Läuft Codex jetzt im eigenen Rechenzentrum? Ja.
29. Mai 2026
Reading Time: 3 minutes
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Läuft Codex jetzt im eigenen Rechenzentrum? Ja.

Markus Seyfferth

Markus Seyfferth

 Autor Dr. Web
4.6
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OpenAI Codex zählt mit über vier Millionen wöchentlichen Nutzern zu den am schnellsten wachsenden Enterprise-Produkten des Konzerns. Bisher lief der Coding-Agent ausschließlich in der Cloud. Mit der am 18. Mai auf der Dell Technologies World angekündigten Partnerschaft ändert sich das.

Das Wichtigste in Kürze

  • Codex läuft künftig über die Dell AI Data Platform und die Dell AI Factory auch hybrid und vor Ort
  • Erstmals öffnet OpenAI einen Weg jenseits der Public Cloud für Codex
  • Dell bringt eine Installationsbasis von rund 5.000 KI-Factory-Kunden mit

Warum bringt OpenAI Codex in die eigenen vier Wände?

Pappkarton mit Aufschrift „Codex“ und „On-Premises“ auf einer Fußmatte vor weißem Hintergrund
Dell und OpenAI ermöglichen mit ihrer Partnerschaft KI-Agenten auf lokalen Servern, sodass regulierte Branchen wie Finanzen und Gesundheit ihre sensiblen Daten behalten können

Sensible Codebasen und Betriebsdaten dürfen in vielen Branchen das Haus nicht verlassen. Finanzdienstleister, Gesundheitseinrichtungen, Behörden und andere regulierte Bereiche waren von cloudbasierten KI-Agenten deshalb faktisch ausgeschlossen. Genau diese Datenhoheit adressiert die Partnerschaft, indem Codex direkt an die lokale Dateninfrastruktur andockt.

„Die Dell AI Factory mit OpenAI Codex erlaubt Unternehmen, KI dort einzusetzen, wo ihre Daten bereits liegen, in den eigenen Räumen“, sagt Ihab Tarazi, Technikchef der Infrastruktursparte von Dell, in der offiziellen Ankündigung. Codex greift damit auf interne Repositories, Dokumentation und Geschäftssysteme zu, ohne sie an einen Hyperscaler zu senden.

Was ändert sich für den DACH-Mittelstand?

Grauer Schrank mit Metallplakette, LEDs und Brezel-Anhänger am Griff auf weißem Grund
Lokaler Codex-Betrieb ermöglicht deutschen Unternehmen Cloud-freie Nutzung von KI in der Softwareentwicklung unter DSGVO-Compliance

Das verbreitete Gegenargument gegen US-KI lautete bisher, ihr Einsatz erzwinge die Cloud. Mit einem lokal betreibbaren Codex verliert dieser Einwand an Gewicht. Für deutsche Unternehmen mit strengen DSGVO- und Compliance-Vorgaben entsteht ein gangbarer Weg, agentische KI in der Softwareentwicklung produktiv zu nutzen.

Codex kann inzwischen mehr als Code. Teams setzen den Agenten ein, um Kontext über Werkzeuge hinweg zu sammeln, Berichte vorzubereiten oder Kundenfeedback zu sortieren. Den Wettlauf um die Implementierung im Unternehmen hatte OpenAI zuvor schon mit der Deployment Company eröffnet, die Beratungshäuser im Kerngeschäft angreift.

Der eigentliche Hebel liegt nicht im Modell, sondern im Ort. Wer Codex hinter die eigene Firewall holt, bekommt KI-Entwicklung ohne den Datenschutz-Kompromiss. Für regulierte Mittelständler wiegt das oft schwerer als ein paar Prozentpunkte mehr Modellgüte.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wo bleibt der Haken?

Eine schwarze Stahltür mit „Codex“-Schild und einem Haken samt „Der Haken“-Schild
OpenAI und Dell nennen noch keine Preise für lokale KI-Systeme. Unternehmen müssen Wartung und Sicherheit selbst übernehmen

Konkrete Preise nennen OpenAI und Dell bislang nicht, und die technischen Details werden erst finalisiert. Der Betrieb vor Ort verlagert zudem Verantwortung zurück ins Unternehmen, von der Wartung der Dell-Hardware bis zur Absicherung der Modelle. Ein Vergleich mit Alternativen wie der Claude-Plattform auf AWS oder Azure OpenAI lohnt sich vor jeder Festlegung. Welches Modell zu welchem Einsatz passt, ordnet der LLMs-Ratgeber ein.

IT-Verantwortliche in regulierten Branchen sollten zunächst prüfen, ob ihre vorhandene Dell-Infrastruktur die Integration trägt, und einen klar abgegrenzten Pilotbereich wählen, etwa Code-Review in einem einzelnen Team. Der lokale Betrieb spielt seine Stärke erst dann aus, wenn Governance und Sicherheitsregeln vorher stehen.

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