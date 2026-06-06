Metas KI-Modell ist fertig, die API nicht

Meta hat mit Muse Spark erstmals ein KI-Modell entwickelt, das laut eigenen Tests mit OpenAI und Anthropic mithält. Doch der Zugang zur API wurde seit April mehrfach verschoben. Die Muse-Spark-API von Meta sollte zuerst im April erscheinen, dann im Mai, dann im Juni. Entwickler, die ihre Anwendung auf Muse Spark aufbauen wollen, warten seit zwei Monaten auf einen Zugang, den KI-Chef Alexandr Wang öffentlich für „bald“ angekündigt hat.

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Das Wichtigste in Kürze

Meta verschiebt die Muse-Spark-API seit dem Launch im April mehrfach, ein festes Datum fehlt weiterhin.

An ein geschlossenes Modell kommen Entwickler nur über die API. Diese kommerzielle Infrastruktur musste Meta als Open-Source-Haus nie aufbauen.

Die Spitzenwerte stammen aus internen Benchmarks, unabhängig testen durften nur wenige Firmen.

Für DACH-Firmen entfällt mit dem Schwenk der Llama-Vorteil: der Betrieb im eigenen Haus unter DSGVO-Kontrolle.

Warum verzögert sich die API immer wieder?

Als Grund nannte Meta laut Wall Street Journal Fehler in den Tests und den Aufbau zusätzlicher Infrastruktur. Genau dieses Wort ist die eigentliche Geschichte. Eigener Serverbetrieb. Bei den offenen Llama-Modellen luden Entwickler die Gewichte herunter und betrieben sie selbst. Ein geschlossenes Modell läuft nur über eine API, also muss Meta erstmals den vollen kommerziellen Betrieb aufbauen, von der mandantenfähigen Inferenz über Ratenbegrenzung und Abrechnung bis zu garantierter Verfügbarkeit. Reine Rechenleistung genügt dafür nicht, wie der Wettlauf um Kapazität zeigt, etwa wenn Google seine KI-Power bei Musk mietet. Bis zu 126 Milliarden Euro stecken dieses Jahr in Metas Infrastruktur, zu Geld gemacht ist davon noch nichts.

Beeindruckende Benchmarks, die keiner prüfen kann?

Metas Spitzenwerte stammen bisher aus eigenen Benchmarks, unabhängig testen durften nur wenige Firmen.

Ein Stolperstein ist das nicht zum ersten Mal. Das Modell Behemoth verschob Meta im Vorjahr und brachte es nie heraus, weil die Ingenieure es nicht stark genug bekamen. Danach baute Meta die KI-Sparte um; die neue Einheit TBD Lab entwickelte Muse Spark. Auch die Lücke zwischen Bestwert und Beleg hat Tradition. Im April 2025 stand eine Llama-4-Variante weit oben in der LMArena-Rangliste, doch das war eine eigens fürs Voting frisierte Testversion; die öffentlichen Gewichte landeten weit hinten. Zahlen vor Zugang. Jetzt soll Muse Spark Grok schlagen und mit OpenAI und Anthropic gleichziehen, nachprüfen kann das fast niemand. Unabhängige Vergleiche gibt es erst, wenn ein Modell offen zugänglich ist, wie zuletzt bei Qwen.

Ein Modell, das nur in den eigenen Benchmarks glänzt und für niemanden erreichbar ist, existiert für den Markt nicht. Entscheidend wird, ob Meta liefert, nicht was die internen Folien versprechen. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bedeutet der Schwenk für Unternehmen im DACH-Raum?

Llama lief im eigenen Haus, das geschlossene Muse Spark erreichen DACH-Firmen nur über Metas US-Server.

Datensouveränität. Llama stützte die europäische KI-Souveränität, weil Mittelstand und Verwaltung das Modell im eigenen Rechenzentrum oder in einer EU-Cloud betreiben konnten, ohne Daten in die USA zu übertragen. Muse Spark gibt es nur hinter Metas US-API. Damit verlassen die Daten das Haus, und die Fragen nach Schrems II und Transfergrundlage kehren zurück. Offene Modelle genießen unter dem EU AI Act Teilausnahmen für Allzweck-KI, aber nur, solange kein Geld dafür fließt; eine bezahlte API verliert sie und fällt voll unter die Transparenzpflichten.

Planen Sie deshalb nicht fest mit einer angekündigten, aber nicht verfügbaren Schnittstelle. Ein „kommt bald“ aus dem April, das im Juni noch fehlt, ist ein Planungsrisiko. Prüfen Sie vor jeder geschlossenen US-API den Speicherort der Daten und die Rechtsgrundlage. Und halten Sie sich den offenen Weg frei: Die Llama-Gewichte bleiben herunterladbar, europäische Alternativen wie Mistral ebenso, und eine Abstraktionsschicht über mehrere Anbieter macht Sie unabhängig vom Veröffentlichungsplan eines einzelnen Konzerns.

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