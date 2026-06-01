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Hunderte KI-Agenten parallel: Anthropic stellt Dynamic Workflows vor

Markus Seyfferth
Markus Seyfferth
Autor Dr. Web
2 Min. Lesezeit
Hunderte KI-Agenten parallel: Anthropic stellt Dynamic Workflows vor

Anthropic hat mit Dynamic Workflows ein Koordinierungssystem für Claude Opus 4.8 vorgestellt, das die parallele Steuerung von hunderten spezialisierten KI-Subagenten ermöglicht. Das Feature markiert einen grundlegenden Wechsel in der Art, wie KI-Modelle komplexe Aufgaben angehen.

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Was Dynamic Workflows leisten

Abstraktes Netzwerk aus leuchtenden blauen, violetten und türkisfarbenen Punkten und Linien auf schwarzem Grund
Claude Opus 4.8 orchestriert spezialisierte Subagenten, die Aufgaben parallel bearbeiten und Zwischenergebnisse in Echtzeit bewerten

Bisher arbeiteten KI-Agenten weitgehend sequenziell oder in kleinen Gruppen. Dynamic Workflows bricht dieses Muster auf: Claude Opus 4.8 übernimmt die Rolle eines Orchestrators, der Aufgaben dynamisch aufteilt, parallel an spezialisierte Subagenten verteilt und deren Zwischenergebnisse in Echtzeit bewertet. Die Architektur ähnelt einem Entwicklungsteam, in dem ein Projektleiter dutzende Spezialisten koordiniert. Dass viele KI-Agenten parallel zu koordinieren kein triviales Problem ist, haben wir bereits ausführlich beleuchtet.

Dynamic Workflows ist der erste echte Schritt weg von KI als Einzelwerkzeug hin zu KI als organisierter Arbeitskraft.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Claude Code migriert Codebases eigenständig

Programmierer arbeiten in einem Großraumbüro mit mehreren Monitoren an Computercode
Claude Code mit Opus 4.8 automatisiert Codebase-Migrationen mit hunderttausenden Zeilen durch Analyse, Transformation und getestetes Merge

Die erste prominente Anwendung für Dynamic Workflows ist Claude Code in Kombination mit Opus 4.8. Anthropic zufolge kann Claude Code damit ganze Codebase-Migrationen mit hunderttausenden Zeilen Code eigenständig durchführen: von der Analyse über die schrittweise Transformation bis zum abschließenden, test-verifizierten Merge. Wer Claude Code bereits produktiv einsetzt, findet in Dynamic Workflows eine natürliche Erweiterung des bestehenden Setups.

Was das für Entwickler bedeutet

Vier Personen analysieren Code und Daten in einem modernen, hellen Besprechungsraum mit großen Bildschirmen
Entwicklungsteams definieren Ziele, das KI-Modell verteilt Aufgaben selbst. Der Fokus liegt auf Ergebniskontrolle statt Detailsteuerung. Verfügbar über Anthropic API und Claude Code

Für Entwicklungsteams verschiebt sich die Arbeit: Statt einzelner Prompts definieren Teams Ziele auf hoher Ebene und überlassen die Aufgabenverteilung dem Modell. Der Fokus verlagert sich von der Steuerung auf die Überprüfung von Ergebnissen. Dynamic Workflows ist über die Anthropic API und Claude Code verfügbar.

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Tags: Anthropic
Markus Seyfferth
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Markus Seyfferth
ist seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Web. Er verantwortet die redaktionelle Ausrichtung des Dr. Web Magazins und bringt seine Expertise in den Bereichen Webdesign, Webentwicklung, WordPress, SEO sowie Online Marketing ein. Zudem verfasst er regelmäßig Fachartikel, um sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen und anderen im Online Marketing weiterzuhelfen.
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