifend. Ein handgefertigter Schmuckanhänger braucht genauso professionelle Fotos wie ein Industrieventil. Der Unterschied liegt nur in der Art der Inszenierung.

Bildqualität schlägt Produktqualität

Ein mittelmäßiges Produkt mit exzellenten Fotos verkauft sich besser als ein exzellentes Produkt mit mittelmäßigen Fotos. Das klingt absurd, beschreibt aber die Realität im E Commerce. Kunden können die Qualität eines Produkts nicht prüfen. Die Bildqualität dient als einziger Maßstab, und von ihr schließen Käufer auf die Produktqualität.

Deshalb investieren erfolgreiche Onlinehändler pro Produkt in mehrere Aufnahmen: ein freigestelltes Hauptbild, Detailaufnahmen, Größenvergleiche und Lifestyle Bilder, die das Produkt im Einsatz zeigen. Fünf Bilder pro Artikel sind das Minimum. Amazon erlaubt bis zu neun.

Welche Ausrüstung brauchen Sie für die Produktfotografie?

Die komplette Grundausstattung für Produktfotografie kostet unter 100 €. Smartphone, Fotobox, Stativ und Licht genügen für den Einstieg.

Kamera: DSLR, Systemkamera oder Smartphone?

Die Frage nach der richtigen Kamera für Produktfotografie lässt sich 2026 entspannt beantworten: Für die meisten Onlineshops reicht ein aktuelles Smartphone. Sensoren mit 50 Megapixeln und mehr, RAW Unterstützung und manuelle Einstellungen liefern Ergebnisse, die vor fünf Jahren eine Mittelklasse DSLR erfordert hätten.

Für höchste Ansprüche bleibt eine spiegellose Systemkamera die bessere Wahl. Canon, Sony und Nikon liefern vergleichbare Ergebnisse. Die Wahl des Herstellers spielt keine Rolle. Die physikalischen Eigenschaften von Licht ändern sich nicht mit dem Kameralogo.

Das richtige Objektiv für Produktfotografie

Ein Makroobjektiv mit 90 mm bis 105 mm Brennweite eignet sich ideal für kleine bis mittelgroße Produkte. Die längere Brennweite vermeidet Verzerrungen und liefert eine natürliche Perspektive. Für größere Gegenstände wie Möbel oder Sportgeräte reicht ein Standardzoom (24 bis 70 mm).

Fotografieren Sie mit dem Smartphone, nutzen Sie den optischen Zoom. Der digitale Zoom verschlechtert die Bildqualität und ist für Produktfotos tabu.

Equipment Checkliste

Equipment Preis Zweck Für wen Smartphone mit guter Kamera Vorhanden Aufnahme Alle Faltbare Fotobox mit LED (50 cm) 30 € bis 60 € Gleichmäßige Ausleuchtung Einsteiger, kleine Shops Smartphone Stativ mit Halterung 15 € bis 25 € Verwacklungsfreie Aufnahmen Alle Zwei Softboxen (je 60 cm) 40 € bis 80 € Weiches Seitenlicht Fortgeschrittene Faltreflektor (5 in 1) 15 € bis 25 € Schatten aufhellen Alle Weißer Karton (A1) 2 € Infinity Background Alle Baumwollhandschuhe 3 € Fingerabdrücke vermeiden Alle DSLR oder Systemkamera 500 € bis 2.000 € Maximale Bildqualität Profis, Luxussegment Makroobjektiv 90 mm 300 € bis 900 € Detailaufnahmen, keine Verzerrung Profis Lichtzelt (80 cm oder größer) 25 € bis 60 € Reflexionsfreie Ausleuchtung Schmuck und Glas

Fotobox oder offenes Setup?

Eine Fotobox (auch Lichtzelt oder Lichtwürfel) ist ein zusammenfaltbares Ministudio mit lichtdurchlässigen Wänden. Das Licht wird von außen durch den Stoff gestreut und erzeugt eine nahezu schattenfreie Ausleuchtung. Für Produkte bis 40 cm Größe ist eine Fotobox der schnellste Weg zu sauberen Ergebnissen.

Größere Produkte oder Aufnahmen mit gezielten Schatten und Kontrasten erfordern ein offenes Setup mit frei positionierbaren Lichtquellen. Profifotografen arbeiten nie mit einer Fotobox, sondern immer mit beweglichen Lampen und verschiedenen Lichtformern.

Wie setzen Sie das richtige Licht für Produktfotos?

Licht ist das wichtigste Werkzeug in der Produktfotografie. Die richtige Beleuchtung lässt sich in der Nachbearbeitung nicht ersetzen.

Beleuchtung vs. Belichtung: Der entscheidende Unterschied

Viele Einsteiger verwechseln Beleuchtung mit Belichtung. Die Beleuchtung beschreibt, wie Sie das Licht auf das Produkt richten: von vorne, von der Seite, von hinten. Die Belichtung beschreibt, wie viel Licht auf den Kamerasensor trifft. Eine schlechte Belichtung korrigieren Sie in der Nachbearbeitung. Eine schlechte Beleuchtung nicht.

Manche Produkte werden von vorne beleuchtet, andere wie Glas von hinten (Hinterleuchtung). Spiegelnde Oberflächen wie Chrom oder Lack werden eingespiegelt: Das Licht trifft in einem exakt berechneten Winkel auf die Oberfläche, sodass kontrollierte Reflexionen entstehen.

Hartes vs. weiches Licht

Direktes Licht erzeugt harte Schatten mit scharfen Kanten. In der Produktfotografie ist das fast immer unerwünscht. Weiches Licht entsteht durch Streuung: Eine Softbox, ein Diffusorstoff oder ein weißer Vorhang vor dem Fenster verwandelt eine punktförmige Lichtquelle in eine flächige. Die Schatten werden sanft, Details bleiben sichtbar.

Die wichtigste Regel für Einsteiger: Kein Blitzlicht. Verwenden Sie niemals den eingebauten Kamerablitz. Dieser sitzt direkt über dem Objektiv und erzeugt frontales, hartes Licht mit hässlichen Schatten. Verwenden Sie stattdessen Dauerlicht (LED Panels, Softboxen) oder Tageslicht von der Seite.

Das Drei Punkt Lichtsetup

Für die meisten Produkte genügt ein einfaches Drei Punkt Setup:

Das Hauptlicht (Key Light) steht links oder rechts vom Produkt in einem 45 Grad Winkel, leicht erhöht. Eine Softbox oder ein LED Panel mit Diffusor liefert weiches, gerichtetes Licht. Dieses Licht modelliert das Produkt und gibt ihm Dreidimensionalität.

Das Fülllicht (Fill Light) steht auf der gegenüberliegenden Seite, ebenfalls leicht erhöht. Die Intensität liegt bei etwa 50 % des Hauptlichts. Alternativ reicht ein weißer Faltreflektor, der das Hauptlicht zurückwirft. Das Fülllicht hellt die Schatten auf, ohne sie komplett zu eliminieren.

Das Gegenlicht (Back Light) steht hinter dem Produkt, leicht seitlich versetzt. Dieses Licht trennt das Produkt optisch vom Hintergrund und erzeugt bei bestimmten Materialien (Glas, Textilien) einen attraktiven Leuchteffekt an den Kanten.

Tageslicht als kostenlose Lichtquelle

Besitzen Sie ein großes Fenster ohne direkte Sonneneinstrahlung? Dann haben Sie bereits eine erstklassige Softbox. Positionieren Sie das Produkt so, dass das Tageslicht von der Seite einfällt. Ein weißer Karton auf der gegenüberliegenden Seite reflektiert das Licht und füllt die Schatten auf.

Fotografieren Sie bei bedecktem Himmel oder morgens und abends. Direkte Mittagssonne erzeugt zu hartes Licht. Vorhänge oder ein weißes Tuch vor dem Fenster machen das Licht weicher.

Spezialfall: Spiegelnde und transparente Oberflächen

Chrom, Lack, Glas und poliertes Metall gehören zu den anspruchsvollsten Oberflächen in der Produktfotografie. Jede Lichtquelle spiegelt sich sichtbar im Material. Profifotografen arbeiten hier mit großflächigen Lichtformern und positionieren sie zentimetergenau, bis die Reflexionen kontrolliert und gleichmäßig erscheinen.

Für Glas und Flaschen eignet sich die Hinterleuchtung: Das Licht kommt von hinten durch das transparente Material und lässt die Form leuchten. Eine Fotobox mit seitlicher und oberer Beleuchtung funktioniert hier besser als ein offenes Setup, weil die lichtdurchlässigen Wände unerwünschte Reflexionen minimieren.

Wie gelingt der perfekte weiße Hintergrund?

Der Infinity Background: Eine sanfte Kurve statt einer harten Kante verwandelt einen weißen Karton in einen professionellen Studiohintergrund.

Der Infinity Background

Ein weißer Hintergrund klingt einfach. In der Praxis ist er eine der häufigsten Fehlerquellen. Das Problem: Die Grenze zwischen horizontaler Fläche (Tisch) und vertikaler Fläche (Wand) erzeugt eine sichtbare Kante. Diese Kante muss verschwinden.

Die Lösung heißt Infinity Background (unendlicher Hintergrund). Biegen Sie eine weiße Pappe, eine dünne MDF Platte oder ein Stück Studiopapier von der Rolle so, dass der Übergang von der Waagerechten in die Senkrechte eine sanfte Kurve bildet. Keine Kante, kein Knick. Das Produkt steht scheinbar auf einer endlosen weißen Fläche.

Warum Weiß nicht gleich Weiß ist

Ihr Hintergrund sieht mit bloßem Auge weiß aus? Auf dem Foto ist er trotzdem grau. Der Grund: Ohne ausreichende Beleuchtung des Hintergrunds schluckt die Kamera Licht und macht aus Weiß ein schmutziges Hellgrau.

Zwei Lösungen: Beleuchten Sie den Hintergrund separat mit einer eigenen Lichtquelle. Oder korrigieren Sie den Weißpunkt in der Nachbearbeitung. In Photoshop öffnen Sie die Tonwertkorrektur, wählen das Pipetten Werkzeug für den Weißpunkt und klicken auf den Hintergrund. Alternativ verschieben Sie im Camera Raw Filter den Belichtungsregler bei gedrückter Alt Taste, bis alle dunklen Bereiche verschwinden.

Amazon verlangt RGB 255, 255, 255

Für Amazon Hauptbilder reicht ein „fast weißer“ Hintergrund nicht. Die Plattform verlangt Reinweiß mit den exakten RGB Werten 255, 255, 255. Kein Grauton, keine Nuance. Bilder, die diese Vorgabe nicht erfüllen, werden aus den Suchergebnissen entfernt.

