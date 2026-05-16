Kommt Ihnen das bekannt vor? Kaum kündigt Anthropic eine Cybersecurity-Initiative an, zieht OpenAI nach. Mit Daybreak hat OpenAI nun eine eigene KI-Sicherheitsplattform gestartet, die direkt auf Anthropics Project Glasswing antwortet.

Das Wichtigste in Kürze

OpenAI startet Daybreak: eine KI-Cybersecurity-Initiative für Unternehmen

Daybreak nutzt GPT-5.5 für allgemeine Aufgaben und den Spezialagenten Codex für Sicherheits-Workflows

Erste Partner: Cloudflare, Cisco, CrowdStrike, Palo Alto Networks, Oracle und Akamai

Fokus: Security by Design statt nachträglichem Vulnerability-Hunting

Daybreak nutzt KI für proaktive Sicherheit: automatisches Code-Review während der Entwicklung, Vulnerability-Erkennung und Patch-Generierung mit Audit-Nachweisen

Herkömmliche Security-Werkzeuge reagieren. Daybreak soll vorausdenken. OpenAI hat Daybreak auf dem Prinzip aufgebaut, dass Sicherheit vom ersten Codezeile an eingebaut sein muss, nicht erst nach dem Deployment gepatcht werden darf. Konkret bedeutet das: KI-gestütztes Code-Review in der Entwicklungsphase, automatische Vulnerability-Triage und Patch-Generierung mit auditfähigen Nachweisen.

Als Vergleich: Anthropics Project Glasswing nutzt das unveröffentlichte Modell Claude Mythos Preview und hat bereits Mozilla dabei geholfen, 271 Sicherheitslücken im Firefox-Browser zu finden und zu schließen. Daybreak positioniert sich als offenere Alternative mit mehr Partnerintegration. Einen Überblick über aktuelle KI-Sicherheitsrisiken bieten die KI-Nachrichten auf Dr. Web.

Dass OpenAI und Anthropic gleichzeitig dedizierte KI-Cybersecurity-Initiativen aufbauen, zeigt: Die Branche hat begriffen, dass KI nicht nur Angriffsfläche schafft, sondern auch die überzeugendste Verteidigung sein kann.“

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was das für IT-Verantwortliche im DACH-Raum bedeutet

KI-gestützte Sicherheitsanalyse wird innerhalb von 12–18 Monaten Standard in Enterprise-Sicherheitsarchitekturen, zeigen US-Angebote wie Daybreak und Glasswing

Für IT-Sicherheitsverantwortliche in deutschen Unternehmen sind Daybreak und Glasswing zunächst US-amerikanische Angebote ohne direktes DACH-Rollout. Der strategische Signalwert ist aber erheblich: KI-gestützte Sicherheitsanalyse wird innerhalb von zwölf bis 18 Monaten Standard für Enterprise-Sicherheitsarchitekturen sein.

Wer heute SIEM-Lösungen, SAST-Tools oder Penetrationstest-Dienstleister evaluiert, sollte KI-Integrationsfähigkeit bereits als Bewertungskriterium aufnehmen. Bestehende Anbieter wie Cisco und Palo Alto Networks sind bereits als Daybreak-Partner dabei – und werden diese Fähigkeiten in ihre DACH-Produkte einbetten. Der Artikel zur Anthropic-Strategie gibt einen Hintergrund zum Glasswing-Pendant.

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