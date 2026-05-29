Bloomberg hat geleakte Renders der neuen Siri-App veröffentlicht, die Apple für iOS 27 plant. Das Bild ist eindeutig: Apple baut einen eigenständigen Chatbot-Konkurrenten zu ChatGPT, mit Chat-History, Dokument-Upload und einer neuen Dynamic-Island-Integration.

Das Wichtigste in Kürze

Apple entwickelt eine eigenständige Siri-App für iOS 27, die direkt mit ChatGPT, Claude und Gemini konkurriert

Die App läuft auf Google Gemini und ermöglicht Chat-History, Dokument- und Foto-Upload

Siri startet in iOS 27 aus dem Dynamic Island und unterstützt Sprache sowie Text

Bloomberg berichtet von automatischer Chat-Löschung nach 30 Tagen oder einem Jahr – Privacy als Differenziator

Was zeigen die geleakten Renders?

Bloomberg-Reporter Mark Gurman hat vor der WWDC im Juni Renders veröffentlicht, die auf internen Quellen basieren. Die Bilder zeigen eine vollständig neu gestaltete Siri-Oberfläche: Beim Aktivieren entfaltet sich die Antwort aus dem Dynamic Island heraus. Die neue Standalone-App ähnelt in Aufbau und Funktion ChatGPT, bietet aber Apple-typisch stärkere Datenschutz-Defaults. Chats können automatisch nach 30 Tagen oder einem Jahr gelöscht werden. Apple positioniert das als Sicherheitsmerkmal, das konkurrierende Chatbots so nicht anbieten.

Technisch läuft die App auf Google Gemini, wie Apple und Google im Januar bestätigt hatten. Intern trägt das Projekt den Codenamen „Campos“. Parallel arbeitet Apple laut früheren Berichten an einer „Extensions“-Funktion in iOS 27, die Nutzern erlaubt, verschiedene Drittanbieter-Modelle – darunter auch ChatGPT und Claude – direkt in Siri-Funktionen einzubinden.

Warum kommt das jetzt?

Apple hinkte im KI-Rennen lange hinterher. ChatGPT zählt inzwischen 900 Millionen wöchentliche Nutzer, Apple hat jedoch ein Install-Base-Vorteil, der schwer zu übertreffen ist: 2,5 Milliarden aktive Geräte weltweit. Das ist die Ausgangslage, auf der Tim Cooks Nachfolger die neue Siri-Strategie aufbaut. Wer bei Apple ab iOS 27 ohnehin schon das Gerät in der Hand hält, muss keine weitere App herunterladen.

Apple kommt spät, aber nicht zu spät. Mit 2,5 Milliarden Geräten braucht Apple keine Downloadzahlen, denn die Reichweite ist bereits da. Entscheidend wird sein, ob die KI-Qualität in der Praxis überzeugt. Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Einordnung in den größeren KI-Kontext liefert der LLMs-Ratgeber auf Dr. Web. Wie OpenAI und Anthropic auf den Apple-Einstieg reagieren, zeigt der Artikel über die OpenAI Deployment Company.

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