Prüfen Sie den Hintergrund Ihrer Amazon Bilder mit der Pipette in Photoshop. Jeder Pixel außerhalb des Produktbereichs muss die Werte R 255, G 255, B 255 zeigen. KI Tools wie Photoroom liefern dieses Ergebnis automatisch beim Freistellen.

Können Sie professionelle Produktfotos selber machen?

Smartphone, Fotobox und zwei Softboxen: Die Grundausstattung für verkaufsfähige Produktfotos kostet unter 100 €.

Ja. Mit Einschränkungen.

Professionelle Produktfotos selber zu machen ist 2026 einfacher denn je. Smartphones liefern ausreichende Sensorqualität, Fotoboxen kosten unter 60 €, und KI Tools übernehmen die aufwendige Nachbearbeitung. Für Onlineshops, Etsy, eBay und Social Media reichen selbst gemachte Fotos in den meisten Fällen völlig aus.

Die ehrliche Einschränkung: Licht zu verstehen dauert Wochen. Bildbearbeitung zu lernen dauert Monate. Ein gelernter Produktfotograf liefert in der gleichen Zeit deutlich mehr verkaufsfähige Bilder. Die Entscheidung hängt davon ab, ob Sie eher Zeit oder Geld investieren können.

Fünf Regeln für sofort bessere Ergebnisse

Regel 1: Stativ statt Handaufnahme. Ein Smartphone Stativ kostet 15 €. Ohne Stativ riskieren Sie Verwacklungen bei jeder Aufnahme. Besonders bei schwachem Licht und längeren Belichtungszeiten ist ein Stativ Pflicht.

Regel 2: ISO runter, Licht rauf. Starten Sie mit ISO 100. Niedrige ISO Werte liefern scharfe, rauscharme Bilder. Reicht das Licht nicht aus, fügen Sie eine weitere Lichtquelle hinzu. Den ISO Wert hochzudrehen ist immer die schlechtere Lösung.

Regel 3: RAW statt JPEG. Das RAW Format speichert alle Sensordaten ohne Kompression. Die Dateien sind größer, bieten aber deutlich mehr Spielraum bei der Nachbearbeitung. Viele aktuelle Smartphones unterstützen RAW.

Regel 4: Produkt reinigen. Fingerabdrücke und Staubkörner fallen auf Fotos stärker auf als mit bloßem Auge. Tragen Sie bei glänzenden Oberflächen Baumwollhandschuhe. Textilien bügeln Sie vor dem Shooting, Schuhe stopfen Sie mit Papier aus, damit die Form sichtbar bleibt.

Regel 5: Dreiseitenansicht. Fotografieren Sie jedes Produkt so, dass linke Seite, Oberseite und rechte Seite gleichzeitig sichtbar sind. Diese Perspektive vermittelt Käufern den besten Gesamteindruck von Form und Proportionen.

Produktfotos mit dem Smartphone: Schritt für Schritt

Stellen Sie den Weißabgleich auf Automatik. Deaktivieren Sie den Blitz. Wählen Sie die höchste verfügbare Bildqualität und aktivieren Sie das RAW Format. Starten Sie mit ISO 100.

Positionieren Sie das Produkt auf dem Infinity Background, nah an der Kamera. Der Abstand zum Hintergrund muss groß genug sein, damit der Hintergrund gleichmäßig ausgeleuchtet erscheint. Fotografieren Sie jedes Produkt aus mindestens drei Perspektiven: frontal, leicht von oben und als Detailaufnahme.

Lassen Sie das Produkt mindestens 85 % der Bildfläche einnehmen. Schneiden Sie nichts ab. Die Zoomfunktion in Onlineshops funktioniert nur bei ausreichender Auflösung. Mindestens 1.600 Pixel auf der längsten Seite aktivieren bei Amazon die Zoomfunktion.

Wie läuft ein Produktshooting Schritt für Schritt ab?

Eine Shot List vor dem Shooting spart Zeit und stellt sicher, dass keine Perspektive vergessen wird.

Phase 1: Vorbereitung (30 % der Gesamtzeit)

Bevor Kamera und Licht zum Einsatz kommen, steht das Produkt im Mittelpunkt. Packen Sie den Artikel aus, reinigen Sie ihn gründlich und setzen Sie ihn bei Bedarf zusammen. Technische Geräte bekommen Batterien, damit Display und Beleuchtung sichtbar sind. Schmuckstücke und filigrane Ketten legen Sie sorgfältig oder hängen sie an transparente Angelschnüre.

Definieren Sie vorab, welche Aufnahmen Sie brauchen: Hauptbild (freigestellt, weißer Hintergrund), Perspektiven (frontal, seitlich, Rückseite), Detailaufnahmen (Material, Verschlüsse, Logos) und Lifestyle Bilder (Produkt im Einsatz). Eine Shot List spart Zeit beim Shooting.

Phase 2: Setup und Lichtsetzung (20 % der Gesamtzeit)

Bauen Sie den Infinity Background auf. Positionieren Sie das Drei Punkt Lichtsetup. Machen Sie Testaufnahmen und prüfen Sie: Sind die Schatten weich genug? Gibt es unerwünschte Reflexionen? Stimmt der Weißabgleich? Korrigieren Sie das Setup, bis die Testbilder überzeugen.

Dokumentieren Sie Ihr fertiges Setup mit einem Foto. Falls nächste Woche weitere Produkte der gleichen Serie anstehen, sparen Sie sich damit die komplette Einrichtung neu.

Phase 3: Aufnahme (20 % der Gesamtzeit)

Fotografieren Sie systematisch. Beginnen Sie mit dem Hauptbild (frontal, Dreiseitenansicht). Arbeiten Sie sich durch die geplanten Perspektiven. Prüfen Sie jede Aufnahme auf dem Display: Schärfe, Belichtung, Sauberkeit des Produkts. Kleine Fehler jetzt zu korrigieren spart Stunden in der Nachbearbeitung.

Ein erfahrener Produktfotograf verbringt etwa 30 % seiner Arbeitszeit hinter der Kamera. Die restlichen 70 % verteilen sich auf Vorbereitung und Nachbearbeitung.

Phase 4: Nachbearbeitung (30 % der Gesamtzeit)

Öffnen Sie die RAW Datei in Photoshop oder Lightroom. Korrigieren Sie den Weißpunkt, optimieren Sie Belichtung und Kontrast. Schärfen Sie das Bild gezielt (Betrag 75, Radius 1 bis 2, Details 30). Über die Maskieren Funktion klammern Sie flächige Bereiche von der Schärfung aus.

Retuschieren Sie Kratzer, Staubkörner und kleine Makel. Profis arbeiten immer an der hochauflösenden Version, selbst für Webbilder. So lässt sich näher heranzoomen und präziser arbeiten. Am Ende exportieren Sie in der gewünschten Größe und im richtigen Format.

„Produktfotografie ist kein Kostenfaktor, sondern eine Umsatzinvestition. Jeder Euro, den Sie in bessere Bilder stecken, kommt über höhere Conversion Rates mehrfach zurück.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wie stellen Sie Produkte professionell frei?

Freistellen trennt das Produkt vom Hintergrund. KI Tools erledigen diesen Schritt 2026 automatisch in Sekunden.

Klassisch: Freistellen mit Pfaden in Photoshop

Freistellen bedeutet, ein Produkt pixelgenau vom Hintergrund zu trennen. Das freigestellte Objekt steht anschließend auf transparentem oder reinweißem Hintergrund. Für Onlineshops und Amazon Hauptbilder ist Freistellen der Goldstandard.

Aktivieren Sie in Photoshop das Zeichenstift Werkzeug und stellen Sie den Werkzeugmodus auf Pfad. Aktivieren Sie das Gummiband unter dem Zahnrad Symbol. Setzen Sie einen ersten Ankerpunkt am Rand des Produkts und folgen Sie der Kontur mit weiteren Punkten. An Kurven halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen den Ankerpunkt passend auf. Nach einer Kurve klicken Sie den letzten Punkt mit gedrückter Alt Taste an, um wieder eine gerade Linie zu erzeugen.

Schließen Sie den Pfad und drücken Sie Strg + Eingabetaste. Der Pfad wird in eine Auswahl umgewandelt. Klicken Sie im Ebenenbedienfeld auf Ebenenmaske hinzufügen. Das Produkt ist freigestellt.

Modern: KI Freisteller in Sekunden

2026 erledigen KI Tools das Freistellen automatisch und liefern bei den meisten Produkten Ergebnisse, die manuellen Pfaden in nichts nachstehen. Photoroom entfernt den Hintergrund mit einem Klick. Photoshops eigene Funktion „Motiv auswählen“ erkennt das Produkt automatisch.

Für einfache Konturen (Verpackungen, Bücher, Elektronik) arbeitet die KI fehlerfrei. Bei feinen Details wie Haaren, Pelz, transparentem Glas oder filigranem Schmuck brauchen die automatischen Ergebnisse manuelle Nacharbeit.

Batch Freistellen für große Sortimente

Betreiben Sie einen Shop mit Hunderten Artikeln? Einzeln freistellen wäre Wahnsinn. Photoroom und vergleichbare Tools bieten einen Batch Modus, der Hunderte Bilder in einem Durchgang verarbeitet. Wählen Sie eine Vorlage (weißer Hintergrund, Studiobeleuchtung, Schatten), und die KI wendet sie auf alle Bilder identisch an.

Die Ergebnisse sind konsistent genug für Onlineshops. Stichprobenhafte Qualitätskontrolle bleibt trotzdem Pflicht: Prüfen Sie bei jedem zehnten Bild, ob Kanten sauber sind und keine Produktteile abgeschnitten wurden.

Welche Amazon Anforderungen gelten für Produktfotos?

Amazon prüft Produktbilder streng: Reinweißer Hintergrund, 85 % Bildfläche, echte Fotografie als Hauptbild.

Das Hauptbild: Strenge Regeln, null Spielraum

Amazon kontrolliert Produktbilder streng. Das Hauptbild erscheint in den Suchergebnissen und muss folgende Anforderungen erfüllen:

Der Hintergrund muss reinweiß sein (RGB 255, 255, 255). Das Produkt nimmt mindestens 85 % der Bildfläche ein und steht mittig im Bild. Nur das zum Verkauf stehende Produkt darf abgebildet sein. Keine Requisiten, keine Farbvarianten, keine Gruppenbilder. Ausschließlich echte Fotografien sind erlaubt. 3D Modelle, Grafiken und KI generierte Darstellungen werden als Hauptbild nicht akzeptiert.

Die Mindestauflösung beträgt 1.000 Pixel auf der längsten Seite. Empfohlen sind mindestens 1.600 Pixel (aktiviert die Zoomfunktion). Maximale Dateigröße: 10 MB. Bevorzugtes Format: JPEG.

