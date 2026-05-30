Claude Code versteckt seine Konfiguration hinter undokumentierten Environment-Flags, die sich tief in der
settings.json verbergen. Der Entwickler Conor Luddy hat mit TokenBlast ein kostenloses Open-Source-Tool veröffentlicht, das genau diese Flags visuell handhabbar macht.
Das Wichtigste in Kürze
- TokenBlast ist ein inoffizielles, kostenfreies Community-Tool von Entwickler Conor Luddy
- Sliders und Presets steuern Claude-Code-Flags für Kosten, Token-Budget und Thinking-Tiefe
- Konfigurationen lassen sich als
settings.jsonexportieren und per URL-Hash teilen
- Ein eingebauter Version-Diff zeigt, welche Flags sich zwischen Claude-Code-Releases geändert haben
Was steckt hinter den Claude-Code-Flags?
Claude Code speichert seine Einstellungen in
~/.claude/settings.json für globale Konfigurationen und in
.claude/settings.json auf Projektebene für teamweite Vorgaben. Die meisten der dort verfügbaren Flags sind offiziell nicht dokumentiert. Anthropic beschreibt in seinen Docs lediglich eine Handvoll Kernparameter wie
env,
permissions oder
cleanupPeriodDays. Den Rest muss die Community aus beobachtetem Verhalten ableiten.
TokenBlast macht genau diesen Graubereich sichtbar. Das Tool listet den vollständigen Katalog bekannter Flags, lässt sich per Suchfeld durchsuchen und zeigt für jede Option eine community-inferred Beschreibung samt Kostenschätzung. Wer ein Preset wie „balanced“ wählt, bekommt eine fertige Konfiguration für
settings.json, die direkt eingefügt oder per
/update-config-Skill übernommen werden kann. Konfigurationen landen als Base64-Hash in der URL, sodass Teams ihre Setups mit einem einzigen Link teilen.
Besonders praktisch ist der eingebaute Version-Diff. Entwickler können zwei Claude-Code-Releases gegenüberstellen und sehen auf einen Blick, welche Flags hinzugekommen, entfernt oder umstrukturiert wurden. Gerade bei schnellen Release-Zyklen erspart das manuelle Diff-Arbeit. Wer auf Code w/ Claude 2026 bereits Multi-Agent-Workflows aufgesetzt hat, profitiert davon direkt: Neue Agent-Flags tauchen im Diff sofort auf, ohne dass man das Changelog manuell durchkämmen muss.
Wo liegt die Grenze des Tools?
Conor Luddy weist im Footer ausdrücklich darauf hin, dass TokenBlast keinerlei Verbindung zu Anthropic hat und nicht offiziell endorsed ist. Alle Flagbeschreibungen und Kostenschätzungen sind community-inferred, können sich mit jedem Claude-Code-Release ändern und sind möglicherweise nicht korrekt. Produktionskritische Deployments sollten Flags grundsätzlich gegen die offizielle Anthropic-Dokumentation gegenchecken, bevor sie in die
settings.json wandern.
Das schränkt den Nutzwert für Einzelentwickler und kleine Teams kaum ein. Für Enterprise-Setups, bei denen managed policy settings unter
/etc/claude-code/managed-settings.json greifen, bleibt die Anthropic-Docs-Lektüre ohnehin Pflicht. Das Antigravity-2.0-Rennen zwischen Google, Anysphere und Anthropic treibt die Release-Kadenz weiter hoch. Tools wie TokenBlast werden mit steigender Flag-Komplexität relevanter, nicht weniger. Eine Ergänzung in den eigenen KI-Coding-Werkzeugkasten lohnt sich für alle, die mit Claude Code im täglichen Workflow arbeiten. Der Quellcode liegt bei GitHub unter conorluddy/tokenblast.cc zur freien Weiterverwendung.
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