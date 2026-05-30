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TokenBlast: Claude Code endlich richtig konfiguriert?

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
Aktualisiert:
3 Min. Lesezeit
TokenBlast: Claude Code endlich richtig konfiguriert?

Claude Code versteckt seine Konfiguration hinter undokumentierten Environment-Flags, die sich tief in der settings.json verbergen. Der Entwickler Conor Luddy hat mit TokenBlast ein kostenloses Open-Source-Tool veröffentlicht, das genau diese Flags visuell handhabbar macht.

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Das Wichtigste in Kürze

  • TokenBlast ist ein inoffizielles, kostenfreies Community-Tool von Entwickler Conor Luddy
  • Sliders und Presets steuern Claude-Code-Flags für Kosten, Token-Budget und Thinking-Tiefe
  • Konfigurationen lassen sich als settings.json exportieren und per URL-Hash teilen
  • Ein eingebauter Version-Diff zeigt, welche Flags sich zwischen Claude-Code-Releases geändert haben

Was steckt hinter den Claude-Code-Flags?

Silberner Audio-Equalizer mit 10 Reglern und der Aufschrift „Community“ auf weißem Hintergrund
Claude Code speichert Einstellungen in ~/.claude/settings.json global und .claude/settings.json projektbezogen. Viele Flags sind undokumentiert

Claude Code speichert seine Einstellungen in ~/.claude/settings.json für globale Konfigurationen und in .claude/settings.json auf Projektebene für teamweite Vorgaben. Die meisten der dort verfügbaren Flags sind offiziell nicht dokumentiert. Anthropic beschreibt in seinen Docs lediglich eine Handvoll Kernparameter wie env, permissions oder cleanupPeriodDays. Den Rest muss die Community aus beobachtetem Verhalten ableiten.

TokenBlast macht genau diesen Graubereich sichtbar. Das Tool listet den vollständigen Katalog bekannter Flags, lässt sich per Suchfeld durchsuchen und zeigt für jede Option eine community-inferred Beschreibung samt Kostenschätzung. Wer ein Preset wie „balanced“ wählt, bekommt eine fertige Konfiguration für settings.json, die direkt eingefügt oder per /update-config-Skill übernommen werden kann. Konfigurationen landen als Base64-Hash in der URL, sodass Teams ihre Setups mit einem einzigen Link teilen.

Besonders praktisch ist der eingebaute Version-Diff. Entwickler können zwei Claude-Code-Releases gegenüberstellen und sehen auf einen Blick, welche Flags hinzugekommen, entfernt oder umstrukturiert wurden. Gerade bei schnellen Release-Zyklen erspart das manuelle Diff-Arbeit. Wer auf Code w/ Claude 2026 bereits Multi-Agent-Workflows aufgesetzt hat, profitiert davon direkt: Neue Agent-Flags tauchen im Diff sofort auf, ohne dass man das Changelog manuell durchkämmen muss.

TokenBlast löst ein reales Problem: Undokumentierte Flags bleiben für viele Entwickler schwarze Boxen. Ein Tool, das sie visuell greifbar macht und den Versions-Drift direkt aufzeigt, gehört in jeden Claude-Code-Workflow.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wo liegt die Grenze des Tools?

Ein Schraubenschlüssel, in dessen Maul bunte Steine klemmen, die das Wort
Conor Luddy warnt: TokenBlast ist nicht offiziell von Anthropic endorsed. Flag-Beschreibungen und Kosten sind Community-Inferenzen und möglicherweise fehlerhaft

Conor Luddy weist im Footer ausdrücklich darauf hin, dass TokenBlast keinerlei Verbindung zu Anthropic hat und nicht offiziell endorsed ist. Alle Flagbeschreibungen und Kostenschätzungen sind community-inferred, können sich mit jedem Claude-Code-Release ändern und sind möglicherweise nicht korrekt. Produktionskritische Deployments sollten Flags grundsätzlich gegen die offizielle Anthropic-Dokumentation gegenchecken, bevor sie in die settings.json wandern.

Das schränkt den Nutzwert für Einzelentwickler und kleine Teams kaum ein. Für Enterprise-Setups, bei denen managed policy settings unter /etc/claude-code/managed-settings.json greifen, bleibt die Anthropic-Docs-Lektüre ohnehin Pflicht. Das Antigravity-2.0-Rennen zwischen Google, Anysphere und Anthropic treibt die Release-Kadenz weiter hoch. Tools wie TokenBlast werden mit steigender Flag-Komplexität relevanter, nicht weniger. Eine Ergänzung in den eigenen KI-Coding-Werkzeugkasten lohnt sich für alle, die mit Claude Code im täglichen Workflow arbeiten. Der Quellcode liegt bei GitHub unter conorluddy/tokenblast.cc zur freien Weiterverwendung.

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Tags: Anthropic
Michael Dobler
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Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
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