Zusätzliche Produktbilder: Mehr Freiheit

Ab dem zweiten Bild erlaubt Amazon deutlich mehr Spielraum. Hier dürfen Sie Lifestyle Aufnahmen zeigen, Größenangaben einblenden, Infografiken einfügen und das Produkt in Anwendung präsentieren. KI generierte Hintergründe und Szenen sind für Zusatzbilder erlaubt und werden von vielen erfolgreichen Händlern genutzt.

Nutzen Sie alle verfügbaren Bildplätze (bis zu neun). Jedes zusätzliche hochwertige Bild senkt die Retourenquote und erhöht das Kaufvertrauen.

Kategoriespezifische Sonderregeln

Amazon ergänzt die allgemeinen Regeln um branchenspezifische Vorgaben. In der Kategorie Bekleidung muss das Hauptbild das Kleidungsstück an einem Model zeigen. Schuhe werden als einzelner linker Schuh in einer Dreiviertelperspektive von vorne fotografiert, mit der Spitze nach links. Kindermodels dürfen in keiner Kategorie Bademode oder Unterwäsche tragen.

Prüfen Sie die Styleguides Ihrer Produktkategorie im Seller Central. Bilder, die gegen Richtlinien verstoßen, werden deaktiviert und Ihr Produkt verschwindet aus den Suchergebnissen.

Rechtliche Fallstricke

Verwenden Sie niemals fremde Produktbilder ohne schriftliche Genehmigung. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat 2021 einem Händler ein Ordnungsgeld auferlegt, weil Amazon Produktfotos eines Mitbewerbers auf seiner Produktseite angezeigt wurden. Auch der Verweis auf den Amazon Algorithmus schützte den Händler nicht.

Prüfen Sie Ihre Produktseiten regelmäßig auf ungewollte Bildänderungen. Amazon weist Bildern per Algorithmus Produkte zu. Dabei können fremde Fotos auf Ihrer Seite landen, ohne dass Sie davon wissen.

Wie hat KI die Produktfotografie verändert?

Otto, H&M und Mango haben ihre Fotostudios für Modeshootings geschlossen. KI generiert Produktbilder schneller und günstiger.

Otto macht den Anfang

Der Hamburger Onlinehändler Otto hat im September 2025 die klassische Modelfotografie komplett durch KI ersetzt. Das hausintern entwickelte Tool Movex Virtual Content Creator benötigt nur ein einziges Foto eines Kleidungsstücks und erzeugt daraus in wenigen Minuten fotorealistische Modelbilder. Mitarbeiter wählen Geschlecht, Hautfarbe, Altersgruppe, Körperform und Pose aus. Die KI erledigt den Rest.

Die Zahlen sprechen für sich: Otto produziert fünfmal mehr Inhalte pro Tag als zuvor. Neue Kollektionen stehen innerhalb weniger Stunden im Shop. Die Produktionskosten sinken laut Unternehmensangaben um bis zu 60 %. Nächster Schritt: KI generierte Videos.

H&M, Mango und die neue Normalität

Otto ist kein Einzelfall. H&M nutzt seit März 2025 digitale Zwillinge von 30 realen Models für Social Media Kampagnen. Mango setzt vollständig auf KI generierte Models. Für kleine und mittlere Unternehmen bedeutet das: Die Tools, die Konzerne intern entwickeln, stehen als SaaS Lösungen auch Einzelhändlern zur Verfügung.

Was die KI bereits kann und was nicht

Die Fortschritte der letzten zwölf Monate sind enorm. Noch 2024 hatten KI generierte Produktbilder ein Konsistenzproblem: Farben, Proportionen und Details variierten von Bild zu Bild. Kontextbasierte Modelle lösen dieses Problem 2026 weitgehend. Beleuchtung, Kamerawinkel und Seitenverhältnisse lassen sich exakt kontrollieren.

Funktion Stand 2024 Stand 2026 Hintergrund entfernen Solide Nahezu perfekt Lifestyle Szene generieren Einfache Szenen Fotorealistisch, mit Schatten und Reflexionen Virtuelle Models Experimentell Produktionsreif, divers konfigurierbar Produktkonsistenz über Bilder Problematisch Zuverlässig Batch Verarbeitung Begrenzt Hunderte Bilder in Minuten Auflösung Oft unter HD 2K Standard

Die KI versagt allerdings dort, wo absolute Produkttreue gefragt ist. Feine Materialunterschiede, exakte Farbnuancen und physische Details (Nähte, Gravuren, Oberflächenstrukturen) reproduziert die KI nicht immer korrekt. Für das Amazon Hauptbild bleibt deshalb das echte Foto Pflicht.

Was kostet professionelle Produktfotografie?

Die Preisschere zwischen klassischer und KI gestützter Produktfotografie beträgt 2026 mehrere Zehnerpotenzen.

Preise beim Profifotografen

Die Kosten für professionelle Produktfotografie variieren stark je nach Komplexität, Region und Erfahrung des Fotografen.

Art der Aufnahme Preis pro Bild Inklusivleistungen Einfacher Freisteller (weißer Hintergrund) 10 € bis 25 € Aufnahme, Freisteller, Basisretusche Standardproduktfoto mit Retusche 25 € bis 80 € Aufnahme, Freisteller, erweiterte Retusche Lifestyle Aufnahme mit Styling 100 € bis 500 € Konzept, Requisiten, Styling, Aufnahme, Retusche 360 Grad Aufnahme ab 89 € pro Produkt Drehtelleraufnahme, Verarbeitung Hollowman / Ghost Mannequin 30 € bis 60 € Aufnahme auf Mannequin, Freisteller, Retusche

In Städten wie München, Hamburg oder Frankfurt liegen die Stundensätze am oberen Ende der Spanne. In ländlichen Regionen sind vergleichbare Leistungen oft 20 bis 40 % günstiger.

KI vs. Fotograf: Der Rechenvergleich

Ein Rechenbeispiel: Angenommen, Sie betreiben einen Onlineshop mit 200 Produkten und benötigen pro Produkt fünf Bilder. Das wären 1.000 Bilder insgesamt.

Posten Profifotograf KI gestützt Hauptbilder (200 Stück) 3.000 € bis 10.000 € 20 € bis 50 € Lifestyle Bilder (200 Stück) 10.000 € bis 30.000 € 20 € bis 50 € Detailaufnahmen (600 Stück) 6.000 € bis 15.000 € 60 € bis 150 € Gesamtkosten 19.000 € bis 55.000 € 100 € bis 250 €

Produktfotografie: Fotograf vs. KI Kostenvergleich für 200 Produkte × 5 Bilder = 1.000 Produktfotos Das Szenario

Onlineshop mit 200 Produkten. Pro Produkt 5 Bilder:

Hauptbild + 2 Perspektiven + 1 Detail + 1 Lifestyle Profifotograf 200 Hauptbilder 3.000–10.000 € 200 Lifestyle Bilder 10.000–30.000 € 600 Detail & Perspektiven 6.000–15.000 € Gesamt 19.000–55.000 € KI gestützt 200 Hauptbilder 20–50 € 200 Lifestyle Bilder 20–50 € 600 Detail & Perspektiven 60–150 € Gesamt 100–250 € Profifotograf (bis 55.000 €) 55.000 € KI gestützt (bis 250 €) 250 € bis 99 % geringere Produktionskosten mit KI Tools

Diese Zahlen erklären, warum Otto auf KI umgestellt hat. Für kleine Unternehmen liegt die Wahrheit allerdings dazwischen: KI Tools brauchen als Ausgangsmaterial ein sauberes Rohfoto. Investieren Sie in gute Basisfotos, und lassen Sie die KI den Rest erledigen.

Die versteckten Kosten der DIY Methode

Unterschätzen Sie nicht den Zeitaufwand. Bei Anfängern dauert ein Produkt inklusive Aufbau, Aufnahme und Nachbearbeitung eine Stunde. Bei 200 Produkten sind das 200 Arbeitsstunden. Rechnen Sie Ihren eigenen Stundenlohn dagegen. Liegt er bei 50 €, kosten 200 Stunden Eigenarbeit rechnerisch 10.000 €.

Von Photoroom bis Photoshop: KI Tools für Produktfotografie gibt es für jedes Budget und jeden Anspruch.

Tool Stärke Schwäche Preis Photoroom Freistellen, Hintergrund, Batch Keine Modelgenerierung Kostenlos bis 27 €/Monat Photta Virtuelle Models, Ghost Mannequin Nur Modefokus Ab 0,10 € pro Bild Adobe Photoshop Volle Kontrolle, KI Assistent Steile Lernkurve Ab 24 €/Monat Luminar Neo Einsteigerfreundlich, lokal Keine generativen Szenen Ab 79 € einmalig Google Gemini Textbasierte Bildgenerierung, 2K Produkttreue nicht garantiert Abhängig vom Plan ProductShots.ai Spezialisiert auf E Commerce Weniger bekannt Kreditbasiert

Hintergrund entfernen und ersetzen

Photoroom hat sich als führendes Tool für automatisches Freistellen und Hintergrundgenerierung etabliert. Die App entfernt Hintergründe mit einem Klick und bietet professionelle Studiovorlagen. Der Batch Editor verarbeitet Hunderte Bilder in einem Durchgang. Geben Sie einen Prompt ein oder nutzen Sie ein Referenzbild, und die KI generiert realistische Hintergründe: Ihr Küchenprodukt steht in einer eleganten Küche, Ihr Sportartikel vor einer Outdoor Kulisse.

Virtuelle Models für Mode

Photta und Ottos Movex richten sich an Modehändler. Beide Plattformen erstellen aus einem einfachen Produktfoto fotorealistische Modelbilder. Die KI generiert diverse Models in verschiedenen Posen, Körperformen und Altersgruppen. Für kleinere Brands ist Photta als SaaS Lösung zugänglich und kostet wenige Cent pro Bild.

Professionelle Nachbearbeitung mit KI Assistent

Adobe Photoshop bleibt 2026 der Branchenstandard und hat sich stark in Richtung KI weiterentwickelt. Der neue dialogbasierte KI Assistent erlaubt Bildbearbeitung per Textanweisung: „Entferne den Schatten links unten“ oder „Mach den Hintergrund heller“ reicht als Kommando. Die Generative Fill Funktion ergänzt fehlende Bildbereiche kontextbasiert. Für Einsteiger bietet Luminar Neo ähnliche KI Funktionen bei deutlich flacherer Lernkurve und arbeitet komplett lokal auf Ihrem Rechner.

Wie sieht der optimale Workflow 2026 aus?

Vom Rohfoto zum fertigen Shopbild in drei Schritten: Smartphone, KI, Export. Der optimale Workflow kombiniert beide Welten.

Der Hybrid Ansatz: Smartphone plus KI

Für die meisten kleinen und mittleren Unternehmen funktioniert 2026 ein dreistufiger Prozess am besten.

