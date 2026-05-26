OpenAI hat am 21. Mai 2026 ein ChatGPT-Add-in für Microsoft PowerPoint vorgestellt. Per Sidebar in der PowerPoint-Oberfläche baut der Chatbot Folien aus Notizen, Dokumenten, Excel-Tabellen oder Bildern, überarbeitet Bestandsfolien und kann mit Erlaubnis auf Gmail, Outlook und SharePoint zugreifen.

Die Beta läuft global und steht von der kostenlosen Variante bis zur Enterprise-Lizenz allen ChatGPT-Konten offen. Für Vertriebs- und Pitch-Teams im DACH-Mittelstand ist das die erste echte Pull-Bewegung weg von Microsoft Copilot. Nur: Was sich konkret verändert, hängt weniger vom Werkzeug ab und mehr von der Frage, wer im Unternehmen die Deck-Hoheit hat.

Der Vertrieb baut die Deck-Vorlage, das Marketing rebrandet sie, die Geschäftsführung schreibt am Abend vor dem Meeting noch zehn neue Folien dazu. Drei Versionen entstehen parallel, niemand weiß, welche die finale ist. Genau in diese Lücke springt das ChatGPT-Add-in.

OpenAI hat das ChatGPT-Add-in am 21. Mai 2026 als globale Beta gestartet, verfügbar in allen ChatGPT-Plänen ab Free.

Installation läuft über das PowerPoint-Menü Home, dann Add-ins, dann ChatGPT suchen und mit OpenAI-Account anmelden.

Das Add-in greift mit Nutzererlaubnis auf Gmail, Outlook und SharePoint zu, um Inhalte direkt in Folien zu übernehmen.

Geschäftliche Daten aus Business-, Enterprise- und Edu-Konten werden laut OpenAI nicht zum Modelltraining verwendet.

Microsoft Copilot bleibt als Konkurrent in PowerPoint installiert, Anthropic Claude bietet seit September 2025 eine vergleichbare Integration.

Was kann das Add-in konkret?

OpenAI-Add-in erstellt, überarbeitet und analysiert Präsentations-Decks automatisch auf Basis von Nutzervorgaben und identifiziert narrative Schwachstellen

Die offizielle Ankündigung von OpenAI auf dem ChatGPT-X-Account beschreibt vier Hauptfunktionen. Das Add-in erstellt Decks von Grund auf, sobald der Nutzer das Thema oder die Rohmaterialien beschreibt. Es überarbeitet bestehende Decks, ohne dass sie neu aufgebaut werden müssen.

Es analysiert ein fertiges Deck und identifiziert schwache narrative Stellen oder vorhersehbare Einwände aus dem Publikum. Und es zieht über Connectoren Inhalte aus den Microsoft-Workspace-Apps.

Wer das Add-in installiert, sieht die Sidebar direkt im PowerPoint-Fenster. Folien bleiben dabei editierbar, anders als bei reinen Export-Lösungen aus dem Browser. OpenAI nennt einen typischen Use-Case: Der Vertriebler lädt das Last-Quarter-Deck hoch, ergänzt einen Prompt zur neuen Zielgruppe, und ChatGPT generiert eine angepasste Variante mit ausgetauschten Folien, neuer Reihenfolge und nachgeschärften Argumenten.

Im DACH-Kontext relevant ist die Datenverarbeitung. OpenAI versichert, dass Inhalte aus Business-, Enterprise- und Edu-Konten standardmäßig nicht in das Modelltraining einfließen. Für Free- und Plus-Konten gilt diese Zusage nicht. Wer Pitch-Decks mit Kundendaten oder M&A-Folien bearbeitet, sollte den Account-Typ und die Datenschutzeinstellungen vor der Installation prüfen.

Wie ordnet sich das gegenüber Copilot und Claude ein?

Drei KI-Assistenten konkurrieren ab 22. Mai in PowerPoint: Microsoft Copilot, Claude und ChatGPT mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Integrationsmöglichkeiten

In PowerPoint konkurrieren ab dem 22. Mai drei Assistenten parallel: Microsoft Copilot als native Lösung, Anthropic Claude seit Herbst 2025 als externer Add-in, und nun ChatGPT als zweite externe Option. Die Aufgaben überlappen, die Schwerpunkte unterscheiden sich.

Microsoft Copilot zielt auf die volle Office-Integration, von Outlook über Excel bis Teams. Wer schon im Microsoft-365-Ökosystem steckt und Copilot lizenziert hat, bekommt ChatGPT-Funktionalität ohne separate Lizenz.

Anthropic Claude punktet bei langen Dokumenten und nuancierter Sprache, ist aber in der breiten Office-Verzahnung schwächer. ChatGPT positioniert sich in der Mitte: Vertraute Benutzeroberfläche aus dem Browser, native PowerPoint-Anbindung, ein Preisniveau, das auch für KMU mit einer einzelnen Plus-Lizenz tragbar ist.

Für mittelständische Vertriebsteams ist die Wahl nicht ChatGPT gegen Copilot, sondern ‚welcher Assistent passt zum Pitch-Stil meines Teams‘. Wer kurze, schnelle Decks baut, gewinnt mit ChatGPT. Wer lange, regulierte Decks für Compliance-Reviews schreibt, fährt mit Claude. Copilot lohnt sich, wenn Outlook und Teams im Spiel sind. Drei Lizenzen wären Overkill — eine bewusste Entscheidung ist Pflicht. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was sollten Vertriebs- und Marketing-Teams in deutschen KMU jetzt tun?

Add-in-Launch: Vier Schritte zur Implementierung – kontrollierter Testlauf auf isoliertem System, Zeiteinsparungen beim Rebranding messen, Compliance-Texte prüfen

Vier konkrete Schritte ergeben sich aus dem Launch. Erstens sollte das Add-in in einem kontrollierten Testlauf installiert werden, idealerweise auf einem Geräte- und Konto-Setup, das nicht direkt produktive Kundendaten berührt. Zweitens sollte das eigene Bestands-Deck als Benchmark dienen: Wie viel Zeit spart das Add-in für eine Standard-Rebrand-Aufgabe? Wo erzeugt es Texte, die Compliance oder Markenrichtlinien verletzen?

Drittens lohnt sich ein vergleichender A/B-Test mit Claude und Copilot. Drei Mitarbeiter mit demselben Deck-Briefing, drei unterschiedliche Assistenten, eine Bewertungsmatrix für Geschwindigkeit, Genauigkeit und Markenkonformität. Nach zwei Wochen liegt eine belastbare Entscheidungsgrundlage vor. Viertens sollte die IT-Abteilung den DSGVO-Status klären: Welche Connectoren werden aktiviert, welche Daten verlassen das Unternehmen, welche Verträge sind erforderlich?

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Was wir konkret empfehlen

Vertriebs- und Marketing-Verantwortliche sollten den ChatGPT-PowerPoint-Add-in im Juni 2026 als Test-Initiative aufsetzen, nicht als Roll-out. Drei Wochen kontrolliertes Testen mit definierten Use-Cases liefern bessere Entscheidungsdaten als eine spontane Einführung quer durchs Team. Und vor der Installation auf Produktiv-Konten gehört eine ehrliche Datenschutzbewertung dazwischen, weil das Add-in mit Erlaubnis tief in das Microsoft-365-Ökosystem hineinreicht.