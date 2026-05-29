OpenAI und Anthropic gelten als die heißesten Börsenkandidaten des Jahres. Beide könnten laut Branchenberichten schon im Herbst 2026 an die Börse gehen, mit Bewertungen jenseits von allem, was der Tech-Sektor zuletzt gesehen hat. Für deutsche Entscheider lohnt der Blick, weil ihre KI-Werkzeuge bald an der Wertentwicklung börsennotierter Konzerne hängen.

Der Börsengang von OpenAI und Anthropic rückt näher, und mit ihm eine neue Größenordnung. Nach dem SpaceX-Listing dieses Frühjahrs stehen die beiden KI-Schwergewichte als nächste Kandidaten bereit. Branchenmedien berichten, die Börsengänge könnten bereits im Herbst starten.

Das Wichtigste in Kürze

OpenAI und Anthropic gelten als Börsenkandidaten für das zweite Halbjahr 2026.

OpenAI wurde im März mit 852 Milliarden Dollar bewertet, Anthropic mit über 965 Milliarden.

Beide kommen aus lukrativen Phasen als private Unternehmen.

Für DACH-Firmen koppelt sich die KI-Nutzung damit stärker an die Kapitalmarkt-Logik.

Wie hoch sind die Bewertungen?

OpenAI und Anthropic erreichen zusammen eine Bewertung von 1,8 Billionen Dollar. OpenAI wurde im März mit 852 Milliarden Dollar bewertet, Anthropic mit über 965 Milliarden Dollar

Die Zahlen sprengen den Rahmen früherer Tech-Debüts. OpenAI wurde im März mit 852 Milliarden Dollar bewertet, Anthropic hat Kapital zu einer Bewertung von mehr als 965 Milliarden Dollar aufgenommen. Zusammen nähern sich beide der Marke von 1,8 Billionen Dollar, also Werten, für die einzelne Konzerne sonst Jahrzehnte brauchen. Rekordbewertungen dieser Art setzen die späteren Aktienkurse unter enormen Erwartungsdruck.

Was treibt das Timing?

SpaceX plant Börsengang im Frühjahr, OpenAI und Anthropic sollen im Herbst folgen. Anleger hungry nach KI-Investitionen nutzen günstiges Marktfenster

Beide Firmen kommen aus einer Phase, in der sie als private Unternehmen viel Kapital eingesammelt haben. Nach dem geplanten SpaceX-Börsengang dieses Frühjahrs gelten OpenAI und Anthropic als die nächsten großen Listings, möglich bereits im Herbst. Ein günstiges Marktfenster und der Anlegerhunger nach KI-Beteiligungen erklären die Eile. Marktfenster dieser Größe halten selten lange. Unser LLMs-Ratgeber zeigt, welche Modelle der beiden Anbieter sich für welche Aufgabe eignen.

Ein Börsengang macht aus einem Forschungslabor ein Unternehmen mit Quartalszahlen. Für KI-Nutzer im Mittelstand heißt das, dass sich Preise und Produktstrategie künftig auch nach der Stimmung an der Wall Street richten. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bedeutet das für DACH-Entscheider?

Europäische Unternehmen geraten in Abhängigkeit von US-KI-Anbietern wie OpenAI und Anthropic. Vertragslaufzeiten sollten überprüft werden

Für Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz verschiebt sich die Abhängigkeit. Ein Teil Ihrer Werkzeugkette hängt an börsennotierten US-Konzernen, sobald Claude oder ChatGPT fest in Ihren Prozessen steckt. Wie schnell die Anbieter gerade nachlegen, zeigt unsere Einordnung zu Claude Opus 4.8. Prüfen Sie Ihre Vertragslaufzeiten, falls ein Anbieterwechsel mittelfristig teurer werden könnte.

Ein konkreter Schritt lohnt jetzt. Listen Sie auf, welche KI-Dienste geschäftskritisch sind, und hinterlegen Sie für jeden eine Alternative. So bleibt Ihre Planung unabhängig davon, wie die ersten Handelstage von OpenAI und Anthropic verlaufen.

Noch mehr wissen?

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