Stufe 1: Rohfoto erstellen. Fotografieren Sie jedes Produkt mit dem Smartphone vor weißem Hintergrund. Nutzen Sie diffuses Licht, ein Stativ und die höchste verfügbare Auflösung. Dieser Schritt liefert das Rohmaterial für alles Weitere.

Stufe 2: KI Bearbeitung. Laden Sie die Rohbilder in ein KI Tool wie Photoroom. Entfernen Sie den Hintergrund, lassen Sie die KI professionelle Schatten und Reflexionen hinzufügen und generieren Sie bei Bedarf Lifestyle Szenen. Für ein Küchenprodukt erstellt die KI eine passende Küchenumgebung. Für Sportbekleidung eine Outdoor Szene.

Stufe 3: Export. Exportieren Sie die fertigen Bilder in den richtigen Formaten: JPEG in hoher Auflösung für den Onlineshop, zugeschnittene Versionen für Amazon (Hauptbild mit reinweißem Hintergrund separat) und quadratische Versionen für Social Media.

Profi plus KI: Das Beste aus beiden Welten

Für höherpreisige Produkte lohnt sich eine Investition in professionelle Basisfotos. Lassen Sie einen Fotografen einmalig Ihre Kernprodukte unter optimalen Lichtverhältnissen ablichten. Diese Masterbilder dienen als Vorlage für die KI, die daraus beliebig viele Varianten, Szenen und Formate erzeugt. Neue Farbvarianten, saisonale Kampagnen oder marktplatzspezifische Anpassungen entstehen anschließend ohne neues Shooting.

Lohnen sich 360 Grad Produktfotos?

360 Grad Aufnahmen verdoppeln die Verweildauer auf Produktseiten. Für Technik, Möbel und Schuhe lohnt sich die Investition.

Der Drehtellereffekt

Bei einer 360 Grad Aufnahme steht das Produkt auf einem motorisierten Drehteller. Die Kamera löst in festen Intervallen aus (typisch: alle 10 bis 15 Grad). Die Einzelbilder werden zu einer interaktiven Ansicht zusammengesetzt, in der Käufer das Produkt per Mauszeiger drehen können.

Für wen sich 360 Grad lohnt

Technikprodukte, Möbel, Schuhe und Accessoires profitieren am stärksten von 360 Grad Aufnahmen. Käufer können Anschlüsse, Nähte und Details aus jedem Winkel prüfen. Die Verweildauer auf Produktseiten verdoppelt sich nachweislich. Amazon unterstützt 360 Grad Fotos in ausgewählten Kategorien.

Die Kosten beginnen bei etwa 89 € pro Produkt. Günstige Drehteller für DIY 360 Grad Aufnahmen kosten 50 € bis 150 €. In Kombination mit einem Smartphone und einer App wie „Imajize“ oder „Sirv“ erstellen Sie 360 Grad Ansichten ohne Fotostudio.

Für einfache Produkte mit wenig Detailrelevanz (T Shirts, Bücher, Verpackungen) bringt eine 360 Grad Ansicht allerdings keinen messbaren Mehrwert. Investieren Sie hier lieber in bessere Lifestyle Bilder.

Was müssen Sie bei KI Bildern rechtlich beachten?

Produktfotos müssen die Realität korrekt abbilden. Bei KI Bildern gelten zusätzliche Kennzeichnungspflichten.

Kennzeichnungspflicht

Der EU AI Act sieht Kennzeichnungspflichten für synthetische Medien vor. Für Produktfotos bedeutet das: Prüfen Sie regelmäßig die aktuellen Anforderungen Ihres Marktplatzes. Amazon erlaubt KI Bilder für Zusatzfotos, verbietet sie als Hauptbild. Andere Plattformen handhaben das unterschiedlich.

Urheberrecht an KI Bildern

Die rechtliche Lage bleibt 2026 uneinheitlich. In Deutschland ist die Frage, ob KI generierte Bilder urheberrechtlich geschützt sind, noch nicht abschließend geklärt. Nutzen Sie die Bilder in Ihrem Shop, behandeln Sie sie aber nicht als exklusiv geschütztes Eigentum. Ein Mitbewerber könnte mit dem gleichen Tool und ähnlichem Prompt ein nahezu identisches Bild erzeugen.

Produkttreue als Verkäuferpflicht

Unabhängig von der Technik gilt: Produktfotos müssen der Realität entsprechen. Farben, Proportionen und Materialeindruck dürfen nicht verfälscht werden. Bei KI generierten Lifestyle Szenen achten Sie darauf, dass das Produkt selbst unverändert bleibt. Nur der Kontext darf künstlich sein, nicht das Produkt.

artphone Setup bis zur KI, die Ihr Fotostudio ersetzt. Gute Produktfotografie entscheidet darüber, ob Ihr Onlineshop verkauft oder nur existiert. Rund 75 % aller Onlinekäufer nennen die Bildqualität als wichtigsten Faktor bei ihrer Kaufentscheidung. Gleichzeitig hat KI die Spielregeln verändert: Otto produziert seine kompletten Shopbilder inzwischen ohne Fotostudio.

Dieser Guide zeigt Ihnen alle Wege zum perfekten Produktfoto: von der richtigen Ausrüstung über Lichtsetzung und Freistellung bis hin zu KI Tools, die aus einem Smartphone Foto ein Kampagnenbild machen.

Das Wichtigste in Kürze

Professionelle Produktfotos steigern die Conversion Rate um bis zu 30 % und senken die Retourenquote messbar

Eine vollständige Ausrüstung für DIY Produktfotografie kostet unter 100 €: Smartphone, Fotobox, Stativ und zwei Lichtquellen reichen aus

KI Tools wie Photoroom oder Photta erzeugen aus einem einfachen Rohfoto professionelle Lifestyle Bilder in Sekunden

Amazon verlangt für Hauptbilder echte Fotos vor reinweißem Hintergrund (RGB 255, 255, 255). KI generierte Grafiken sind dort nicht erlaubt

Warum verkaufen gute Produktfotos besser als schlechte?

Der erste Eindruck entscheidet in Millisekunden

Beim Onlineshopping fehlt alles, was im Ladengeschäft selbstverständlich ist. Kein Anfassen, kein Drehen, kein Materialtest. Die Kaufentscheidung basiert ausschließlich auf dem visuellen Eindruck. Optimierte Produktbilder steigern die Conversion Rate um bis zu 30 %.

Das gilt branchenübergreifend. Ein handgefertigter Schmuckanhänger braucht genauso professionelle Fotos wie ein Industrieventil. Der Unterschied liegt nur in der Art der Inszenierung.

Bildqualität schlägt Produktqualität

Ein mittelmäßiges Produkt mit exzellenten Fotos verkauft sich besser als ein exzellentes Produkt mit mittelmäßigen Fotos. Das klingt absurd, beschreibt aber die Realität im E Commerce. Kunden können die Qualität eines Produkts nicht prüfen. Die Bildqualität dient als einziger Maßstab, und von ihr schließen Käufer auf die Produktqualität.

Deshalb investieren erfolgreiche Onlinehändler pro Produkt in mehrere Aufnahmen: ein freigestelltes Hauptbild, Detailaufnahmen, Größenvergleiche und Lifestyle Bilder, die das Produkt im Einsatz zeigen. Fünf Bilder pro Artikel sind das Minimum. Amazon erlaubt bis zu neun.

Welche Ausrüstung brauchen Sie für die Produktfotografie?

Die komplette Grundausstattung für Produktfotografie kostet unter 100 €. Smartphone, Fotobox, Stativ und Licht genügen für den Einstieg.

Kamera: DSLR, Systemkamera oder Smartphone?

Die Frage nach der richtigen Kamera für Produktfotografie lässt sich 2026 entspannt beantworten: Für die meisten Onlineshops reicht ein aktuelles Smartphone. Sensoren mit 50 Megapixeln und mehr, RAW Unterstützung und manuelle Einstellungen liefern Ergebnisse, die vor fünf Jahren eine Mittelklasse DSLR erfordert hätten.

Für höchste Ansprüche bleibt eine spiegellose Systemkamera die bessere Wahl. Canon, Sony und Nikon liefern vergleichbare Ergebnisse. Die Wahl des Herstellers spielt keine Rolle. Die physikalischen Eigenschaften von Licht ändern sich nicht mit dem Kameralogo.

Das richtige Objektiv für Produktfotografie

Ein Makroobjektiv mit 90 mm bis 105 mm Brennweite eignet sich ideal für kleine bis mittelgroße Produkte. Die längere Brennweite vermeidet Verzerrungen und liefert eine natürliche Perspektive. Für größere Gegenstände wie Möbel oder Sportgeräte reicht ein Standardzoom (24 bis 70 mm).

Fotografieren Sie mit dem Smartphone, nutzen Sie den optischen Zoom. Der digitale Zoom verschlechtert die Bildqualität und ist für Produktfotos tabu.

Equipment Checkliste

Equipment Preis Zweck Für wen Smartphone mit guter Kamera Vorhanden Aufnahme Alle Faltbare Fotobox mit LED (50 cm) 30 € bis 60 € Gleichmäßige Ausleuchtung Einsteiger, kleine Shops Smartphone Stativ mit Halterung 15 € bis 25 € Verwacklungsfreie Aufnahmen Alle Zwei Softboxen (je 60 cm) 40 € bis 80 € Weiches Seitenlicht Fortgeschrittene Faltreflektor (5 in 1) 15 € bis 25 € Schatten aufhellen Alle Weißer Karton (A1) 2 € Infinity Background Alle Baumwollhandschuhe 3 € Fingerabdrücke vermeiden Alle DSLR oder Systemkamera 500 € bis 2.000 € Maximale Bildqualität Profis, Luxussegment Makroobjektiv 90 mm 300 € bis 900 € Detailaufnahmen, keine Verzerrung Profis Lichtzelt (80 cm oder größer) 25 € bis 60 € Reflexionsfreie Ausleuchtung Schmuck und Glas

Fotobox oder offenes Setup?

Eine Fotobox (auch Lichtzelt oder Lichtwürfel) ist ein zusammenfaltbares Ministudio mit lichtdurchlässigen Wänden. Das Licht wird von außen durch den Stoff gestreut und erzeugt eine nahezu schattenfreie Ausleuchtung. Für Produkte bis 40 cm Größe ist eine Fotobox der schnellste Weg zu sauberen Ergebnissen.

Größere Produkte oder Aufnahmen mit gezielten Schatten und Kontrasten erfordern ein offenes Setup mit frei positionierbaren Lichtquellen. Profifotografen arbeiten nie mit einer Fotobox, sondern immer mit beweglichen Lampen und verschiedenen Lichtformern.

Wie setzen Sie das richtige Licht für Produktfotos?

Licht ist das wichtigste Werkzeug in der Produktfotografie. Die richtige Beleuchtung lässt sich in der Nachbearbeitung nicht ersetzen.

