Microsoft baut jetzt eigene KI-Modelle und macht sich damit ein Stück weit unabhängig von OpenAI. Auf der Build 2026 hat der Konzern eine ganze Familie aus sieben Modellen vorgestellt, darunter mit MAI-Code-1-Flash sein erstes eigenes Modell fürs Programmieren.

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Auf der Entwicklerkonferenz Build hat Microsoft am 2. Juni gleich sieben hauseigene KI-Modelle aus dem firmeneigenen Superintelligence-Team präsentiert. Der eigentliche Bruch steckt nicht in der Zahl, sondern in der Stoßrichtung: Microsoft löst sich von der reinen Rolle des OpenAI-Geldgebers und stellt eigene Modelle daneben.

Das Wichtigste in Kürze

Microsoft stellt auf der Build 2026 sieben eigene MAI-Modelle vor, das Reasoning-Modell MAI-Thinking-1 und das Coding-Modell MAI-Code-1-Flash bilden den Kern.

MAI-Thinking-1 erreicht 52,8 % auf SWE Bench Pro und liegt damit etwa auf dem Niveau von Claude Opus 4.6.

MAI-Code-1-Flash rollt ab sofort in Visual Studio Code und der GitHub Copilot CLI aus, vorerst für rund 10 % der Einzelnutzer.

Microsoft trainiert die Modelle nach eigenen Angaben ohne Distillation aus Fremdmodellen, auf kommerziell lizenzierten Daten.

Warum baut Microsoft eigene Modelle statt weiter auf OpenAI zu setzen?

Microsoft entwickelt mit MAI-Modellen eigene KI-Systeme auf Azure-Infrastruktur statt auf OpenAI-Technologie zu setzen und senkt damit Kosten für externe Partner

Bislang lieferte Microsoft vor allem die Cloud-Infrastruktur und das Kapital, während OpenAI die Modelle hinter Copilot stellte. Mit den MAI-Modellen verschiebt sich diese Arbeitsteilung. Mustafa Suleymans Superintelligence-Team trainiert nun eigene Systeme, die auf der hauseigenen Azure-Infrastruktur laufen und teure Zahlungen an Drittanbieter überflüssig machen.

Der wirtschaftliche Hebel liegt bei den Inferenzkosten. Microsoft kann eigene Modelle auf eigenen Servern betreiben und die Einsparung an Entwickler weitergeben, gerade weil die Preise für die führenden Fremdmodelle weiter steigen. Genau dort setzt das Coding-Modell an.

Wie stark ist MAI-Code-1-Flash beim Programmieren?

MAI-Code-1-Flash mit 5 Milliarden Parametern erreicht 51 % auf SWE Bench Pro und kostet weniger als Claude Haiku 4.5 in GitHub Copilot

MAI-Code-1-Flash ist auf Visual Studio Code und die GitHub Copilot CLI zugeschnitten. Mit nur 5 Milliarden Parametern erreicht das Modell 51 % auf dem Coding-Benchmark SWE Bench Pro, liegt damit größenmäßig nahe an Claude Haiku und kostet in der neuen Token-Abrechnung von GitHub Copilot weniger als Haiku 4.5. Seit dem 2. Juni rollt Microsoft das Modell als eine der Standardoptionen in VS Code aus, zunächst für etwa zehn Prozent der Einzelnutzer.

Das größere Schwestermodell MAI-Thinking-1 ist ein Reasoning-Modell mit 35 Milliarden aktiven Parametern und einem Kontextfenster von 256.000 Token. Auf SWE Bench Pro kommt es auf 52,8 % und damit fast gleichauf mit Claude Opus 4.6, beim Mathematik-Test AIME 25 erreicht es 97 %. In verdeckten Vergleichstests bevorzugten unabhängige Bewerter das Modell gegenüber Claude Sonnet 4.6. Verfügbar ist MAI-Thinking-1 als private Preview über Microsoft Foundry. Die Zahlen nennt Microsoft im offiziellen Keynote-Transkript zur Build 2026.

Microsoft hatte das Kapital und die Cloud, jetzt holt sich der Konzern auch die Modelle ins eigene Haus. Für deutsche Entwicklerteams heißt das vor allem eines: mehr Auswahl und sinkende Kosten pro Token, statt Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bedeutet das für Entwicklerteams im DACH-Raum?

Microsoft stellt MAI-Modelle über Open Router, Fireworks und Baseten bereit. Gewichte lassen sich erstmals selbst anpassen. Kleine Modelle für Routineaufgaben, stärkere für komplexe Aufgaben

Microsoft öffnet die MAI-Modelle nicht nur für die eigenen Produkte, sondern verteilt sie auch über Open Router, Fireworks und Baseten. Damit lassen sich die Gewichte erstmals selbst nachjustieren. Für Teams, die ihren Coding-Stack auf Token-Effizienz trimmen, lohnt ein nüchterner Vergleich: ein kleines, günstiges Modell wie MAI-Code-1-Flash für Routineaufgaben, ein stärkeres Reasoning-Modell für komplexe Schritte.

Die Entwicklung reiht sich in einen größeren Trend ein. Anthropic nähert sich in der Bewertung der Billionen-Marke und hat 2026 erstmals operativen Gewinn gemeldet, während OpenAI weiter hohe Trainingskosten trägt. Mit eigenen Modellen sichert sich Microsoft in diesem Rennen die Marge auf der Inferenz und einen Platz im Premiumsegment, das vor zwei Jahren noch OpenAI allein besetzte. Prüfen Sie, ob sich für wiederkehrende Aufgaben in Ihrem Team ein günstigeres Modell rechnet, bevor Sie standardmäßig zum teuersten greifen.

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