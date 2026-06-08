Hochrisiko-KI: Brüssel verschiebt die Pflichten

Brüssel zieht bei der KI-Verordnung das Tempo heraus. Die strengsten Pflichten für Hochrisiko-Systeme verschieben sich um über ein Jahr, neue Leitlinien klären die Einstufung. Hinter der technischen Meldung steckt ein Kurswechsel.

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Die EU-Kommission hat einen Leitlinien-Entwurf zur Einstufung von Hochrisiko-KI vorgelegt und die schärfsten Pflichten zugleich auf Ende 2027 verschoben. Bis zum 23. Juni läuft die öffentliche Konsultation. Für Unternehmen ändert sich damit mehr als nur ein Datum.

Das Wichtigste in Kürze

Aufschub: Die Pflichten für Hochrisiko-Systeme nach Anhang III gelten erst ab Dezember 2027 statt August 2026.

Die Pflichten für Hochrisiko-Systeme nach Anhang III gelten erst ab Dezember 2027 statt August 2026. Klarere Einstufung: Ein Leitlinien-Entwurf erklärt, wann ein System wirklich als hochriskant gilt.

Ein Leitlinien-Entwurf erklärt, wann ein System wirklich als hochriskant gilt. Konsultation läuft: Bis 23. Juni können Unternehmen und Verbände Stellung nehmen.

Bis 23. Juni können Unternehmen und Verbände Stellung nehmen. Kurswechsel: Brüssel entschärft und vereinfacht unter dem Druck des Wettbewerbs.

Wann gilt ein KI-System als hochriskant?

Ein KI-System ist nicht allein wegen seines Einsatzzwecks hochriskant, sondern nur bei erheblichem Risiko für Gesundheit, Sicherheit oder Grundrechte. Enge, vorbereitende Aufgaben fallen aus dieser Kategorie heraus

Entscheidend ist ein oft übersehener Filter. Ein Einsatzzweck aus Anhang III macht ein System nicht automatisch hochriskant. Hinzukommen muss ein erhebliches Risiko für Gesundheit, Sicherheit oder Grundrechte. Erledigt die KI nur eine eng umrissene, vorbereitende Aufgabe, fällt sie nach den Leitlinien aus der strengsten Kategorie heraus.

Diese Klarstellung ist mehr wert, als sie klingt. Viele Firmen fürchteten, jede KI in Personalwesen oder Kreditprüfung lande automatisch in der Hochrisiko-Klasse mit ihren teuren Pflichten. Die Leitlinien ziehen die Grenze enger, sodass etliche Systeme entweder herausfallen oder klar zugeordnet werden. Rechtssicherheit entsteht dort, wo bisher Auslegung herrschte.

Hinter Aufschub und Vereinfachung steht ein Kurswechsel. Zwischen einem deregulierenden Washington und einem staatlich getriebenen Peking fürchtet Brüssel, die eigene KI-Wirtschaft zu fesseln. Der sogenannte Digital Omnibus bündelt deshalb mehrere Erleichterungen, während [Teile der Branche selbst nach klaren Regeln rufen](https://www.drweb.de/ki-chefs-fordern-gesetz-gegen-biowaffen-aus-dem-drucker/). Schutzniveau gegen Wettbewerbsfähigkeit, dieser Konflikt prägt die europäische Digitalpolitik gerade insgesamt.

Der Aufschub ist kein Freibrief, sondern eine Atempause. Firmen, die jetzt aufhören vorzubereiten, stehen Ende 2027 doppelt unter Druck. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was deutsche Unternehmen jetzt tun sollten

Die neuen Leitlinien helfen einzuordnen, ob ein KI-System überhaupt als hochriskant gilt.

Für Unternehmen im DACH-Raum ist der Aufschub vor allem gewonnene Zeit. Nutzen Sie die Leitlinien, um ehrlich zu prüfen, ob Ihre KI-Systeme überhaupt unter die strengen Pflichten fallen. Schon diese Einstufung entscheidet über den späteren Aufwand.

Bauen Sie die Pflichtbausteine trotzdem schon auf. Ein Risikomanagement, eine saubere Datenqualität und eine nachvollziehbare Dokumentation lassen sich nicht über Nacht nachrüsten. Reichen Sie außerdem bis zum 23. Juni Ihre Anmerkungen zur Konsultation ein, denn die endgültigen Leitlinien legen fest, woran Sie künftig gemessen werden.

Die KI-Verordnung der EU bleibt das schärfste Regelwerk seiner Art weltweit, nur mit gestrecktem Zeitplan. Den Takt gibt jetzt der Wettbewerb mit den USA und China vor, nicht mehr der ursprüngliche Gesetzestext. Die Pause für den Aufbau zu nutzen, zahlt sich Ende 2027 aus.

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