Beleuchtung vs. Belichtung: Der entscheidende Unterschied

Viele Einsteiger verwechseln Beleuchtung mit Belichtung. Die Beleuchtung beschreibt, wie Sie das Licht auf das Produkt richten: von vorne, von der Seite, von hinten. Die Belichtung beschreibt, wie viel Licht auf den Kamerasensor trifft. Eine schlechte Belichtung korrigieren Sie in der Nachbearbeitung. Eine schlechte Beleuchtung nicht.

Manche Produkte werden von vorne beleuchtet, andere wie Glas von hinten (Hinterleuchtung). Spiegelnde Oberflächen wie Chrom oder Lack werden eingespiegelt: Das Licht trifft in einem exakt berechneten Winkel auf die Oberfläche, sodass kontrollierte Reflexionen entstehen.

Hartes vs. weiches Licht

Direktes Licht erzeugt harte Schatten mit scharfen Kanten. In der Produktfotografie ist das fast immer unerwünscht. Weiches Licht entsteht durch Streuung: Eine Softbox, ein Diffusorstoff oder ein weißer Vorhang vor dem Fenster verwandelt eine punktförmige Lichtquelle in eine flächige. Die Schatten werden sanft, Details bleiben sichtbar.

Die wichtigste Regel für Einsteiger: Kein Blitzlicht. Verwenden Sie niemals den eingebauten Kamerablitz. Dieser sitzt direkt über dem Objektiv und erzeugt frontales, hartes Licht mit hässlichen Schatten. Verwenden Sie stattdessen Dauerlicht (LED Panels, Softboxen) oder Tageslicht von der Seite.

Das Drei Punkt Lichtsetup

Für die meisten Produkte genügt ein einfaches Drei Punkt Setup:

Das Hauptlicht (Key Light) steht links oder rechts vom Produkt in einem 45 Grad Winkel, leicht erhöht. Eine Softbox oder ein LED Panel mit Diffusor liefert weiches, gerichtetes Licht. Dieses Licht modelliert das Produkt und gibt ihm Dreidimensionalität.

Das Fülllicht (Fill Light) steht auf der gegenüberliegenden Seite, ebenfalls leicht erhöht. Die Intensität liegt bei etwa 50 % des Hauptlichts. Alternativ reicht ein weißer Faltreflektor, der das Hauptlicht zurückwirft. Das Fülllicht hellt die Schatten auf, ohne sie komplett zu eliminieren.

Das Gegenlicht (Back Light) steht hinter dem Produkt, leicht seitlich versetzt. Dieses Licht trennt das Produkt optisch vom Hintergrund und erzeugt bei bestimmten Materialien (Glas, Textilien) einen attraktiven Leuchteffekt an den Kanten.

Tageslicht als kostenlose Lichtquelle

Besitzen Sie ein großes Fenster ohne direkte Sonneneinstrahlung? Dann haben Sie bereits eine erstklassige Softbox. Positionieren Sie das Produkt so, dass das Tageslicht von der Seite einfällt. Ein weißer Karton auf der gegenüberliegenden Seite reflektiert das Licht und füllt die Schatten auf.

Fotografieren Sie bei bedecktem Himmel oder morgens und abends. Direkte Mittagssonne erzeugt zu hartes Licht. Vorhänge oder ein weißes Tuch vor dem Fenster machen das Licht weicher.

Spezialfall: Spiegelnde und transparente Oberflächen

Chrom, Lack, Glas und poliertes Metall gehören zu den anspruchsvollsten Oberflächen in der Produktfotografie. Jede Lichtquelle spiegelt sich sichtbar im Material. Profifotografen arbeiten hier mit großflächigen Lichtformern und positionieren sie zentimetergenau, bis die Reflexionen kontrolliert und gleichmäßig erscheinen.

Für Glas und Flaschen eignet sich die Hinterleuchtung: Das Licht kommt von hinten durch das transparente Material und lässt die Form leuchten. Eine Fotobox mit seitlicher und oberer Beleuchtung funktioniert hier besser als ein offenes Setup, weil die lichtdurchlässigen Wände unerwünschte Reflexionen minimieren.

Wie gelingt der perfekte weiße Hintergrund?

Der Infinity Background: Eine sanfte Kurve statt einer harten Kante verwandelt einen weißen Karton in einen professionellen Studiohintergrund.

Der Infinity Background

Ein weißer Hintergrund klingt einfach. In der Praxis ist er eine der häufigsten Fehlerquellen. Das Problem: Die Grenze zwischen horizontaler Fläche (Tisch) und vertikaler Fläche (Wand) erzeugt eine sichtbare Kante. Diese Kante muss verschwinden.

Die Lösung heißt Infinity Background (unendlicher Hintergrund). Biegen Sie eine weiße Pappe, eine dünne MDF Platte oder ein Stück Studiopapier von der Rolle so, dass der Übergang von der Waagerechten in die Senkrechte eine sanfte Kurve bildet. Keine Kante, kein Knick. Das Produkt steht scheinbar auf einer endlosen weißen Fläche.

Warum Weiß nicht gleich Weiß ist

Ihr Hintergrund sieht mit bloßem Auge weiß aus? Auf dem Foto ist er trotzdem grau. Der Grund: Ohne ausreichende Beleuchtung des Hintergrunds schluckt die Kamera Licht und macht aus Weiß ein schmutziges Hellgrau.

Zwei Lösungen: Beleuchten Sie den Hintergrund separat mit einer eigenen Lichtquelle. Oder korrigieren Sie den Weißpunkt in der Nachbearbeitung. In Photoshop öffnen Sie die Tonwertkorrektur, wählen das Pipetten Werkzeug für den Weißpunkt und klicken auf den Hintergrund. Alternativ verschieben Sie im Camera Raw Filter den Belichtungsregler bei gedrückter Alt Taste, bis alle dunklen Bereiche verschwinden.

Amazon verlangt RGB 255, 255, 255

Für Amazon Hauptbilder reicht ein „fast weißer“ Hintergrund nicht. Die Plattform verlangt Reinweiß mit den exakten RGB Werten 255, 255, 255. Kein Grauton, keine Nuance. Bilder, die diese Vorgabe nicht erfüllen, werden aus den Suchergebnissen entfernt.

Prüfen Sie den Hintergrund Ihrer Amazon Bilder mit der Pipette in Photoshop. Jeder Pixel außerhalb des Produktbereichs muss die Werte R 255, G 255, B 255 zeigen. KI Tools wie Photoroom liefern dieses Ergebnis automatisch beim Freistellen.

Können Sie professionelle Produktfotos selber machen?

Smartphone, Fotobox und zwei Softboxen: Die Grundausstattung für verkaufsfähige Produktfotos kostet unter 100 €.

Ja. Mit Einschränkungen.

Professionelle Produktfotos selber zu machen ist 2026 einfacher denn je. Smartphones liefern ausreichende Sensorqualität, Fotoboxen kosten unter 60 €, und KI Tools übernehmen die aufwendige Nachbearbeitung. Für Onlineshops, Etsy, eBay und Social Media reichen selbst gemachte Fotos in den meisten Fällen völlig aus.

Die ehrliche Einschränkung: Licht zu verstehen dauert Wochen. Bildbearbeitung zu lernen dauert Monate. Ein gelernter Produktfotograf liefert in der gleichen Zeit deutlich mehr verkaufsfähige Bilder. Die Entscheidung hängt davon ab, ob Sie eher Zeit oder Geld investieren können.

Fünf Regeln für sofort bessere Ergebnisse

Regel 1: Stativ statt Handaufnahme. Ein Smartphone Stativ kostet 15 €. Ohne Stativ riskieren Sie Verwacklungen bei jeder Aufnahme. Besonders bei schwachem Licht und längeren Belichtungszeiten ist ein Stativ Pflicht.

Regel 2: ISO runter, Licht rauf. Starten Sie mit ISO 100. Niedrige ISO Werte liefern scharfe, rauscharme Bilder. Reicht das Licht nicht aus, fügen Sie eine weitere Lichtquelle hinzu. Den ISO Wert hochzudrehen ist immer die schlechtere Lösung.

Regel 3: RAW statt JPEG. Das RAW Format speichert alle Sensordaten ohne Kompression. Die Dateien sind größer, bieten aber deutlich mehr Spielraum bei der Nachbearbeitung. Viele aktuelle Smartphones unterstützen RAW.

Regel 4: Produkt reinigen. Fingerabdrücke und Staubkörner fallen auf Fotos stärker auf als mit bloßem Auge. Tragen Sie bei glänzenden Oberflächen Baumwollhandschuhe. Textilien bügeln Sie vor dem Shooting, Schuhe stopfen Sie mit Papier aus, damit die Form sichtbar bleibt.

Regel 5: Dreiseitenansicht. Fotografieren Sie jedes Produkt so, dass linke Seite, Oberseite und rechte Seite gleichzeitig sichtbar sind. Diese Perspektive vermittelt Käufern den besten Gesamteindruck von Form und Proportionen.

Produktfotos mit dem Smartphone: Schritt für Schritt

Stellen Sie den Weißabgleich auf Automatik. Deaktivieren Sie den Blitz. Wählen Sie die höchste verfügbare Bildqualität und aktivieren Sie das RAW Format. Starten Sie mit ISO 100.

Positionieren Sie das Produkt auf dem Infinity Background, nah an der Kamera. Der Abstand zum Hintergrund muss groß genug sein, damit der Hintergrund gleichmäßig ausgeleuchtet erscheint. Fotografieren Sie jedes Produkt aus mindestens drei Perspektiven: frontal, leicht von oben und als Detailaufnahme.

Lassen Sie das Produkt mindestens 85 % der Bildfläche einnehmen. Schneiden Sie nichts ab. Die Zoomfunktion in Onlineshops funktioniert nur bei ausreichender Auflösung. Mindestens 1.600 Pixel auf der längsten Seite aktivieren bei Amazon die Zoomfunktion.

Wie läuft ein Produktshooting Schritt für Schritt ab?

Eine Shot List vor dem Shooting spart Zeit und stellt sicher, dass keine Perspektive vergessen wird.

Phase 1: Vorbereitung (30 % der Gesamtzeit)

Bevor Kamera und Licht zum Einsatz kommen, steht das Produkt im Mittelpunkt. Packen Sie den Artikel aus, reinigen Sie ihn gründlich und setzen Sie ihn bei Bedarf zusammen. Technische Geräte bekommen Batterien, damit Display und Beleuchtung sichtbar sind. Schmuckstücke und filigrane Ketten legen Sie sorgfältig oder hängen sie an transparente Angelschnüre.

