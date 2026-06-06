Ein internes Strategiepapier von Microsoft nannte als erstes Ziel für den neuen KI-Assistenten Scout, Nutzer süchtig zu machen. CEO Satya Nadella streitet das Dokument intern ab, obwohl sein eigener Scout-Chef oben als Verfasser steht.

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Drei Tage nach dem Start des KI-Assistenten Scout steht Microsoft-Chef Satya Nadella vor einer unbequemen Lage: Im Konzern wollte jemand Nutzer süchtig machen, und ein geleaktes Strategiepapier nennt dieses Ziel beim Namen. Nadella tut intern so, als kenne er das Dokument nicht.

Das Wichtigste in Kürze

Ein internes Microsoft-Papier nennt „Nutzer süchtig machen“ als erste Phase der Scout-Strategie.

CEO Satya Nadella bezeichnet das Dokument intern als „Unsinn“ und will dessen Urheber nicht kennen.

Als Verfasser steht Omar Shahine im Papier, Corporate Vice President und Kopf hinter Scout.

Ein Microsoft-Sprecher betont nach außen, Scout solle Zeit zurückgeben statt Bildschirmzeit erhöhen.

Was steht wirklich in dem Strategiepapier?

Microsoft plant laut geleaktem Dokument, Nutzer mit der Scout-KI süchtig zu machen und tägliche Abhängigkeit aufzubauen. Das Produkt hieß intern ClawPilot

Das von 404 Media veröffentlichte Dokument beschreibt die erste Phase des Scout-Starts mit klaren Worten. Microsoft wolle Menschen süchtig machen und eine tägliche Abhängigkeit aufbauen, indem der Konzern die eigenständige Scout-Version weiter ausliefert. Intern lief das Produkt zuvor unter dem Namen ClawPilot. Als Autoren führt das Papier Omar Shahine und Jakob Werner, mit dem Zusatz, der Text sei Satz für Satz gemeinsam mit einer KI entstanden und von Menschen geprüft.

Warum trifft Nadellas Dementi ins Leere?

Nadella distanziert sich in Mitarbeiterschreiben von KI-bedingten Entlassungen und kritisiert Leaks über solche Pläne scharf

Nach einem Bericht des Branchendienstes The Information schrieb Nadella am Donnerstag an die Belegschaft, das sei „absolut kein Ziel“, man wolle mit KI das Gegenteil erreichen. Wörtlich fügte er an, er sei sich nicht sicher, wer „diesen Unsinn“ schreibe und leake, solche Leute könnten gern woanders arbeiten. Das Problem an dieser Distanzierung: Shahine ist kein anonymer Mitarbeiter. Er trägt den Titel Corporate Vice President of Microsoft Scout, hat das Produkt erdacht und auf dem offiziellen Microsoft-Blog selbst angekündigt, kurz nachdem der Konzern auf der Build 2026 sieben eigene KI-Modelle vorgestellt hatte.

Ein Konzernchef, der den Verfasser seines eigenen Strategiepapiers nicht erkennt, hat ein größeres Problem als eine schlechte Formulierung. Spätestens wenn Sucht als Produktziel auftaucht, sollten Entscheider genauer hinschauen, welche KI sie ins Haus lassen. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bedeutet der Fall für KI-Produkte?

Microsoft Scout soll Nutzer bei Aufgaben unterstützen, ohne Abhängigkeit zu schaffen und ihnen Zeit zurückzugeben statt sie zu binden

Für Entscheider steckt hinter der PR-Episode eine ernste Frage. Engagement-Metriken und Verweildauer sind in der Produktentwicklung Standard, doch bei KI-Assistenten verschiebt sich die Grenze zwischen Nutzwert und gezielter Bindung. Ein Microsoft-Sprecher erklärte gegenüber The Information, Scout solle Aufgaben erledigen helfen und keine Abhängigkeit fördern, das Ziel sei „mehr Zeit zurück, nicht mehr Bildschirmzeit“. Auf die konkrete Anfrage von 404 Media zur Sucht-Formulierung ging der Konzern dagegen nicht ein und verwies nur auf die öffentliche Ankündigung. Wie Microsoft mit KI verdient, ordnet das Microsoft-Geschäftsmodell ein.

Prüfen Sie bei der Auswahl von KI-Assistenten, welche Kennzahlen der Anbieter optimiert. Ein Tool, das auf tägliche Nutzungsdauer statt auf erledigte Aufgaben zielt, verfolgt andere Interessen als Ihre.

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