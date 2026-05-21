Der größte Börsengang der Geschichte nimmt konkrete Formen an. OpenAI bereitet sich darauf vor, noch in dieser Woche einen vertraulichen IPO-Antrag bei der US-Börsenaufsicht SEC einzureichen. Goldman Sachs und Morgan Stanley begleiten den Prozess. Als Börsenziel peilt das Unternehmen September 2026 an.

Hand aufs Herz: Kaum eine Entwicklung aus der KI-Industrie hat so unmittelbare Konsequenzen für Unternehmensstrategen wie diese. Wenn OpenAI an die Börse geht, werden Quartalsdruck, Wachstumszwang und Investorenerwartungen den Takt vorgeben. Das wirkt sich auf Preisgestaltung, Produktstrategie und Enterprise-Verträge aus.

Das Wichtigste in Kürze

SEC-Einreichung diese Woche: OpenAI plant laut Wall Street Journal und Financial Times die vertrauliche Einreichung möglicherweise noch an diesem Freitag.

OpenAI plant laut Wall Street Journal und Financial Times die vertrauliche Einreichung möglicherweise noch an diesem Freitag. Banken-Konsortium: Goldman Sachs und Morgan Stanley führen das Underwriting.

Goldman Sachs und Morgan Stanley führen das Underwriting. Ziel-Bewertung: Über einer Billion US-Dollar – die letzte Funding-Runde lag bei 852 Milliarden Dollar.

Über einer Billion US-Dollar – die letzte Funding-Runde lag bei 852 Milliarden Dollar. Rechtliche Hürde weg: Eine Jury wies Musks Klage am 18. Mai 2026 einstimmig zurück. Musk hat Berufung angekündigt.

Was den Zeitplan so konkret macht

OpenAI plant IPO im September statt erst 2027. Vertrauliche Einreichung bei der SEC vorgesehen

Bisher galt ein OpenAI-IPO als Thema für Ende 2026 oder Anfang 2027. Nun hat das Wall Street Journal als erstes Medium auf diesen Freitag als mögliches Einreichungsdatum hingewiesen – die Financial Times bestätigte den September-Börsentermin. Vertrauliche Einreichung zuerst: Das Verfahren erlaubt es Unternehmen, den Prospektentwurf ohne öffentliche Einsicht bei der SEC zu hinterlegen. Der vollständige S-1-Prospekt wird erst mindestens 15 Tage vor der Investor-Roadshow zugänglich. Erst dann erhalten Anleger Einblick in geprüfte Finanzdaten, ARR-Entwicklung und Burn Rate.

CEO Sam Altman treibt den Prozess voran. CFO Sarah Friar hat intern dem Vernehmen nach auf eine noch ungeklärte Frage hingewiesen: Ob das Umsatzwachstum die gewaltigen Rechenzentrum-Verpflichtungen trägt. OpenAI hat zuletzt mehrere interne Umsatz- und Nutzerziele verfehlt und sieht sich gleichzeitig wachsendem Wettbewerb durch Anthropic und Google ausgesetzt.

Musk-Niederlage als IPO-Katalysator

Jury in Oakland weist Elon Musks Klagen gegen OpenAI einstimmig ab. Musk hatte dem Unternehmen vorgeworfen, sein Gemeinnützigkeitsversprechen gebrochen zu haben

Am 18. Mai 2026 wies eine Jury in Oakland die Klagen Elon Musks gegen OpenAI in weniger als zwei Stunden einstimmig zurück. Musk hatte dem Unternehmen vorgeworfen, eine gemeinnützige Organisation in ein For-Profit-Vehikel umgebaut und dabei Gründerversprechen gebrochen zu haben. Die Jury verwies auf eine abgelaufene Klagefrist. Für OpenAI fällt damit die letzte große rechtliche Hürde vor dem Börsengang weg – jedenfalls bis zur angekündigten Berufung.

Parallel läuft Musks SpaceX auf einem eigenen IPO-Gleis. Die Raketengesellschaft hat Anfang April 2026 eine vertrauliche SEC-Anmeldung eingereicht; die institutionelle Roadshow startet am 4. Juni, der erste Handelstag an der Nasdaq ist für den 12. Juni angesetzt. Das Rennen zwischen den beiden Unternehmen hat damit eine sehr konkrete, sehr persönliche Dimension erreicht.

Was Anthropics Wachstumskurve für den OpenAI-IPO bedeutet

Anthropic steigert annualisierten Umsatz auf 44 Milliarden Dollar. API-Marktanteil wächst von 12 auf 32 Prozent, während OpenAI von 50 auf 25 Prozent fällt

OpenAI tritt beim Gang an die Börse nicht als unangefochtener Champion auf. Anthropic hat den annualisierten Umsatz im ersten Quartal 2026 auf rund 44 Milliarden Dollar gesteigert – ein 80-faches Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Anthropics API-Marktanteil stieg in zwölf Monaten von 12 auf 32 Prozent, während OpenAI von 50 auf 25 Prozent fiel. Das ist keine Fußnote in einem Prospekt – das ist das Kernrisiko, das Analysten einpreisen werden.

Für DACH-Unternehmen, die ihre KI-Lieferantenstrategie definieren, bedeutet das: Wer ausschließlich auf OpenAI setzt, wettet auf eine Marktdominanz, die gerade herausgefordert wird. Die Analyse der IPO-Finanzen beider Unternehmen auf Dr. Web zeigt die unterschiedlichen Bewertungsgrundlagen im direkten Vergleich.

Das IPO-Jahr 2026 und was es für Entscheider bedeutet

2026 könnte Rekord-Jahr für Börsengänge werden: OpenAI, SpaceX und Anthropic planen Listings. OpenAI stieg in drei Jahren von 27 auf 852 Milliarden Dollar Bewertung

2026 könnte das volumenstärkste Börsengang-Jahr der Geschichte werden. Neben OpenAI und SpaceX positioniert sich auch Anthropic für ein öffentliches Listing, voraussichtlich im vierten Quartal. Wie das vollständige OpenAI-Dossier auf Dr. Web zeigt, verlief der Bewertungspfad von 27 Milliarden Dollar (April 2023) auf heute 852 Milliarden Dollar in drei Jahren. Die nächste Marke lautet eine Billion Dollar.

Für Unternehmen, die ChatGPT und OpenAI-APIs aktiv nutzen, lohnt ein Blick auf die neue Deployment-Strategie von OpenAI: Das Unternehmen drängt über direkte Implementierungsleistungen in den Enterprise-Markt. Klassische IT-Berater, die OpenAI-Einführungsprojekte betreiben, erleben das als direkten Wettbewerb.

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