Definieren Sie vorab, welche Aufnahmen Sie brauchen: Hauptbild (freigestellt, weißer Hintergrund), Perspektiven (frontal, seitlich, Rückseite), Detailaufnahmen (Material, Verschlüsse, Logos) und Lifestyle Bilder (Produkt im Einsatz). Eine Shot List spart Zeit beim Shooting.

Phase 2: Setup und Lichtsetzung (20 % der Gesamtzeit)

Bauen Sie den Infinity Background auf. Positionieren Sie das Drei Punkt Lichtsetup. Machen Sie Testaufnahmen und prüfen Sie: Sind die Schatten weich genug? Gibt es unerwünschte Reflexionen? Stimmt der Weißabgleich? Korrigieren Sie das Setup, bis die Testbilder überzeugen.

Dokumentieren Sie Ihr fertiges Setup mit einem Foto. Falls nächste Woche weitere Produkte der gleichen Serie anstehen, sparen Sie sich damit die komplette Einrichtung neu.

Phase 3: Aufnahme (20 % der Gesamtzeit)

Fotografieren Sie systematisch. Beginnen Sie mit dem Hauptbild (frontal, Dreiseitenansicht). Arbeiten Sie sich durch die geplanten Perspektiven. Prüfen Sie jede Aufnahme auf dem Display: Schärfe, Belichtung, Sauberkeit des Produkts. Kleine Fehler jetzt zu korrigieren spart Stunden in der Nachbearbeitung.

Ein erfahrener Produktfotograf verbringt etwa 30 % seiner Arbeitszeit hinter der Kamera. Die restlichen 70 % verteilen sich auf Vorbereitung und Nachbearbeitung.

Phase 4: Nachbearbeitung (30 % der Gesamtzeit)

Öffnen Sie die RAW Datei in Photoshop oder Lightroom. Korrigieren Sie den Weißpunkt, optimieren Sie Belichtung und Kontrast. Schärfen Sie das Bild gezielt (Betrag 75, Radius 1 bis 2, Details 30). Über die Maskieren Funktion klammern Sie flächige Bereiche von der Schärfung aus.

Retuschieren Sie Kratzer, Staubkörner und kleine Makel. Profis arbeiten immer an der hochauflösenden Version, selbst für Webbilder. So lässt sich näher heranzoomen und präziser arbeiten. Am Ende exportieren Sie in der gewünschten Größe und im richtigen Format.

„Produktfotografie ist kein Kostenfaktor, sondern eine Umsatzinvestition. Jeder Euro, den Sie in bessere Bilder stecken, kommt über höhere Conversion Rates mehrfach zurück.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wie stellen Sie Produkte professionell frei?

Freistellen trennt das Produkt vom Hintergrund. KI Tools erledigen diesen Schritt 2026 automatisch in Sekunden.

Klassisch: Freistellen mit Pfaden in Photoshop

Freistellen bedeutet, ein Produkt pixelgenau vom Hintergrund zu trennen. Das freigestellte Objekt steht anschließend auf transparentem oder reinweißem Hintergrund. Für Onlineshops und Amazon Hauptbilder ist Freistellen der Goldstandard.

Aktivieren Sie in Photoshop das Zeichenstift Werkzeug und stellen Sie den Werkzeugmodus auf Pfad. Aktivieren Sie das Gummiband unter dem Zahnrad Symbol. Setzen Sie einen ersten Ankerpunkt am Rand des Produkts und folgen Sie der Kontur mit weiteren Punkten. An Kurven halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen den Ankerpunkt passend auf. Nach einer Kurve klicken Sie den letzten Punkt mit gedrückter Alt Taste an, um wieder eine gerade Linie zu erzeugen.

Schließen Sie den Pfad und drücken Sie Strg + Eingabetaste. Der Pfad wird in eine Auswahl umgewandelt. Klicken Sie im Ebenenbedienfeld auf Ebenenmaske hinzufügen. Das Produkt ist freigestellt.

Modern: KI Freisteller in Sekunden

2026 erledigen KI Tools das Freistellen automatisch und liefern bei den meisten Produkten Ergebnisse, die manuellen Pfaden in nichts nachstehen. Photoroom entfernt den Hintergrund mit einem Klick. Photoshops eigene Funktion „Motiv auswählen“ erkennt das Produkt automatisch.

Für einfache Konturen (Verpackungen, Bücher, Elektronik) arbeitet die KI fehlerfrei. Bei feinen Details wie Haaren, Pelz, transparentem Glas oder filigranem Schmuck brauchen die automatischen Ergebnisse manuelle Nacharbeit.

Batch Freistellen für große Sortimente

Betreiben Sie einen Shop mit Hunderten Artikeln? Einzeln freistellen wäre Wahnsinn. Photoroom und vergleichbare Tools bieten einen Batch Modus, der Hunderte Bilder in einem Durchgang verarbeitet. Wählen Sie eine Vorlage (weißer Hintergrund, Studiobeleuchtung, Schatten), und die KI wendet sie auf alle Bilder identisch an.

Die Ergebnisse sind konsistent genug für Onlineshops. Stichprobenhafte Qualitätskontrolle bleibt trotzdem Pflicht: Prüfen Sie bei jedem zehnten Bild, ob Kanten sauber sind und keine Produktteile abgeschnitten wurden.

Welche Amazon Anforderungen gelten für Produktfotos?

Amazon prüft Produktbilder streng: Reinweißer Hintergrund, 85 % Bildfläche, echte Fotografie als Hauptbild.

Das Hauptbild: Strenge Regeln, null Spielraum

Amazon kontrolliert Produktbilder streng. Das Hauptbild erscheint in den Suchergebnissen und muss folgende Anforderungen erfüllen:

Der Hintergrund muss reinweiß sein (RGB 255, 255, 255). Das Produkt nimmt mindestens 85 % der Bildfläche ein und steht mittig im Bild. Nur das zum Verkauf stehende Produkt darf abgebildet sein. Keine Requisiten, keine Farbvarianten, keine Gruppenbilder. Ausschließlich echte Fotografien sind erlaubt. 3D Modelle, Grafiken und KI generierte Darstellungen werden als Hauptbild nicht akzeptiert.

Die Mindestauflösung beträgt 1.000 Pixel auf der längsten Seite. Empfohlen sind mindestens 1.600 Pixel (aktiviert die Zoomfunktion). Maximale Dateigröße: 10 MB. Bevorzugtes Format: JPEG.

Zusätzliche Produktbilder: Mehr Freiheit

Ab dem zweiten Bild erlaubt Amazon deutlich mehr Spielraum. Hier dürfen Sie Lifestyle Aufnahmen zeigen, Größenangaben einblenden, Infografiken einfügen und das Produkt in Anwendung präsentieren. KI generierte Hintergründe und Szenen sind für Zusatzbilder erlaubt und werden von vielen erfolgreichen Händlern genutzt.

Nutzen Sie alle verfügbaren Bildplätze (bis zu neun). Jedes zusätzliche hochwertige Bild senkt die Retourenquote und erhöht das Kaufvertrauen.

Kategoriespezifische Sonderregeln

Amazon ergänzt die allgemeinen Regeln um branchenspezifische Vorgaben. In der Kategorie Bekleidung muss das Hauptbild das Kleidungsstück an einem Model zeigen. Schuhe werden als einzelner linker Schuh in einer Dreiviertelperspektive von vorne fotografiert, mit der Spitze nach links. Kindermodels dürfen in keiner Kategorie Bademode oder Unterwäsche tragen.

Prüfen Sie die Styleguides Ihrer Produktkategorie im Seller Central. Bilder, die gegen Richtlinien verstoßen, werden deaktiviert und Ihr Produkt verschwindet aus den Suchergebnissen.

Rechtliche Fallstricke

Verwenden Sie niemals fremde Produktbilder ohne schriftliche Genehmigung. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat 2021 einem Händler ein Ordnungsgeld auferlegt, weil Amazon Produktfotos eines Mitbewerbers auf seiner Produktseite angezeigt wurden. Auch der Verweis auf den Amazon Algorithmus schützte den Händler nicht.

Prüfen Sie Ihre Produktseiten regelmäßig auf ungewollte Bildänderungen. Amazon weist Bildern per Algorithmus Produkte zu. Dabei können fremde Fotos auf Ihrer Seite landen, ohne dass Sie davon wissen.

Wie hat KI die Produktfotografie verändert?

Otto, H&M und Mango haben ihre Fotostudios für Modeshootings geschlossen. KI generiert Produktbilder schneller und günstiger.

Otto macht den Anfang

Der Hamburger Onlinehändler Otto hat im September 2025 die klassische Modelfotografie komplett durch KI ersetzt. Das hausintern entwickelte Tool Movex Virtual Content Creator benötigt nur ein einziges Foto eines Kleidungsstücks und erzeugt daraus in wenigen Minuten fotorealistische Modelbilder. Mitarbeiter wählen Geschlecht, Hautfarbe, Altersgruppe, Körperform und Pose aus. Die KI erledigt den Rest.

Die Zahlen sprechen für sich: Otto produziert fünfmal mehr Inhalte pro Tag als zuvor. Neue Kollektionen stehen innerhalb weniger Stunden im Shop. Die Produktionskosten sinken laut Unternehmensangaben um bis zu 60 %. Nächster Schritt: KI generierte Videos.

H&M, Mango und die neue Normalität

Otto ist kein Einzelfall. H&M nutzt seit März 2025 digitale Zwillinge von 30 realen Models für Social Media Kampagnen. Mango setzt vollständig auf KI generierte Models. Für kleine und mittlere Unternehmen bedeutet das: Die Tools, die Konzerne intern entwickeln, stehen als SaaS Lösungen auch Einzelhändlern zur Verfügung.

Was die KI bereits kann und was nicht

Die Fortschritte der letzten zwölf Monate sind enorm. Noch 2024 hatten KI generierte Produktbilder ein Konsistenzproblem: Farben, Proportionen und Details variierten von Bild zu Bild. Kontextbasierte Modelle lösen dieses Problem 2026 weitgehend. Beleuchtung, Kamerawinkel und Seitenverhältnisse lassen sich exakt kontrollieren.

Funktion Stand 2024 Stand 2026 Hintergrund entfernen Solide Nahezu perfekt Lifestyle Szene generieren Einfache Szenen Fotorealistisch, mit Schatten und Reflexionen Virtuelle Models Experimentell Produktionsreif, divers konfigurierbar Produktkonsistenz über Bilder Problematisch Zuverlässig Batch Verarbeitung Begrenzt Hunderte Bilder in Minuten Auflösung Oft unter HD 2K Standard

Die KI versagt allerdings dort, wo absolute Produkttreue gefragt ist. Feine Materialunterschiede, exakte Farbnuancen und physische Details (Nähte, Gravuren, Oberflächenstrukturen) reproduziert die KI nicht immer korrekt. Für das Amazon Hauptbild bleibt deshalb das echte Foto Pflicht.

Was kostet professionelle Produktfotografie?

