Meta AI hat den klassischen Suchschlitz von Instagram übernommen. Statt Keywords zu matchen, verarbeitet das System Anfragen in natürlicher Sprache und empfiehlt Accounts nach thematischer Relevanz. Wer noch auf Hashtag-Stapel und Keyword-Stuffing im Profilnamen setzt, läuft am neuen Algorithmus vorbei.

Das Wichtigste in Kürze

Der „Ask Meta AI“-Balken beantwortet Fragen in natürlicher Sprache statt Zeichenketten zu matchen

Der Algorithmus gewichtet den Interest Graph heute stärker als das Social Graph (gefolgten Accounts)

Instagram testet das Pinnen von bis zu fünf Interessen direkt auf dem Profil als Empfehlungssignal

Captions, die Branchenfragen konkret beantworten, liefern mehr Sichtbarkeit als austauschbare Motivationstexte

Was die semantische Suche konkret verändert

Instagram-SEO nutzt jetzt KI für semantische Analysen statt einfaches Hashtag-Matching. Suchanfragen werden inhaltlich interpretiert, nicht nur Zeichenketten verglichen

Noch vor zwölf Monaten funktionierte Instagram-SEO simpel: Keywords in den Nutzernamen, Hashtags in die Captions, fertig. Das System matchte Zeichenketten. Heute stellt der „Ask Meta AI“-Balken eine andere Frage: Was meint dieser Nutzer? Eine Suchanfrage wie „Wer erklärt GPU-Vergleiche auf Instagram?“ löst kein Hashtag-Lookup mehr aus, sondern eine semantische Analyse. Das KI-System liefert eine kuratierte Mischung aus Reels, Beiträgen und Accounts, die thematisch passen, unabhängig davon, ob exakt diese Wörter im Profil stehen.

Für Marken bedeutet das einen Paradigmenwechsel: Sichtbarkeit entsteht nicht mehr über die Dichte gestapelter Tags, sondern über die thematische Konsistenz des Accounts. Der Algorithmus liest Bildsprache, Caption-Struktur und Kontext zusammen.

Ein Tech-Hardware-Account, der konsequent spezifische Produkte zeigt und Nutzerfragen in Captions beantwortet, wird bei einschlägigen Suchanfragen bevorzugt empfohlen. Das deckt sich mit dem, was sich gerade auch bei der klassischen Suche abzeichnet: Googles größtes Search-Update seit 25 Jahren verschiebt den Fokus ebenfalls weg vom Keyword hin zum Kontext.

Interessen-Profil: neues Ranking-Signal in Sicht

Instagram testet neue Interessen-Labels: Nutzer können bis zu fünf Interessen öffentlich auf ihrem Profil eintragen, um den Empfehlungsalgorithmus zu beeinflussen

App-Researcher Radu Oncescu hat Ende Mai 2026 ein Instagram-Feature dokumentiert, das sich direkt mit dieser Entwicklung verknüpft: Nutzer können bis zu fünf Interessen öffentlich auf ihrem Profil hinterlegen. Das Feature befindet sich im Test. Die Interessen-Labels würden dann als direkte Eingabe für den Empfehlungsalgorithmus dienen, ähnlich wie die bestehenden „Your Algo“-Einstellungen, aber profilbasiert und für andere sichtbar.

Für Business-Accounts ist das mehr als ein ästhetisches Feature: Die KI nutzt solche Signale, um Accounts in thematische Cluster einzusortieren. Accounts ohne klares Themenprofil werden schlechter eingeordnet und damit seltener empfohlen. Parallel dazu verschiebt Instagram seinen Algorithmus ohnehin vom Social Graph zum Interest Graph. Wer in der Social-Media-Strategie noch auf Follower-Aufbau setzt statt auf thematische Autorität, kämpft gegen den Strom.

Instagram entwickelt sich zur Suchmaschine für Interessen, nicht für Marken. Wer sein Profil nicht auf ein klares Thema trimmt, liefert der KI keine Grundlage für eine Empfehlung.“

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was Marken und Creator jetzt ändern sollten

Captions müssen branchenspezifische Fragen beantworten. Bildsprache und Thema bleiben konsistent. Interessen-Pinning sofort nutzen. Themenfelder eng definieren statt breite Zielgruppen ansprechen

Die Konsequenz ist konkret: Jede Caption sollte eine spezifische Branchenfrage beantworten statt einen Slogan zu wiederholen. Bildsprache und Thema müssen konsistent sein. Das Interessen-Pinning, sobald es verfügbar ist, gehört sofort genutzt. Accounts, die bisher breite Zielgruppen anzusprechen versuchten, sollten ihr Themenfeld jetzt eng definieren. Die KI empfiehlt, was sie einordnen kann. Wer sich bei der Content-Planung noch unsicher ist, findet in den Instagram Stories-Formaten einen erprobten Einstieg: Stories als Entdeckungs-Kanal zu nutzen bleibt auch im KI-Suchzeitalter relevant.

Mehr #Meta News





Mehr Newshunger?

Googles massives Search-Update 2026 bewertet dünne KI-Inhalte neu und verändert Social-Media-Marketing grundlegend