Die Preisschere zwischen klassischer und KI gestützter Produktfotografie beträgt 2026 mehrere Zehnerpotenzen.

Preise beim Profifotografen

Die Kosten für professionelle Produktfotografie variieren stark je nach Komplexität, Region und Erfahrung des Fotografen.

Art der Aufnahme Preis pro Bild Inklusivleistungen Einfacher Freisteller (weißer Hintergrund) 10 € bis 25 € Aufnahme, Freisteller, Basisretusche Standardproduktfoto mit Retusche 25 € bis 80 € Aufnahme, Freisteller, erweiterte Retusche Lifestyle Aufnahme mit Styling 100 € bis 500 € Konzept, Requisiten, Styling, Aufnahme, Retusche 360 Grad Aufnahme ab 89 € pro Produkt Drehtelleraufnahme, Verarbeitung Hollowman / Ghost Mannequin 30 € bis 60 € Aufnahme auf Mannequin, Freisteller, Retusche

In Städten wie München, Hamburg oder Frankfurt liegen die Stundensätze am oberen Ende der Spanne. In ländlichen Regionen sind vergleichbare Leistungen oft 20 bis 40 % günstiger.

KI vs. Fotograf: Der Rechenvergleich

Ein Rechenbeispiel: Angenommen, Sie betreiben einen Onlineshop mit 200 Produkten und benötigen pro Produkt fünf Bilder. Das wären 1.000 Bilder insgesamt.

Posten Profifotograf KI gestützt Hauptbilder (200 Stück) 3.000 € bis 10.000 € 20 € bis 50 € Lifestyle Bilder (200 Stück) 10.000 € bis 30.000 € 20 € bis 50 € Detailaufnahmen (600 Stück) 6.000 € bis 15.000 € 60 € bis 150 € Gesamtkosten 19.000 € bis 55.000 € 100 € bis 250 €

Produktfotografie: Fotograf vs. KI Kostenvergleich für 200 Produkte × 5 Bilder = 1.000 Produktfotos Das Szenario

Onlineshop mit 200 Produkten. Pro Produkt 5 Bilder:

Hauptbild + 2 Perspektiven + 1 Detail + 1 Lifestyle Profifotograf 200 Hauptbilder 3.000–10.000 € 200 Lifestyle Bilder 10.000–30.000 € 600 Detail & Perspektiven 6.000–15.000 € Gesamt 19.000–55.000 € KI gestützt 200 Hauptbilder 20–50 € 200 Lifestyle Bilder 20–50 € 600 Detail & Perspektiven 60–150 € Gesamt 100–250 € Profifotograf (bis 55.000 €) 55.000 € KI gestützt (bis 250 €) 250 € bis 99 % geringere Produktionskosten mit KI Tools

Diese Zahlen erklären, warum Otto auf KI umgestellt hat. Für kleine Unternehmen liegt die Wahrheit allerdings dazwischen: KI Tools brauchen als Ausgangsmaterial ein sauberes Rohfoto. Investieren Sie in gute Basisfotos, und lassen Sie die KI den Rest erledigen.

Die versteckten Kosten der DIY Methode

Unterschätzen Sie nicht den Zeitaufwand. Bei Anfängern dauert ein Produkt inklusive Aufbau, Aufnahme und Nachbearbeitung eine Stunde. Bei 200 Produkten sind das 200 Arbeitsstunden. Rechnen Sie Ihren eigenen Stundenlohn dagegen. Liegt er bei 50 €, kosten 200 Stunden Eigenarbeit rechnerisch 10.000 €.

Von Photoroom bis Photoshop: KI Tools für Produktfotografie gibt es für jedes Budget und jeden Anspruch.

Tool Stärke Schwäche Preis Photoroom Freistellen, Hintergrund, Batch Keine Modelgenerierung Kostenlos bis 27 €/Monat Photta Virtuelle Models, Ghost Mannequin Nur Modefokus Ab 0,10 € pro Bild Adobe Photoshop Volle Kontrolle, KI Assistent Steile Lernkurve Ab 24 €/Monat Luminar Neo Einsteigerfreundlich, lokal Keine generativen Szenen Ab 79 € einmalig Google Gemini Textbasierte Bildgenerierung, 2K Produkttreue nicht garantiert Abhängig vom Plan ProductShots.ai Spezialisiert auf E Commerce Weniger bekannt Kreditbasiert

Hintergrund entfernen und ersetzen

Photoroom hat sich als führendes Tool für automatisches Freistellen und Hintergrundgenerierung etabliert. Die App entfernt Hintergründe mit einem Klick und bietet professionelle Studiovorlagen. Der Batch Editor verarbeitet Hunderte Bilder in einem Durchgang. Geben Sie einen Prompt ein oder nutzen Sie ein Referenzbild, und die KI generiert realistische Hintergründe: Ihr Küchenprodukt steht in einer eleganten Küche, Ihr Sportartikel vor einer Outdoor Kulisse.

Virtuelle Models für Mode

Photta und Ottos Movex richten sich an Modehändler. Beide Plattformen erstellen aus einem einfachen Produktfoto fotorealistische Modelbilder. Die KI generiert diverse Models in verschiedenen Posen, Körperformen und Altersgruppen. Für kleinere Brands ist Photta als SaaS Lösung zugänglich und kostet wenige Cent pro Bild.

Professionelle Nachbearbeitung mit KI Assistent

Adobe Photoshop bleibt 2026 der Branchenstandard und hat sich stark in Richtung KI weiterentwickelt. Der neue dialogbasierte KI Assistent erlaubt Bildbearbeitung per Textanweisung: „Entferne den Schatten links unten“ oder „Mach den Hintergrund heller“ reicht als Kommando. Die Generative Fill Funktion ergänzt fehlende Bildbereiche kontextbasiert. Für Einsteiger bietet Luminar Neo ähnliche KI Funktionen bei deutlich flacherer Lernkurve und arbeitet komplett lokal auf Ihrem Rechner.

Wie sieht der optimale Workflow 2026 aus?

Vom Rohfoto zum fertigen Shopbild in drei Schritten: Smartphone, KI, Export. Der optimale Workflow kombiniert beide Welten.

Der Hybrid Ansatz: Smartphone plus KI

Für die meisten kleinen und mittleren Unternehmen funktioniert 2026 ein dreistufiger Prozess am besten.

Stufe 1: Rohfoto erstellen. Fotografieren Sie jedes Produkt mit dem Smartphone vor weißem Hintergrund. Nutzen Sie diffuses Licht, ein Stativ und die höchste verfügbare Auflösung. Dieser Schritt liefert das Rohmaterial für alles Weitere.

Stufe 2: KI Bearbeitung. Laden Sie die Rohbilder in ein KI Tool wie Photoroom. Entfernen Sie den Hintergrund, lassen Sie die KI professionelle Schatten und Reflexionen hinzufügen und generieren Sie bei Bedarf Lifestyle Szenen. Für ein Küchenprodukt erstellt die KI eine passende Küchenumgebung. Für Sportbekleidung eine Outdoor Szene.

Stufe 3: Export. Exportieren Sie die fertigen Bilder in den richtigen Formaten: JPEG in hoher Auflösung für den Onlineshop, zugeschnittene Versionen für Amazon (Hauptbild mit reinweißem Hintergrund separat) und quadratische Versionen für Social Media.

Profi plus KI: Das Beste aus beiden Welten

Für höherpreisige Produkte lohnt sich eine Investition in professionelle Basisfotos. Lassen Sie einen Fotografen einmalig Ihre Kernprodukte unter optimalen Lichtverhältnissen ablichten. Diese Masterbilder dienen als Vorlage für die KI, die daraus beliebig viele Varianten, Szenen und Formate erzeugt. Neue Farbvarianten, saisonale Kampagnen oder marktplatzspezifische Anpassungen entstehen anschließend ohne neues Shooting.

Lohnen sich 360 Grad Produktfotos?

360 Grad Aufnahmen verdoppeln die Verweildauer auf Produktseiten. Für Technik, Möbel und Schuhe lohnt sich die Investition.

Der Drehtellereffekt

Bei einer 360 Grad Aufnahme steht das Produkt auf einem motorisierten Drehteller. Die Kamera löst in festen Intervallen aus (typisch: alle 10 bis 15 Grad). Die Einzelbilder werden zu einer interaktiven Ansicht zusammengesetzt, in der Käufer das Produkt per Mauszeiger drehen können.

Für wen sich 360 Grad lohnt

Technikprodukte, Möbel, Schuhe und Accessoires profitieren am stärksten von 360 Grad Aufnahmen. Käufer können Anschlüsse, Nähte und Details aus jedem Winkel prüfen. Die Verweildauer auf Produktseiten verdoppelt sich nachweislich. Amazon unterstützt 360 Grad Fotos in ausgewählten Kategorien.

Die Kosten beginnen bei etwa 89 € pro Produkt. Günstige Drehteller für DIY 360 Grad Aufnahmen kosten 50 € bis 150 €. In Kombination mit einem Smartphone und einer App wie „Imajize“ oder „Sirv“ erstellen Sie 360 Grad Ansichten ohne Fotostudio.

Für einfache Produkte mit wenig Detailrelevanz (T Shirts, Bücher, Verpackungen) bringt eine 360 Grad Ansicht allerdings keinen messbaren Mehrwert. Investieren Sie hier lieber in bessere Lifestyle Bilder.

Was müssen Sie bei KI Bildern rechtlich beachten?

Produktfotos müssen die Realität korrekt abbilden. Bei KI Bildern gelten zusätzliche Kennzeichnungspflichten.

Kennzeichnungspflicht

Der EU AI Act sieht Kennzeichnungspflichten für synthetische Medien vor. Für Produktfotos bedeutet das: Prüfen Sie regelmäßig die aktuellen Anforderungen Ihres Marktplatzes. Amazon erlaubt KI Bilder für Zusatzfotos, verbietet sie als Hauptbild. Andere Plattformen handhaben das unterschiedlich.

Urheberrecht an KI Bildern

Die rechtliche Lage bleibt 2026 uneinheitlich. In Deutschland ist die Frage, ob KI generierte Bilder urheberrechtlich geschützt sind, noch nicht abschließend geklärt. Nutzen Sie die Bilder in Ihrem Shop, behandeln Sie sie aber nicht als exklusiv geschütztes Eigentum. Ein Mitbewerber könnte mit dem gleichen Tool und ähnlichem Prompt ein nahezu identisches Bild erzeugen.

Produkttreue als Verkäuferpflicht

Unabhängig von der Technik gilt: Produktfotos müssen der Realität entsprechen. Farben, Proportionen und Materialeindruck dürfen nicht verfälscht werden. Bei KI generierten Lifestyle Szenen achten Sie darauf, dass das Produkt selbst unverändert bleibt. Nur der Kontext darf künstlich sein, nicht das Produkt.

Glossar: 18 wichtige Fachbegriffe zur Produktfotografie

Von Batch Verarbeitung bis Weißabgleich: 18 Fachbegriffe der Produktfotografie für Einsteiger und Profis.

Batch Verarbeitung

Batch Verarbeitung bezeichnet die automatisierte Bearbeitung vieler Bilder in einem Durchgang. KI Tools wie Photoroom nutzen dieses Verfahren, um Hunderte Produktfotos gleichzeitig freizustellen oder mit neuen Hintergründen zu versehen.

Belichtung

Belichtung beschreibt, wie viel Licht auf den Kamerasensor trifft. Gesteuert wird sie über Blende, Verschlusszeit und ISO Wert. Eine korrekte Belichtung lässt sich in der Nachbearbeitung anpassen, eine falsche Beleuchtung nicht.

Conversion Rate

Die Conversion Rate gibt an, wie viel Prozent der Shopbesucher tatsächlich kaufen. Professionelle Produktfotos steigern diesen Wert um bis zu 30 %, weil sie Vertrauen schaffen und Kaufhemmungen abbauen.

Diffuses Licht

Diffuses Licht entsteht durch Streuung einer Lichtquelle über transluzentes Material (Softbox, Diffusorstoff, Vorhang). Schatten werden weicher, Details bleiben sichtbar. Standard in der Produktfotografie.

Dreiseitenansicht

Die Dreiseitenansicht zeigt ein Produkt so, dass linke Seite, Oberseite und rechte Seite gleichzeitig sichtbar sind. Vermittelt Käufern den besten Gesamteindruck von Form und Proportionen.

Flatlay

Ein Flatlay ist eine Aufnahme von oben, bei der mehrere zusammengehörige Objekte dekorativ auf einer Fläche arrangiert werden. Beliebt für Social Media und Lifestyle Darstellungen.

Freistellen

Freistellen bedeutet, ein Objekt pixelgenau vom Hintergrund zu trennen. Das freigestellte Produkt kann vor beliebigen Hintergründen platziert werden. KI Tools automatisieren diesen Schritt inzwischen in Sekundenschnelle.

Generative Fill

Generative Fill ist eine KI Funktion in Adobe Photoshop. Die Funktion ergänzt fehlende Bildbereiche kontextbasiert mit neuen Inhalten. Fotografen nutzen Generative Fill, um Hintergründe zu erweitern oder störende Elemente zu entfernen.

Ghost Mannequin

Der Ghost Mannequin Effekt (auch Hollowman) zeigt Kleidung dreidimensional, als würde sie von einem unsichtbaren Körper getragen. KI Tools erzeugen diesen Effekt 2026 automatisch aus einem einzigen Produktfoto.

Infinity Background

Ein Infinity Background (unendlicher Hintergrund) entsteht durch eine gebogene Unterlage, die nahtlos von der horizontalen in die vertikale Fläche übergeht. Schatten und Kanten verschwinden. Standard für Amazon Hauptbilder.

ISO Wert

Der ISO Wert bestimmt die Lichtempfindlichkeit des Kamerasensors. Niedrige Werte (100 bis 200) liefern scharfe, rauscharme Bilder. Ideal für Studiofotografie mit kontrollierter Beleuchtung.

Lichtzelt

Ein Lichtzelt (auch Fotobox oder Lichtwürfel) ist ein zusammenfaltbares Ministudio mit lichtdurchlässigen Wänden. Das Licht wird von außen gestreut und erzeugt nahezu schattenfreie Ausleuchtung. Ideal für kleine Produkte und reflexionsempfindliche Oberflächen.

Packshot

Ein Packshot ist ein standardisiertes Produktfoto vor einfarbigem Hintergrund. Dient der reinen Produktdarstellung ohne emotionale Inszenierung. Basis jedes E Commerce Sortiments.

RAW Format

Das RAW Format speichert alle Sensordaten ohne Kompression oder Farbkorrektur. Dateien sind größer als JPEGs, bieten aber deutlich mehr Spielraum bei der Nachbearbeitung. Viele aktuelle Smartphones unterstützen RAW.

Softbox

Eine Softbox ist ein Lichtformer, der Licht durch eine transluzente Front streut. Erzeugt weiches, gleichmäßiges Licht mit sanften Schatten. Zwei Softboxen links und rechts bilden ein solides Basis Lichtsetup.

Virtual Content Creator

Ein Virtual Content Creator ist eine KI Plattform, die aus wenigen Eingangsdaten komplette Kampagnenbilder erzeugt. Bekanntestes Beispiel: Ottos Movex, das die klassische Modelfotografie vollständig ersetzt hat.

Weißabgleich

Der Weißabgleich stellt sicher, dass weiße Flächen im Foto tatsächlich weiß erscheinen. Der automatische Weißabgleich moderner Kameras und Smartphones funktioniert für Produktfotografie in der Regel zuverlässig.

360 Grad Fotografie

360 Grad Fotografie zeigt ein Produkt als interaktive, drehbare Ansicht. Die Aufnahmen entstehen auf einem motorisierten Drehteller in festen Winkelintervallen. Die Verweildauer auf Produktseiten steigt dadurch nachweislich.

FAQ: Produktfotografie

Reicht ein Smartphone für professionelle Produktfotos? Ja, für die meisten Onlineshops reichen Smartphone Fotos in Kombination mit einer Fotobox und einem KI Tool zur Nachbearbeitung aus. Voraussetzung: diffuses Licht, ein Stativ und die höchste verfügbare Bildqualität. Für Luxusprodukte und Printmedien empfiehlt sich weiterhin ein professioneller Fotograf. Akzeptiert Amazon KI generierte Produktfotos? Das Hauptbild muss eine echte Fotografie vor reinweißem Hintergrund sein (RGB 255, 255, 255). 3D Modelle und KI generierte Grafiken sind als Hauptbild nicht erlaubt. Für alle weiteren Produktbilder dürfen KI generierte Hintergründe und Lifestyle Szenen verwendet werden. Was kostet ein professionelles Produktfoto beim Fotografen? Die Preise variieren je nach Komplexität und Region zwischen 10 € und 500 € pro Bild. Einfache Freisteller auf weißem Hintergrund beginnen bei etwa 15 € pro Bild inklusive Retusche. Aufwendige Lifestyle Aufnahmen mit Styling und Requisiten kosten 100 € bis 500 € pro finalisiertem Bild. Welche Ausrüstung brauche ich für Produktfotografie zu Hause? Die Grundausstattung besteht aus einem Smartphone mit guter Kamera, einer faltbaren Fotobox mit LED Beleuchtung (30 € bis 60 €), einem Stativ (15 € bis 25 €) und einem weißen Karton als Hintergrund. Für fortgeschrittene Setups ergänzen Sie zwei Softboxen (40 € bis 80 €) und einen Faltreflektor (15 €). Wie bekomme ich einen perfekt weißen Hintergrund? Nutzen Sie einen Infinity Background aus gebogenem weißem Karton oder Studiopapier. Beleuchten Sie den Hintergrund separat oder korrigieren Sie den Weißpunkt in Photoshop über die Tonwertkorrektur. Für Amazon Hauptbilder muss der Hintergrund exakt RGB 255, 255, 255 sein. KI Tools wie Photoroom liefern dieses Ergebnis automatisch. Welches Licht eignet sich am besten für Produktfotografie? Weiches, diffuses Licht ist der Standard. Zwei Softboxen links und rechts vom Produkt in einem 45 Grad Winkel liefern ein solides Basis Setup. Alternativ reicht ein großes Fenster mit indirektem Tageslicht und ein weißer Reflektor auf der gegenüberliegenden Seite. Vermeiden Sie den eingebauten Kamerablitz.

Quellen

Otto Group | Künstliche Intelligenz löst Modelfotografie bei OTTO ab | https://www.otto.de/unternehmen/de/presse/künstliche-intelligenz-löst-modelfotografie-bei-otto-ab | besucht am 25.03.2026

Heise Online | Das Ende der Modelfotografie? Otto setzt komplett auf KI Bilder | https://www.heise.de/news/KI-statt-Models-Otto-spart-bei-der-Produktfotografie-10658854.html | besucht am 25.03.2026

iBusiness | Wie KI die Produktfotografie killt | https://www.ibusiness.de/aktuell/db/527123gehl.html | besucht am 25.03.2026

Photta | Die 5 wichtigsten Produktfotografie Styles für E Commerce 2026 | https://www.photta.app/de/blog/ki-produktfotografie-trends-2026-beste-tools | besucht am 25.03.2026

MOVESELL | Produktfotos auf Amazon: Anforderungen und Tipps | https://movesell.de/amazon-produktfotos-tipps/ | besucht am 25.03.2026

eRecht24 | Amazon Produktfotos: Richtlinien und Rechtliches | https://www.e-recht24.de/ecommerce/12550-amazon-produktdarstellung.html | besucht am 25.03.2026

Trustlocal | Produktfotografie Preise 2026 | https://trustlocal.de/kosten/fotograf-kosten/produktfotografie-preise/ | besucht am 25.03.2026

Shopify | Produktfotos mit dem Handy: So gelingt es | https://www.shopify.com/de/blog/produktfotos-mit-dem-handy | besucht am 25.03.2026

Die Schweizerische Post | Produktbilder neu gedacht mit KI | https://digital-commerce.post.ch/de/pages/blog/2025/produktbilder-neu-gedacht-mit-ki | besucht am 25.03.2026

Amalytix | Amazon Produktbilder: Der umfassende Guide | https://www.amalytix.com/wissen/seo/amazon-produktbilder/ | besucht am 25.03.2026

Artikelhistorie

Hier die Historie für den Artikel:

Version Datum Autor Änderungen 1.0 31.01.2019 Dirk Metzmacher Erstveröffentlichung. Klassische Produktfotografie: Ausrüstung, Lichtsetup, Photoshop Nachbearbeitung, Freistellen mit Pfaden. 1.1 26.03.2025 Marco Wydmuch Erweiterung um Praxisberichte eines Profifotografen: Beleuchtung vs. Belichtung, Einspiegeln, Oberflächen, Kostenrealität. 2.0 02.04.2026 Markus Seyfferth Komplett neugeschrieben. Neuer Fokus: KI Revolution in der Produktfotografie (Otto/Movex, Photoroom, Photta), Kostenvergleich Fotograf vs. KI, Amazon Bildrichtlinien 2026, Smartphone Workflow, 360 Grad Fotografie. Alle klassischen Kapitel (Ausrüstung, Licht, Hintergrund, Freistellen) aktualisiert und auf GSC Keyword Cluster optimiert. Infografik Kostenvergleich ergänzt. Glossar (18 Begriffe), FAQ (6 Fragen) und Quellenverzeichnis hinzugefügt.